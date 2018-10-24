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«О Рахимове и не только»;

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Сотрудники ФСБ задержали двух полицейских из Башкирии

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении полицейских из Ермекеевского района Башкирии, которые избили человека.

Сотрудники ФСБ задержали двух полицейских из Башкирии


По версии следствия, двое сотрудников Отдела МВД России по Ермекеевскому району в октябре этого года избили 29-летнего мужчину. Они посчитали, что потерпевший причастен к незаконной охоте, и, чтобы склонить его к даче признательных показаний, «применили в отношении него насилие», сообщает пресс-служба Следкома Башкирии.

Сотрудники Управления ФСБ России по Республике Башкортостан задержали злоумышленников.

В отношении 37-летнего и 36-летнего сотрудников правоохранительных органов СКР по РБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, по факту превышения должностных полномочий, совершенного с применением насилия сотрудниками полиции.

В настоящее время подозреваемые находятся под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается.

ПроУфу
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  • 1 | 22.11.2018, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эка невидаль: полицейские избили человека?!
Они же не избили депутата, министра, "звезду" эстрады, они избили обыкновенного ЧЕЛОВЕКА....
Уверен, что избиение Людей правоохранительными органами происходит ежедневно. А этот случай задержания,- фарс и показуха, типа: "мы чистим ряды".
Фуфло все это!



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  • 2 | 22.11.2018, 09:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Офицеры полиции в МВД в РБ в своей массе - это нечто. Бесконтрольные, с криминальным мышлением, уверенные в своей всесильности и безнаказанности за игнорирование российских законов, норм служебной этики и человеческой морали?



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  • 3 | 22.11.2018, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Конец года, а отчёты нужны. Почему-то в середине или начале года, не слышно о подобном.



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  • 4 | 22.11.2018, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да ужж , да уж ! Не приведи Господь , попасть в лапы
современных полицаев , ассоциируются почему - то они у меня
с Гестаповскими служителями ! Предателями российского народа !



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4

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  • 5 | 22.11.2018, 10:12 | Автор: Гунн
    Публикации: 240 | Комментарии: 6839 | Рейтинг: +813,8
На фоне безупречной работе правоохранительных органов случаи разоблачения злоумышленников-полицейских было бы чрезвычайным явлением.
В условиях России это показательные порки для успокаивания общественности.



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2

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  • Участник
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  • 6 | 22.11.2018, 10:12 | Автор: Гунн
    Публикации: 240 | Комментарии: 6839 | Рейтинг: +813,8
На фоне безупречной работе правоохранительных органов случаи разоблачения злоумышленников-полицейских было бы чрезвычайным явлением.
В условиях России это показательные порки для успокаивания общественности.



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1

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  • Гость
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  • 7 | 22.11.2018, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я работал в советской милиции, без мордобоя ничего не раскроешь, Шерлок Холмс это фантазии.



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  • 8 | 22.11.2018, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 22.11.2018, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
Да ужж, да уж ! Не приведи Господь, попасть в лапы
современных полицаев, ассоциируются почему - то они у меня
с Гестаповскими служителями! Предателями российского народа!
===
вы чо тут умничаете? Это в то время когда вся Россия окружена почти везде врагами! Вы кому доказываете, что Путин не справляется в кадровой политике? Умнее Путина никого на свете нету? Он самый лучший президент! И что хотите сказать, что самый лучший президент который на Конституции РФ клялся и божился не смог назначить правильного министра МВД? а ТОТ, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, вНИЗ по его "вертикали власти" вот этих полицейских! Если Путин так порешил, значит эти полицаи правильно поступают, а предателями они не могут быть потому что Россия это Путин, "Нет Путина нет России". Предать можно только 0 великого Путина, а народ предать невозможно потому что в приведённой формуле Путина он не нужен!!!



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  • 9 | 22.11.2018, 12:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 22.11.2018, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Я работал в советской милиции, без мордобоя ничего не раскроешь, Шерлок Холмс это фантазии.
========================================
Вот это не фантазии: Новосибирский областной суд во второй раз приговорил к пожизненному сроку 52-летнего бывшего милиционера Евгения Чуплинского за серийные убийства женщин, сообщила областная прокуратура.
-
А среди вас люди то попадаются? Или это диагноз?



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  • 10 | 22.11.2018, 13:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ничего кроме большого количества негатива , о работе полицаев РФ, шестерки и полубандиты под прикрытием " Законов " воровской страны !



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  • 11 | 22.11.2018, 14:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сотрудники ФСБ задержали двух полицейских из Башкирии

*******
Всего 2-х башкирских полицейских?
А что так мало?
Далеко не пропорционально отрицательным результатам "непосильной борьбы" с преступностью в РБ?
Кажется, более пристальное внимание к "службе народу" офицеров полиции 8 отдела позволит с лихвой перевыполнить годовой план "по чистке", если таковой имеется?



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  • 12 | 22.11.2018, 15:38 | Автор: Не зарегистрирован
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А что удивляетесь Посмотрите фильмы про ВОВ Плицаи они и есть полицаи



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  • 13 | 22.11.2018, 15:59 | Автор: Не зарегистрирован
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41 минуту назад, источник: ИА Башинформ
МЧС: В 800 торговых центрах Башкирии было обнаружено более 17 тысяч нарушений
*********
Это наследие генерала МЧС Марата Магадеева.
Если ФСБ проверит, кто и за сколько давал письменное согласие на вселение жильцов в высотные дома микрорайона "Солнечный" без пожарной сигнализации и водоподведения, то дальнейшая судьба генерала будет решена строго в рамках российских законов.



