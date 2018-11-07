«Мы тогда впервые поймали воров с поличным»

Пятнадцать лет назад в Башкортостане прошли очередные выборы президента республики. Как и в 1998 году избирательная кампания сопровождалась многочисленными скандалами, административными преследованиями оппозиции и массовыми фальсификациями. Одним из самых заметных стал инцидент с печатанием в типографии президентской администрации большого тиража фальшивых бюллетеней, в чем оппозицией и некоторыми работниками прокуратуры был обвинен руководитель администрации Рахимова Радий Хабиров, ныне занимающий должность врио главы республики.В июле 2002 года Конституционный суд России сделал большой подарок многим губернаторам, фактически позволив им переизбираться на третий и четвертый сроки. Определение суда гласило, что отсчет срока пребывания в должности глав регионов должен начинаться лишь с октября 1999 года — с момента вступления в силу федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ". Муртаза Рахимов к этому времени уже "отбыл" два срока на посту президента республики (был избран в 1993 и 1998 годах), но лукавое определение Конституционного суда подарило ему еще два срока.Отличие избирательной кампании 2003 года от предыдущих президентских выборов состояло в том, что против Муртазы Рахимова в этот раз выступали весьма сильные соперники, фигуры федерального уровня — бывший совладелец "Межпромбанка" Сергей Веремеенко и экс-вице-президент нефтяной компании "Лукойл" Ралиф Сафин, развернувшие мощную агитацию и сумевшие привлечь на свою сторону практически всю внутриреспубликанскую оппозицию, включая коммунистов. Все социологические прогнозы предвещали, как минимум, второй тур, а как максимум, и весьма вероятный, — проигрыш Рахимова.Клан башкирского президента сделал всё возможное и невозможное, чтобы избежать поражения. Послушный республиканский ЦИК несколько раз под надуманными предлогами отказывался зарегистрировать Веремеенко кандидатом и вынужден был смириться с этим лишь под угрозой немедленного роспуска, о чем недвусмысленно заявил ЦИК России. Власти делали все, чтобы парализовать работу оппозиционных штабов — так, по сообщениям СМИ, на станции Кандры от московского поезда отцепили и отогнали на запасные пути два вагона с волонтерами Ралифа Сафина. В другом случае милиция не пропустила в республику несколько автобусов с наблюдателями от Сергея Веремеенко, при этом один автобус неизвестные забросали камнями, в результате чего многие пассажиры были ранены осколками стекла. В Уфе под нажимом властей одна за другой закрывались независимые радиостанции — "Ретро FM" (была закрыта еще весной, когда Веремеенко объявил о своем участии в президентских выборах), "Булгар", "Хит FM".Обстановка на выборах накалялась с каждой неделей. В начале ноября неизвестными был взорван в центре Уфы автомобиль с охранниками сына президента Урала Рахимова, в результате чего двое человек погибли, еще двое были ранены. Позднее в организации взрыва обвинили экс-сенатора от Башкортостана Игоря Изместьева который в президентской кампании выступал спойлером Муртазы Рахимова.Кульминацией скандальных выборов стал прогремевший на всю Россию инцидент с обнаружением в типографии, подчинявшейся управлению делами администрации президента, огромного количества фальшивых бюллетеней. В связи с этой историей впервые прозвучало имя доселе мало кому известного Радия Хабирова, который в сентябре 2003 года, на старте избирательной кампании был назначен руководителем президентской администрации.— В тот день, 3 декабря я возвращался из предвыборной поездки по Зауралью, — вспоминает Айрат Дильмухаметов, бывший тогда кандидатом в депутаты Госдумы (одновременно с выборами президента республики в стране шла кампания по выборам депутатов Госдумы — "Idel.