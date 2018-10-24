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Стабильно как в могиле. 22% россиян живет в режиме жесткой экономии

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При этом люди начали воспринимать макроэкономическую ситуацию в стране как стабильную. Как сообщает Коммерсантъ, в РАНХиГС провели анализ социально-экономического положения и самочувствия россиян. По результатам, 70% жителей нашей страны вынуждены экономить. Почти четверть россиян - 22% - живут в режиме жесткой экономии. Они не могут себе позволить даже базовый набор продуктов питания.

Стабильно как в могиле. 22% россиян живет в режиме жесткой экономии


Эксперты разделили население на четыре зоны и распределили по ним полученные данные: в зону бедности вошли 22% опрошенных, в зону потребительского риска – 35,6%, в зону возможных изменений – 14,1% и в зону потребительского комфорта – 28,3%. Вошедшие в последнюю зону могут позволить себе нормальное питание, одежду, а также продукты длительного пользования. Они уверены в том, что их положение не изменится.

По данным исследователей, возросло количество потребительских кредитов. В феврале 2015 года 15,2% опрошенных испытывали трудности с оплатой кредита и переживали, что такая ситуация может вскоре произойти. В октябре 2018 года цифра возросла до 21,7%.

При этом люди прекратили стратегию жесткой экономии с 2015-2016 годов и начали воспринимать макроэкономическую ситуацию как стабильную с 2017 года.

Людей, ожидающих улучшения финансово положения больше (26,5%), чем тех, кто ожидает ухудшения (19,1%).






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  • Эксперт
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  • 1 | 22.11.2018, 09:20 | Автор: Егерь
    Публикации: 3926 | Комментарии: 6926 | Рейтинг: +2834,4
В Литве на 60% повысили ежемесячное пособие на детей

Парламент уже одобрил повышение.

Литовское государство выплачивает «детское» пособие вне зависимости от дохода семьи. Раньше эта сумма составляла 30 евро, теперь ее повысят до 50 евро в месяц на каждого ребенка. Повышение составило 66%, сообщает delfi.lt.

Также парламент одобрил повышение пособия для малоимущих и многодетных семей – с 50 евро в месяц на ребенка до 70 (на 40%).

«Детские» деньги в Литве платят до 18 лет, но можно продлить выплаты до окончания ребенком школы – максимум до 21 года.

https://charter97.org/ru/news/2018/11/21/313666/



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  • 2 | 22.11.2018, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это не стабилизация, это стабилизец...



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  •  
  • 3 | 22.11.2018, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
70% жителей нашей страны, вынуждены экономить.
------------------------
Читай как 70% жителей нашей страны, за чертой бедности.



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1

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  • Эксперт
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  • 4 | 22.11.2018, 09:59 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 29008 | Рейтинг: -695,4
1 | 22.11.2018, 09:20 | Автор: Егерь

В Литве на 60% повысили ежемесячное пособие на детей
-----------------
Но в Литве закрывают русские школы, вылавливают русский язык!
Не хлебом единым же жить русскому ребёнку!
Пусть разъезжаются обратно по Рязаням, наслаждаются, обогащаются, упиваются и объедаются великомогучим.
А пособие - что?
Не заменит духовную пищу.



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2

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  • Эксперт
  •  
  • 5 | 22.11.2018, 10:00 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 29008 | Рейтинг: -695,4
Не вылавливают, а выдавливают русский язык! Гребаный автокорректор!



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0

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  • Эксперт
  •  
  • 6 | 22.11.2018, 10:00 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 29008 | Рейтинг: -695,4
Не вылавливают, а выдавливают русский язык! Гребаный автокорректор!



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0

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  • Участник
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  • 7 | 22.11.2018, 10:04 | Автор: Гунн
    Публикации: 240 | Комментарии: 6839 | Рейтинг: +813,8
По результатам, 70% жителей нашей страны вынуждены экономить. Почти четверть россиян - 22% - живут в режиме жесткой экономии.

В то же время по данным соц. опроса ВЦИОМ 81% россиян считают себя счастливыми.

Парадокс, однако...россиян умом не понять.



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  • 8 | 22.11.2018, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нормально!
За последние 4 года жизни с валидовским правительством Хамитова привык к тотальной трескучей лжи региональной власти, спеси и хамству чиновников, фальсификату пищевиков и китайского ширпотреба по конским ценам.
40 тысяч жителей, умеющих работать, но не смогших привыкнуть к нищей жизни одних и звезданутости "тажитдинов" просто съеблись из "страны башкир"
Ждать серьезных подвижек в подъеме экономики, социальной жизни и развитии гражданского общества при новых-старых руководителях региона, судя по их первым шагам разнонаправленного мелкотемья тоже не стоит.



