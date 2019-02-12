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Не по душе санаторный воздух? Тогда мы идем к вам

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Исполняющий обязанности министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин 15 марта приедет в Сибай, где проведет личный прием граждан, сообщает администрация города. Прием состоится в здании администрации, на него ведется предварительная запись.

Не по душе санаторный воздух? Тогда мы идем к вам


В Сибае с ноября прошлого года наблюдается сложная экологическая обстановка из-за тления руды в законсервированном карьере, который используется Учалинским ГОК (входит в УГМК-холдинг). Концентрация диоксида серы в воздухе доходила до 55 ПДК. Власти Башкирии в начале года направили в Сибай бригаду врачей разных специальностей для проведения осмотра и консультирования населения. Горожане жалуются на признаки отравления парами серы — боли в горле, головные боли, кашель, обострение аллергических реакций и хронических заболеваний. Доказать, что ухудшение здоровья связано с выбросами с карьера, сибайцам не удается: врачи не ставят диагнозы в зависимость от экологической ситуации.

Ирина Самойлова, Коммерсант
Оригинал публикации

***

Заместитель министра здравоохранения Башкирии Рафаэль Яппаров, прибывший вчера в Сибай, сегодня сообщил, что почувствовал себя в городе как «в каком-то природном санатории».

Чиновник признался, что ему понравился воздух в городе. «Прогулялся минут 20−30, почувствовал себя как в каком-то природном санатории. Мне кажется, в Уфе гораздо тяжелее дышать», — сообщил он сегодня утром на оперативном совещании в городской администрации.

По данным лабораторий, делающих замеры качества воздуха в Сибае, превышение ПДК вредных веществ в городе не наблюдается три дня. В последний раз двухкратное превышение допустимых концентраций диоксида воздуха было зафиксировано 27 января — в 2,4 раза в одном из районов города, примыкающих к тлеющему карьеру Учалинского ГОК.

В Сибае с конца ноября не удается ликвидировать очаги тления руды в законсервированном 10 лет назад карьере УГОК. Выбросы диоксида серы периодически формируют в городе смог, максимальное превышение ПДК — в 36 раз — было зафиксировано неделю назад. Горожане жалуются на обострение аллергических реакций, головную боль, кашель, боли в горле. Попытка руководителей сибайского филиала УГОК быстро ликвидировать очаги тления с помощью заливки карьера смесью воды и глины эффекта не дала. Карьер глубиной около 600 м планируют залить практически полностью к 20 марта. В город направлены бригады врачей из Уфы, бесплатно выдаются медицинские маски, запрещены прогулки детей в учреждениях образования, формируются списки на выезд в санатории Башкирии и Крыма.






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  • Гость
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  • 1 | 13.03.2019, 09:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Исполняющий обязанности министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин 15 марта приедет в Сибай, где проведет личный прием граждан, сообщает администрация города.
===========================
Никак не могу понять цель приезда?! Что от этого экологическая катастрофа исчезнит?!
Ни врачей надо посылать в Сибай, а в срочном порпядке эвакуировать население Сибая!!!
Это всеравно что человеку сидящему на расколенной сковародке давать пить!



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  • Гость
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  • 2 | 13.03.2019, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сибайские доктора массово увольняются и уезжают- где воздух еще есть.



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3

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  • Наблюдатель
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  • 3 | 13.03.2019, 12:26 | Автор: Виктор
    Публикации: 225 | Комментарии: 1737 | Рейтинг: +483,7
Есть лишь один способ спасти людей в Сибае,

Необходимо построить город новый Сибай.

В стороне от старого, отодвинувшись на 20...30 км.

Но даже обсуждения такого варианта у населения и власти я не видел.

2. Значит выход - уезжать, бросать все. Иначе все заболеют.



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  • 4 | 13.03.2019, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 13.03.2019, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сибайские доктора массово увольняются и уезжают- где воздух еще есть.

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Придумал новое название к искажению следующей статьи?



