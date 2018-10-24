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Накрутили за Мустая

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Уфа установила рекорд по количеству голосующих за название международного аэропорта в честь известного земляка, следует из информации на сайте конкурса «Великие имена России». В Башкирии на конкурсе проголосовали более 85 тыс. человек, в России в общей сложности 1,5 млн человек. На втором месте по активности находится Казань — около 69 тыс. проголосовавших, на третьем Симферополь — 62,8 тыс.


Накрутили за Мустая


Как следует из промежуточных результатов голосования (оно продлится до 30 ноября), в Уфе большинство голосов отдано за то, чтобы назвать аэропорт в честь народного поэта Мустая Карима (43,6 тыс.), на втором месте — герой Советского союза, военный летчик Муса Гареев (31,7 тыс.), на третьем — национальный герой Салават Юлаев (9,9 тыс.).

Между тем, ход голосования уже критически оценивают пользователи социальных сетей и журналисты. Они высказывают мнение о том, что рекордное число проголосовавших может быть результатом накрутки голосов, в том числе за Мустая Карима, который в первую неделю голосования не был лидером общественного мнения: с большим отрывом лидировал Муса Гареев, но к объективности этого голосования некоторые пользователи также отнеслись критически. В региональных СМИ идет жесткая полемика на тему, кто из ушедших известных земляков достоин быть увековечен в звании аэропорта.

Оппоненты высказывают свои доводы, почему это не может быть Мустай Карим и Муса Гареев, опираясь на высказывания их современников, мемуары и документальные материалы.

К единому мнению участники дискуссии не пришли. Сегодня сын Мусы Гареева Евгений обратился с открытым письмом, в котором выступает против проведения такого конкурса, так как он сопровождается болезненными для родственников номинантов высказываниями и публикациями. «Как показали 100 лет сносов и водружений, все новых и новых переименований в нашей истории, затеи такого рода совершенно бессмысленны. Неужто в стране иных, неотложных и жизненно важных проблем уже нет!?» — приводит его обращение портал «Проуфу».

Коммерсант
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  • Гость
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  • 1 | 22.11.2018, 09:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"....Неужто в стране иных, неотложных и жизненно важных проблем уже нет!?»
*****************************************************
Кокрас таки "другие проблемы и понуждают путинский режим устраивать подобного рода голосования вот лишь небольшая часть из них:
1. Увеличение пенсионного возраста
2. Реформу оплаты вывоза мусора
3. Увеличение НДС
4. Введение налогообложения самозанятых (пока в пилотных регионах)
5. Подорожание ипотеки и отмену договоров долевого участия в строительстве
6. Подорожание бензина
7. Подорожание продуктов, в особенности импортных
8. Два повышения тарифов ЖКХ
9. Дальнейшее и без того уже запредельное расслоение общества
10. Непрофессионализм и коррупцию чиновников

Но кроме всех этих «подарочков» есть и на самом деле важная и положительная новость: россиянам разрешили бесплатный сбор валежника !!!



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6

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  • Эксперт
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  • 2 | 22.11.2018, 09:40 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 29008 | Рейтинг: -695,4
болезненными для родственников номинантов высказываниями и публикациями.
--------------
Чо, привык к комплиментам?
Капля дегтя в бочке мёда не устраивает?
Или хочет без обсуждений, без комментариев, чтоб без обидных выковыривалок из биографии, в приказном порядке?



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  • 3 | 22.11.2018, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Как показали 100 лет сносов и водружений, все новых и новых переименований в нашей истории, затеи такого рода совершенно бессмысленны. Неужто в стране иных, неотложных и жизненно важных проблем уже нет!?» — приводит его обращение портал «Проуфу».
******
Слова настоящего патриота Башкирии и достойного сына истинного героя башкирского народа.
Оставить аэ Уфа без изменений названия и навести на этом госпредприятии цивилизованный порядок вместо деклараций и понтовых декораций.



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9

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  • 4 | 22.11.2018, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А вы сомневались что "накрутят"?



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2

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  • 5 | 22.11.2018, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 22.11.2018, 09:26 | Автор:
"....Неужто в стране иных, неотложных и жизненно важных проблем уже нет!?»
*****************************************************
Кокрас таки "другие проблемы и понуждают путинский режим устраивать подобного рода голосования вот лишь небольшая часть из них:
1. Увеличение пенсионного возраста
2. Реформу оплаты вывоза мусора
3. Увеличение НДС
4. Введение налогообложения самозанятых (пока в пилотных регионах)
5. Подорожание ипотеки и отмену договоров долевого участия в строительстве
6. Подорожание бензина
7. Подорожание продуктов, в особенности импортных
8. Два повышения тарифов ЖКХ
9. Дальнейшее и без того уже запредельное расслоение общества
10. Непрофессионализм и коррупцию чиновников
==================================================
Забыли добавить !
Пытаются протолкнуть в " Законы " РФ
11 . Налоги за дачные туалеты
12 . Покупка патентов на семенной картофель
13 Налог на смерть
14 . Налог на колбасные изделия .
Правительству еще осталось добавить Налог - За Вашу тень !



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  • 6 | 22.11.2018, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
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Небось студентов и бюджетников заставляли проголосовать, как всегда у нас, че!



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  • 7 | 22.11.2018, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
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Предлагаю назвать по имени реки " аэроУфа"



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  • 8 | 22.11.2018, 10:11 | Автор: Егерь
    Публикации: 3926 | Комментарии: 6926 | Рейтинг: +2834,4
14-летняя девочка, написавшая Путину письмо, покончила с собой

В городе Сафоново Смоленской области покончила с собой 14-летняя девочка, пожаловавшаяся Владимиру Путину на низкую зарплату своей мамы.

