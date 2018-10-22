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«С Башкирией все понятно, зачем тянуть?»

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Выборы главы Башкирии могут перенести с сентября на март 2019 года. Об этом сегодня в эфире «Эха» заявил главный редактор агентства «Башинформ» Артем Валиев.

«С Башкирией все понятно, зачем тянуть?»


«Если все будет все, как положено по регламенту, выборы состоятся в сентябре следующего года, но ходят слухи, что депутаты Курултая могут принять решение о том, чтобы провести выборы в марте, в единый день голосования. В принципе, депутаты имеют такие полномочия — перенести выборы и назначить их на более ранний срок. С Башкирией все понятно, зачем тянуть? Дело в том, чтобы наделить окончательно полномочия Радия Хабирова. Сейчас у него есть определенные ограничения», — отметил Валиев.

Отметим, что по закону, перенести выборы с сентября на март можно только если в марте пройдут федеральные выборы — например, президента или депутатов Госдумы. Однако на март 2019 года таких выборов не запланировано.

Эхо Москвы - Уфа
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  • 1 | 19.11.2018, 09:36 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1194 | Рейтинг: +329,9
Уакие на хер выборы. Пуйло назначил и точка. А депутатишки это шл юшки, от них ничего не зависит.



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  • 2 | 19.11.2018, 09:41 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2489 | Рейтинг: -58,1
На март так на март. Выборы аттракцион видимости демократии. Либералы хотели капитализм -получите.Вот Вам вся Ваша либеральная демократия. Стонете дальше клоны кухарки .Азохен вей.



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  • 3 | 19.11.2018, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Переносить выборы главы страны башкир нивкоем случае нельзя!
Пусть сначала Радий, этот сподвижник муртазы, покажет свои способности, а уж потом дать населению право выбора.
Лично меня настораживает тот факт, что у Радия близкие отношения с Уралом Рахимовым, сыном Муртазы и известным гомосексуалистом, который не только страдает от наркотической зависимости, но и объявлен в международный розыск.



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  • 4 | 19.11.2018, 09:44 | Автор: юнг
    Публикации: 324 | Комментарии: 35997 | Рейтинг: +5795,4
Ты правильно сказал- -мания величия (паранойя). Вот назвали один раз "легендой УЖа"- и шиза расцвела пышным цветом.
Если поставит минус- значит узнала.



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  • 5 | 19.11.2018, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А кого выберут на роль конкурента Хабирова, после Хакасии это должен быть клоун из клоунов, больше чем лесничий Рахимова. Факт! Было бы смешно, если бы не так грустно.



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  • 6 | 19.11.2018, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
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В условиях,когда предложенная кремлем кандидатура не имеет программу лучше так называемые выборы провести как можно быстрее,пока народ не очнулся.



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  • 7 | 19.11.2018, 09:57 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2489 | Рейтинг: -58,1
Юнг Захарова Е В обещала на Нас Путину В В пожаловаться. Обижаем Мы бедную больную астмой старушку. Она задыхается от злости и зависти что Мы круче Её. Да и так красиво описала Свой диагноз что Я чуть не всплакнул. Азохен вей.



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  • 8 | 19.11.2018, 09:59 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 740 | Рейтинг: +94,5
Выборы - это игры престола. Назначил и баста! Чего народ мутить небылицами.



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  • 9 | 19.11.2018, 10:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1896 | Комментарии: 61903 | Рейтинг: +12220,7
Привет тебе, старый пидорас, от Ларисы Петровой и Русского Стандарта.
«Мелко, Хоботов!»



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  • 10 | 19.11.2018, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
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Выборы - это игры престола. Назначил и баста! Чего народ мутить небылицами.
Сие утверждение не верно, протестные выборы на Дальнем Востоке, в султанате Башкирия фальсификация и фальсификация.



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  • 11 | 19.11.2018, 10:06 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2489 | Рейтинг: -58,1
Клоны кухарки вышли на заработки и куха проснулась. не задохнись Захарова Е В от злости и зависти.Азохен вей. Начнут скулить что и при капитализме как и при социализме плохо.



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  • 12 | 19.11.2018, 10:12 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2489 | Рейтинг: -58,1
Во и куха похмелилась и начала с приветствовать оппонентов..Не задохнись от зависти и злости старая кошелка -Доброе утро.



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  • 13 | 19.11.2018, 10:15 | Автор: юнг
    Публикации: 324 | Комментарии: 35997 | Рейтинг: +5795,4
Марат! Мне иногда её даже жалко. Так надрывается , всех гасить не успевает.



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  • 14 | 19.11.2018, 10:22 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2489 | Рейтинг: -58,1
13 Юрий Николаевич неужели она для Сергея и администрации такой незаменимый кадр? Видно же что крыша съехала .С утра забавная с ходу перешла на мат. Лично Меня это забавляет.Азохен вей.



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  • 15 | 19.11.2018, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
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Когда произойдет смена глупых Глав районов?



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  • 16 | 19.11.2018, 10:27 | Автор: юнг
    Публикации: 324 | Комментарии: 35997 | Рейтинг: +5795,4
Как ни печально, приходиться признать, что здесь не чисто! Или она делится, или не выкидывают по указанию органов- как приманку!



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  • 17 | 19.11.2018, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
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Право, в души граждан РФ будто бес вселился. Вначале избирают свой Курултай, и затем начинают его лихо подвергать обструкции.

Иные радостно сообщают, что вообще не ходили на выборы. Так это тем хуже для вас же, избирателей, то есть для населения Республики и РФ в целом.

Приди на выборы хотя бы 70% избирателей и никакая подтасовка результатов выборов будет невозможна. Чем меньшее количество избирателей проголосует, тем легче власти (режиму) манипулировать результаты выборов в свою пользу.

Для начала необходимо избрать действующий Курултай (парламент), не такой, который вместо действительной работы занимается самоосквернением.

Так что,дорогие граждане Башкортостана "неча на зеркало пенять коли рожа крива". Курултай Башкортостана и есть отражение того болота, которое почему-то называют населением и даже гражданами Республики. На этом "болоте" не возвышается ни единой "кочки" - все подстригли под "котовского".



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  • 18 | 19.11.2018, 10:46 | Автор: юнг
    Публикации: 324 | Комментарии: 35997 | Рейтинг: +5795,4
Хотя, м.б. и то и другое, зная её жадный и стервозный характер!



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  • 19 | 19.11.2018, 10:48 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2489 | Рейтинг: -58,1
16 да неужели так органы деградировали настолько что ставят на кухню. Видят же что старушка не в адеквате и читают больше Нас чем Её портянки. Так уж держат для забавы.Похоже что бы как то материально поддержать из милосердия. Думаю что избавятся потихоньку от Захаровой Е В. - топорно работает . Хотя для отчета о проделанной работе пойдет. Она потеряла доверие большинства если не всех с сайта. Выезжает на клонах это видно и не специалисту.



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  • 20 | 19.11.2018, 10:58 | Автор: юнг
    Публикации: 324 | Комментарии: 35997 | Рейтинг: +5795,4
Согласен, хотя не исключаю, что м.б. такой расклад: наваливают ей кучу тыров налом, а в отчетах- пятнадцать. Разницу делят между собой.



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