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Хабиров: «Надо уже заканчивать травлю и продолжать дальше работать бок о бок»

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У них сегодня - профессиональный праздник, но лица не радостные, что там говорить. После того, как несколько их "коллег" прогремели на всю страну - каких только проклятий в свой адрес они не услышали.

Хабиров: «Надо уже заканчивать травлю и продолжать дальше работать бок о бок»


А я вот смотрю на них и вижу людей, у которых тяжелая жизнь и трудная, низкооплачиваемая и неблагодарная работа. И если мы их сейчас не поддержим, то кому будем кричать "помогите", в случае чего? Понятно, что порядка и в их рядах должно стать больше, но надо уже заканчивать травлю и продолжать дальше работать бок о бок, чтобы жизнь людей становилась лучше.

Радий Хабиров, ФБ




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  • Гость
  •  
  • 1 | 12.11.2018, 08:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Капитан полиции в спортивном костюме стоимостью 100 тыс. рублей валяется на нарах? Ну как тут не пожалеть несчастного и глупого, мог и костюмчик по проше попросить.
Может ему еще выписать талоны для усиленного питания



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3

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  • Гость
  •  
  • 2 | 12.11.2018, 09:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А я вот смотрю на них и вижу людей, у которых тяжелая жизнь и трудная, низкооплачиваемая и неблагодарная работа.
***********************************************************
Зарплата полиции (в МВД) в 2018
А)рядовым сотрудникам, со стажем, не превышающем 5 лет службы – в среднем по стране 25 000 р,;
Б) офицеры - примерно 40000 р.;
В) начальство (начиная от руководства подразделениями) сможет рассчитывать на зарплаты аж в 100 000 р. в месяц;

Выход на пенсию в 40-45 лет
Пенсия минимум 15000

И еще: НЕНАВИЖУ само слово "полицейский", оно у меня ассоциируется с полицаями времен ВОВ, с их кровавыми расправами над мирными жителями...



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7

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  • Участник
  •  
  • 3 | 12.11.2018, 09:06 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 727 | Рейтинг: +94
Понятно, что порядка и в их рядах должно стать больше, но надо уже заканчивать травлю и продолжать дальше работать бок о бок, чтобы жизнь людей становилась лучше.
...........................................

В своих пожеланиях Хабиров посчитал повышать поряки, а не искоренять беспорядки. При этом на сколько % больше должно быть не уточнил .
Было не плохо, если бы Небыло беспорядка в их рядах.



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2

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  • Гость
  •  
  • 4 | 12.11.2018, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А вы обратили внимание на фото на стене. У полицаев три бога: Главверхком, Колокольцев и местный министр ВД Деев, А у вас висит в кабинете портрет вашего профильного министра из кабмина РБ.Нет? Тогда идем к вам. Непорядок однако. В Туркменистане вас бы наказали.



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5

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  • Гость
  •  
  • 5 | 12.11.2018, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 12.11.2018, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А вы обратили внимание на фото на стене. У полицаев три бога: Главверхком, Колокольцев и местный министр ВД Деев, А у вас висит в кабинете портрет вашего профильного министра из кабмина РБ.Нет? Тогда идем к вам. Непорядок однако. В Туркменистане вас бы наказали.
++++++++++++++++++++++++++

Рановато требовать, немножко погоди, годков через пятак появится и его портрет.



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0

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  • Участник
  •  
  • 6 | 12.11.2018, 10:46 | Автор: Comrad
    Публикации: 1 | Комментарии: 934 | Рейтинг: +28
На фото:
"Чай не водка, много не выпьешь!"



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1

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  • Гость
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  • 7 | 12.11.2018, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 12.11.2018, 10:46 | Автор: Comrad
Публикации: 1 | Комментарии: 930 | Рейтинг: +27,7
На фото:
"Чай не водка, много не выпьешь!"
+++++++++++++++

Норму водки израсходовали на вечеринке с девицами, чай еще не отменили.



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1

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  • 8 | 12.11.2018, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"И если мы их сейчас не поддержим, то кому будем кричать "помогите", в случае чего?"

-----------------

В Хакасии на выборах главы региона победил Валентин Бондаренко от КПРФ.

И это несмотря на злые козни во время избирательного процесса со стороны власти: так, полиция ворвалась в избирком под предлогом, что ищут преступника. Интересно, под стол заглянули? Или в шкаф.

Посмотрите видео - увидите много технологий, применённых властью для срыва выборов. И, тем не менее, Победа коммунистов!



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6

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  • 9 | 12.11.2018, 10:54 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1188 | Рейтинг: +329,7
Ну так пусть в шахтеры идут, там работа не тяжелая и не опасная. Ах какие бедные, зарплата у них маленькая. Так механизаторы по 10 тыс в месяц работают да на старых колымагах. Да и на пенсию не могут выйти, до гроба работают.



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1

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  • 10 | 12.11.2018, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 12.11.2018, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"И если мы их сейчас не поддержим, то кому будем кричать "помогите", в случае чего?"