По данным местных СМИ, подросток также жаловалась на травлю в школе. Она была инвалидом по зрению, одноклассники дразнили ее "циклопом". На ее странице в социальной сети незадолго до гибели появился статус "Почему вы все такие злые?".

"Смоленская народная газета" сообщает, что мать 14-летней девочки (называется только имя погибшей – Наташа) работала санитаркой в местной больнице. После того, как дочь написала письмо на имя Владимира Путина и отправила его на адрес администрации президента, ее вызвали к начальству и "отругали". Как пишет газета, "скорее всего, это и стало для ребёнка большим ударом".

По неподтвержденной информации при погибшей была найдена предсмертная записка, в которой она просит никого в своей смерти не винить.

Дошло ли ее письмо до президента России – неизвестно.

https://www.svoboda.org/a/29611013.html



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2

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  • 9 | 22.11.2018, 10:18 | Автор: Гунн
    Публикации: 240 | Комментарии: 6839 | Рейтинг: +813,8
На выборах рисуют, где есть хотя бы мизерная вероятность разоблачения. Ну а тут раздолье, накрути как душа пожелает.
Назовут так, как пожелает башлык. Он в свою очередь должен оправдать доверие Верховного работодателя, который запустил эпопею именований аэропортов по всему владычеству .



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  • 10 | 22.11.2018, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мы почему нищие?
Потому что башкирские чиновники настоящего дела не знают, а свое неумение творить из карьерных соображений маскируют декоративной шелухой, различными торжествами, переименованиями, постоянными плясками и песнями.



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7

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  • 11 | 22.11.2018, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 22.11.2018, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мы почему нищие?
Потому что башкирские чиновники настоящего дела не знают, а свое неумение творить из карьерных соображений маскируют декоративной шелухой, различными торжествами, переименованиями, постоянными плясками и песнями.
_________________________________________
Как живут Рязанцы, Вологодцы? Поют, пляшут, богаты и сыты?



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  • 12 | 22.11.2018, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 22.11.2018, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мы почему нищие?
Потому что башкирские чиновники настоящего дела не знают, а свое неумение творить из карьерных соображений маскируют декоративной шелухой, различными торжествами, переименованиями, постоянными плясками и песнями.
_________________________________________
Как живут Рязанцы, Вологодцы? Поют, пляшут, богаты и сыты?



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  • 13 | 22.11.2018, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 22.11.2018, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 22.11.2018, 09:26 | Автор:
"....Неужто в стране иных, неотложных и жизненно важных проблем уже нет!?»
*****************************************************
Кокрас таки "другие проблемы и понуждают путинский режим устраивать подобного рода голосования вот лишь небольшая часть из них:
1. Увеличение пенсионного возраста
2. Реформу оплаты вывоза мусора
3. Увеличение НДС
4. Введение налогообложения самозанятых (пока в пилотных регионах)
5. Подорожание ипотеки и отмену договоров долевого участия в строительстве
6. Подорожание бензина
7. Подорожание продуктов, в особенности импортных
8. Два повышения тарифов ЖКХ
9. Дальнейшее и без того уже запредельное расслоение общества
10. Непрофессионализм и коррупцию чиновников
==================================================
Забыли добавить !
Пытаются протолкнуть в " Законы " РФ
11 . Налоги за дачные туалеты
12 . Покупка патентов на семенной картофель
13 Налог на смерть
14 . Налог на колбасные изделия .
Правительству еще осталось добавить Налог - За Вашу тень !
----------------------------------------------

Не расстраивайтесь, добавят как надо.



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  • 14 | 22.11.2018, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мне барыбер, хоть Мустафа -, хоть Муса, оба они татары, записанные башкирами, интересно, неужели Земля башкир не может дать своих коренных героев, вот в чем вопрос!!!



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  • 15 | 22.11.2018, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мнение политолога:
…многие главы администраций оказались на этой должности не за заслуги, а по множеству других причин, давно не отвечают духу времени, а заняться этим вопросом руки не доходили. Лично знаком со многими, положа руку на сердце, скажу: ну не тянут они. Правильней бы было просто добровольно сложить полномочия и дать поработать другим людям, кто мог бы исправить ситуации и быть на своем месте..
Кто согласен?



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  • 16 | 22.11.2018, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
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Аэропорт один, как не назвый понятно о чем идет речь, вот если бы их было три или пять то без названия сложно.
Аэропорт Джона Кеннеди №2, а что удивим всех - инвестиции попрут.



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  • 17 | 22.11.2018, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
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Литературный генерал, теперь будет маршалом.



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  • 18 | 22.11.2018, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
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Еще одним возможным претендентом «на выбывание» стал глава администрации Нуримановского района Азамат Нусратуллин. Депутаты райсовета потребовали расторгнуть с ним контракт, заявив о снижении показателей социально-экономического развития района и неэффективном использовании 160 млн бюджетных рублей, выявленных по итогам проверки Контрольно-счетной палаты.



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  • 19 | 22.11.2018, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
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Да еще весной шли разговоры о том, что аэропорт назовут Мустай Карим.



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  • 20 | 22.11.2018, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
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Тут элементарное случилось, из чувства протеста, против насильственной башкиризации, как стала инфа распространяться, что нацики за Мусу, то и всё, пошёл поток в пользу Мустая. Что тут сказать? Сами виноваты.



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