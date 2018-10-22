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Ни бельмеса: «Башкорт» потребовал присутствия на суде переводчика с башкирского

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Уфимская полиция сегодня опять задержала председателя национальной организации "Башкорт" Фаиля Алсынова. Он был вновь доставлен в отдел полиции №9 для составления административного протокола за "организацию несанкционированного митинга" в Баймаке 30 сентября.

Ни бельмеса: «Башкорт» потребовал присутствия на суде переводчика с башкирского


Напомним, 29 сентября в селе Темясово в Баймакском районе произошло столкновение между группой местных жителей и рабочими, приехавшими из Чеченской республики для работы на карьере по добыче кварцита. На следующий день полиция задержала более десятка местных жителей, участвовавших в драке, после чего возле райотдела внутренних дел в Баймаке, где содержались задержанные, собралась большая толпа возмущенных жителей Темясово и окрестных сел, а также приехавших из Уфы и соседних с Баймаком районов представителей башкирских национальных организаций. Собравшиеся потребовали освободить всех задержанных темясовцев и полиция была вынуждена выполнить это требование.

Лидер "Башкорта" уже задерживался и доставлялся в суд на прошлой неделе. Судья Кировского райсуда Уфы Айрат Шакиров тогда нашел, что протокол на Алсынова был составлен с нарушениями и вернул дело обратно в полицию. На этот раз в полиции, очевидно, исправили допущенные огрехи. Активисту по-прежнему вменяется ч.8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка его проведения). Сам Алсынов считает себя невиновным, заявляя, что в Баймаке "не было никакого митинга, там был стихийный сход граждан", отрицая также свое участие в организации мероприятия.

Судебный процесс, начавшийся сегодня, был, в итоге, отложен на вторник, в связи с тем, что Алсынов попросил предоставить ему квалифицированного переводчика с башкирского языка.

— Когда был этот сход граждан в Баймаке, Фаиль Алсынов выступил перед собравшимися на башкирском языке, — рассказал "Idel.Реалиям" член Совета организации "Башкорт" Сагит Исмагилов, присутствовавший на суде. — И его оценочные суждения, высказанные в речи, полиция преподносит как призыв к митингу, как свидетельство, что он его организовал. А, между тем, он приехал туда, когда там уже была солидная толпа. Он, наоборот, успокоил собравшихся, призвал не ехать никуда для каких-то "разборок" с чеченцами. Говорил, что нужно законное разбирательство. Поэтому, для того, чтобы правильно перевести на русский язык его оценочные высказывания, нужен квалифицированный переводчик. Суд же сегодня назначил в качестве такого переводчика методистку из РОНО, совершенно не подходящую для этого дела, на что мы и обратили внимание. Судья с нами согласился и предложил нам самим найти квалифицированного переводчика.

В последнее время башкирские активисты нередко требуют присутствия на суде переводчика с родного языка. Такое требование заявляла, например, член "Открытой России" Зульфия Гайсина, когда полиция осенью прошлого года обвинила ее в участии в "несанкционированном" митинге в защиту башкирского языка. Суд тогда также удовлетворил ходатайство активистки.

Артур Асафьев, Идель.Реалии
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  • Гость
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  • 1 | 20.11.2018, 09:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"... для того, чтобы правильно перевести на русский язык (с башкирского) его оценочные высказывания, нужен квалифицированный переводчик."

------------------

Ну, речь же идёт о т.н. "лингвистической экспертизе" его высказываний. Просьба нормальная.

- Шарапов, вы поймите, в этом деле одно-два слова могут играть либо счастливую роль, либо роковую!.. ("Груздев").



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  • 2 | 20.11.2018, 09:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Судебный процесс, начавшийся сегодня, был, в итоге, отложен на вторник, в связи с тем, что Алсынов попросил предоставить ему квалифицированного переводчика с башкирского языка.
++++++++++++++++++++++++++++++

Тут нет никакого подвоха. Пока башкирский язык не запрещен и за незнание русского языка еще не сажают в тюрьмы. Если человек не знает тонкостей русского языка, пускай предоставят квалифицированного переводчика.



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  • 3 | 20.11.2018, 09:41 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2498 | Рейтинг: -57,6
Больше трех не собираться. Больше часа не стоять.



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  • 4 | 20.11.2018, 09:44 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2498 | Рейтинг: -57,6
Понятно что будут гасить легальных активистов а само движение уйдет в подполье и обучится конспирации. Так уже было. И Столыпинские галстуки и Ленский расстрел и Кровавое воскресение.



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3

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  • Участник
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  • 5 | 20.11.2018, 09:44 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2498 | Рейтинг: -57,6
Понятно что будут гасить легальных активистов а само движение уйдет в подполье и обучится конспирации. Так уже было. И Столыпинские галстуки и Ленский расстрел и Кровавое воскресение.



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  •  
  • 6 | 20.11.2018, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Удивляюсь, как власти не могут догадаться соорудить огороженный участок с постоянным дежурством гвардейцев по периметру для проведения разрешенных сборищ?
Это же так просто и удобно. Не нужно гоняться за поимкой, все тут, в загоне. кого хочешь, того лови.



