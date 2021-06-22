Не то, что Башспирт: Сотрудники УфаВиты оказались не дураки

На совещании в мэрии Уфы не упомянули завод «Фармстандарт-Уфавита», который саботировал вакцинацию.На оперативном совещании в мэрии Уфы, которое прошло сегодня, 21 июля, не стали рассказывать о ходе вакцинации в крупных предприятиях. Исключением стал Башспирт, где сделали прививку 72,3 % сотрудников.Самый высокий результат по городу показал филиал в микрорайоне Нижегородка, там вакцинировались 79,6% работников. Как отметил мэр Уфы Сергей Греков, лучше всего вакцинируются там, где есть пример привившегося руководителя.О том, что происходит на ОАО «Фармстандарт-Уфавита» и как проходит так вакцинация, говорить не стали.Хотя ранее, 14 июля, стало известно, что сотрудники уфимского завода, производящего вакцину «Спутник V», сами массово отказываются вакцинироваться. Тогда чиновники отчитались, что из 1650 работников сделали прививку лишь 34%, а медотводы получили 149 человек. Напротив, лучший результат прошлой недели также показал АО «Башспирт», где вакцинировались на тот момент 70% рабочих.