«Голодайте - будете здоровы». Налог на колбасу для нищих россиян

Акциз на продукты переработки красного мяса — колбасу, сосиски, бекон — может составить более 160 рублей на 1 кг. Об этом «Известиям» рассказали в Экспертном совете при правительстве, который ранее выступил с инициативой ввести в РФ сбор на такую продукцию. В итоге стоимость колбасных изделий может вырасти почти на 30%. По мнению специалистов, эти продукты содержат канцерогены и повышают риск возникновения рака. Полученные от акцизов средства следует направить на снижение цен на здоровое питание. В Минздраве поддержали появление акциза, однако отметили, что конкретные шаги еще обсуждаются.Экспертный совет при правительстве предложил ввести новую систему сборов и субсидий для производителей продуктов питания. Об этом говорится в его отзыве на программу «Укрепление общественного здоровья», которая входит в национальный проект «Демография». 17 октября документ (есть у «Известий») за подписью члена совета Дарьи Халтуриной был направлен в Минтруд. Авторы инициативы подчеркивают, что России следует установить новый акциз на переработанные мясопродукты (колбаса, сосиски, бекон), направив вырученные средства на удешевление продуктов здорового питания.Подразумевается, что эта мера будет способствовать оздоровлению нации и поможет внести вклад в увеличение продолжительности жизни россиян.В разговоре с «Известиями» Дарья Халтурина сослалась на исследование ученых из Оксфорда, которые оценили глобальные потери от избыточного потребления красного и переработанного мяса в 2,4 млн смертей в год. Для стран с уровнем доходов граждан, как в России, эксперты предложили ввести акциз на переработанные мясопродукты в размере $2,41 за 1 кг (чуть более 160 рублей за 1 кг). 1 кг докторской колбасы сегодня в среднем стоит 600 рублей, а при появлении нового акциза его цена вырастет как минимум до 760 рублей (+26%).В 2015 году Агентство по борьбе с раком Всемирной организации здравоохранения причислило переработанное красное мясо (то есть колбасные изделия, бекон, сосиски, ветчины из говядины, баранины и свинины) к канцерогенам. Такие продукты повышают риск возникновения злокачественных опухолей, пояснила «Известиям» ведущий специалист отделения профилактики факторов риска ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава Татьяна Зубкова.По словам эксперта, помимо доказанной связи переработанных мясопродуктов с развитием рака, при их потреблении также растет риск получить ишемическую болезнь сердца, инсульт и сахарный диабет 2-го типа.Результаты исследований заставляют задуматься о том, не следует ли регулировать потребление этих продуктов так же, как и других канцерогенов (к ним относятся, например, алкоголь и сигареты. — «Известия»), отметила Татьяна Зубкова.Полученные от сборов средства следует направить на субсидии для производителей наиболее полезных продуктов питания, считают в Экспертном совете. Например, отменить или снизить НДС на орехи, бобовые, свежие овощи, зелень и фрукты, цельнозерновые продукты, оливковое масло и другие — сегодня, по данным Росстата, в стране наблюдается снижение потребления фруктов и овощей.В Минтруде «Известиям» сообщили, что отзыв Экспертного совета направлен в Минздрав, который является ответственным за проект «Укрепление общественного здоровья». В пресс-службе Минздрава отметили, что поддерживают ограничения. Данные меры рекомендованы ВОЗ как эффективные при борьбе с неинфекционными заболеваниями, напомнили в ведомстве.— В то же время конкретные меры находятся на стадии обсуждения, — уточнили в министерстве.Производители мясной продукции выступили против введения акциза. Фискальные инструменты не способствуют укреплению здоровья нации и увеличению продолжительности ее жизни, заявил «Известиям» руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Более того, «нужно учитывать и тот факт, что не все граждане готовы перейти на салатик», сказал он. Эксперт подчеркнул, что только чрезмерное употребление копченостей, по мнению ВОЗ, повышает риск возникновения некоторых видов рака на 18%.Как ранее писали «Известия», Экспертный совет при правительстве также предложил установить акциз и на подслащенные газированные напитки — не менее 20% от их розничной цены.В мире пока нет масштабной практики введения акцизов на условно вредную продукцию. По данным ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения, с 2014 года в Мексике кроме сборов на сахар и сахаросодержащие напитки практикуется акциз в 8% от стоимости на высококалорийные продукты. Это чипсы и закуски, кондитерские изделия, шоколад и продукты на основе какао, пудинги, некоторые виды масел. Деньги вкладываются в обеспечение школ безопасной питьевой водой.В 2011-м Дания почти год практиковала акциз «на жир» — сливочное и растительное масла, молоко, сыр, пиццу, мясо, переработанные пищевые продукты с содержанием насыщенных жиров (трансжиров) более 2,3%. В Венгрии действует здравоохранительный налог. Под его действие подпадают восемь категорий продуктов: какао-порошок с добавлением сахара, энергетические напитки, соусы и приправы, фруктовые джемы, пиво и алкогольные напитки с вкусовыми добавками, соленые снеки, безалкогольные напитки и сиропы. Полученные средства направляют на повышение зарплаты медицинских работников. Во всех странах сборы повлияли на выбор продуктов населением: граждане в итоге отказывались от подорожавших категорий товаров.