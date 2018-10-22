Как работает ВЦИОМ ...

Позвонили из ВЦИОМ. Мне предложили ответить на несколько вопросов, предупредили, что это займет около 15 минут, спросили мой возраст, где я проживаю, по мобильному или стационарному телефону мы общаемся, образование и т.п.Сначала спросили одобряю ли я деятельность президента, потом премьера, потом ГД. Натурально, ответил, что нетЗатем следующий вопрос1. Считаете ли Вы что президент России работает по защите страны от внешних и внутренних угроз (!)2. Считаете ли вы, что президент работает на улучшение экономического состояния страны3. Затрудняюсь ответитьЯ говорю ни что с ответом я не затрудняюсь, но считаю что ни внешних ни внутренних угроз нет, и что по улучшению экономики он не работает. И что вопрос вопрос составлен однобоко и предвзято. Опросчица тут же без предупреждения бросила трубку.Мои ответы, видимо, не понравились.То есть свои вопросы они формулируют так, что как ни ответь, ты одобряешь деятельность Путина и Ко. Отсюда и высокие рейтинги и прочая лживая лабуда. В том, что верить их опросам нельзя я никогда не сомневался, а вот сейчас убедился сам.