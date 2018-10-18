Гафур Гилязов: Что ожидать от назначения Радия Хабирова?

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».





Рейтинг публикаций
Гафур Гилязов: Что ...

День республики – 11 октября 2018 г., ознаменовался важным политическим ...
  Администратор

Сдохнет не кольцо ...

Вся наша страна покрыта метастазами провалов российского начальства. Везде ...
  Эхо Москвы

Как путинское ...

Яркая иллюстрация тому, как путинское большинство превращается в новых ...
  Эхо Москвы

Нагорного привлекают к ...

Ленинский районный суд Уфы сегодня начал рассматривать иск башкирского рескома ...
  Администратор

Такому Курултаю самому ...

Радий Хабиров: Курултай может быть «Голгофой» для некоторых руководителей. Врио ...
  natall

Лучшие комментарии дня
Мадриль Гафуров о фашиста ...

Был Я на митинге в честь 101 годовщины Великой октябрьской социалистич ...
  Рейтинг: +2  Герасим

Мадриль Гафуров о фашиста ...

Полностью согласен с автором: зулия, кац и прочие провалидированные эс ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Мадриль Гафуров о фашиста ...

155 | 15.11.2018, 21:02 | Автор: Harrison Публикации: 65 | Комментари ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Календарь новостей
«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Лучшие комментарии недели
Аэропорт «Уфа» может быть ...

По существу аэропорт Уфы, единственный на всю Уфу, так и должен продол ...
  Рейтинг: +4  кац

Когда больше нечем занять ...

18 | 09.11.2018, 11:46 | Автор: кац Публикации: 0 | Комментарии: 1603 ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Аэропорт «Уфа» может быть ...

В списке два татарина: 1. Мусса Гареев ,- Сохранились официальные доку ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Лучшие комментарии месяца
Народное единство в парал ...

Какая там нищета? Побоку безработицу и беззаконие властей. Мы должны г ...
  Рейтинг: +5  Karim Yaushev

Хорошее начало: Министры ...

Восторгаться, пока нечему! По делам судите их ... В условиях РФ, где в ...
  Рейтинг: +4  san-ufa

Хабиров обязал чиновников ...

18 .я согласен с Куха апа. Как всегда точные и убийственные выражения ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за неделю
Гафур Гилязов: Что ...

День республики – 11 октября 2018 г., ознаменовался важным политическим ...
  16.11.2018   15694    39

Курултаевская столовка: ...

Спикер Курултая Башкирии опубликовал меню с ценами в парламентской столовой. ...
  16.11.2018   25464    18

Салавато-Юлаевские и ...

Голосование для присвоения имени уфимскому аэропорту продолжается. Напомним, в ...
  16.11.2018   17588    34

Русский чиновник сильнее ...

Страшен и бесконечен перечень социальных притеснений, которые, как из ящика ...
  16.11.2018   24465    24

Мадриль Гафуров о ...

Я удовлетворен, что мои публистические выступления в СМИ, в том числе в ...
  15.11.2018   16723    288

Обсуждаемое за месяц
Гафур Гилязов: Что ...

День республики – 11 октября 2018 г., ознаменовался важным политическим ...
  16.11.2018   30137    39

Курултаевская столовка: ...

Спикер Курултая Башкирии опубликовал меню с ценами в парламентской столовой. ...
  16.11.2018   40063    18

Салавато-Юлаевские и ...

Голосование для присвоения имени уфимскому аэропорту продолжается. Напомним, в ...
  16.11.2018   14390    34

Русский чиновник сильнее ...

Страшен и бесконечен перечень социальных притеснений, которые, как из ящика ...
  16.11.2018   29728    24

Мадриль Гафуров о ...

Я удовлетворен, что мои публистические выступления в СМИ, в том числе в ...
  15.11.2018   34519    288

Timeweb
Последние публикации
Гафур Гилязов: Что ...

