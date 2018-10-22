Ни бельмеса: «Башкорт» потребовал присутствия на суде переводчика с башкирского

Уфимская полиция сегодня опять задержала председателя национальной организации "Башкорт" Фаиля Алсынова. Он был вновь доставлен в отдел полиции №9 для составления административного протокола за "организацию несанкционированного митинга" в Баймаке 30 сентября.Напомним, 29 сентября в селе Темясово в Баймакском районе произошло столкновение между группой местных жителей и рабочими, приехавшими из Чеченской республики для работы на карьере по добыче кварцита. На следующий день полиция задержала более десятка местных жителей, участвовавших в драке, после чего возле райотдела внутренних дел в Баймаке, где содержались задержанные, собралась большая толпа возмущенных жителей Темясово и окрестных сел, а также приехавших из Уфы и соседних с Баймаком районов представителей башкирских национальных организаций. Собравшиеся потребовали освободить всех задержанных темясовцев и полиция была вынуждена выполнить это требование.Лидер "Башкорта" уже задерживался и доставлялся в суд на прошлой неделе. Судья Кировского райсуда Уфы Айрат Шакиров тогда нашел, что протокол на Алсынова был составлен с нарушениями и вернул дело обратно в полицию. На этот раз в полиции, очевидно, исправили допущенные огрехи. Активисту по-прежнему вменяется ч.8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка его проведения). Сам Алсынов считает себя невиновным, заявляя, что в Баймаке "не было никакого митинга, там был стихийный сход граждан", отрицая также свое участие в организации мероприятия.Судебный процесс, начавшийся сегодня, был, в итоге, отложен на вторник, в связи с тем, что Алсынов попросил предоставить ему квалифицированного переводчика с башкирского языка.— Когда был этот сход граждан в Баймаке, Фаиль Алсынов выступил перед собравшимися на башкирском языке, — рассказал "Idel.Реалиям" член Совета организации "Башкорт" Сагит Исмагилов, присутствовавший на суде. — И его оценочные суждения, высказанные в речи, полиция преподносит как призыв к митингу, как свидетельство, что он его организовал. А, между тем, он приехал туда, когда там уже была солидная толпа. Он, наоборот, успокоил собравшихся, призвал не ехать никуда для каких-то "разборок" с чеченцами. Говорил, что нужно законное разбирательство. Поэтому, для того, чтобы правильно перевести на русский язык его оценочные высказывания, нужен квалифицированный переводчик. Суд же сегодня назначил в качестве такого переводчика методистку из РОНО, совершенно не подходящую для этого дела, на что мы и обратили внимание. Судья с нами согласился и предложил нам самим найти квалифицированного переводчика.В последнее время башкирские активисты нередко требуют присутствия на суде переводчика с родного языка. Такое требование заявляла, например, член "Открытой России" Зульфия Гайсина, когда полиция осенью прошлого года обвинила ее в участии в "несанкционированном" митинге в защиту башкирского языка. Суд тогда также удовлетворил ходатайство активистки.