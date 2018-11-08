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Страна уходит в себя, огрызаясь

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«Инцидент» в Керченском проливе подтверждает смену вех в нашей жизни. Кремль выводит Россию из серой зоны. Эпоха двусмысленности, когда можно одновременно играть в войну и мир, быть врагом и партнером Запада, завершается. Запад устал от этого водевиля. Да, и Кремль пришел, видимо, к выводу, что двусмысленность потеряла смысл и конфронтация с Западом надолго. А для нынешней власти навсегда.

Страна уходит в себя, огрызаясь


Значит, нужно вновь учиться жить, отгородившись от мира рвом. Российская власть фактически говорит: черт с ними, с санкциями; будем готовиться к худшему. А если разрушить блокаду не удается, ни с кем не будем церемониться!

Вот и доказали свои бойцовские качества на Украине. Заодно Кремль «керченским гамбитом» проверил западных лидеров на способность к ответу. Западная реакция была «невнятной». Трамп отменил встречу с Путиным. Подумаешь, какая трагедия!

Правда, вскоре Вашингтон пообещал России сделать реально «больно». Насколько в этом процессе будет участвовать Европа, отучившаяся делать больно, еще неясно. Но противостояние Вашингтона и Москвы вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности только усиливает взаимное отчуждение России и Запада.

Исчерпав возможности существования в двух «диапазонах» (сотрудничая с Западом и сдерживая Запад), Россия возвращается к опоре на собственные силы. Это уже иная жизнь и другая траектория. Наращиваются финансовые резервы на случай, если Запад будет затягивать удавку. Формируется вторая «вертикаль» для подстраховки прогнившей: Народный фронт должен контролировать расходы и выявлять распоясавшихся бюрократов. Путин создает свой вариант ленинского «Рабкрина»— рабоче-крестьянской инспекции. Путинский «Рабкрин» должен следить за осуществлением путинских указов: «чтобы не профукали». Правда, президент предупреждает, чтобы контролеры особо не расходились: «У нас с вами нет задачи…ударить по штабам».

Значит, Кремль опасается дезорганизации аппарата власти. Но как надзирать, если не бить по штабам, которые превратились в гнезда коррупции?

Оборзевшие местные начальники заменяются на личную охрану Путина. Это уже шаг отчаяния. Видимо, довериться некому. Идёт поиск нового инструмента мобилизации населения вокруг власти и возвращения ему привычки жить в осажденном лагере. Наконец, власть, не имея возможности заимствовать у Запада технологии, ищет способ собственного «технологического прорыва».

Вы скажите: какой же уход страны «в себя», если Путин бороздит мир в поисках партнёров? Одно другому не противоречит. Подготовка России к жизни «за рвом» не означает отказ лидера от поиска подтверждений ее державного статуса. Результат его встреч и переговоров не столь важен. Важнее картинка, как на саммите «Двадцатки»: наш лидер в окружении мирового клуба.

Жизнь «за рвом», к которой переходит Россия, отвергает привычное: и открытые границы, и хождение доллара, и наличие нескольких паспортов у элиты, и возможность зарубежных счетов и закордонного обучения для детей, и кастрированные свободы. И никаких вам Samsung Galaxy с рэперами в придачу! Словом, «уход в себя» означает обнуление нашей жизни после 1991 г.

В этом контексте возникает несколько вопросов.

— Можно ли выжить с опорой на свои силы без перехода к диктатуре и строительству Гулага?

— Согласится ли элита, интегрированная в Запад, на жизнь в закрытом чулане?

— Возможен ли диалог с Западом, которого ищет Путин, если Кремль не готов отступить даже в мелочах?

P.S. Мы все больше похожи на подопытного кролика для Китая, который смотрит на нас и решает, где «красная линия», которую он не может перейти — в конфронтации с Западом, в принуждении Запада к сотрудничеству, в заимствовании западных технологий, в конфликте с соседями по поводу аннексии морского пространства. Вот ведь какая судьба — стать кроликом для другой державы…

Лилия Шевцова, Эхо Москвы
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  • 1 | 07.12.2018, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Общественный совет!
Путин уволил всех кто задал вопрос про Сенцова. Путин обращался к европейцам, правозащитников типа как у нас в России назначать. Я тебе где Чапаев... в бою, а так заходи за полночь, чай будем пить..., да и чтобы критика бы конструктивной, правильной.



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  • 2 | 07.12.2018, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Льва Пономарева закрыли, все знак и в туалете замочим! Я все удивляюсь , а Эхо не закрывает царька Путин? Расчетец такой, против своей братии, как куренку могут открутить головку, а тут противостоять уже не ему "моли", а голодному, злому народу. Хорошо Брилеву, если что... в Лондоне и все смотришь по телику. Скотина, но хитрый, ох и хитрый.



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  • 3 | 07.12.2018, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Представьте на минутку где будет Россия, если США и Китай найдут общий язык. А такое вполне возможно ведь для Пекина экономическое сотрудничество с Соединёнными Штатами намного важнее, чем с Россией.
Так где будет Россия?
Правильно, именно там она и будет...



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  • Участник
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  • 4 | 07.12.2018, 10:40 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 761 | Рейтинг: +95,4
2 | 07.12.2018, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Льва Пономарева закрыли
.........................................................

Льва Пономарева, 77 летнего старика, закрыли чтобы доказать , что закон одинаково относится и к 18 летним и к 77 летним.
Диктатура демократии.



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  • 5 | 07.12.2018, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 07.12.2018, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Представьте на минутку где будет Россия, если США и Китай найдут общий язык. А такое вполне возможно ведь для Пекина экономическое сотрудничество с Соединёнными Штатами намного важнее, чем с Россией.
Так где будет Россия?
Правильно, именно там она и будет...

=================================
она там всегда и была
не привыкать.



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  • 6 | 07.12.2018, 12:46 | Автор: Не зарегистрирован
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Лишь бы не было войны.



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  • 7 | 07.12.2018, 12:55 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 07.12.2018, 12:46 | Автор: Не зарегистрирован
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Лишь бы не было войны.

Чучаташ
Расчутный вримя подлета ракиты в чирниковка 27 минут.



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  • 8 | 07.12.2018, 13:52 | Автор: Не зарегистрирован
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Лишь бы не было войны, сказал бомж, подойдя к мусорному баку.



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  • 9 | 07.12.2018, 14:01 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 07.12.2018, 13:52 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лишь бы не было войны, сказал бомж, подойдя к мусорному баку.

--------- Иногда бывает полезней набить друг другу морду,а потом помириться



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