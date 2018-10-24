Накрутили за Мустая ...

Уфа установила рекорд по количеству голосующих за название международного аэропорта в честь известного земляка, следует из информации на сайте конкурса «Великие имена России». В Башкирии на конкурсе проголосовали более 85 тыс. человек, в России в общей сложности 1,5 млн человек. На втором месте по активности находится Казань — около 69 тыс. проголосовавших, на третьем Симферополь — 62,8 тыс.Как следует из промежуточных результатов голосования (оно продлится до 30 ноября), в Уфе большинство голосов отдано за то, чтобы назвать аэропорт в честь народного поэта Мустая Карима (43,6 тыс.), на втором месте — герой Советского союза, военный летчик Муса Гареев (31,7 тыс.), на третьем — национальный герой Салават Юлаев (9,9 тыс.).Между тем, ход голосования уже критически оценивают пользователи социальных сетей и журналисты. Они высказывают мнение о том, что рекордное число проголосовавших может быть результатом накрутки голосов, в том числе за Мустая Карима, который в первую неделю голосования не был лидером общественного мнения: с большим отрывом лидировал Муса Гареев, но к объективности этого голосования некоторые пользователи также отнеслись критически. В региональных СМИ идет жесткая полемика на тему, кто из ушедших известных земляков достоин быть увековечен в звании аэропорта.Оппоненты высказывают свои доводы, почему это не может быть Мустай Карим и Муса Гареев, опираясь на высказывания их современников, мемуары и документальные материалы.К единому мнению участники дискуссии не пришли. Сегодня сын Мусы Гареева Евгений обратился с открытым письмом, в котором выступает против проведения такого конкурса, так как он сопровождается болезненными для родственников номинантов высказываниями и публикациями. «Как показали 100 лет сносов и водружений, все новых и новых переименований в нашей истории, затеи такого рода совершенно бессмысленны. Неужто в стране иных, неотложных и жизненно важных проблем уже нет!?» — приводит его обращение портал «Проуфу».