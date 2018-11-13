Очередной междусобойчик на языковую тему

В пресс-центре ProUfu.ru состоялся круглый стол, на котором были подведены итоги уходящего года в вопросе о принятии закона о родных языках. Общественники и представители ответственных государственных ведомств говорили о будущем башкирского языка и возможных стратегиях развития.Завершается 2018 год, когда в России был принят закон о родных языках, подразумевающий его добровольное изучение во всех образовательных учреждениях. Многие жители Республики Башкортостан оказались недовольны нововведениями: они выходили на митинги, пикеты, собирали подписи против этого закона, но ничего не помогло. Государство уверяло, что закон не принесет никакого вреда, что увеличится финансирование изучения родных языков, но в действительности родители и учителя увидели совсем иную картину. Люди стали жаловаться на сокращение количества уроков на национальном языке, увольнения учителей родных языков и даже на административный прессинг.Чтобы обсудить ситуацию, найти компромисс и пути сохранения родных языков, в том числе башкирского, на круглый стол собрались:- замначальника отдела контрольно-надзорной деятельности в сфере образования Ришат Канипов;- начальник отдела национального образования, регионального сотрудничества и учебного книгоиздания Министерства образования РБ Розалия Сафиуллина;- замначальника Управления образования Администрации Уфы Рамиля Ишемгулова;ведущий специалист Управления образования Администрации Уфы Алсу Юсупова;- председатель Координационного совета по контролю за выполнением Госпрограммы «Сохранение и развитие государственных языков РБ и языков народов РБ» Тимур Мухтаров;- основатель творческой мастерской «Арт-клуб» и организатор бесплатных курсов башкирского языка Айгуль Рашитова;- руководитель «Башкирские проекты» Ильдар Киньябулатов;- общественник Сагит Исмагилов;- член Совета ОО «Берзамлек» Розалия Дибаева.До чего докатились?Первые вопросы посыпались в адрес Минобразования – к каким изменениям готовиться башкирам и представителям других национальностей, проживающим в Башкортостане.Розалия Сафиуллина:– Языковая госпрограмма будет реализовываться с 1 января 2019 года до 2024 года. Есть три подпрограммы: русский, башкирский и родные языки, которые охватывают сферу науки, образования, культуры, молодежную политику и спорт и др. Педагогическая общественность и общественность Республики Башкортостан восприняли эту программу с положительной стороны, поскольку предыдущая программа была завершена в 2016 году.Самым значимым мероприятием можно назвать разработку новой концепции развития национального образования РБ. Концепция включает создание методики преподавания родных языков (программа, учебники, обновление методики, подготовка переводчиков), которой до этого не было в республике.Для этого будет образован ресурсный центр по национальному образованию РБ, предварительно – на базе ИРО РБ.Также есть необходимость в создании курсов по подготовке и повышению квалификации учителей, на которые ежегодно будет выделяться 1 млн рублей. Во главе этой госпрограммы стоит Министерство культуры, Министерство образования считается соисполнителем.Сагит Исмагилов:– Я не понимаю, почему Минкультуры занимается языковой госпрограммой. Если так пойдет, то все деньги потратят на сабантуи, фестивали, которые никакой роли в сохранении языков не играют. Минобразования должно всем заправлять, а не подбирать объедки от Минкульта. Что такое 1 млн рублей на подготовку кадров? Недавно в суде по делу председателя БОО «Башкорт» Фаиля Алчинова нам дали переводчика башкирского языка из администрации города, которая по полчаса переводила одно предложение, и то с ошибками. Она не знала перевода многих слов.Мы смотрим куда-то в будущее со словами: «Надо развивать язык». Вы о чем вообще? Надо хотя бы сохранить то, что осталось. Говорите, что проводилось широкое обсуждение с общественностью? Кто эта общественность? Всемирный курултай башкир или Общественная палата во главе с Панчихиной, которым всегда было все равно?Тимур Мухтаров:– У нас хронически недофинансирована сфера башкирского и других родных языков. Дело в том, что за десятилетний период, который предшествовал нынешнему состоянию, образовался огромный долг (моральный) перед сферой национального образования. А данная госпрограмма была написана так, будто не было провала и упущений. Те мероприятия, которые восполнили бы эти пробелы, исключены из нее.Под национальным образованием я понимаю получение образования на родных языках, а не только преподавание. Последние 5-6 лет, ссылаясь на изменения в Госстандарт, на башкирском языке не издаются учебники по истории, географии, биологии. Говорят, чтобы их перевести и переиздать, нужно включить в федеральный перечень, а для этого требуются большие деньги, которых в бюджете нет. Но в Татарстане где-то эти деньги нашли? Наше Министерство образования не забило вовремя в колокола. Вместо этого все молчали.Мой ребенок учится в гимназии № 20, где обучение ведется на башкирском языке. Когда он перешел из начальных классов в среднее звено, то встал вопрос о выборе языка обучения. Я обратился к директору с просьбой увеличить число предметов, которые будут преподавать на башкирском. Он сказал, что нет учителей, которые смогут вести уроки на башкирском.Я обратился в Минобр, Городское управление образованием, откуда пришли такие же отписки.Мое конституционное право дать ребенку образование на родном языке ограничивается системой образования. Тогда я понял, что у государства нет никакой стратегии развития и сохранения башкирского языка.Мы же понимаем, что такими темпами у нас не будет будущих Гариповых, Мустаев, ведь чтобы творить на родном языке, нужно думать на нем. А если он изучал его как иностранный, он не сможет это сделать. И если сейчас Минобр заявляет, что будет разрабатываться концепция, то просьба включить в ее разработку всех заинтересованных общественников, потому что это должен быть национальный проект.