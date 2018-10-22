Выборы главы Башкирии могут перенести с сентября на март 2019 года. Об этом сегодня в эфире «Эха» заявил главный редактор агентства «Башинформ» Артем Валиев.«Если все будет все, как положено по регламенту, выборы состоятся в сентябре следующего года, но ходят слухи, что депутаты Курултая могут принять решение о том, чтобы провести выборы в марте, в единый день голосования. В принципе, депутаты имеют такие полномочия — перенести выборы и назначить их на более ранний срок. С Башкирией все понятно, зачем тянуть? Дело в том, чтобы наделить окончательно полномочия Радия Хабирова. Сейчас у него есть определенные ограничения», — отметил Валиев.Отметим, что по закону, перенести выборы с сентября на март можно только если в марте пройдут федеральные выборы — например, президента или депутатов Госдумы. Однако на март 2019 года таких выборов не запланировано.