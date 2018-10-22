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Страсти по юмадиловщине: Когда посадят Ромео?

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Зампредседателя Президиума Башкирской республиканской коллегии адвокатов Ромео Фарукшин обвиняется в двух преступлениях.

Страсти по юмадиловщине: Когда посадят Ромео?


Пресс-служба Следственного комитета РФ по РБ сообщила о завершении расследования уголовного дела в отношении Ромео Фарукшина. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа» и п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп в крупном размере».

Напомним, в 2008 году Фарукшин, чтобы получить должность помощника мирового судьи, предоставил в отдел кадров Министерства юстиции РБ заведомо подложную трудовую книжку на свое имя, в которой содержались недостоверные сведения о стаже работы по специальности юриста.

Как сообщал ранее источник ProUfu.ru, используя эту же трудовую книжку, Фарукшин впоследствии устроился в Адвокатскую палату республики и Башкирскую республиканскую коллегию адвокатов, где занимал руководящие должности.

В 2018 году адвоката задержали с поличным после получения коммерческого подкупа, который он потребовал за обеспечение успешной сдачи экзамена на статус адвоката.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 20.11.2018, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Читаешь сводки преступлений, и диву даешься! Сплошь и рядом в преступлениях замешаны: полиция, адвокаты, судьи, нац. гвардия! Это же уму не постижимо как такое может происходить!!!
А чтобы уму было" постижимо", на центральных каналах зомбоящика показывают сериалы в которых высшее руководство всех эшелонов власти смотано в один криминально-змеиный клубок, и лишь единицы пытаются им противостоять, но как правило безуспешно,
Таким образом нам пытаются внушить что, все путем, все так и должно быть...



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  • Гость
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  • 2 | 20.11.2018, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
в преступлениях замешаны: полиция, адвокаты, судьи, нац. гвардия! Это же уму не постижимо как такое может происходить!!!
----------------------------------------------
Это основа, оплот любого тоталитарного государства. Иначе власть ни дня не просущестует.



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2

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  • Гость
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  • 3 | 20.11.2018, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А Юмадилова когда ????



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  • Эксперт
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  • 4 | 20.11.2018, 11:23 | Автор: юнг
    Публикации: 324 | Комментарии: 35998 | Рейтинг: +5795,4
Напомним, в 2012 году в больнице № 21 после семи операций умер 65-летний Альберт Нуриев, работавший кровельщиком. Все последующие хирургические вмешательства понадобились, чтобы спасти человека от последствий некачественно проведенной операции по резекции желудка. Пациент пришел в больницу на своих ногах, а потом родственники забрали гроб.

Несмотря на то, что операция была плановая, последствия оказались необратимые и закончились смертью. Весь послеоперационный период мужчина жаловался на невыносимые боли, а медики уверяли его, что он страдает от… межреберной невралгии и остеохондроза. А потом, на 13-й день после оперативного вмешательства, и вовсе выписали домой, не обращая внимания на тяжелое состояние пациента и то, что после такой операции полагается проводить в стационаре 21 день. И когда через несколько часов несчастного привезли на скорой обратно, выяснилось, что у него развился некроз поджелудочной железы, который формируется не менее 10 дней. Почти две недели больной умирал, в животе разливался гной, а врачи лишь отмахивались от несчастного. Потом мужчину оперировали еще шесть раз, пытаясь спасти его от своих же ошибок, но его организм уже захватил патологический процесс, закончившийся остановкой сердца.

Случай с Альбертом Нуриевым - из ряда вон. И не только потому, что не так часто удается доказать, что гибель пациента напрямую связана с неквалифицированным оказанием медицинской помощи. Но еще и потому, что следствию удалось привлечь к уголовной ответственности именитых врачей, за которых горой стояло медицинское сообщество - главного хирурга абдоминального отделения городской больницы № 21 Тимура Зиганшина, оперирующего хирурга Ефима Сендеровича и палатного врача Владимира Верзакова. Следствие установило, что Ефим Сендерович допустил ошибки во время оперативного вмешательства, Владимир Верзаков, будучи палатным врачом, не заметил тяжелых послеоперационных осложнений, а заведующий отделением Тимур Зиганшин попустительствовал небрежности подчиненных. Дело даже дошло до суда, правда, закончилось юридическим казусом.

Все помнят недавнее беспрецедентное решение Октябрьского суда, освободившего этих врачей от судебного преследования. Но судьи, амнистировавшие горе-хирургов, просто согласились со стороной обвинения - законодательство не предполагает вмешательства суда в процесс. Наверное, впервые в истории юриспруденции прокуроры, обязанные отстаивать права потерпевших, настаивали на незаконном, по сути, вердикте, нарушающем права пострадавших. Этот судебный выверт удивил не только общественность, но и профессиональное юридическое сообщество.

Но широкой публике не было известно, что фактически с момента возбуждения этого уголовного дела в нем принимал деятельное участие заместитель прокурора РБ Горбунов. Так, именно первый зампрокурора РБ не позволил привлечь врачей за ненадлежащее оказание медицинской помощи - они пошли под суд за халатность. Это уголовное дело расследовалось пять лет потому, что г-н Горбунов, запрашивая его из следственных органов, то требовал провести очередную экспертизу - их было пять(!), причем в разных регионах страны, то грубо вмешивался в ход расследования. В итоге не выдержал глава следственного комитета страны Александр Бастрыкин, возмутившийся «длительным бездействием» правоохранителей и передавший «дело врачей» в Нижний Новгород. Нижегородские следователи, несмотря на сопротивление башкирской прокуратуры, все-таки довели дело до суда, но на первом же заседании в Уфе уфимский обвинитель(!) предложил амнистировать хирургов.

Сегодня, когда стало известно, что первый заместитель прокурора РБ брал деньги за освобождение влиятельных обвиняемых и подозреваемых от уголовной ответственности, а в башкирском надзорном ведомстве действовала настоящая преступная группировка, обслуживающая интересы высокопоставленных лиц, понятно, почему г-н Горбунов был так заинтересован в ходе расследования дела врачей.

После того, как Олега Горбунова обвинили в этом тяжком преступлении и взяли под стражу, в УФСБ по РБ намерены пересмотреть все дела, к которым он приложил руку. Не исключено, что и дело врачей станет еще одним кирпичиком в раскрытии преступлений, совершенных прокурорской мафией.

Интересно, что и во время следствия, и после решения суда хирурги, которых обвиняли в смерти человека, продолжали стоять за операционным столом. Оперируют они и сейчас. Совестливым человеком оказался только Владимир Верзаков, который отказался от хирургии и сегодня работает врачом УЗИ. Остальные уверены, что их привлечение к уголовной ответственности - ошибка, которую им помогли устранить в прокуратуре РБ.

Антонина Чеснокова



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  • Участник
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что такое "коммерческий подкуп", не правильнее ли написать "коммерческий" подкуп?
Смотрится как способ облагораживания слова "взятка".
попробуем двигаться по логической прямой:
взятка - коммерческая взятка - коммерческий подкуп-коммерческая сделка.



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