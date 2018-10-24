Стабильно как в могиле. 22% россиян живет в режиме жесткой экономии

При этом люди начали воспринимать макроэкономическую ситуацию в стране как стабильную. Как сообщает Коммерсантъ, в РАНХиГС провели анализ социально-экономического положения и самочувствия россиян. По результатам, 70% жителей нашей страны вынуждены экономить. Почти четверть россиян - 22% - живут в режиме жесткой экономии. Они не могут себе позволить даже базовый набор продуктов питания.Эксперты разделили население на четыре зоны и распределили по ним полученные данные: в зону бедности вошли 22% опрошенных, в зону потребительского риска – 35,6%, в зону возможных изменений – 14,1% и в зону потребительского комфорта – 28,3%. Вошедшие в последнюю зону могут позволить себе нормальное питание, одежду, а также продукты длительного пользования. Они уверены в том, что их положение не изменится.По данным исследователей, возросло количество потребительских кредитов. В феврале 2015 года 15,2% опрошенных испытывали трудности с оплатой кредита и переживали, что такая ситуация может вскоре произойти. В октябре 2018 года цифра возросла до 21,7%.При этом люди прекратили стратегию жесткой экономии с 2015-2016 годов и начали воспринимать макроэкономическую ситуацию как стабильную с 2017 года.Людей, ожидающих улучшения финансово положения больше (26,5%), чем тех, кто ожидает ухудшения (19,1%).