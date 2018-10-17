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Рост цен на бензин: Олигархам не хватает на новые яхты

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Рост цен на топливо будет выше инфляции. Эксперты не верят в обещания нефтяных гигантов. В ожидании скачка цен на топливо. Сравниваем стоимость бензина в Башкирии и у «соседей».

Рост цен на бензин: Олигархам не хватает на новые яхты


В России заморозили цены на бензин и дизельное топливо. Однако все понимают – это временное затишье. Сразу после нового года ожидается рост цен. Но вот на сколько рванет вверх?

На прошлой неделе нефтяные компании согласились заморозить цены на бензин и дизельное топливо. Договор с Министерством экономического развития и Федеральной антимонопольной службой подписали «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Газпром» и «Газпром нефть», «Татнефть», группа ТАИФ, «РуссНефть», «Нефтегазхолдинг» и «Новый поток». Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак. За нарушение соглашения правительство повысит экспортные пошлины на нефтепродукты и сделает их заградительными (основная прибыль нефтяных компаний поступает от продажи топлива и нефтяных продуктов за границу).

Рост цен остановит превентивная мера

Эта мера принимается, чтобы остановить рост цен в нашей стране. Теперь стоимость должна до конца декабря остаться на уровне июля текущего года.

Правительство, в свою очередь, пообещало снизить пошлины на оптовые цены на внутреннем рынке. Насколько и когда – информации нет.

Само соглашение будет действовать до апреля 2019 года, после чего (в случае необходимости) его могут продлить. И скорее всего, его продлят, отмечают аналитики, так как весной в стране начнется посевная. В Правительстве России планируют, что все это время (то есть в течение трех первых месяцев 19-го года) цены будут повышаться постепенно – согласно росту инфляции. Но можно ли верить этому прогнозу?

Цена не зависит от инфляции

Давайте вспомним, как повышались цены на бензин и дизельное топливо в 2018 году. Цена на топливо выросла в среднем на 9% по стране. Так, в январе цены на «зеленых» заправках «Башнефти» в Башкирии выросли на 50 копеек. В апреле было еще одно повышение – на 30 копеек. В мае ценник поднимался на 30 копеек в неделю. Напомню, что и тогда нам обещали, что повышение стоимости топлива будет на уровне инфляции. Однако…
– Что касается роста цен на нефтепродукты. Он происходит в соответствии с инфляционной составляющей и теми налоговыми решениями, которые были приняты. То есть никаких дополнительных факторов нет, – отметил глава Минэнерго Александр Новак.

Однако буквально через месяц после этих слов – в мае 2018-го – цены на топливо менялись несколько раз, и в итоге стоимость топлива значительно выросла. Инфляция, по данным Центробанка России, за первые 10 месяцев составила 3,4%, а цена на топливо за те же 10 месяцев выросла более чем на 9%, то есть более чем в два раза опередила инфляцию по стране.

Рост цен на топливо в 2019 году ожидается в районе 9-16%.

Центробанк ожидает уровень инфляции в районе 4%, однако уже известно, что цены на топливо вырастут значительно больше и составят примерно 9-16%. Редакция ProUfu.ru получила письмо с прогнозом цен на автомобильные бензины и дизельное топливо при выборке топлива через ООО «БашнефтьРозница».

Так, по их планам, самое большое повышение ждет бензин АИ-95 – с 42,8 до 49,97 рубля за литр. Почти на 6 рублей повысится цена на самое популярное топливо – бензин АИ-92. Сейчас стоимость этой марки составляет 40,3 рубля за литр. Меньше всего повысится стоимость дизельного топлива – на 4,17 рубля. Но, как указанно в письме, это неточные прогнозы и, возможно, цены на топливо вырастут еще больше.

Дешевле только в Челябинске

Сейчас стоимость бензина и дизельного топлива в Башкирии не самая низкая по стране, но и не самая высокая. Например, в Челябинске и Челябинской области цены на бензин в среднем на 1 рубль меньше, чем в Башкирии.

