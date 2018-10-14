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Кто решает вопрос попадания человека в рай?

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15–18 октября этого года в Сочи состоялось юбилейное XV Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». Как информировал портал «Валдая», тема этого года – «Россия: программа на XXI век» – выбрана неслучайно. Во главе угла Россия, её политические и социально-экономические перспективы, общественное и культурное развитие, место в формирующемся мире.

Кто решает вопрос попадания человека в рай?


По традиции, на пленарной сессии дискуссионного клуба выступил президент России Владимир Путин. Однако, его выступление ошарашило не обещаниями земного социально-экономического рая (к чему уже начали привыкать), а что ни есть небесного.

Президент заявил, что Россия не боится конфликта с другими странами, потому что граждане страны готовы отдать жизнь за Отечество. Кроме того, в случае ядерного удара россияне, как мученики, сразу попадут в рай, а те, кто его нанес, «просто сдохнут» от нашего ответного удара. И добавил: «Потому что они даже раскаяться не успеют».



Тут закономерен вопрос: кто же решает попадание человека в рай или ад? И решается ли этот вопрос, так сказать, оптом, одномоментно для всех без исключения жителей государства?

Богословы, как христианские, так и мусульманские учат, что вопрос попадания в рай или ад решается строго индивидуально. Каждый смертный держит ответ за свои земные деяния перед Всевышним и именно Он, а не земной владыка решает, кто куда попадет. Не секрет, что многие россияне (впрочем, как и граждане других стран) имеют множество грехов с точки зрения религии. Трудно предположить, что смерть от ядерного удара противника стирает все грехи человека. В святых книгах такое не обещано. Также не прост вопрос – через какую религию можно попасть а рай? По крайней мере, христианство учит, что рай открыт для христиан, а последователи Ислама убеждены – только мусульманам.



Поэтому закономерен вопрос: не является подобное обещание земным гражданином рая для всех людей страны богохульством, оскорблением чувств верующих?

Карим Яушев




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  • 1 | 12.11.2018, 08:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хочешь в рай? Да нет, могу подождать лет пятьдесят.



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  • 2 | 12.11.2018, 08:45 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28931 | Рейтинг: -691,1
Христианство учит, что рай открыт для христиан, а последователи Ислама убеждены – только мусульманам.
---------------
А для атеистов?



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  • 3 | 12.11.2018, 08:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А если бы так сказал Обама или Клинтон? Российский телик просто бы взвыл..и гудул месяц.



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  • 4 | 12.11.2018, 08:48 | Автор: Не зарегистрирован
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А для атеистов?
Атеистический рай самый продвинутый, одни академики и ученные.



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  • 5 | 12.11.2018, 08:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Ангела Меркель: Путин потерял "связь с реальностью" и находится "в другом мире".
И этим все сказано. Путину не удалось найти связь с Главами подавляющего числа государств, но он (как ему кажется) установил связь с Высшим разумом который дал ему право решать кому в рай кому в ад.
И это меня настораживает...



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  • 6 | 12.11.2018, 08:51 | Автор: юнг
    Публикации: 324 | Комментарии: 35930 | Рейтинг: +5799,5
У "нацлидера" прогрессирует деменция. остаётся только пожелать скорейшего ухода.



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  • 7 | 12.11.2018, 08:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Париже Путин опять заставил всех себя ждать и тут опоздал. Ездил по Парижу на отечественном авто, только бы не заглох, только бы не заглох. Со своим агентом Трампом (Калыма - 2) поздоровкался особенно тепло, как не осторожно.



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  • 8 | 12.11.2018, 08:58 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1894 | Комментарии: 61757 | Рейтинг: +12232,4
Кое кто из роиссян уже 19 лет, как в раю...



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  • 9 | 12.11.2018, 09:13 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 727 | Рейтинг: +94
в случае ядерного удара россияне, как мученики, сразу попадут в рай, а те, кто его нанес, «просто сдохнут» от нашего ответного удара. И добавил: «Потому что они даже раскаяться не успеют».
........................................

Откровения наместника бога на грешной земле, будто накануне переговорил со всевышним.



