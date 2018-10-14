Кто решает вопрос попадания человека в рай?

15–18 октября этого года в Сочи состоялось юбилейное XV Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». Как информировал портал «Валдая», тема этого года – «Россия: программа на XXI век» – выбрана неслучайно. Во главе угла Россия, её политические и социально-экономические перспективы, общественное и культурное развитие, место в формирующемся мире.По традиции, на пленарной сессии дискуссионного клуба выступил президент России Владимир Путин. Однако, его выступление ошарашило не обещаниями земного социально-экономического рая (к чему уже начали привыкать), а что ни есть небесного.Президент заявил, что Россия не боится конфликта с другими странами, потому что граждане страны готовы отдать жизнь за Отечество. Кроме того, в случае ядерного удара россияне, как мученики, сразу попадут в рай, а те, кто его нанес, «просто сдохнут» от нашего ответного удара. И добавил: «Потому что они даже раскаяться не успеют».Тут закономерен вопрос: кто же решает попадание человека в рай или ад? И решается ли этот вопрос, так сказать, оптом, одномоментно для всех без исключения жителей государства?Богословы, как христианские, так и мусульманские учат, что вопрос попадания в рай или ад решается строго индивидуально. Каждый смертный держит ответ за свои земные деяния перед Всевышним и именно Он, а не земной владыка решает, кто куда попадет. Не секрет, что многие россияне (впрочем, как и граждане других стран) имеют множество грехов с точки зрения религии. Трудно предположить, что смерть от ядерного удара противника стирает все грехи человека. В святых книгах такое не обещано. Также не прост вопрос – через какую религию можно попасть а рай? По крайней мере, христианство учит, что рай открыт для христиан, а последователи Ислама убеждены – только мусульманам.Поэтому закономерен вопрос: не является подобное обещание земным гражданином рая для всех людей страны богохульством, оскорблением чувств верующих?