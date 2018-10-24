Сотрудники ФСБ задержали двух полицейских из Башкирии

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении полицейских из Ермекеевского района Башкирии, которые избили человека.По версии следствия, двое сотрудников Отдела МВД России по Ермекеевскому району в октябре этого года избили 29-летнего мужчину. Они посчитали, что потерпевший причастен к незаконной охоте, и, чтобы склонить его к даче признательных показаний, «применили в отношении него насилие», сообщает пресс-служба Следкома Башкирии.Сотрудники Управления ФСБ России по Республике Башкортостан задержали злоумышленников.В отношении 37-летнего и 36-летнего сотрудников правоохранительных органов СКР по РБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, по факту превышения должностных полномочий, совершенного с применением насилия сотрудниками полиции.В настоящее время подозреваемые находятся под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается.