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«О Рахимове и не только»;

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Нарочно не придумаешь: Зам ГИБДД с покупной корочкой Сельхоза?

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И вновь покой своего бывшего начальства нарушил экс-сотрудник ОТН ГИБДД МВД по РБ Фаил Х. (имя изменено по просьбе источника). Позавчера капитан полиции в отставке вновь обратился на имя министра внутренних дел Башкирии Романа Деева. Он попросил разобраться в карьерном росте и образовании заместителя начальника дорожной инспекции подполковника Расима Хасанова.

Нарочно не придумаешь: Зам ГИБДД с покупной корочкой Сельхоза?


«Мне из доверенных источников стало известно, что заместитель начальника дорожной инспекции УГИБДД МВД по РБ подполковник полиции Хасанов Расим Эльбрусович 1974 г. р. на самую первую офицерскую должность был назначен по поддельному, заведомо подложному диплому Башкирского Сельхозинститута, сейчас Башкирского государственного аграрного университета. На основании этого же подложного диплома он получил свое первое офицерское звание и последующие руководящие должности в ГИБДД РБ.

Во времена массовой проверки дипломов в МВД он предоставил поддельную справку на якобы подлинность поддельного диплома БГАУ, а позже в срочном порядке Хасанов Р. Э. отучился на заочном факультете УЮИ МВД РФ и закрыл подложный диплом уже настоящим.

Хасанов Р. Э. ранее с поддельным дипломом занимал пост начальника ГИБДД Советского района г. Уфы, в тот период я, занимая пост ст. ГИБДД ОТН г. Уфы, задержал водителя автобуса с поддельным водительским удостоверением, но мой рапорт о задержании потеряли, и дело, как мне кажется, Хасанов Р. Э. в Советском ОВД г. Уфы перевернул, как будто они задержали водителя. Естественно, они и получили поощрения и благодарность за службу», – говорится в обращении.

Фаил свое обращение в установленном порядке зарегистрировал в МВД по РБ. Из открытых источников, включая блог Динара Гильмутдинова, мы узнали, что начальник ГИБДД республики называет своего подчиненного «героем». В «панегирике» Динара Гильмутдинова Расиму Хасанову мы между тем обнаружили множество нестыковок. Не совпадали сроки срочной службы и годы обучения в вузе. Однако мы решили проверить данную информацию в самом Башкирском государственном аграрном университете.

В ответ на наш редакционный запрос и. о. ректора БГАУ сообщает, что информации о выдачи диплома и других сопутствующих данных на имя Расима Хасанова в университете нет.

Уже к моменту выхода данного материала от источников в МВД по РБ поступила информация, что в личном деле господина Хасанова действительно указан недействительный диплом, а также имеется поддельная справка о подлинности диплома БГАУ. Круг замкнулся.

Примечательно, что по имеющейся у нас информации, Расим Хасанов намеревался 27 ноября покинуть службу в связи с выслугой лет. Теперь же логичным будет его уволить по части 3 пункта 5 статьи 82 ФЗ № 342 (в связи с предоставлением сотрудником в период прохождения службы в ОВД подложных документов). Использование подложных документов также может стать предметом уголовного преследования высокого чина в ГИБДД Башкирии.

Рамиль Рахматов, ПроУфу
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  • 1 | 23.11.2018, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Надо не только уволить, но и взыскать все деньги полученные им за период службы в МВД, а также основательно разобраться,- что связывает его и начальник ГИБДД республики, и за какие заслуги тот его называет «героем».



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  • 2 | 23.11.2018, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
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Это кошмар,нужно разогнать всю эту банду и взять на работу нормальных.



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  • 3 | 23.11.2018, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
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Этот ГАИшник мне очень напоминает какого то мультяшного героя, вот только не могу вспомнить кого...
Подскажите пожалуйста!



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  • 4 | 23.11.2018, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
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все гаишники "заканчивали" сельхоз ,и чаще факультет лесное хозяйство



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  • 5 | 23.11.2018, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
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В Стерлитамаке было что-то подобное с начальником МРЭО ГИБДД, года 3-4 назад.



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  • 6 | 23.11.2018, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 23.11.2018, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Этот ГАИшник мне очень напоминает какого то мультяшного героя, вот только не могу вспомнить кого...
Подскажите пожалуйста!
++++++++++++++++++++++++++++++++
Пжалуйста - Гоблин.



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  • 7 | 23.11.2018, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкирский полицейский, дослужился до подполковника, никакого не изнасиловал. Уже герой - тут трудно спорить с Гильмутдиновым.



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  • 8 | 23.11.2018, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
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НАДО ВЫЛЕЧИТЬ ГЕЛЬМЕНТОЗ!!!



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  • 9 | 23.11.2018, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 23.11.2018, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
НАДО ВЫЛЕЧИТЬ ГЕЛЬМЕНТОЗ!!!
-----------------------------------------------
Иди в инфекционную клинику. По моему там таких лечат.



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  • 10 | 23.11.2018, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
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Этот ГАИшник мне очень напоминает какого то мультяшного героя, вот только не могу вспомнить кого...
Подскажите пожалуйста!
__________________________
Вроде Чип и Дейл. На бурундуков этих похож вроде как.