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2

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  • Гость
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  • 9 | 22.11.2018, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 22.11.2018, 09:59 | Автор: Зулия
Публикации: 34 | Комментарии: 29007 | Рейтинг: -695,6
1 | 22.11.2018, 09:20 | Автор: Егерь

В Литве на 60% повысили ежемесячное пособие на детей
-----------------

Но в Литве закрывают русские школы, вылавливают русский язык!
...
Пусть разъезжаются обратно по Рязаням

=====

Они в глаза не видели Рязани. Прибалтика - их родина. Топишь за этнические чистки?



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2

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  • Участник
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  • 10 | 22.11.2018, 10:09 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2530 | Рейтинг: -59,1
Вот Вам либералы и капитализм радуйтесь ..Ваша мечта сбылась. все свободны от бесплатного образования медицины от социалки . Заплати налоги и скули дальше либерал.



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4

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  • 11 | 22.11.2018, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 22.11.2018, 10:00 | Автор: Зулия
Публикации: 34 | Комментарии: 29007 | Рейтинг: -695,5
Не вылавливают, а выдавливают русский язык! Гребаный автокорректор!
*********
При чем здесь автокорректор, если ты сама по жизни гребанная?



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1

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  • 12 | 22.11.2018, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 22.11.2018, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 22.11.2018, 09:59 | Автор: Зулия
Публикации: 34 | Комментарии: 29007 | Рейтинг: -695,6
1 | 22.11.2018, 09:20 | Автор: Егерь

В Литве на 60% повысили ежемесячное пособие на детей
-----------------

Но в Литве закрывают русские школы, вылавливают русский язык!
...
Пусть разъезжаются обратно по Рязаням

=====

Они в глаза не видели Рязани. Прибалтика - их родина. Топишь за этнические чистки?
_________________________________________

Родина и гос.язык едины и неделимы. В России это закон госустройства.
Прибалты не хотят отставать, у себя ввели такие ценности. Их родина требует знания их госязыка.
ферштейн?



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  • 13 | 22.11.2018, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Их родина требует знания их госязыка.
ферштейн?

---------------

Ферштейн дер шнапс. Русские дети в большинстве знают литовский на разговорном уровне. Речь идёт о запрете русского. Ферштейн?



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  • 14 | 22.11.2018, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Народ устал всему этому удивляться, полная апатия



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2

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  • 15 | 22.11.2018, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 22.11.2018, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Их родина требует знания их госязыка.
ферштейн?

---------------

Ферштейн дер шнапс. Русские дети в большинстве знают литовский на разговорном уровне. Речь идёт о запрете русского. Ферштейн?
---------------------------------------------
Как звучит запрет русского? Анологично российским или есть отличия?

По русским законам родные языки РАЗРЕШЕНО изучать не более 2 часов в неделю, все предметы преподают на русском. Национальные школы вообще ликвидированы. Ты же доволен происходящим. Прибалты тоже этого хотят. Давайте им пожелаем успехов.



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  • 16 | 22.11.2018, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"По русским законам родные языки РАЗРЕШЕНО изучать не более 2 часов в неделю, все предметы преподают на русском. Национальные школы вообще ликвидированы."

----------------------

"По русским законам"... Что-то не слышал о таких. Как и о русских во власти.



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3

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  • 17 | 22.11.2018, 11:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 22.11.2018, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нормально!
За последние 4 года жизни с валидовским правительством Хамитова привык к тотальной трескучей лжи региональной власти, спеси и хамству чиновников, фальсификату пищевиков и китайского ширпотреба по конским ценам.
40 тысяч жителей, умеющих работать, но не смогших привыкнуть к нищей жизни одних и звезданутости "тажитдинов" просто съеблись из "страны башкир"
Ждать серьезных подвижек в подъеме экономики, социальной жизни и развитии гражданского общества при новых-старых руководителях региона, судя по их первым шагам разнонаправленного мелкотемья тоже не стоит.
===
харе врать! Вы нам доказываете что Путин поставил на РБ плохого Хамитова! Если Путин назначил, значит Хамитов лучший в РБ управленец, тем более вы сами это подтвердили на выборах проголосовав за Великого Путина, а то, что его обзывали "0курком", "Молью", так это от зависти! 0н лучший, просто народ РБ плохой, Путин старается, а народ ускоренными темпами вымирает, народ сам в этом виноват!!!



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2

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  • 18 | 22.11.2018, 11:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Литве на 60% повысили ежемесячное пособие на детей
-----------------
Но в Литве закрывают русские школы, вылавливают русский язык!
Не хлебом единым же жить русскому ребёнку!
Пусть разъезжаются обратно по Рязаням, наслаждаются, обогащаются, упиваются и объедаются великомогучим.
А пособие - что?
Не заменит духовную пищу.
_________________________________
Один чудак с лицом фальшиво-грустным,
«Ютясь» в салоне своего «порше»,
Сказал: "Мне стыдно называться русским.
Мы – нация бездарных алкашей."

