Не то, что Башспирт: Сотрудники УфаВиты оказались не дураки

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Июль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Лучшие комментарии
Обкурился или шайтан попу ...

Первому комменту- да, Повторил слова Ленина- религия опиум для народа, ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Вороватые папуасы в коман ...

Как омерзителен этот Путина!
  Рейтинг: +3  Анонимно

Гагин обрабатывает ртом Х ...

5 июля ушел из жизни советский и российский кинорежиссер Владимир Мень ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Издеваться над животными ...

В богослужениях по случаю Курбан-байрама приняли участие 6,5 тыс. жителей Уфы. ...
  21.07.2021   18265    5

Не то, что Башспирт: ...

На совещании в мэрии Уфы не упомянули завод «Фармстандарт-Уфавита», который ...
  21.07.2021   31798    3

Ковидная фуфлориада ...

В Башкирии вновь побит абсолютный рекорд по суточному приросту заболевших ...
  20.07.2021   38192    44

Суды Башкирии не только ...

Суд разрешил Башкирской содовой компании сбрасывать в Белую ртуть, кадмий, ...
  19.07.2021   32365    16

Скалениум в кредит ...

Жители Башкирии стали брать больше кредитов. ...
  19.07.2021   30843    23

Последние публикации
Издеваться над животными ...

В богослужениях по случаю Курбан-байрама приняли участие 6,5 тыс. жителей Уфы. ...
  21.07.2021   14973    5

Не то, что Башспирт: ...

На совещании в мэрии Уфы не упомянули завод «Фармстандарт-Уфавита», который ...
  21.07.2021   28342    3

Ковидная фуфлориада ...

В Башкирии вновь побит абсолютный рекорд по суточному приросту заболевших ...
  20.07.2021   16773    44

Суды Башкирии не только ...

Суд разрешил Башкирской содовой компании сбрасывать в Белую ртуть, кадмий, ...
  19.07.2021   43548    16

Скалениум в кредит ...

Жители Башкирии стали брать больше кредитов. ...
  19.07.2021   18607    23

Тухлый междусобойчик по ...

Валех Аббасов настроен на борьбу с политическими силами, стремящимися ...
  16.07.2021   39109    26

«У нас люди думают ...

В Конституции РФ говорится о «правах человека и гражданина». Чем отличаются эти ...
  16.07.2021   34728    14

Своего дерьма хватает ...

В Кремле объяснили, почему в Россию не поставляют зарубежные вакцины от ...
  16.07.2021   36090    34

Главарь жуликов и воров ...

Лидер «Единой России» в Башкирии Рустем Ахмадинуров назвал «глупостью» ...
  15.07.2021   17148    23

Поганые технологии ...

Избирательная комиссия Уфы приняла документы однофамилицы Аллы Яковлевой на ...
  15.07.2021   25139    2

Читаемое за месяц
Съезд замшелых ...

Свидетельство о смерти. Непочтительные заметки по итогам съезда застоя. Съезд ...
  22.06.2021   41724    23

Обкурился или шайтан ...

«Опиум без побочек»: Муфтий Башкирии своеобразно высказался о религии. ...
  22.06.2021   32154    45

А старому курултайному ...

Критику Сергея Миронова антиковидных мер назвали зарабатыванием политических ...
  22.06.2021   26632    13

Путину мешают девностые, ...

Глава Башкирии назвал виновными в высоких платежах за тепло «предыдущих ...
  23.06.2021   21359    39

Жуликам и ворам Башкирии ...

Под главного единоросса Башкирии готовят бюджет. В Госсобрании РБ вводят еще ...
  23.06.2021   17674    13

Архив публикаций
Июль 2021 (38)
Июнь 2021 (57)
Май 2021 (43)
Апрель 2021 (65)
Март 2021 (51)
Февраль 2021 (52)




Не то, что Башспирт: Сотрудники УфаВиты оказались не дураки

  • Опубликовано: ПроУфу | 21.07.2021
    Раздел: Новости | Просмотры: 20693 | Комментарии: 3
Оценили
0


На совещании в мэрии Уфы не упомянули завод «Фармстандарт-Уфавита», который саботировал вакцинацию.

Не то, что Башспирт: Сотрудники УфаВиты оказались не дураки


На оперативном совещании в мэрии Уфы, которое прошло сегодня, 21 июля, не стали рассказывать о ходе вакцинации в крупных предприятиях. Исключением стал Башспирт, где сделали прививку 72,3 % сотрудников.

Самый высокий результат по городу показал филиал в микрорайоне Нижегородка, там вакцинировались 79,6% работников. Как отметил мэр Уфы Сергей Греков, лучше всего вакцинируются там, где есть пример привившегося руководителя.

О том, что происходит на ОАО «Фармстандарт-Уфавита» и как проходит так вакцинация, говорить не стали.

Хотя ранее, 14 июля, стало известно, что сотрудники уфимского завода, производящего вакцину «Спутник V», сами массово отказываются вакцинироваться. Тогда чиновники отчитались, что из 1650 работников сделали прививку лишь 34%, а медотводы получили 149 человек. Напротив, лучший результат прошлой недели также показал АО «Башспирт», где вакцинировались на тот момент 70% рабочих.






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 21.07.2021, 14:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сладкие Мои, противные Ужастики!Я, Очень Опытный, я Гей, я Стукач, я Пидор, я Вор, я Подлец и Мерзавец, я Чмошник и дырявое Существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю на пенсии ), я крал с бюджета более 20 лет.. , и сейчас краду, все то , что плохо везде лежит
и хранится. И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, а анального дальше гноить на зоне нужно! Вы все неудачники и нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! Голосуйте за Партию Единая Россия, это Партия будущего! Будьте как Я , живите как Я, и будет вам счастье!
НЕ ТЯНИТЕ, ВСЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ!! НЕ ДАЙТЕ ЗАРАЗЕ РАСПРОСТРАНИТЬСЯ!
ХАБИРОВ И ПУТИН САМЫЕ ЛУЧШИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, НЕТ ИМ ЗАМЕНЫ!! Ваш Любимый и Уважаемый, целую,
Очень Опытный



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 21.07.2021, 15:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...беру в рот даю в зад...
===
Понятно! Под ником "0ч 0п" скрывается Кристина Абрамовича. Впрочем можете сами убедиться в инете!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 21.07.2021, 15:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 0 0
А апосля "выборов"" едросы будут высылать войска для принудительной вакцинации??!
Ваше "овцеподобное" большинство покорно отдаст свои судьбы в руки беспутной мафии... ждите 19 сентября!!!



Оценили
1






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com