Два миллиона из бюджета на очередную макулатуру

Академия наук Башкортостана планирует издать книгу "Этносы и культуры в единой семье Башкортостана", посвященную многонациональному населению республики.Книга выйдет тиражом в 320 экземпляров, на ее издание из бюджета региона направлено 1,7 млн рублей, сообщает RosTender.info.Книга расскажет об истории этносов Башкортостана от древности к современности. Кроме разделов о башкирах, татарах, чувашах и русских, в ней будут содержаться сведения об украинцах, белорусах, марийцах, удмуртах, немцах, латышах, греках, евреях, народах Северного Кавказа и Закавказья, Средней Азии и Дальнего Востока и других этносах.В каждом разделе можно будет найти сведения о численности данного народа на территории республики, основанные на результатах последней переписи населения, его хозяйственных занятиях, народном костюме, религии, праздниках и обрядах. В 400-страничное издание войдет не менее 300 архивных и современных фотографий.Министерство экономического развития Башкортостана объявило тендер на подготовку и выпуск издания. Заявки на участие принимаются до 22 ноября, а 26 ноября будут подведены его итоги. Согласно конкурсной документации, книга должна быть издана к концу 2018 года.