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  • 7 | 20.11.2018, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ДЛЯ 2 Ну ,конечно,не знает русского языка.Наверняка БГУ или Педунивер закончил .Я против нацдушка в этом деле.Но я против и того .что творят чеченцы и прочие.
Навешали им-это хорошо.В назидание .Как и положено у них



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  • 8 | 20.11.2018, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 20.11.2018, 09:41 | Автор: Герасим
Публикации: 1 | Комментарии: 2494 | Рейтинг: -58,2

Больше трех не собираться.

---------------------------------------

- И где же он?

- Ну, Афоня! Не люблю я таких людей непунктуальных!.. Товарищ, третьим будешь?
- Что?

- Третьим будешь?

- Что?

- Иди домой, "что"!..



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  • 9 | 20.11.2018, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Навешали им-это хорошо.В назидание .Как и положено у них
_________________________________________
Навешивал то не этот борцун,этот нац тему раздувать принялся, на почве бытовухи, как и все подобные нац борцуны.



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  • 10 | 20.11.2018, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну ,конечно,не знает русского языка.Наверняка БГУ или Педунивер закончил
______________________________________________
Башфилология? Ну так их напекли в свое времябольше чем математиков,хотя сдающих егэ по предмету меньше чем снежных людей



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  • 11 | 20.11.2018, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 20.11.2018, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ДЛЯ 2 Ну ,конечно,не знает русского языка.Наверняка БГУ или Педунивер закончил .Я против нацдушка в этом деле.Но я против и того .что творят чеченцы и прочие.
Навешали им-это хорошо.В назидание .Как и положено у них
++++++++++++++++++++
Как гоняли ваших на Болотном, демократизаторами дубасили, черемухами дали подышать, от души попинали.
Будем радоваться ?



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  • 12 | 20.11.2018, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 20.11.2018, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ДЛЯ 2 Ну ,конечно,не знает русского языка.Наверняка БГУ или Педунивер закончил
++++++++++++++++++++++++++++

Незнание русского не криминал. Хочет изучает, не хочет как хочет.
Можно закончить и МГУ и Физтех и стать оператором газо-нефте-перегонной станции. Чему хвастаться?



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  • 13 | 20.11.2018, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не нужно отходить от темы. Речь идет о миграции и мигрантах. В РФ люди приезжают из Средней Азии и Кавказа, Украины, Белоруссии. Живут они обособленно, язык и культура коренного народа им по боку, так как они временщики - приехали подзаработать и сорваться домой. Правда, некоторые живут десятилетиями и даже обзаводятся семьями.

Как не нужны нам чайнатауны на Дальнем Востоке, также нам не нужны чечентауны, азербайджантауны и т.д. в центральной части РФ.



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А причём тут язык ? Люди вышли против произвола пришельцев. Молодцы! Это в Москве чечен может кинуть в лицо пивную банку и заставить кричать: "Ахмат сила".



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3

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  • 15 | 20.11.2018, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Узянбаеву и Алчинова, и прочих, иже с ними, надо сажать за разжигание нацрозни и надолго. А эти укусы комара только прилают им ореол мучеников, коими они не являются.



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  • 16 | 20.11.2018, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Можно закончить и МГУ и Физтех и стать оператором газо-нефте-перегонной станции. Чему хвастаться?
_________________________________________________
Хвастаться тем,что приобщился к реальным знаниям, а не к раздутым титульным амбициям



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2

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  • 17 | 20.11.2018, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зашел на вк этого "деятеля". Парень хочет быть то ли проповедником мании величия, отец нации, (пока получается мелковато), либо предводителем какого то боевого крыла. Еще порадовала страница 4 я республика.Там прям прям корежит человечков (лиц те же). От кому нехер делать. Ну и лица конечно, все написано



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  • 18 | 20.11.2018, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
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15 | 20.11.2018, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Узянбаеву и Алчинова, и прочих, иже с ними, надо сажать за разжигание нацрозни и надолго.
++++++++++++++++++++++++++
Ты хочешь оживить предложение Жириновского?



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  • 19 | 20.11.2018, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
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16 | 20.11.2018, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Можно закончить и МГУ и Физтех и стать оператором газо-нефте-перегонной станции. Чему хвастаться?
_________________________________________________
Хвастаться тем,что приобщился к реальным знаниям, а не к раздутым титульным амбициям
+++++++++++++++++++++
Реальные знания профессора газо-нефте-перегонных наук? Куда свои знания присобачишь?



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  • 20 | 20.11.2018, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
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17 | 20.11.2018, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зашел на вк этого "деятеля". Парень хочет быть то ли проповедником мании величия, отец нации, (пока получается мелковато), либо предводителем какого то боевого крыла. Еще порадовала страница 4 я республика.Там прям прям корежит человечков (лиц те же). От кому нехер делать. Ну и лица конечно, все написано
+++++++++++++++++++++++++++

Не всем определено стать Навальными.



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