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  • 10 | 12.11.2018, 09:19 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1894 | Комментарии: 61757 | Рейтинг: +12232,4
Путин в Париж привез пуленепробиваемый трап к самолету...
Он не сильно хочет в рай, хотя уже туда записал всех россиян.



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  • 11 | 12.11.2018, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Один говорит вздорные, лишенные серьезного значения, фразы, другие же: стараются придать некий смысл словоблудию и обсудить этот пустопорожний треп. Данную фразу надлежит воспринимать как очередную шутку. Так шутили в КГБ.

В огне ядерного пожара ярким пламенем сгорят и туманным пеплом развеются люди во вселенной. И раем покажутся мгновения испепеления и исчезновения физических и духовных начал человека.

"В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них; И ублажил я мертвых более живых."

"Будет время, когда живые позавидуют мертвым." Вот о каком времени говорится в шутке.

Полагаю и даже убежден, что после смерти и ад покажется раем для человека прожившего всю жизнь в России.



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  • 12 | 12.11.2018, 09:37 | Автор: Не зарегистрирован
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У2 | 12.11.2018, 08:45 | Автор: Зулия
Публикации: 34 | Комментарии: 28926 | Рейтинг: -691,2
Христианство учит, что рай открыт для христиан, а последователи Ислама убеждены – только мусульманам.
---------------
А для атеистов?
+++++++++++++++++++++++++

У атеистов рай сегодня и сейчас. У Путина тоже, в загробном мире продолжение сериала.



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  • 13 | 12.11.2018, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Карим бей, да как вы можете так богохульствовать!?
Я считал вас человеком богобоязненным, праведным, а вы позволяете себе такую джахилию, астаруфилла, опомнитесь!
Харам, харам, уважаемый!
Да собственно, кто вы такой, чтобы усомнится в праведности слов самого Наместника бога на земле? Через архангела Джабраила Он общается с самим создателем и передает нам, рабам, тварям земным, истинный смысл вещей. Сказал - в рай попадем, значит в рай! Машалла, Машалла!



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Граждане готовы отдать жизнь за Отечество? На самом деле никто за такое Отечество умирать не будет. Среднестатистический Россиянин (не зомбированный) никогда за страну олигархов и чинуш и силовиков умирать не станет. Да и войны никогда не будет. Элита скорее свою страну на куски порвет, чем будет целить свои ракеты на загнивающий запад где у них живут семьи.



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  • 15 | 12.11.2018, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 12.11.2018, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Карим бей, да как вы можете так богохульствовать!?
+++++++++++++++++

Кариму стоило бы сказать спасибо, что акцентировал упущенное нами внимание на сверхестесственные способности владыки 1/5 части Земли.



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  • 16 | 12.11.2018, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
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Хочу рай на земле.



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  • 17 | 12.11.2018, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Карим Яушев тебе дорога обеспечена в рай как будущему мученику.
Очень опытный



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  • 18 | 12.11.2018, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
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Быдлы и холопы строем в рай



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  • 19 | 12.11.2018, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
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яушев решил поиздеваться на нашем президентом.?



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  • 20 | 12.11.2018, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
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16 | 12.11.2018, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Хочу рай на земле.

--------------------------

Это просто:

- преданность делу коммунизма, любовь к социалистической Родине, к странам социализма;
- добросовестный труд на благо общества: кто не работает, тот не ест;
- забота каждого о сохранении и умножении общественного достояния;
- высокое сознание общественного долга; нетерпимость к нарушениям общественных интересов;
- коллективизм и товарищеская взаимопомощь: каждый за всех, все за одного;
- гуманные отношения и взаимное уважение между людьми: человек человеку, друг, товарищ и брат;
- честность и правдивость, нравственная чистота, простота и скромность в общественной и личной жизни;
- взаимное уважение в семье, забота о воспитании детей;
- непримиримость к несправедливости, тунеядству, нечестности, карьеризму, стяжательству;
- дружба и братство всех народов, нетерпимость к национальной и расовой неприязни;
- непримиримость к врагам коммунизма, дела мира и свободы народов;
- братская солидарность с трудящимися всех стран, со всеми народами.



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