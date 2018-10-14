А я вот смотрю на них и вижу людей, у которых тяжелая жизнь и трудная, низкооплачиваемая и неблагодарная работа. И если мы их сейчас не поддержим, то кому будем кричать "помогите", в случае чего? Понятно, что порядка и в их рядах должно стать больше, но надо уже заканчивать травлю и продолжать дальше работать бок о бок, чтобы жизнь людей становилась лучше.
Радий Хабиров, ФБ
Хабиров: «Надо уже заканчивать травлю и продолжать дальше работать бок о бок»
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