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  • 11 | 23.11.2018, 12:16 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1897 | Комментарии: 61943 | Рейтинг: +12216,2
Дипломы, "выданные" в 90-е и нулевые - нужно проверить абсолютно все! И в первую очередь в госучреждениях всех уровней. Их в переходах продавали, если кто не помнит...



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  • 12 | 23.11.2018, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
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а в греции уборщицу на 10 лет посадили ( правда вроде щас оправдать хотят, но сам факт), а всего лишь 1 класс к школьному диплому приписала , что бы УБОРЩИЦЕЙ в школу устроиться
турк



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  • 13 | 23.11.2018, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Глядя на фото этой "личности", приходится беспокоиться за жизнь и здоровье написавшего жалобу! Этот "герой" пойдёт на всё! Присоединяюсь к комменту кухарки о тщательнейшей проверке всех дипломов того времени по всей территории РФ, слишком много недоумков пробились к власти! Кстати и господа преподаватели ВУЗов приложили к этому свою руку, в которую эти недоумки частенько совали взятки и получали зачёты и дипломы! Очень Опытный



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  • 14 | 23.11.2018, 13:02 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 23.11.2018, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Глядя на фото этой "личности", приходится беспокоиться за жизнь и здоровье написавшего жалобу! Этот "герой" пойдёт на всё! Присоединяюсь к комменту кухарки о тщательнейшей проверке всех дипломов того времени по всей территории РФ, слишком много недоумков пробились к власти! Кстати и господа преподаватели ВУЗов приложили к этому свою руку, в которую эти недоумки частенько совали взятки и получали зачёты и дипломы! Очень Опытный
__________________________
эко ты замахнулся - всех проверить ))) а на самогО не боитесь выйти. не, вышка то у него есть , а вот диссертация
турк



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  • 15 | 23.11.2018, 13:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 23.11.2018, 13:02 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0 эко ты замахнулся - всех проверить ))) а на самогО не боитесь выйти. не, вышка то у него есть , а вот диссертация
турк
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Турк! Пока он у власти, то это не возможно, а вот когда уйдёт и если не оставит преданного приемника, то возможно будет проверить не только диссертацию! Очень Опытный



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  • 16 | 23.11.2018, 13:25 | Автор: Беглец
    Публикации: 0 | Комментарии: 51 | Рейтинг: -2,2
В ГАИ ни одного одного одноглазого не видел.



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  • 17 | 23.11.2018, 14:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Типичный отголосок борисо-тукумбетовщины?
При них за деньги можно было все: и должность, и звание, и поддельный диплом признать, и квартиру в престижном доме получить, и уволить задним числом коллегу, преступившего закон, и акт комплексной проверки сделать нужным, и заказное дело и рейдерский захват состряпать, и статью уголовного дела переквалифицировать.....



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  • 18 | 23.11.2018, 15:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
обратите внимание на фамилию ХАСАНОВ -это целый клан в органах МВД республики ,а уж те кто в ГАИ точно с купленными дипломами



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  • 19 | 23.11.2018, 15:32 | Автор: юнг
    Публикации: 324 | Комментарии: 36016 | Рейтинг: +5793,9
СК МВД по РБ прокоментировал "алиби" обвиняемых в изнасиловании:

"Органы следствия изначально располагали видеозаписью с камер видеонаблюдения о перемещении фигурантов уголовного дела, поскольку они были изъяты при первоначальных следственных действиях."

=========Да.а.а....Совершенно очевидно, что предъявили обвинение основываясь на неоспоримых доказательствах. Дураков нет, ибо грозит ст.299 УК РФ (до 10 лет).
Адвокатов жалко. Продались за бабки.



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  • 20 | 23.11.2018, 15:40 | Автор: юнг
    Публикации: 324 | Комментарии: 36016 | Рейтинг: +5793,9
Уборщица получила 10 лет тюрьмы за приписанный класс в аттестате
Прокуратура Греции заинтересовалась делом уборщицы, которая была приговорена к 10 годам тюрьмы за подделку свидетельства о школьном образовании. Об этом сообщает Афинское агентство новостей.

Согласно материалам дела, женщине было предъявлено обвинение в связи с тем, что она «добавила» лишний класс к своему школьному сертификату. По поддельному документу, в котором было указано шесть оконченных классов вместо пяти, в 1996 году она смогла участвовать в конкурсе на замещение должности уборщицы в школе в греческом городе Волос (Βόλος). На этой работе она получала зарплату в течение 20 лет.

53-летняя женщина объяснила, что решилась на подделку документов из-за нехватки денежных средств и необходимости содержать семью: нескольких детей и мужа-инвалида.

Узнав о подлоге, городской суд первой инстанции приговорил ее к 15 годам тюрьмы, обвинив в мошенничестве и нанесении ущерба государству на 120 тысяч евро. Впоследствии апелляционный суд сократил ей тюремный срок до 10 лет. «Преступница» была доставлена для отбывания наказания в тюрьму города Фивы.



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