День республики – 11 октября 2018 г., ознаменовался важным политическим ...
  16.11.2018   30241    39

Курултаевская столовка: ...

Спикер Курултая Башкирии опубликовал меню с ценами в парламентской столовой. ...
  16.11.2018   40075    18

Салавато-Юлаевские и ...

Голосование для присвоения имени уфимскому аэропорту продолжается. Напомним, в ...
  16.11.2018   15383    34

Русский чиновник сильнее ...

Страшен и бесконечен перечень социальных притеснений, которые, как из ящика ...
  16.11.2018   39529    24

Мадриль Гафуров о ...

Я удовлетворен, что мои публистические выступления в СМИ, в том числе в ...
  15.11.2018   25844    288

Куда уходит бюджет ...

Бюджет недоиспользованных возможностей. Министерство финансов РБ опубликовало ...
  15.11.2018   20795    25

Рост цен на бензин: ...

Рост цен на топливо будет выше инфляции. Эксперты не верят в обещания нефтяных ...
  15.11.2018   18622    34

Батыры, Зейнабы, ...

Осталось совсем мало времени до того, когда Международный аэропорт «Уфа» ...
  14.11.2018   36801    76

Вставание с колен каждый ...

Эксперты ритуальной области выступили с необычной инициативой, гарантирующей, ...
  14.11.2018   38795    62

Отмыв 38 миллионов на ...

Для сохранения генофонда насекомых в правительстве республики уже утвердили ...
  14.11.2018   26376    61

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Ноябрь 2018 (59)
Октябрь 2018 (139)
Сентябрь 2018 (165)
Август 2018 (118)
Июль 2018 (109)
Июнь 2018 (97)
Читаемое за неделю
Кто будет новым ...

В медицинских кругах говорят о том, что уже подготовлен список претендентов на ...
  10.11.2018   40146    197

Русский язык не ...

На фоне дискуссии о судьбе родных языков и федерального устройства страны почти ...
  10.11.2018   39146    272

Хабиров: «Надо уже ...

У них сегодня - профессиональный праздник, но лица не радостные, что там ...
  12.11.2018   16129    40

«Работа для людей». Чем ...

Медиакорсеть решила сравнить первые заявления и поручения Радия Хабирова и ...
  12.11.2018   30716    193

Кто решает вопрос ...

15–18 октября этого года в Сочи состоялось юбилейное XV Ежегодное заседание ...
  12.11.2018   17852    56

Читаемое за месяц
Хабиров, Сечин и Башнефть ...

Игорь Сечин обсудил с Радием Хабировым ход выполнения и возможность развития ...
  18.10.2018   13330    14

Аэропорт: А может как ...

Чаще всего на обсуждении круглого стола звучало имя народного поэта Мустая ...
  18.10.2018   19678    69

Мэр из вертикали ...

На кресло сити-менеджера Уфы претендуют 28 человек: шесть женщин и 22 мужчины. ...
  18.10.2018   42603    25

Первые социальные ...

После критики, озвученной на первом совещании Радием Хабировым, правительство ...
  18.10.2018   25884    122

Ход конем: Навальный ...

Во-первых, это красиво. Навальный действительно снял хорошее видео и прекрасно ...
  19.10.2018   21825    10


Гафур Гилязов: Что ожидать от назначения Радия Хабирова?

Оценили
0









День республики – 11 октября 2018 г., ознаменовался важным политическим событием. Глава республики Р. Хамитов, возглавлявший регион с 2010 г., сообщил о своём желании уйти в отставку. Он заявил: «Это моё личное решение, оно выверено во всех смыслах. По моемуубеждению, руководитель региона должен своевременно принимать решение о завершении деятельности и должен уходить достойно». Так ли это?

Гафур Гилязов: Что ожидать от назначения Радия Хабирова?


В связи с досрочной отставкой Р. Хамитова, указом Президента Российской Федерации временно исполняющим обязанности главы Республики Башкортостан назначен Хабиров Радий Фаритович.

Он с января 2017 г. занимал должность главы подмосковного Красногорска. До этого работал в администрации Президента России.

В обращении, опубликованном 13 октября, Р. Хабиров отметил: «Всю свою энергию, опыт, знания я направлю на дальнейшее развитие Республики Башкортостан и улучшение жизни наших граждан». Других заявлений и быть не может.

Коротко о причинах, почему глава республики Р. Хамитов легко согласился, по сути, на снятие его с должности. Может, торговался, но мы этого никогда не узнаем.

К середине 2018 г. около 106 тысяч человек в республике не имели работы, индекс безработицы достиг 5,4 %. Это самый высокий показатель в Приволжском федеральном округе.

Безработица стала главной причиной миграции. Миграционная убыль населения в республике выше, чем в соседних регионах в 1,5 - 2 раза. В 2017 г. из республики уехали 155 тысяч человек. Есть и другие причины миграции: отсутствие социальной инфраструктуры – школ, детских садов, поликлиник, дорог, коммунального хозяйства; отсутствие качественного и доступного образования; ухудшение ситуации и низкая оплата труда на селе.

Неиспользованные деньги (профицит бюджета) составили: в 2016 г. – 10 млрд. рублей, в 2017 г. – 11.5 млрд. рублей, за полгода 2018 г. – 24 млрд. рублей. Эти деньги лежали мёртвым грузом. Профицит бюджета характеризует личные качества Р. Хамитова, как «показушного» руководителя, на фоне сокращения детских садов и школ, койко – мест в больницах, младенческой смертности, а ситуация с онкобольными зашкаливает.

Далее, даже после форумов ШОС и БРИКС, прошедших в республике, никакого прорыва в экономике республики не произошло, нет инвестиций. Не работают экономические кластеры, многие проекты и договоры остались на бумаге.

Таким образом, Р. Хамитов оказался крайне слабым руководителем региона и никакой «административный ресурс» не смог бы обеспечить ему победу на выборах главы республики в 2019 г. Назначение Р. Хабирова, это продуманный упреждающий ход федерального центра, который должен обеспечить безусловную победу Р. Хабирова.

В Хакасии на выборах главы региона в 2018 г. победил тридцатилетний коммунист – розовощёкий юноша. Это было протестным голосованием населения против власти. Подобное могло случиться и в Башкирии в 2019 г.

На этом фоне, на первом этапе следует ожидать всемерную поддержку Р. Хабирова со стороны федеральной власти во всех его начинаниях в вопросах кадровой политики, экономики и социальной сферы. Опасность при этом в том, что после победы Р. Хабирова на выборах главы в 2019 г., федеральный центр может забыть про Башкирию. В этом случае, всё заявленное и спланированное Р. Хабировым может превратиться в демагогию и популизм и сработает против власти в будущем. Но не это волнует федеральную власть, ей нужно сохранить власть в регионах за собой сегодня и завтра.

Должность главы региона стала самой непредсказуемой и не сам Р. Хабиров нужен Москве, нужно, чтобы он закрепился во власти в Башкирии и на предстоящих уже более серьёзных выборах в Госдуму и Президента России выдал нужный процент в пользу власти. Это называется, оправдать или не оправдать доверие Президента.

Таковы правила игры в авторитарном государстве. При Сталине - диктаторе, которого с подачи власти стали часто упоминать, Р. Хамитова просто пустили бы в расход. Сегодня он жив и здоров, это означает, что Россия на всех парах катится в ту эпоху, но ещё не докатилась.

Только вот что же делать с Конституцией России, где и кто её гарант?

Гафур Гилязов, председатель отделения партии «ЯБЛОКО» в г. Бирске, специально для Уфимского Журнала






« Назад 1 2 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 16.11.2018, 09:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабиров и муртаза,- одного поля ягодки:

Во-первых, Радий Фаритович встретился с Муртазой Губайдулловичем. Оба сошлись на мысли, что надо сообща созидать на благо республики. Очевидно, что сегодня никакого конфликта между ними нет.

Во-вторых, Радий Хабиров выдержал политес и встретился с духовными лидерами основных конфессий республики. Только в их числе не оказалось представителей ДУМ РБ. Это был четкий сигнал токсичности Нурмухамет-хазрата и его компании. Но это были еще семечки.

Чуть погодя, Муртаза Рахимов в интервью телевидению рассказал, что попросил Радия Хабирова в содействии по передачи стройки мечети Республиканскому управлению по капитальному строительству (РУКС). Это позволит поднять доверие и возобновить финансирование из БФ «Урал». И вот, как сообщают различные источники, в ДУМ РБ поступает письмо из Администрации Главы РБ. В этом письме содержится требование о передачи дел и документации по мечети в РУКС.

Не удивлюсь если следующим указом будет обязательное изучение башкирского языка...



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 16.11.2018, 09:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...Миграционная убыль населения в республике выше, чем в соседних регионах в 1,5 - 2 раза. В 2017 г. из республики уехали 155 тысяч человек. Есть и другие причины миграции: отсутствие социальной инфраструктуры..."
===
Верно!
Именно инфраструктура основа свободы!!! Без инфраструктуры нет свободы у человека и гражданина!
Доход, это обычно зарплата, если нет дохода, то для человека вся страна концлагерь именуемый "РФ". Если есть доход, но на каждом км стоит И ДПС с полосатой палочкой и требовательно просит, то какая у тебя свобода, - твой доход отберут. И Суд, ничего общего не имеющий с правосудием, узаконит любой беззаконие, вплоть до освобождения от уголовной ответственности убийц, как прямых, так и скрытых! Жуткий пример, доча избиркома одну насмерть, другую в инвалидность на авто раздавила и отсрочка, затем амнистирована и на свободе! Или Васильева от торговца диванами взобравшегося у главнокомандующего Путина в министры обороны, - на свободе! Притом что прожиточный минимум, не каждому обеспеченный государством, ниже пайки немецкого военнопленного сентября-октября 1941 годочка, - это время когда наши войска победоносно от границы до самой до Москвы драпали! Но "своим" профукавшим огромнейшие деньги за бугром, за счёт народа возмещают... и прочие пакости и как всегда против народа.



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 3 | 16.11.2018, 09:34 | Автор: юнг
    Публикации: 324 | Комментарии: 35950 | Рейтинг: +5798,4
Религия-опиум . Хотят строить- пусть строят. Но, не на вьезде в город и на свои пожертвования!



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 4 | 16.11.2018, 10:00 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2422 | Рейтинг: -57,3
Если верить А Навальному Яблоко получает из бюджета миллиард рублей и Я догадываюсь за чем содержит президент либералов в частности Яблоко.Азохен вей.



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 5 | 16.11.2018, 10:02 | Автор: Гунн
    Публикации: 240 | Комментарии: 6833 | Рейтинг: +813,2
Должность главы региона стала самой непредсказуемой и не сам Р. Хабиров нужен Москве, нужно, чтобы он закрепился во власти в Башкирии и на предстоящих уже более серьёзных выборах в Госдуму и Президента России выдал нужный процент в пользу власти.
Это называется, оправдать или не оправдать доверие Президента.
=================

Точное определение ситуации!
Это относится не только в РБ, правитель сажает своих по всей стране, чтобы режим существовал как можно дольше...Это называется Управляемой Демократией по Путински.



