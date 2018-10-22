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Два миллиона из бюджета на очередную макулатуру

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Академия наук Башкортостана планирует издать книгу "Этносы и культуры в единой семье Башкортостана", посвященную многонациональному населению республики.

Два миллиона из бюджета на очередную макулатуру


Книга выйдет тиражом в 320 экземпляров, на ее издание из бюджета региона направлено 1,7 млн рублей, сообщает RosTender.info.

Книга расскажет об истории этносов Башкортостана от древности к современности. Кроме разделов о башкирах, татарах, чувашах и русских, в ней будут содержаться сведения об украинцах, белорусах, марийцах, удмуртах, немцах, латышах, греках, евреях, народах Северного Кавказа и Закавказья, Средней Азии и Дальнего Востока и других этносах.

В каждом разделе можно будет найти сведения о численности данного народа на территории республики, основанные на результатах последней переписи населения, его хозяйственных занятиях, народном костюме, религии, праздниках и обрядах. В 400-страничное издание войдет не менее 300 архивных и современных фотографий.

Министерство экономического развития Башкортостана объявило тендер на подготовку и выпуск издания. Заявки на участие принимаются до 22 ноября, а 26 ноября будут подведены его итоги. Согласно конкурсной документации, книга должна быть издана к концу 2018 года.






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  • 1 | 19.11.2018, 09:44 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2489 | Рейтинг: -58,1
Не плохо. Граждане должны знать историю . Вопрос в другом. Насколько достоверно освещена данная тема.



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  • # 2 | 19.11.2018, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 3 | 19.11.2018, 09:51 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 740 | Рейтинг: +94,5
Нашли актуальную проблему, в век интернета любому человеку не проблема найти интересующие данные.
Башкирские академики отыскали деньги для распила.



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  • 4 | 19.11.2018, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мы родились в СССР. Мы - "Советский Народ". Будет ли учтена эта общность, её советская культура, советский спорт, сплочённость и коллективизм? Или, как всегда, историки презрительно обойдут стороной советского человека?



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  • 5 | 19.11.2018, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 19.11.2018, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Мы родились в СССР. Мы - "Советский Народ". Будет ли учтена эта общность, её советская культура, советский спорт, сплочённость и коллективизм? Или, как всегда, историки презрительно обойдут стороной советского человека?
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Будет так - пришли из Англии, Чингиз хану наваляли. Понаехавших приютили, обогрели, цивилизовали. Построили город Башкгорд, Аркаим, Капову пещеру. Доменные печи и морской флот.



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  • 6 | 19.11.2018, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Этносы и культуры в единой семье Башкортостана"
***************************************************
В самом названии книги, присутствует оскорбление!
В Уфимской губернии живут ни только этносы, как например башкирский, но и Нации :Русские, Татары, Украинцы, Евреи ну и т.д.
Напомню прописную истину, которую должны были знать уЩоные из академии башкирских наук:
Нация, в отличие от этноса, имеет более широкое понятие, а также считается более сложным и поздним образованием. Это высшая форма этноса, пришедшая на смену народности.



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  • 7 | 19.11.2018, 11:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1896 | Комментарии: 61903 | Рейтинг: +12220,7
Цена одной книги(точнее ее себестоимость) - 5 тысяч 312 рублей 50 копеек.

Вопрос:
Судя по тому, что никто не купит ее за такие деньги(там плюсом еще наценка розничной сети должна идти) - кому предназначены эти 320 экземпляров?!

"сведения о численности данного народа на территории республики, основанные на результатах последней переписи населения" - уже устарели за 8 лет, да и найти их можно бесплатно в википедии...

Понятно, что это распил в пользу заинтересованных ущщщёных академии "чего никогда не было и нет" - наук б-стана....



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  • 8 | 19.11.2018, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
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Понаехавших приютили, обогрели,

--------------------

"...подогрели, обобрали..."



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  • 9 | 19.11.2018, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 19.11.2018, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 19.11.2018, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Мы родились в СССР. Мы - "Советский Народ". Будет ли учтена эта общность, её советская культура, советский спорт, сплочённость и коллективизм? Или, как всегда, историки презрительно обойдут стороной советского человека?
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Будет так - пришли из Англии, Чингиз хану наваляли. Понаехавших приютили, обогрели, цивилизовали. Построили город Башкгорд, Аркаим, Капову пещеру. Доменные печи и морской флот.
____________________________________________________
Построили пирамиды в Египте, Рим, потом Башорг и Уфу. Победили орду, Наполеона, защитили русских от поляков во время смуты. Да, любят лыжи. К белому царю сбегать, засвидетельствовать так сказать.



