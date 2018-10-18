Гафур Гилязов: Что ожидать от назначения Радия Хабирова?

День республики – 11 октября 2018 г., ознаменовался важным политическим событием. Глава республики Р. Хамитов, возглавлявший регион с 2010 г., сообщил о своём желании уйти в отставку. Он заявил: «Это моё личное решение, оно выверено во всех смыслах. По моемуубеждению, руководитель региона должен своевременно принимать решение о завершении деятельности и должен уходить достойно». Так ли это?В связи с досрочной отставкой Р. Хамитова, указом Президента Российской Федерации временно исполняющим обязанности главы Республики Башкортостан назначен Хабиров Радий Фаритович.Он с января 2017 г. занимал должность главы подмосковного Красногорска. До этого работал в администрации Президента России.В обращении, опубликованном 13 октября, Р. Хабиров отметил: «Всю свою энергию, опыт, знания я направлю на дальнейшее развитие Республики Башкортостан и улучшение жизни наших граждан». Других заявлений и быть не может.Коротко о причинах, почему глава республики Р. Хамитов легко согласился, по сути, на снятие его с должности. Может, торговался, но мы этого никогда не узнаем.К середине 2018 г. около 106 тысяч человек в республике не имели работы, индекс безработицы достиг 5,4 %. Это самый высокий показатель в Приволжском федеральном округе.Безработица стала главной причиной миграции. Миграционная убыль населения в республике выше, чем в соседних регионах в 1,5 - 2 раза. В 2017 г. из республики уехали 155 тысяч человек. Есть и другие причины миграции: отсутствие социальной инфраструктуры – школ, детских садов, поликлиник, дорог, коммунального хозяйства; отсутствие качественного и доступного образования; ухудшение ситуации и низкая оплата труда на селе.Неиспользованные деньги (профицит бюджета) составили: в 2016 г. – 10 млрд. рублей, в 2017 г. – 11.5 млрд. рублей, за полгода 2018 г. – 24 млрд. рублей. Эти деньги лежали мёртвым грузом. Профицит бюджета характеризует личные качества Р. Хамитова, как «показушного» руководителя, на фоне сокращения детских садов и школ, койко – мест в больницах, младенческой смертности, а ситуация с онкобольными зашкаливает.Далее, даже после форумов ШОС и БРИКС, прошедших в республике, никакого прорыва в экономике республики не произошло, нет инвестиций. Не работают экономические кластеры, многие проекты и договоры остались на бумаге.Таким образом, Р. Хамитов оказался крайне слабым руководителем региона и никакой «административный ресурс» не смог бы обеспечить ему победу на выборах главы республики в 2019 г. Назначение Р. Хабирова, это продуманный упреждающий ход федерального центра, который должен обеспечить безусловную победу Р. Хабирова.В Хакасии на выборах главы региона в 2018 г. победил тридцатилетний коммунист – розовощёкий юноша. Это было протестным голосованием населения против власти. Подобное могло случиться и в Башкирии в 2019 г.На этом фоне, на первом этапе следует ожидать всемерную поддержку Р. Хабирова со стороны федеральной власти во всех его начинаниях в вопросах кадровой политики, экономики и социальной сферы. Опасность при этом в том, что после победы Р. Хабирова на выборах главы в 2019 г., федеральный центр может забыть про Башкирию. В этом случае, всё заявленное и спланированное Р. Хабировым может превратиться в демагогию и популизм и сработает против власти в будущем. Но не это волнует федеральную власть, ей нужно сохранить власть в регионах за собой сегодня и завтра.Должность главы региона стала самой непредсказуемой и не сам Р. Хабиров нужен Москве, нужно, чтобы он закрепился во власти в Башкирии и на предстоящих уже более серьёзных выборах в Госдуму и Президента России выдал нужный процент в пользу власти. Это называется, оправдать или не оправдать доверие Президента.Таковы правила игры в авторитарном государстве. При Сталине - диктаторе, которого с подачи власти стали часто упоминать, Р. Хамитова просто пустили бы в расход. Сегодня он жив и здоров, это означает, что Россия на всех парах катится в ту эпоху, но ещё не докатилась.Только вот что же делать с Конституцией России, где и кто её гарант?