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  • 14 | 22.11.2018, 16:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Кушнаренковском районе продолжается нелегальная разработка ПГС и бутового камня. Добывают местные "бизнесмены" а по существу воры возле деревни Старо - Юмраново. Заезд сделали с федеральной трассы М-7, недалеко от деревни Шыршы -Тартыш. Известковый камень абсолютно не пригоден для формирования полотна дороги и им нельзя заменить щебёнку из гранитных пород. О Кушнаренковской мафии в которую входит Гилязев Алик, Гумеров Эдуард, Галлямов Рустэм, Башировы Рамиль и его сын Ильмир продолжают поставлять с этих незаконных карьеров материалы для строительства трассы М-7 и других дорог. Крышует их по слухам сотрудник ФСБ Ежов Александр Александрович из города Благовещенск. Вот почему бывший глава Кушнаренково Юсупов Алмаз даже не был осужден, а заменивший его Нургалеев Руслан достойно продолжает его дело. Ворует, прикрывает жуликов и воров из Единой России.



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  • 15 | 22.11.2018, 16:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 22.11.2018, 15:59 | Автор:

Это наследие генерала МЧС Марата Магадеева.
Если ФСБ проверит, кто и за сколько давал письменное согласие на вселение жильцов в высотные дома микрорайона "Солнечный" без пожарной сигнализации и водоподведения, то дальнейшая судьба генерала будет решена строго в рамках российских законов.
================================================
Да бросьте , какая " дальнейшая судьба генерала будет решена строго в рамках российских законов " ?
У нас правоприменение законов РФ по принципу - Закон что дышло , куда повернул туда и вышло !



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  • 16 | 22.11.2018, 17:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да бросьте , какая " дальнейшая судьба генерала будет решена строго в рамках российских законов " ?
У нас правоприменение законов РФ по принципу - Закон что дышло , куда повернул туда и вышло !
********
Но последние аресты башкирских оборотней в погонах российских полицейских как-то затеплили крохотную надежду на справедливость власти?
Может ожидание чуда излишне оптимистистично, но в лаховскую "блокаду" России чем черт только не шутит и может предсказание Жеглова сбудется?



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  • 17 | 22.11.2018, 17:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
СМИ сообщили о выявлении алиби высокопоставленных полицейских, подозреваемых в изнасиловании дознавателя.
Алиби доказано адвокатом А. Халиковым.
Это тот самый "профессор"Халиков, который будучи следователем по ОВД безуспешно вел дело В. Ганцева, подозреваемого в хищении активов Башнефти.



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  • 18 | 22.11.2018, 18:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 22.11.2018, 17:49 | Автор:

СМИ сообщили о выявлении алиби высокопоставленных полицейских, подозреваемых в изнасиловании дознавателя.
Алиби доказано адвокатом А. Халиковым.
Это тот самый "профессор"Халиков, который будучи следователем по ОВД безуспешно вел дело В. Ганцева, подозреваемого в хищении активов Башнефти.
=====================================================
Вступление , в драме - спектакле " Изнасилование " давно пройдена
сюжет обычный для современного общества РФ ,
Моральное Разложение общественных и нравственных ценностей
нас этим
уже не удивить !
Обычно сюжет включает в себя следующие элементы:
экспозицию, завязку, развитие действия, кульминацию, развязку и
постпозицию, а
также, в некоторых произведениях, пролог и эпилог.
Посмотрим дальше !



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  • 19 | 22.11.2018, 19:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как то в молодости сдуру посмотрел 4-х серийную американскую пародию на реальность под названием "Рембо"
Что привлекло внимание - это общее для всех американских полицейских присутственное место- огромный зал, где все видят всё. Даже начальник сидит не в отдельном кабинете, а за стеклянной загородкой. И бл.. у него нет секретарши!? А в здание полиции можно зайти без повестки и выпить кофе. Никакой служебной тайны никто тебе не откроет, но там любому человеку, в т.ч журналистам и адвокатам, как-то по своему рады
При такой траспарентности службы американскому закону и порядку полицейским в голову не придет вымогать взятки, бить людей, подделывать материалы дел,пить и насиловать детей и женщин на рабочем месте, создавать ОПГ "Синий скорпион"
Во моем огромном проходном дворе жильцы ставят машины на разбитом тротуаре газоне, самовольно выкорчевывают кусты и деревья, моют машины, делают мелкий ремонт, ночью заводят для прогрева грузовики, оставляют автомусор на детской площадке и газонах, вешают цепи на захваченное место и никого из участковых или гаишников не дождешься.
В глаза не видел своего участкового, вообще его не знаю, зато вижу как некий полицейский чин вечером оставляет свою машину на ночь в чищеном дворе поликлиники на сохранность больничной охраны.



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  • 20 | 22.11.2018, 19:53 | Автор: Беглец
    Публикации: 0 | Комментарии: 50 | Рейтинг: -2,2
"Звездные насильники " получили алиби. Может выявиться, что это она их трахнула?



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