Хабиров: «Надо уже заканчивать травлю и продолжать дальше работать бок о бок»

У них сегодня - профессиональный праздник, но лица не радостные, что там говорить. После того, как несколько их "коллег" прогремели на всю страну - каких только проклятий в свой адрес они не услышали.А я вот смотрю на них и вижу людей, у которых тяжелая жизнь и трудная, низкооплачиваемая и неблагодарная работа. И если мы их сейчас не поддержим, то кому будем кричать "помогите", в случае чего? Понятно, что порядка и в их рядах должно стать больше, но надо уже заканчивать травлю и продолжать дальше работать бок о бок, чтобы жизнь людей становилась лучше.