Солидный вид, манера поведенья –
Всё дьяволом продумано хитро.
Но беспощадный вирус вырожденья
Сточил бесславно всё его нутро.

Его душа не стоит и полушки,
Как жёлтый лист с обломанных ветвей.
А вот потомок эфиопов Пушкин
Не тяготился русскостью своей.

Себя считали русскими по праву
И поднимали Родину с колен
Творцы российской мореходной славы
И Беллинсгаузен, и Крузенштерн.

И не мирясь с мировоззреньем узким,
Стараясь заглянуть за горизонт,
За честь считали называться русским
Шотландцы – Грейг, де Толли и Лермонт.

Любой из них достоин восхищенья,
Ведь Родину воспеть – для них закон!
Так жизнь свою отдал без сожаленья
За Русь грузинский князь Багратион.

Язык наш – многогранный, точный, верный –
То душу лечит, то разит, как сталь.
Способны ль мы ценить его безмерно
И знать его, как знал датчанин Даль?

Да что там Даль! А в наше время много ль
Владеющих Великим языком
Не хуже, чем хохол Мыкола Гоголь,
Что был когда-то с Пушкиным знаком?

Не стоит головой стучать о стенку
И в бешенстве слюною брызгать зря!
"Мы - русские!" - так говорил Шевченко.
Внимательней читайте кобзаря.

В душе любовь сыновнюю лелея,
Всю жизнь трудились до семи потов
Суворов, Ушаков и Менделеев,
Кулибин, Ломоносов и Попов.

Их имена остались на скрижалях
Как подлинной истории азы.
И среди них как столп -старик Державин,
В чьих жилах кровь татарского мурзы.

Они идут – то слуги, то мессии, -
Неся свой крест согбенно на плечах,
Как нёс его во имя всей России
Потомок турка адмирал Колчак.

Они любовь привили и взрастили
От вековых истоков и корней.
Тот - русский, чья душа живёт в России,
Чьи помыслы - о матушке, о ней.

Патриотизм не продают в нагрузку
К беретам, сапогам или пальто.
И коль вам стыдно называться русским,
Вы, батенька, не русский. Вы – никто.



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  • 19 | 22.11.2018, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
0н лучший, просто народ РБ плохой, Путин старается, а народ ускоренными темпами вымирает, народ сам в этом виноват!!!
++++++++++++++++++++++

Надо прислушаться спецам -министрам, пора переходить на подножный корм, травы, капусту, брюкву, морковку, свекло. Крупы, зерно в цельном виде.
Красное мясо, белое мясо, сосиски колбасы не помогают долгожитию. От них лучше отказаться.
Рыба без протовопоказаний, но его дорого продают, не по карману.



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2

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  • Гость
  •  
  • 20 | 22.11.2018, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Патриотизм не продают в нагрузку
К беретам, сапогам или пальто.
И коль вам стыдно называться русским,
Вы, батенька, не русский. Вы – никто.
+++++++++++++++++++++

Не русский я, но россиянин. Ныне
Я говорю, свободен и силён:
Я рос, как дуб зелёный на вершине,
Водою рек российских напоен.

Своею жизнью я гордиться вправе —
Нам с русскими одна судьба дана.
Четыре века в подвигах и славе
Сплелись корнями наши племена.

Давно Москва, мой голос дружбы слыша,
Откликнулась, исполненная сил.
И русский брат — что есть на свете выше! —
С моей судьбой свою соединил.

Не русский я, но россиянин. Зваться
Так навсегда, душа моя, гордись!
Пять жизней дай! Им может поравняться
Моей судьбы единственная жизнь.

С башкиром русский — спутники в дороге,
Застольники — коль брага на столе,
Соратники — по воинской тревоге,
Навеки сомогильники — в земле.

Когда же целовались, как два брата,
С могучим Пугачевым Салават,
В твоей душе, что дружбою богата,
Прибавилось любви, мой русский брат.

Не русский я, но россиянин. Чести
Нет выше. Я страны советской сын.
Нам вместе жить и подниматься вместе
К сиянию сверкающих вершин.

В душе моей — разливы зорь весенних,
В глаза мои луч солнечный проник.
На сердце — песня радости вселенной,
Что сквозь века пробилась, как родник.

И полюбил я силу в человеке,
И научился радость жизни брать.
За это все, за это все — навеки
Тебе я благодарен, русский брат.

Ты вкус дал хлебу моему и воду
Моих степей в живую обратил,
Ты мой народ, для радости народа,
С народами другими породнил.

Не русский я, но россиянин. Зваться
Так навсегда, душа моя, гордись!
Десятку жизней может поравняться
Моей судьбы единственная жизнь.



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