Сначала спросили одобряю ли я деятельность президента, потом премьера, потом ГД. Натурально, ответил, что нет
Затем следующий вопрос
1. Считаете ли Вы что президент России работает по защите страны от внешних и внутренних угроз (!)
2. Считаете ли вы, что президент работает на улучшение экономического состояния страны
3. Затрудняюсь ответить
Я говорю ни что с ответом я не затрудняюсь, но считаю что ни внешних ни внутренних угроз нет, и что по улучшению экономики он не работает. И что вопрос вопрос составлен однобоко и предвзято. Опросчица тут же без предупреждения бросила трубку.
Мои ответы, видимо, не понравились.
То есть свои вопросы они формулируют так, что как ни ответь, ты одобряешь деятельность Путина и Ко. Отсюда и высокие рейтинги и прочая лживая лабуда. В том, что верить их опросам нельзя я никогда не сомневался, а вот сейчас убедился сам.
Как работает ВЦИОМ
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