-----------------

В Хакасии на выборах главы региона победил Валентин Бондаренко от КПРФ.

И это несмотря на злые козни во время избирательного процесса со стороны власти: так, полиция ворвалась в избирком под предлогом, что ищут преступника. Интересно, под стол заглянули? Или в шкаф.

Посмотрите видео - увидите много технологий, применённых властью для срыва выборов. И, тем не менее, Победа коммунистов!
+++++++++++++++

Остается надеяться, коммунисты введут какие то новшества. Посмотрим, что им позволит владыка, чем смогут выделятся от своих компаньонов - ЕР.



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2

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  • 11 | 12.11.2018, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Конечно полицейские низкооплачиваемые служащие, по сравнению с главой республики, по сранению с Сечиным, главой "Газпрома", даже по сравнению с Чубайсом. Это по сравнению с теми, кто пишет в УЖ они высокооплачиваемые. Так что всё в этой жизни относительно.



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  • 12 | 12.11.2018, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабиров: «Надо уже заканчивать травлю и продолжать дальше работать бок о бок»
****

В "стране башкир" у каждого своя история общения с российскими полицейскими в регионе.

Без глубокого анализа нельзя поучать население сверху не подвергать критике плохую работу представителей правопорядка.

Требовать от населения относиться с любовью и нежностью к тем, кто зачастую не в ладах с законами- это какая-то не вполне понятная новация

В целом - это означает одно- наведения должного порядка в очень нужной народу системе без опоры на население Башкирии пока ждать не стоит.



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  • 13 | 12.11.2018, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эту "проникновенную речь о боках" нужно было бы произнести инвалиду 2-ой группы из Сипайлово, у которого, пока он лежал в коридоре неврологического отделения 21 больницы, "обнесли" квартиру и угнали старенькую машину?



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  • 14 | 12.11.2018, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 12.11.2018, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...
...
Остается надеяться, коммунисты введут какие-то новшества. Посмотрим, что им позволит владыка, чем смогут выделяться от своих компаньонов - ЕР.

--------------------

Ну, для начала - Валентин Коновалов (извиняюсь, фамилию второпях вначале переврал) не будет набивать себе карман. И другим не даст.

Мы, конечно, помним судьбу М.Евдокимова, пошедшего против бандитов.



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1

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  • 15 | 12.11.2018, 11:21 | Автор: Comrad
    Публикации: 1 | Комментарии: 934 | Рейтинг: +28
2 | 12.11.2018, 09:04 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Выход на пенсию в 40-45 лет
Пенсия минимум 15000
=================
После 45 лет они служат золотому теленку. Терять такие опытные кадры в расцвете сил непозволительная роскошь.



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  • 16 | 12.11.2018, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Победа горбикоммуниста над населением Хакасии - не более чем довод о необходимости возврата к графе "Против всех".

В остальном вновь избранный "командир без бойцов" не победит замшелого и деструктивного чиновничьего аппарата.

Его, как и в "стране башкир", ждет скрытый и открытый саботаж исполнителей, борьба местечковыми элитами, имеющих покровителей в столицах или в транснациональных компаниях.



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  • 17 | 12.11.2018, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 12.11.2018, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Победа горбикоммуниста над населением Хакасии - не более чем довод о необходимости возврата к графе "Против всех".

---------------------

Чудак ты. Валентин Коновалов родился 30 ноября 1987 года. Он к "горбикоммунистам" какое отношение имеет? Свежая кровь в КПРФ.

Что касается "Против всех" - в избирательном бюллетене была графа "против" Коновалова. Почти 60% проголосовали "за".



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  • 18 | 12.11.2018, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чудак ты. Валентин Коновалов родился 30 ноября 1987 года. Он к "горбикоммунистам" какое отношение имеет? Свежая кровь в КПРФ.
***
Какая такая свежая кровь может течь по старческим сосудам с искусственным сердцем?

Завтра появиться информация о выходе Коновалова из КПРФ "в целях сплочения народа" имеющего разные политические предпочтения.

Хакасию ждет саботаж чиновников- единороссов и окончательный развал и продажа остатков её советской экономики.

Народу от неопытного, не закаленного в антикоррупционной борьбе горбибикоммуниста ( можно - зюкоммуниста- это одно и тоже) ждать положительных подъемов вверх из долговой ямы совершенно не стоит



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  • 19 | 12.11.2018, 12:51 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 16094 | Рейтинг: -2927
Его, как и в "стране башкир", ждет скрытый и открытый саботаж исполнителей, борьба местечковыми элитами, имеющих покровителей в столицах или в транснациональных компаниях.
------------
Любезный ты мой. Говори от себя, как орлов или на худой конец как сруль. А что скрываешься то?



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12 | 12.11.2018, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабиров: «Надо уже заканчивать травлю и продолжать дальше работать бок о бок»
****

В "стране башкир" у каждого своя история общения с российскими полицейскими в регионе.
=========================
тебя в уфагубе плохо кормят што ли,сюда сунулся подъедать отходы



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