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Хабиров поймал на лжи башкирских чиновников

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«Голову-то иметь надо». Хабиров отчитал главу Баймакского района Башкирии за ложь и предостерег других чиновников от вранья.

Хабиров поймал на лжи башкирских чиновников


На оперативном совещании Хабиров разбирался с ситуацией в Баймакском районе. Жители района в обращении к врио главы РБ пожаловались, что учителей районных школ принудительно отправили на отдых в дни осенних каникул без оплаты труда.

При этом Хабирова возмутило, что глава администрации Баймакского района Ильшат Ситдиков несколько раз «менял свои показания».

Радий Хабиров припомнил недавний случай в Свердловской области: глава молодежного департамента Ольга Глацких заявила, что государство ничего не должно молодежи: «Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство не просило их вас рожать».

Слова чиновницы возмутили россиян, а губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поспешил извиниться за высказывания своей подчиненной.

– Вы тут показания свои три раза меняли. Во-первых, это некрасиво. Не делайте так. Не совершайте, пожалуйста, глупых поступков. Вы вон посмотрите, девушка одна в соседней области наговорила делов, сейчас вся страна на дыбы встает. Голову-то иметь надо всегда. Во-вторых, меня никогда не надо вводить в заблуждение. Это касается всех здесь сидящих.

Вы лучше говорите как есть, иначе мы теряем самое главное в наших отношениях – доверие друг к другу. Если доверие теряется, я не вижу смысла продолжать совместную работу. Извлеките из этого уроки, – подчеркнул Радий Хабиров.

ПроУфу
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  • 1 | 07.11.2018, 08:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
О какой голове может идти речь, если «глава»…
Из декларации:… Самый большой автопарк – у главы Нуримановского района Азамата Нусратуллина. Помимо автомобиля Mitsubishi Outlander, он задекларировал снегоход Yamaha VK 540 E, два автофургона Hundai Porter, два автомобиля ГАЗ и семь тракторов…
О чём он думает, о районе или о тракторах?



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  • 2 | 07.11.2018, 08:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
О какой голове может идти речь, если «глава»…
Из декларации:… Самый большой автопарк – у главы Нуримановского района Азамата Нусратуллина. Помимо автомобиля Mitsubishi Outlander, он задекларировал снегоход Yamaha VK 540 E, два автофургона Hundai Porter, два автомобиля ГАЗ и семь тракторов…
О чём он думает, о районе или о тракторах?



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  • Гость
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  • 3 | 07.11.2018, 08:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не совершайте, пожалуйста, глупых поступков.
*****************************************************
Интересно каким образом глупый человек, сможет не совершать глупых поступков. Это нонсенс!



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  • 4 | 07.11.2018, 08:54 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2171 | Рейтинг: -46
Деградация коснулась все слои общества. А что Вы хотели от буржуазного строя?



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  • 5 | 07.11.2018, 09:12 | Автор: Скорпион1
    Публикации: 54 | Комментарии: 1820 | Рейтинг: +442,9
А почему он говорит от себя !? А наше доверие к власти !? Оно у нас осталось !?Почему ему врать нельзя , а нам можно !? Чем он хуже или лучше нас ?



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  • 6 | 07.11.2018, 09:25 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2171 | Рейтинг: -46
5 классовое разделение на имущих и не имущих, богатых и бедных (нищих) Понятие равенство анахронизм из советского прошлого напрочь отсутствует при буржуазном строе.



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  • 7 | 07.11.2018, 09:37 | Автор: Гунн
    Публикации: 238 | Комментарии: 6814 | Рейтинг: +812,6
Анекдот из Советской эпохи.

Звонит Вовочкина учительница его папаше, большому партейному чиновнику,
и говорит:
- Вовочка ваш стал полным разгильдяем, не учится, курит, пьет,
девок охаживает, а уже десятый класс, выпуск на носу....
Примите меры!
Обдумал это Вовочкин папа, вспомнил сколько раз сына порол, а все
не помогает, и решил вызвать сынка к себе на работу...
И вот заходит Вовочка в кабинет, садится. Папаша его и спрашивает:
- Ты, Вовочка, говорят, покуриваешь?
- Да так, папаня, не в затяг...
- Ну вот тебе сигареты американские, сигары гаванские, выбирай
что хочешь...
Сидят, курят, кольца пускают. Папаша опять:
- Так ты, Вовочка, говорят, и выпиваешь?
- Да так, портвешек, стаканчик-другой...
- Ну, это не серьезно!
Подошел к бару, открыл:
- Вот тут у меня французские вина и коньяки, лучшие виски,
водочка холодная, настоящие португальские портвейны - выбирай!
Сидят, коньячек потягивают...
- А что, Вовочка, говорят, ты по бабам начал шустрить?
- Да так, помаленьку...
- А как тебе моя секретарша?
- Уууу!
Вызвал папаша секретаршу:
- Ну вы тут займитесь пока, а я схожу проветрюсь.
Через полчаса возвращается, Вовочка затраханный сидит в ауте.
- Ну и как тебе, сынок, такая жизнь?
- Ну, папаня, и классно же ты живешь! Вот бы мне так!
- Так вот, сынок, запомни! Чтобы так жить - надо
УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И УЧИТЬСЯ!



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  • 8 | 07.11.2018, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Будут ли менять Глав администраций районов, которых КСП РБ признал ненормальными?



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  • 9 | 07.11.2018, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Так оставил Хабиров на должности этого тупого брехуна или нет? Всем понятен уровень этого "главы района", он равен уровню развития Шарикова! Пусть в очистке такой "глава района" и работает, бродячих собак и кошек ловит! Очень Опытный



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  • 10 | 07.11.2018, 12:47 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28848 | Рейтинг: -692,1
Владимир Путин отстранил от должности генерала МВД Башкирии Виктора Михайлова.
В июне 2011 года президент РФ назначил его замминистра внутренних дел по Башкирии — начальником Главного следственного управления
----------------
Менял я женщин как перчатки тыр-тыр-рьяр-рям

За что отстранил, сам же назначал.

Зачем назначал хренового начальника?

Зачем назначает губернаторов, которые потом утративших доверие, зачем доверял хреноватым

А народ страдает



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  • 11 | 07.11.2018, 12:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На враках поймаем поздно будет. Мы тебя не больно зарежем..., чик и ты на небесах



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