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  • Начинающий
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  • 5 | 13.03.2019, 12:50 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 93 | Рейтинг: +5,1
Как минимум врачи должны лечить сибайцев, а не выписывать рецепты в пользу Хабирова. Правительство и администрацию ВРИО отправить на "курорт" в Сибай. Сибайцев - в санатории Башкирии и Булгаково с последующим предоставлением оплачиваемой работы.



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3

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  • 6 | 13.03.2019, 13:03 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1912 | Комментарии: 63317 | Рейтинг: +12211,1
Доказать, что ухудшение здоровья связано с выбросами с карьера, сибайцам не удается
_______________________________________
И не удастся. Не удавалось в СССР, не удается и при его наследниках...
Только Чернобыль кое как признали... а больше ничего и никогда. Убивают своих граждан совершенно безнаказанно и не выплачивая каких либо компенсаций. Еще и самих делают виноватыми.



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  • Эксперт
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  • 7 | 13.03.2019, 16:33 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1912 | Комментарии: 63317 | Рейтинг: +12211,1
Россияне предпенсионного возраста будут получать алименты

Третье чтение прошел закон, согласно которому сохранится возраст, с которого граждане смогут получать алименты в связи с нетрудоспособностью.
Россияне предпенсионного возраста будут получать алименты
Правом на алименты смогут воспользоваться женщины с 55 лет, а мужчины – с 60 лет, сообщает Госдума. При этом закон будет распространяться не только на пожилых людей. Это позволит сохранить максимальную защиту лиц в сфере права соцобеспечения.


- Алиментополучатели – это те, кто нуждается в особой защите, - отметил Председатель Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Таким образом, родители содержат своих нетрудоспособных несовершеннолетних детей, а совершеннолетние дети – своих родителей.


Право на алименты имеют супруги и бывшие супруги, ставшими нетрудоспособными до развода или в течение 1 года с момента развода. Правом получать алименты пользуются сестры и братья, дедушки, бабушки и внуки, фактические воспитатели, мачеха и отчим.
_______________________________________
Прибавили 5 лет до пенсии, рабочие места ликвидировали, отчисления в ПФР 6% - украли и сказали - пусть вас содержат дети!

Такого даже коммуняки эсэсэсэровские себе не позволяли!

Остается один вопрос - а те у кого нет детей?! Ну не было или не стало, в том числе и "благодаря" пуйло-власти(погибли в армии, например) или в результате несчастных случаев, болезней... Им просто самим идти на кладбище, за свой счет копать могилу и ложиться в нее, в ожидании смерти?

У меня достаточно знакомых-друзей - бездетных по той или иной причине и они всю жизнь отпахали на государство. Как получить алименты с государства? А?



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  • 8 | 13.03.2019, 19:12 | Автор: юнг
    Публикации: 343 | Комментарии: 36959 | Рейтинг: +5629,5
Ленусик!
Ну когда же ты уймесся? Смотри, как-бы не лопнул мозговой сосуд от напряжения.
Это же надо, така прыть!
А злые языки говорят, что прыть от нед...ба?
Как там с морковкой дела? Не перешла на длинноплодные огурцы?



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  • Участник
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  • 9 | 13.03.2019, 19:25 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4440 | Рейтинг: -714,2
В бст передавали, что мулдашев вылечил больных из сибая бронхальной астмой при помощи своего препарата. Почему такая привилегия у сибайцев? А почему он не лечить уфимский больных?



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  • 10 | 13.03.2019, 19:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 13.03.2019, 16:33 | Автор: Кухарка
Публикации: 1912 | Комментарии: 63317 | Рейтинг: +12211,1
Россияне предпенсионного возраста будут получать алименты
....
________________
Прибавили 5 лет до пенсии, рабочие места ликвидировали, отчисления в ПФР 6% - украли и сказали - пусть вас содержат дети!

Такого даже коммуняки эсэсэсэровские себе не позволяли!
===
Куха, почему вы считаете что Путин не коммуняк! Кстати Путин подвизался в структуру КГБ исполнявшим жандармские функции!
Нас обманул Ельцин не проводивший Люстра́цию и партхозноменклатура захватила экономическую и политическую власть!



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