Страсти по юмадиловщине: Когда посадят Ромео?

Зампредседателя Президиума Башкирской республиканской коллегии адвокатов Ромео Фарукшин обвиняется в двух преступлениях.Пресс-служба Следственного комитета РФ по РБ сообщила о завершении расследования уголовного дела в отношении Ромео Фарукшина. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа» и п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп в крупном размере».Напомним, в 2008 году Фарукшин, чтобы получить должность помощника мирового судьи, предоставил в отдел кадров Министерства юстиции РБ заведомо подложную трудовую книжку на свое имя, в которой содержались недостоверные сведения о стаже работы по специальности юриста.Как сообщал ранее источник ProUfu.ru, используя эту же трудовую книжку, Фарукшин впоследствии устроился в Адвокатскую палату республики и Башкирскую республиканскую коллегию адвокатов, где занимал руководящие должности.В 2018 году адвоката задержали с поличным после получения коммерческого подкупа, который он потребовал за обеспечение успешной сдачи экзамена на статус адвоката.