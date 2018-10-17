Рост цен на бензин: Олигархам не хватает на новые яхты

Рост цен на топливо будет выше инфляции. Эксперты не верят в обещания нефтяных гигантов. В ожидании скачка цен на топливо. Сравниваем стоимость бензина в Башкирии и у «соседей».В России заморозили цены на бензин и дизельное топливо. Однако все понимают – это временное затишье. Сразу после нового года ожидается рост цен. Но вот на сколько рванет вверх?На прошлой неделе нефтяные компании согласились заморозить цены на бензин и дизельное топливо. Договор с Министерством экономического развития и Федеральной антимонопольной службой подписали «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Газпром» и «Газпром нефть», «Татнефть», группа ТАИФ, «РуссНефть», «Нефтегазхолдинг» и «Новый поток». Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак. За нарушение соглашения правительство повысит экспортные пошлины на нефтепродукты и сделает их заградительными (основная прибыль нефтяных компаний поступает от продажи топлива и нефтяных продуктов за границу).Рост цен остановит превентивная мераЭта мера принимается, чтобы остановить рост цен в нашей стране. Теперь стоимость должна до конца декабря остаться на уровне июля текущего года.Правительство, в свою очередь, пообещало снизить пошлины на оптовые цены на внутреннем рынке. Насколько и когда – информации нет.Само соглашение будет действовать до апреля 2019 года, после чего (в случае необходимости) его могут продлить. И скорее всего, его продлят, отмечают аналитики, так как весной в стране начнется посевная. В Правительстве России планируют, что все это время (то есть в течение трех первых месяцев 19-го года) цены будут повышаться постепенно – согласно росту инфляции. Но можно ли верить этому прогнозу?Цена не зависит от инфляцииДавайте вспомним, как повышались цены на бензин и дизельное топливо в 2018 году. Цена на топливо выросла в среднем на 9% по стране. Так, в январе цены на «зеленых» заправках «Башнефти» в Башкирии выросли на 50 копеек. В апреле было еще одно повышение – на 30 копеек. В мае ценник поднимался на 30 копеек в неделю. Напомню, что и тогда нам обещали, что повышение стоимости топлива будет на уровне инфляции. Однако…– Что касается роста цен на нефтепродукты. Он происходит в соответствии с инфляционной составляющей и теми налоговыми решениями, которые были приняты. То есть никаких дополнительных факторов нет, – отметил глава Минэнерго Александр Новак.Однако буквально через месяц после этих слов – в мае 2018-го – цены на топливо менялись несколько раз, и в итоге стоимость топлива значительно выросла. Инфляция, по данным Центробанка России, за первые 10 месяцев составила 3,4%, а цена на топливо за те же 10 месяцев выросла более чем на 9%, то есть более чем в два раза опередила инфляцию по стране.Рост цен на топливо в 2019 году ожидается в районе 9-16%.Центробанк ожидает уровень инфляции в районе 4%, однако уже известно, что цены на топливо вырастут значительно больше и составят примерно 9-16%. Редакция ProUfu.ru получила письмо с прогнозом цен на автомобильные бензины и дизельное топливо при выборке топлива через ООО «БашнефтьРозница».Так, по их планам, самое большое повышение ждет бензин АИ-95 – с 42,8 до 49,97 рубля за литр. Почти на 6 рублей повысится цена на самое популярное топливо – бензин АИ-92. Сейчас стоимость этой марки составляет 40,3 рубля за литр. Меньше всего повысится стоимость дизельного топлива – на 4,17 рубля. Но, как указанно в письме, это неточные прогнозы и, возможно, цены на топливо вырастут еще больше.Дешевле только в ЧелябинскеСейчас стоимость бензина и дизельного топлива в Башкирии не самая низкая по стране, но и не самая высокая. Например, в Челябинске и Челябинской области цены на бензин в среднем на 1 рубль меньше, чем в Башкирии.Ниже стоимость топлива в Самарской и Свердловской областях – там цена меньше на 10-30 копеек в зависимости от марки топлива. В Татарии, Удмуртии и Оренбургской области цены выше башкирских в среднем от 50 копеек до 1 рубля.В Москве и Санкт-Петербурге топливо стоит дороже в среднем на 2,5 руб.