Ниже стоимость топлива в Самарской и Свердловской областях – там цена меньше на 10-30 копеек в зависимости от марки топлива. В Татарии, Удмуртии и Оренбургской области цены выше башкирских в среднем от 50 копеек до 1 рубля.

В Москве и Санкт-Петербурге топливо стоит дороже в среднем на 2,5 руб.

ПроУфу
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  • 1 | 15.11.2018, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Первые двадцать лодок российских миллиардеров превзошли по стоимости все боевые корабли, построенные в текущем десятилетии для ВМФ России.
Электрические установки, сопоставимые по мощности с АЭС, локальное бронирование, радары военного диапазона, системы подавления и радиоэлектронной борьбы, бортовые авиационные комплексы, мини-подлодки и вертолеты… По размерам и уровню оснащению они не знают себе равных. При этом цена только одной мегаяхты может запросто превышать затраты на модернизацию ТАРКР “Адмирал Нахимов”.


Источник: https://fishki.net/2737542-20-jaht-rossijskih-milliarderov-p

revoshodjat-po-stoimosti-voenno-morskoj-flot.html © Fishki.net



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  • 2 | 15.11.2018, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Прейскурант, утвержденный 29 ноября 1968г Государственным комитетом цен при Госплане:

Марка бензина……. Цена (руб)

А-66…… 0-60 (цена за 10 литров)
А-72…… 0-70 (цена за 10 литров)
А-76…… 0-75 (цена за 10 литров)
АИ-93……0-95 (цена за 10 литров)
АИ-98……1-05 (цена за 10 литров)



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  • 3 | 15.11.2018, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Первые двадцать лодок российских миллиардеров превзошли по стоимости все боевые корабли, построенные в текущем десятилетии для ВМФ России.
Электрические установки, сопоставимые по мощности с АЭС, локальное бронирование, радары военного диапазона, системы подавления и радиоэлектронной борьбы, бортовые авиационные комплексы, мини-подлодки и вертолеты… По размерам и уровню оснащению они не знают себе равных. При этом цена только одной мегаяхты может запросто превышать затраты на модернизацию ТАРКР “Адмирал Нахимов”.
20 яхт российских миллиардеров превосходят по стоимости военно-морской флот деньги., дорогие игрушки, мегаяхты, олигархи, русские миллиардеры


Источник: https://fishki.net/2737542-20-jaht-rossijskih-milliarderov-p

revoshodjat-po-stoimosti-voenno-morskoj-flot.html © Fishki.net



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  • 4 | 15.11.2018, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Эксперты не верят в обещания нефтяных гигантов." - Как говорил наш сатирик Михаил Задорнов :"Обещание - дальний родственник кукиша".



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  • 5 | 15.11.2018, 10:15 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4405 | Рейтинг: -711,9
Якобы с переходом на зимний дизель, цены выросли на 2 рубля и как следствие будут повышаться цены на продукты. Весь товар в России возят на дизеле. Вроде все по закону, а будет платить простой народ



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  • 6 | 15.11.2018, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
цены на все зашкаливают ,а народ терпит (попробуй возрази) лекарство,продукты. какие 4% все 40



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  • 7 | 15.11.2018, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Люблю жарить картофель на свином сале, и выгодно и вкусно, и питательно. Месяц назад, когда покупал, цена варьировала от 80 до 100 руб. за кило. Вчера пошел приценится, цены поднялись до 120-150 руб. за кило, это порядка 50 %, цены за проезд в "Пазиках" с 20 руб до 25 руб это 25%.
Вопрос к путину: какие на Yуй 4%
А то ли еще будет с 1 января, ОЙ--ЁЙ-ЁЙ...



