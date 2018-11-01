Хабиров высказался об обращениях жителей в соцсетях на тему здравоохранения. Он отметил, что иногда пользователи «троллят» и «передергивают» факты. На «Здравчасе», проведенном 29 ноября в Доме Республики, Радий Хабиров вместе с руководителями муниципалитетов и учреждений здравоохранения обсудил проблемы здравоохранения.Елена Прочаковская – руководитель рабочей группы по работе с обращениями граждан в соцсетях – рассказала, что на личные аккаунты главы республики поступило больше 700 сообщений от жителей Башкирии на тему здравоохранения. В основном люди жаловались на нехватку узких специалистов, недостаточность или закрытие медицинских учреждений, необходимость их ремонта, материально-техническое обеспечение, проблемы с лекарственным обеспечением, врачебные ошибки, хамство медперсонала, организацию питания, работу скорой помощи.Радий Хабиров сказал, что каждый «Здравчас» будет начинаться с анализа жалоб и обращений жителей на состояние и качество здравоохранения в республике. Информация, поступающая из соцсетей, всегда будет браться во внимание. Он отметил, что иногда пользователи «троллят» и «передергивают» факты:«При этом мы понимаем, что порой имеем дело с недобросовестными, явно спекулятивными обращениями граждан, передергивающими факты. Да и троллят вас иногда. Но не бывает так, что все жалобы носят только такой характер. Когда я вижу концентрацию определенных вопросов, не могу не обратить на это внимание».