Реалии"). — Нужно отметить, что я и до этого случая неустанно предупреждал и Верееменко, и Сафина о том, что мы можем как угодно шикарно провести кампанию и все будут за нас, но на следующее утро после дня голосования мы проснемся и ужаснемся, увидев, что мы проиграли. Почему? Да потому что в этой республике всегда царит сплошная, тотальная фальсификация. Поэтому я каждый день говорил о необходимости контроля над всеми этапами избирательной кампании, в том числе, о контроле за типографиями, печатающими предвыборные материалы и, особенно, бюллетени. Мы знали, что бюллетени всегда печатаются в типографии Уфимского полиграфкомбината на проспекте Октября, но знали и то, что в подчинении президентской администрации есть отдельная типография "Мир печати" на улице Аксакова. И я поручил одному из сотрудников своего штаба, студенту, жившему в близлежащем общежитии, последить за этой типографией, на всякий случай. И вот, в ту ночь от него раздается звонок, он говорит — здесь творятся какие-то подозрительные вещи. Я, говорит, увидел, что все окна там, несмотря на ночь горят, подошел, заглянул в окно, смотрю — все столы, все подоконники завалены кипами бюллетеней. Я позвонил нашему активу, сам выехал туда, подошел к окнам, посмотрел — всё точно! Они даже шторы не закрыли, охраны не выставили. Позвонил в штабы Веремеенко, Сафина — они подняли всех своих, приехали туда. И мы начали блокировать типографию...Вспоминает уфимский историк и блогер Сергей Орлов:"...Мы несемся в центр по безлюдному ночному городу. Предвкушение чего-то грандиозного только усиливается. Остановились на углу Аксакова-Свердлова. Томительное ожидание... Запотевшие окна... Идем пешком вдоль по улице Аксакова. Не доходя до Пушкина, сворачиваем направо во двор и упираемся в ограду, — в глубине неприметное отдельно стоящее двухэтажное здание. С одного края светится ряд нижних полузашторенных окон.— Сейчас здесь печатают фальшивые президентские бюллетени. Наша задача блокировать типографию и не допустить вывоза продукции.Топчемся у незапертой калитки. Кто-то более решительный ее распахнул, и мы двинулись к крыльцу. С правой стороны вывеска "Мир печати". Самые горячие барабанят в дверь. За стеклом из темноты вынырнул щуплый испуганный милиционер.— Открывай!Страж что-то лепечет и исчезает... Прибывшее подкрепление Кировского РУВД расположилось перед входными и складскими дверьми, предварительно укрепив внутреннюю охрану типографии. В ответ наши перекрыли автомашинами выездные ворота..."По заявлениям кандидатов, тираж бюллетеней сперва пытались вывезти на милицейском УАЗе, но оппозиционеры не дали этого сделать. После нескольких часов противостояния с милицией, осаждавшие типографию заметили, что внутри здания начался пожар. Приехавших по вызову пожарных работники МВД долго не подпускали к типографии.Вспоминает Сергей Орлов:"...Противостояние обостряет крик:— Они жгут улики!Из под крыши типографии поднимается еле заметный дымок. Все сомнения отпали. Взбудораженные, мы требуем действий, но эмвэдэшные головы к нам холодны.Дымок почернел и стал гуще. С железной крыши встроенного склада закапало... Таял снег. Типографская краска штука едкая, и сквозь закупоренные окна можно было разглядеть людей дышащих через тряпки... Некоторое время их снимали на видео, пока внутри не догадались отключить свет.Время шло. Никто не знал количества фальшивок, которые на наших отчаянных глазах растворялись в воздухе... Несколько автомобилей огласили клаксонами спящие девятиэтажные окрестности, — со свадебным кортежем перепутать было трудно. Мы звали прокуратуру....Зампрокурора Башкирии Владимир Коростелев и сотрудники ФСБ России беспомощно мялись на крыльце типографии, вовнутрь их не пускала районная милиция. Прокурор всё куда-то звонил... Наконец, двери распахнулись и названные были пропущены, с ними прошли и оба кандидата в президенты..."— В семь утра приехала бригада из прокуратуры республики, ее возглавлял старший следователь Аслям Халиков, — рассказывает Айрат Дильмухаметов. — Работники типографии дали показания. Заместитель прокурора республики Владимир Коростелев потом рассказал, что всё это было сделано по заказу главы президентской администрации Радия Хабирова. Пожар к тому времени был уже потушен, уничтожить улики им не удалось. И мы эти паленые бюллетени на следующий день на пресс-конференции предъявили всему миру.