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  • 8 | 15.11.2018, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 15.11.2018, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Люблю жарить картофель на свином сале, и выгодно и вкусно, и питательно. Месяц назад, когда покупал, цена варьировала от 80 до 100 руб. за кило. Вчера пошел приценится, цены поднялись до 120-150 руб. за кило, это порядка 50 %, цены за проезд в "Пазиках" с 20 руб до 25 руб это 25%.
Вопрос к путину: какие на Yуй 4%
А то ли еще будет с 1 января, ОЙ--ЁЙ-ЁЙ...
_____________________________________

Будет настолько туго, насколько позволишь.



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  • 9 | 15.11.2018, 11:11 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2413 | Рейтинг: -57,1
Либералы Вы хотели капитализм ? Вот Он Вам. Скулить поздно.



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  • 10 | 15.11.2018, 11:12 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2413 | Рейтинг: -57,1
Либералы Вы хотели капитализм ? Вот Он Вам. Скулить поздно.



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уже 15 ое декабря,а собеседование Путина с народом не объявлено.



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  • 12 | 15.11.2018, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не подскажите, где купить солидол? На нем картошечка жарится О)(уенно.



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  • 13 | 15.11.2018, 11:36 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1896 | Комментарии: 61830 | Рейтинг: +12229,3
Ничто так не повышает в России цены на бензин, как падение мировых цен на нефть.



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  • 14 | 15.11.2018, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
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Ничто так не повышает в России цены на бензин, как падение мировых цен на нефть.
-------------------
Герасим тебе уже на это ответил.



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чё то я ел непонятно чё что месяц перепутал:

чем инжектируют мясо?
инжектируют мясо не только для того, чтобы оно увеличилось в объёме. То
С технологической стороны, рассол – сложный комплекс добавок, каждая из которых имеет своё предназначение. Например, состав типового рассола, которым шприцуют мясо: стабилизаторы (Е 450, Е 451), желирующий агент (Е 407), декстроза, усилитель вкуса и аромата (Е 621), антиокислитель (Е 301), загуститель (Е 415), экстракты пряностей.

Стабилизаторы – это фосфаты, которые стабилизируют PH (уровень кислотности).



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  • 16 | 15.11.2018, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все эти олигархи держатели кошелька путина.
путину доставляет удовольствие угнетать и гнобить народ, обкрадывая и убивая.
он животрепещет за своих олигархов, то есть за себя.



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  • 17 | 15.11.2018, 12:16 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2413 | Рейтинг: -57,1
Напомню Я захожу на этот портал не ныть и не стебаться с местечковыми либералами (хотя вынуждают) У Меня как у представителя Российского объединенного трудового фронт цель одна и Она в выражена одни лозунгом "Пролетарии всех стран объединяйтесь."



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  • 18 | 15.11.2018, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 15.11.2018, 11:12 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 3592 | Рейтинг: -375,6
уже 15 ое декабря,а собеседование Путина с народом не объявлено.
****
15 декабря?
всегда думал, что попугаи на табуретках безграмотные нигде не работающие болтуны - начетчики.



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  • 19 | 15.11.2018, 12:48 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1896 | Комментарии: 61830 | Рейтинг: +12229,3
- Изя, вы слышали? Власть предложила забрать у народа всё.
- Да? И шо народ?
- Народ сказал, что у нас и так уже всё забрали.
- Да? И шо власть?
- А власть такая хором: А ЕСЛИ НАЙДЁМ?!?



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  • 20 | 15.11.2018, 13:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дабросьте трепаться- "у Башнефти нет денег"?
Вы помните, что ответили на жалобы о запущенности АЗС Башнефть-розница на дороге Уфа- Старосубханкулово?
"Бюджетом 2018 не предусмотрены реконструкции АЗС 4-го типа до истечения срока эксплуатации"
За счет каких средств будут выполнять свое обещание по приведению цивилизованный порядок АЗС Башнефти чиновники Комитета по туризму и почему они- опять же не ясно.
Хотя, что вообще в Башкирии ясно населению с природными ресурсами и остатками эффективных отраслей промышленности Советской Башкирии?
Чай не в любимой Силуановым Норвегии живем?



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