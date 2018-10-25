Нарочно не придумаешь: Зам ГИБДД с покупной корочкой Сельхоза?

И вновь покой своего бывшего начальства нарушил экс-сотрудник ОТН ГИБДД МВД по РБ Фаил Х. (имя изменено по просьбе источника). Позавчера капитан полиции в отставке вновь обратился на имя министра внутренних дел Башкирии Романа Деева. Он попросил разобраться в карьерном росте и образовании заместителя начальника дорожной инспекции подполковника Расима Хасанова.«Мне из доверенных источников стало известно, что заместитель начальника дорожной инспекции УГИБДД МВД по РБ подполковник полиции Хасанов Расим Эльбрусович 1974 г. р. на самую первую офицерскую должность был назначен по поддельному, заведомо подложному диплому Башкирского Сельхозинститута, сейчас Башкирского государственного аграрного университета. На основании этого же подложного диплома он получил свое первое офицерское звание и последующие руководящие должности в ГИБДД РБ.Во времена массовой проверки дипломов в МВД он предоставил поддельную справку на якобы подлинность поддельного диплома БГАУ, а позже в срочном порядке Хасанов Р. Э. отучился на заочном факультете УЮИ МВД РФ и закрыл подложный диплом уже настоящим.Хасанов Р. Э. ранее с поддельным дипломом занимал пост начальника ГИБДД Советского района г. Уфы, в тот период я, занимая пост ст. ГИБДД ОТН г. Уфы, задержал водителя автобуса с поддельным водительским удостоверением, но мой рапорт о задержании потеряли, и дело, как мне кажется, Хасанов Р. Э. в Советском ОВД г. Уфы перевернул, как будто они задержали водителя. Естественно, они и получили поощрения и благодарность за службу», – говорится в обращении.Фаил свое обращение в установленном порядке зарегистрировал в МВД по РБ. Из открытых источников, включая блог Динара Гильмутдинова, мы узнали, что начальник ГИБДД республики называет своего подчиненного «героем». В «панегирике» Динара Гильмутдинова Расиму Хасанову мы между тем обнаружили множество нестыковок. Не совпадали сроки срочной службы и годы обучения в вузе. Однако мы решили проверить данную информацию в самом Башкирском государственном аграрном университете.В ответ на наш редакционный запрос и. о. ректора БГАУ сообщает, что информации о выдачи диплома и других сопутствующих данных на имя Расима Хасанова в университете нет.Уже к моменту выхода данного материала от источников в МВД по РБ поступила информация, что в личном деле господина Хасанова действительно указан недействительный диплом, а также имеется поддельная справка о подлинности диплома БГАУ. Круг замкнулся.Примечательно, что по имеющейся у нас информации, Расим Хасанов намеревался 27 ноября покинуть службу в связи с выслугой лет. Теперь же логичным будет его уволить по части 3 пункта 5 статьи 82 ФЗ № 342 (в связи с предоставлением сотрудником в период прохождения службы в ОВД подложных документов). Использование подложных документов также может стать предметом уголовного преследования высокого чина в ГИБДД Башкирии.