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 6 | 16.11.2018, 10:02 | Автор: Гунн
    Публикации: 240 | Комментарии: 6833 | Рейтинг: +813,2
Должность главы региона стала самой непредсказуемой и не сам Р. Хабиров нужен Москве, нужно, чтобы он закрепился во власти в Башкирии и на предстоящих уже более серьёзных выборах в Госдуму и Президента России выдал нужный процент в пользу власти.
Это называется, оправдать или не оправдать доверие Президента.
=================

Точное определение ситуации!
Это относится не только в РБ, правитель сажает своих по всей стране, чтобы режим существовал как можно дольше...Это называется Управляемой Демократией по Путински.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 16.11.2018, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А ,как же наш Ялалов.Он ,что не вернется уже.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 16.11.2018, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какой бы не был Хамитов но за эти годы он наколотил хорошее состояние,а еще жена помогла порубить бобла ,хватит и внукам.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 16.11.2018, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мутная статья и ничего нового.



Оценили
5

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 10 | 16.11.2018, 10:31 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2422 | Рейтинг: -57,3
9 так вот и Я о том же.Яблоко мутит провоцирует изображает оппозицию и за это Им платит из бюджета президент? Не кажется ли Вам друзья это несколько забавным. Яблоко по факту содержит президент РФ.Азохен вей.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 16.11.2018, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабиров ли, Хамитов ли, Рахимов ли, Шакиров ли и прочие и прочие ...
Все они приходили к власти с благими намерениями, выдвигали несбыточные прожекты.

А Башкортостан развивался по тому же пути, что и вся РФ. В одной взятой стране нельзя построить коммунизм, как нельзя блаженствовать на достижениях в отдельно взятой Республике, регионе. Все примерно в равных условиях, которая называется - бедность.

И только в крупных городах есть развитие, куда и стремятся люди, чтобы выжить. В перспективе будут развиваться именно эти города, а малые - прикажут долго жить. Как сегодня видим заброшенные деревни, так и в будущем будем "любоваться" покинутыми людьми "городишки".

Такова реальность, такова логика развития РФ на ближайшие годы и на прекрасное далеко.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 16.11.2018, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Через год-другой жена Хабирова, или её многочисленные родственники их Армении станут миллиардерами. А пока он будет говорить, что работает как раб на галерах...



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 13 | 16.11.2018, 11:43 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2422 | Рейтинг: -57,3
12 такова либерально демократическая действительность. Для этого Они и совершили контрреволюционный переворот расстреляв Верховный совет в октябре 1993 года.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 16.11.2018, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что ожидать от Хабирова? Что? Что? Хрен с маслом утром, Хрен без масла на обед, хрен с хреном на ужин. Набьёт карманы и через десять лет станет как Рахимов, Хамитов председателем правления Башнефти, пока не выкинут. "Везет" же Башкирии с правителями.. С почетом принимают, с почетом трудоустраивают , чтобы на старости лет не голодали. Тьфу...



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 16.11.2018, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Из статьи узнал ,что профицит тоже вредно.Эо неиспользованные возможности .Но при использовании часть денег уйдут в карманы определенных лиц.
И так плохо, и эдак плохо.



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 16 | 16.11.2018, 12:45 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 3104 | Рейтинг: -274,1
К чему эта статья написана ? Что он хотел сказать-то ?



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 16.11.2018, 12:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гость

12 | 16.11.2018, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Через год-другой жена Хабирова, или её многочисленные родственники их Армении станут миллиардерами. А пока он будет говорить, что работает как раб на галерах...

-------------------- Все верно, к бабке не ходи.



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 18 | 16.11.2018, 12:48 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2422 | Рейтинг: -57,3
16 Обязаловка иначе сократят денежное пособие Яблочникам. Им же платит из бюджета Владимир Владимирович. .



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 19 | 16.11.2018, 12:48 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2422 | Рейтинг: -57,3
16 Обязаловка иначе сократят денежное пособие Яблочникам. Им же платит из бюджета Владимир Владимирович. .



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 16.11.2018, 12:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 16.11.2018, 12:45 | Автор: xrul
Публикации: 103 | Комментарии: 3100 | Рейтинг: -273,8
К чему эта статья написана ? Что он хотел сказать-то ?
____________________________________

Все поняли, тебе не дошло. Прочитай еще раз и еще раз, пока не поймешь.



Оценили
1

« Назад 1 2 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com