Республиканская прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 142 (незаконное изготовление, хранение, распространение избирательных бюллетеней) и ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества путем сожжения). Однако, уже через день прокурор Башкортостана Флорид Байков назвал "опрометчивым" заявление своего заместителя о том, что фальшивые бюллетени для голосования за президента республики были изготовлены по заказу главы президентской администрации Радия Хабирова, и заявил, что его слова "можно считать официальным опровержением".Первый тур выборов состоялся 7 декабря. Муртаза Рахимов получил 42% голосов избирателей, Сергей Веремеенко — 25%,Ралиф Сафин — 23% голосов. Во второй тур, таким образом, выходили Рахимов и Веремеенко, но тут в ситуацию вмешался Кремль. Веремеенко вынудили фактически прекратить избирательную кампанию.10 декабря Муртаза Рахимов спешно прилетел к Путину в Москву и, наконец, выторговал себе поддержку. Через два дня в Уфу прибыли замруководителя администрации президента России Владислав Сурков и полпред президента в Приволжском федеральном округе Сергей Кириенко. По воспоминаниям сотрудников штаба Веремеенко, с ними состоялся предельно жесткий разговор, в ходе которого от них в ультимативной форме потребовали свернуть кампанию и "закрыть штабы на замок". Против рядовых участников оппозиции развернулся натуральный террор — так, пикетчики, вышедшие в центр Уфы с требованием отставки Муртазы Рахимова, были избиты милицией, сторонников оппозиционных кандидатов во многих районах стали увольнять с работы, а их детей — выгонять из школ. Наблюдателей попросту избивали, тиражи оппозиционных газет арестовывали.Кары обрушились и на республиканскую прокуратуру — прокурора Флорида Байкова вынудили уйти в отставку "по собственному желанию", его заместитель Владимир Коростелев, заявивший о виновности Радия Хабирова, был переведен в Ульяновскую область. Само дело о фальшивых бюллетенях было затребовано Генпрокуратурой России.18 декабря Сергей Веремеенко выступил по республиканскому телевидению и заявил, что "сворачивает" свою избирательную кампанию, но при этом не снимает свою кандидатуру. Как вспоминают бывшие сотрудники телеканала, "кассету с записью выступления Веремеенко привезли прямо из Белого дома, заставили тут же выпустить запись в эфир, а потом увезли ее обратно".21 декабря состоялся второй тур, в ходе которого Муртаза Рахимов набрал 78% голосов избирателей, Веремеенко — около 16 %.История же с фальшивыми бюллетенями была тихо похоронена управлением Генпрокуратуры в ПФО. Как сообщали СМИ, на допросы в органы следствия фигурировавшие в деле высокопоставленные чиновники, в том числе Радий Хабиров, попросту не являлись. Сам Хабиров тогда заявил о своих сомнениях в том, что суд назовет "настоящих заказчиков происшедшего".В 2004 году дело было передано в обычный мировой суд в Уфе; единственным обвиняемым оказался директор типографии "Мир печати" Марат Валиев. Установить заказчика, как проинформировала прокуратура, "не удалось". По версии следствия, неустановленное лицо позвонило Валиеву по телефону и потребовало напечатать фальшивый тираж бюллетеней; испугавшись физической расправы, директор успел изготовить, по разным оценкам, от 100 до 800 тысяч бланков, с которыми и был пойман на рабочем месте. В обвинительном заключении фигурировала лишь статья о незаконном изготовлении бюллетеней, намеренный поджог типографии не упоминался.В июне 2005 года на закрытом процессе в мировом суде Кировского района Уфы дело было рассмотрено в особом порядке, директор типографии был приговорен к уплате штрафа в размере годовой зарплаты. Обжаловать решение никто не стал.— В тот раз мы впервые поймали воров с поличным и искренне надеялись, что после такого скандала Рахимова просто снимут с выборов, а сами выборы отменят, — говорит Айрат Дильмухаметов. — Но Кремль не только не пресек преступление, но и распространил эту систему фальсификаций на всю Россию. И она исправно функционирует до сих пор. И когда сегодня нынешние руководители республики говорят, что для них "Конституция — это святое", у меня это вызывает гомерический хохот. Люди, которые попирали демократию всю свою жизнь, которые растоптали народное волеизъявление — эти люди не могут не заниматься фальсификациями, потому что они по-другому просто не могут, не умеют. Так что, думаю, мы еще увидим такие фокусы на выборах главы республики в следующем году.P.S. Редакция Идель.Реалии приглашает Радия Хабирова высказаться по событиям 2003 года.