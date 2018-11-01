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«Троллят» и «передергивают» факты

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Хабиров высказался об обращениях жителей в соцсетях на тему здравоохранения. Он отметил, что иногда пользователи «троллят» и «передергивают» факты. На «Здравчасе», проведенном 29 ноября в Доме Республики, Радий Хабиров вместе с руководителями муниципалитетов и учреждений здравоохранения обсудил проблемы здравоохранения.

«Троллят» и «передергивают» факты


Елена Прочаковская – руководитель рабочей группы по работе с обращениями граждан в соцсетях – рассказала, что на личные аккаунты главы республики поступило больше 700 сообщений от жителей Башкирии на тему здравоохранения. В основном люди жаловались на нехватку узких специалистов, недостаточность или закрытие медицинских учреждений, необходимость их ремонта, материально-техническое обеспечение, проблемы с лекарственным обеспечением, врачебные ошибки, хамство медперсонала, организацию питания, работу скорой помощи.

Радий Хабиров сказал, что каждый «Здравчас» будет начинаться с анализа жалоб и обращений жителей на состояние и качество здравоохранения в республике. Информация, поступающая из соцсетей, всегда будет браться во внимание. Он отметил, что иногда пользователи «троллят» и «передергивают» факты:

«При этом мы понимаем, что порой имеем дело с недобросовестными, явно спекулятивными обращениями граждан, передергивающими факты. Да и троллят вас иногда. Но не бывает так, что все жалобы носят только такой характер. Когда я вижу концентрацию определенных вопросов, не могу не обратить на это внимание».

ПроУфу
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  • 1 | 30.11.2018, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабирову переодеться бы стариком и в поликлинику, там покажут кузькину мать и ее внуков. Вот это будет тролл и передергивание на яву.



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  • 2 | 30.11.2018, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А я уж и забыл когда последний раз был в больнице, не хожу я туда не потому что здоров, а потому что один хрен денег на лекарства нет, вся пенсия уходит на ЖКХ, и остается порядка 3000 руб на питание.
Ну пойду я в больницу, ну поставят мне диагноз, и что?!
Лечение в путинской россии,- это привилегия богатых.



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8

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  • 3 | 30.11.2018, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 30.11.2018, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А я уж и забыл когда последний раз был в больнице, не хожу я туда не потому что здоров, а потому что один хрен денег на лекарства нет, вся пенсия уходит на ЖКХ, и остается порядка 3000 руб на питание.
Ну пойду я в больницу, ну поставят мне диагноз, и что?!
Лечение в путинской россии,- это привилегия богатых.
________________________________________________________
Если представишь жизнь в России собчак и Навального, спать перестанешь. Тебя там просто утилизируют, как неэффективного гражданина.



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  • 4 | 30.11.2018, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Началось привычное хамитовское, сделанное только по обращениям- вокруг чиновников в "стране башкир" одни "недоброжелатели".

А может г-ну Хабирову для объективности и реальности оценки дел социальной сфере и построении гражданского общества целесообразнее полностью сменить состав отдела по работе с письмами и обращениями.

Набрать туда по конкурсу молодых перспективных адвокатов, могущих кропотливо разбираться в высвеченных проблемах управления башкирских властей?



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  • 5 | 30.11.2018, 12:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Помнится, Хамитов тоже начинал с выпускания пара через интернет.



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  • 6 | 30.11.2018, 13:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 30.11.2018, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А я уж и забыл когда последний раз был в больнице, не хожу я туда не потому что здоров, а потому что один хрен денег на лекарства нет, вся пенсия уходит на ЖКХ, и остается порядка 3000 руб на питание.
Ну пойду я в больницу, ну поставят мне диагноз, и что?!
Лечение в путинской россии,- это привилегия богатых.

хххх
хорошо если поставят правильный диагноз.
с выпускниками нашего меда и этого не дождёшься.



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  • 7 | 30.11.2018, 14:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В настоящее время начали обращать внимание на здравоохранение.Это радует. Хочется вспомнить время правления Рахимова М.Г., когда ежегодно проводились в определенных районах Республики Башкортостан по очереди Госсоветы по развитию здравоохранения, ежегодно строились учреждения здравоохранения, оснащалось медицинским оборудованием и медицинскими кадрами... Прошло 8 лет правления Хамитова Р.З. совместно с министром здравоохранения Бакирова А.А.,все эти хорошие начинания уничтожились, главные врачи времен Рахимова М.Г. уволены,(чаще без объяснения причин), которые в открытую говорили о недопустимости проводимой Бакировым А.А. оптимизации системы здравоохранения. Хочется вернуть проведение вот таких госсоветов по развитию здравоохранения, глядишь через определенное время это даст определенных результатов...



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  • 8 | 30.11.2018, 16:28 | Автор: Не зарегистрирован
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До тех пор, пока поликлинику на Пушкина не передадут студентам, у которых ХРЗ отобрал поликлинику на Валиди, а всех прикреплённых к поликлинике на Пушкина не заставят лечиться по месту жительства, ничего в злравоохренении РБ не изменится! Так что говорить пока с Хабировым по этой теме нечего! Пустая трата времени! Очень Опытный



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