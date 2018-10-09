Хабиров поймал на лжи башкирских чиновников

«Голову-то иметь надо». Хабиров отчитал главу Баймакского района Башкирии за ложь и предостерег других чиновников от вранья.На оперативном совещании Хабиров разбирался с ситуацией в Баймакском районе. Жители района в обращении к врио главы РБ пожаловались, что учителей районных школ принудительно отправили на отдых в дни осенних каникул без оплаты труда.При этом Хабирова возмутило, что глава администрации Баймакского района Ильшат Ситдиков несколько раз «менял свои показания».Радий Хабиров припомнил недавний случай в Свердловской области: глава молодежного департамента Ольга Глацких заявила, что государство ничего не должно молодежи: «Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство не просило их вас рожать».Слова чиновницы возмутили россиян, а губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поспешил извиниться за высказывания своей подчиненной.– Вы тут показания свои три раза меняли. Во-первых, это некрасиво. Не делайте так. Не совершайте, пожалуйста, глупых поступков. Вы вон посмотрите, девушка одна в соседней области наговорила делов, сейчас вся страна на дыбы встает. Голову-то иметь надо всегда. Во-вторых, меня никогда не надо вводить в заблуждение. Это касается всех здесь сидящих.Вы лучше говорите как есть, иначе мы теряем самое главное в наших отношениях – доверие друг к другу. Если доверие теряется, я не вижу смысла продолжать совместную работу. Извлеките из этого уроки, – подчеркнул Радий Хабиров.