Рамиля Ишемгулова:– В свое время в гимназии № 20 были учителя-предметники, которые вели уроки на башкирском языке, были учебники, но из-за федерального перечня учебников возникли проблемы. Сегодня дело требует больших финансовых вливаний. Кроме того, ЕГЭ сейчас сдают только на русском языке.Ришат Канипов:– Школа вправе самостоятельно выбирать язык обучения. Сейчас есть три варианта обучения: на русском, русско-башкирском, башкирском. Тут опять сталкиваемся с некоторыми трудностями: если обучение ведется на башкирском, то все документы, журналы, аттестат, который будет действительным на территории РФ, должны быть на этом языке. Это возможно, но для начала нужно апробировать программу на младших классах, а потом на среднем звене. Но всегда можно варьировать: к примеру, какие-то предметы вести на русском языке.Но если в классе 10 родителей – носителей 10 разных языков и они захотят изучать свой родной (китайский, греческий или итальянский), а школа не сможет предоставить им такое право, то вопрос не может быть решен.Розалия Сафиуллина:– Реализация данного права обеспечивается путем создания образовательных организаций, классов и групп. Если вся школа не может обучаться на одном языке, то можно открыть классы не только в системе общего образования, но и в системе дополнительного. К примеру, в Уфе есть 13 национальных воскресных школ.Выход есть всегда?Розалия Дибаева:– К сожалению, многие родители не понимают важности обучения на родном языке, потому что выросли в Советское время, когда все национальное стиралось. Но я, как общественник, как родитель, хочу сказать, что ребенку недостаточно только обучения в школе. Мы слишком узко мыслим. В республике, к примеру, нет телеканалов, нет мультфильмов на башкирском языке. А у школьников нет мотивации учить язык, потому что экзамен по нему сдавать не нужно и в вузе обучать его на башкирском не будут. Но даже если в университетах введут башкирский язык, то сможет ли учащийся с его помощью реализоваться в будущем, найти работу? Отсюда другая проблема – нужно создавать полноценную языковую среду.Айгуль Рашитова:– У меня есть ученица, которая пришла на курсы для того, чтобы, попадая в среду башкир, они не переходили на русский язык. Вот такое уважение она проявила к языку. Еще есть девочка, которая живет и учится в Германии. Однажды на курсах одногруппники стали рассказывать про историю своего народа, обычаи, культуру, язык. Тогда ей стало стыдно, что всего этого она не знает, и откликнулась на наше объявление. Теперь берет уроки родного языка по скайпу. Так же, как она, каждый башкир должен понимать свою ответственность перед башкирским языком.Сейчас мы должны вести работу, чтобы образование было эффективным и качественным.У меня три несовершеннолетних ребенка, которые изучают башкирский в школе. Но ни один из них ничему так и не научился. Книги с орфографическими ошибками, нет логики. На уроках не предъявляется никаких требований, переписывают тексты, делают бессмысленные задания, и им ставят пятерки только за присутствие.Ильдар Киньябулатов:– У нас советское мышление, поэтому все время пытаемся вернуться в прошлое. Сначала мы должны понять, чего на самом деле хотим. Чтобы государство законы исполнило только из-за нашего принципа и не важно, какие будут последствия? Мы бьемся не туда. Пока все силы направлены на то, чтобы прищучить Министерство образования, многие вопросы десятилетиями остаются нерешенными. Мы в первую очередь сами должны создать языковую среду.К примеру, из-за отсутствия клавиатуры не можем переписываться в мессенджерах на родном языке, нет онлайн-библиотеки. В то же время библиотека им. З. Валиди располагает большими ресурсами, а они ничего не сделали. Цифровизация башкирского языка – вот наше будущее. Здесь вопрос не финансов. Я пять лет занимаюсь волонтерскими проектами, в которые вкладываю свои деньги. Дело – в понимании важности таких вещей.Когда мы хотим выучить английский язык, то идем на курсы, берем онлайн-уроки. Такие же приложения должны быть и для башкирского. Но без государства никак. Нужно взаимодействие между министерствами и общественностью, необходимо создать совместный координационный центр. Просто некоторые отрасли специфичны – нужно привлекать экспертов. Я просмотрел госпрограмму и могу сказать, что IT-экспертиза очень слабая. Там какой-то IT-продукт разрабатывается пять лет и на него нужны несколько миллионов! Это просто придуманные цифры.Алсу Юсупова:– Я соглашусь с вами, Ильдар.Розалия Сафиуллина:– В Уфе будет реализовываться пилотный проект интерактивных уроков башкирского языка для старшеклассников. При Министерстве просвещения будет создан Институт по языкам. Несмотря на это, все ведомства республики должны подключиться к решению задач в сфере родных языков.Нужен такой центр или орган, который будет всех координировать. Допустим, на уровне России есть Агентство по делам национальностей, у нас такого нет. Сейчас каждое ведомство что-то делает у себя, общественники – у себя, учебные заведения – у себя, и нет между ними налаженной связи. Важно владеть всеми государственными языками Республики Башкортостан, одно другому не должно мешать. Знать языки всегда большой плюс.По завершении круглого стола спикеры пришли к единому мнению – общественность и министерства должны сотрудничать, чтобы совместными усилиями создать долговременную программу по родным языкам. Ее концепцию тоже должны разрабатывать все вместе, чтобы и родители, и специалисты в сфере образования могли вносить свои предложения.Отметим, что было приятно наблюдать, как чиновники и общественники обменивались телефонными номерами, чтобы в дальнейшем совместно решать задачи. Надеемся, что это будет не только на словах и мы увидим реальные плоды их работы.