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  • 10 | 19.11.2018, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Это хороршо ,нам всем нужно знать обо всем .Но было б хуже если ничего не делали и ничего не исследовали.



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  • 11 | 19.11.2018, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это хороршо ,нам всем нужно знать обо всем .Но было б хуже если ничего не делали и ничего не исследовали.



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  • 12 | 19.11.2018, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 19.11.2018, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это хороршо ,нам всем нужно знать обо всем .Но было б хуже если ничего не делали и ничего не исследовали.
-------------------------------------------------

Чего они исследовали, поконкретней излагай.



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  • 13 | 19.11.2018, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Книга расскажет об истории этносов Башкортостана от древности к современности. Кроме разделов о башкирах, татарах, чувашах и русских, в ней будут содержаться сведения об украинцах, белорусах, марийцах, удмуртах, немцах, латышах, греках, евреях, народах Северного Кавказа и Закавказья, Средней Азии и Дальнего Востока и других этносах.

В каждом разделе можно будет найти сведения о численности данного народа на территории республики, основанные на результатах последней переписи населения, его хозяйственных занятиях, народном костюме, религии, праздниках и обрядах. В 400-страничное издание войдет не менее 300 архивных и современных фотографий.
------------------------------------
Это прекрасный проект. Память надо хранить, да и статистика вещь нужная.
Понятно, ужовских экспертов все это мало интересует, лишь бы потявкать.



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  • 14 | 19.11.2018, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
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"В каждом большом деле столько настоящих результатов сколько в нем математических расчетов" говаривал мой мудрый учитель еврей Г. Р. Хазанкин, основатель математической школы Зауралья.

Вначале его дочкам, почему-то оказавшихся не нужными науке "страны башкир", раскрыл объятья Новосибирский научный центр.

Потом "башкирской науке" надоели новации старого умного еврея, любящего Башкирию.
Имея приглашения на историческую Родину, остался в России, но подальше от завистливых "башкирских ученых" и "башкирских чиновников"

Таковы реалии, которые сегодня хотят опровергнуть бумажками (за 2 миллиона бюджетных денег), те, кто в 21 веке продолжает по - валидовски "кассировать" людей не по уму и результатам труда, а по национальностям?



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  • 15 | 19.11.2018, 12:21 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 16156 | Рейтинг: -2930,4
Прав орлов. В стране башкир надо писать про башкир. В стране татар о татарах, в стране мари о мари и т.д. Нечего 1,7 млн тратить на кого попало. Тебя интересует история татар, выписывай из Казани, про чувашей из Чебоксары.
Да, про нации и этносы тут один полуграмотный трындил, кукайка плюсовала. Любезный, этнос главное в том, чтобы был народ определенного этнического состава. Нация, ты прав, это не этнос. Нация американцев есть, этноса американец нет. Так примерно и с татарами. Этноса самоорганизованного нет, нация есть.



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  • 16 | 19.11.2018, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 19.11.2018, 11:22 | Автор: Кухарка
Публикации: 1896 | Комментарии: 61897 | Рейтинг: +12221,5
*****
+100500!



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  • 17 | 19.11.2018, 12:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Этноса самоорганизованного нет, нация есть.
-----------------------------------------------

Индейцев не считаешь?



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  • 18 | 19.11.2018, 12:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 19.11.2018, 12:21 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 16154 | Рейтинг: -2930,5
Прав орлов. В стране башкир надо писать про башкир. В стране татар о татарах, в стране мари о мари и т.д. Нечего 1,7 млн тратить на кого попало. Тебя интересует история татар, выписывай из Казани, про чувашей из Чебоксары.
Да, про нации и этносы тут один полуграмотный трындил, кукайка плюсовала. Любезный, этнос главное в том, чтобы был народ определенного этнического состава. Нация, ты прав, это не этнос. Нация американцев есть, этноса американец нет. Так примерно и с татарами. Этноса самоорганизованного нет, нация есть.
+++++++++++++++++++++++++++++

Кухарка решила выпустить Каца на сцену, без межнасрача дискуссии нет.
Юнга прав, ее держат как приманка для отслеживания и вылавливания противников системы.



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  • 19 | 19.11.2018, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 19.11.2018, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мы родились в СССР. Мы - "Советский Народ". Будет ли учтена эта общность, её советская культура, советский спорт, сплочённость и коллективизм? Или, как всегда, историки презрительно обойдут стороной советского человека?

****
нет больше этой страны



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  • 20 | 19.11.2018, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 19.11.2018, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Этносы и культуры в единой семье Башкортостана"

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