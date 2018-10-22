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Как работает ВЦИОМ

  • Опубликовано: tylerox | 20.11.2018
    Раздел: Новости | Просмотры: 43580 | Комментарии: 5
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Позвонили из ВЦИОМ. Мне предложили ответить на несколько вопросов, предупредили, что это займет около 15 минут, спросили мой возраст, где я проживаю, по мобильному или стационарному телефону мы общаемся, образование и т.п.

Как работает ВЦИОМ


Сначала спросили одобряю ли я деятельность президента, потом премьера, потом ГД. Натурально, ответил, что нет

Затем следующий вопрос

1. Считаете ли Вы что президент России работает по защите страны от внешних и внутренних угроз (!)

2. Считаете ли вы, что президент работает на улучшение экономического состояния страны

3. Затрудняюсь ответить

Я говорю ни что с ответом я не затрудняюсь, но считаю что ни внешних ни внутренних угроз нет, и что по улучшению экономики он не работает. И что вопрос вопрос составлен однобоко и предвзято. Опросчица тут же без предупреждения бросила трубку.

Мои ответы, видимо, не понравились.

То есть свои вопросы они формулируют так, что как ни ответь, ты одобряешь деятельность Путина и Ко. Отсюда и высокие рейтинги и прочая лживая лабуда. В том, что верить их опросам нельзя я никогда не сомневался, а вот сейчас убедился сам.






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  • Гость
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  • 1 | 20.11.2018, 09:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нечего удивляться, вопросы составляют таким образом, чтобы ответ был в пользу проводящего опрос. Он в сою очередь никогда не забывает о своей ответственности перед работодателем.

Осточертевшие всех передачи "Время покажет", "60 минут", "Место встречи" организованы таким образом. если участник этих балаганов отвечает не так, как надо ему не дают говорить, кричат, перебивают, микрофон отбирают, иной раз даже лезут в драки.



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  • 2 | 20.11.2018, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эх, жалко мне ни разу не звонили. Я бы их н.а.х.у.й послал и пояснил за эту ***нную страну, хоть бы душу отвел



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  • 3 | 20.11.2018, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ВЫ смелый человек! Ни каждый отважится так ответить.
Подавляющее большинство Россиян ненавидят существующую власть, но боятся, нет не за себя, а за своих близких, и потому отвечают так как "надо", в душе матерясь и чертыхаясь.



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  • 4 | 20.11.2018, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда на ток-шоу рассказывают про плачевное состояние Украины - ощущение, что говорят про Россию. Если бы ещё "запикать" произносимое слово "Украина".



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  • 5 | 20.11.2018, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Так это и хорошо, значит раздолбанная технически машина еще и не получает реальной информации и прет уверенно по ухабам к обрыву.



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