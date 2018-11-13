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Путин у гроба

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Мы чаще всего неправильно представляем себе Путина. Он не Злодей и не источник всего скверного в нашей жизни, каким его считают либералы. И конечно Путин – не Гений земли русской, спасающий ее от погибели, каким видят его фанаты. Путин – очень сложный человек. Не плоский и не черно-белый, а цветной и 3D.

Путин у гроба


Он пришел попрощаться с Людмилой Алексеевой и многие увидели в этом формальный и даже лицемерный поступок. Потому что где Путин – а где Алексеева! Но я почему-то думаю, что он пришел потому, что сам этого захотел. Людмила Алексеева – не первый антипутинский человек, которого мы потеряли за это время. Но часто ли Владимир Владимирович приходил к гробу? Когда у Людмилы Михайловны был юбилей – Путин приехал поздравить ее лично, хотя спокойно мог и не приезжать, как не приезжал поздравить многих и многих других людей, идейно ему не близких. Тогда он не упустил возможности для едкой шутки, подарив Алексеевой картину с видами Крыма, но в этой язвительности было настоящее человеческое проявление.

Путин не разделял взглядов Людмилы Михайловны, но мне кажется, что именно по-человечески он ее уважал. Как уважают сильного, непримиримого, но достойного противника. Путин обладает уникальной способностью дружить и не забывает, по-моему, вообще никого из своих друзей, приятелей и знакомых. Но точно так же он умеет ценить и врагов. Однако это прощание все равно еще и символический акт. Как и приезд на открытие памятника Солженицыну. Как участие в открытие мемориала жертвам политических репрессий. Как и то, что Путин до сих пор фактически не сказал ни одного дурного слова про Бориса Ельцина. Хотя всеми почти двадцатью годами своего правления он старательно зачеркивал всё хорошее, что было сделано при Ельцине для свободы и прав человека. И сам Путин, как человек из КГБ, как человек в плохом смысле советский, по образу мысли куда ближе к палачам, а не к жертвам репрессий.

Но я не уверен, что в условном 1937 он бы сделал карьеру – потому что Путин все-таки не садист и не изувер. Конечно, реверансы правозащитникам и жертвам сталинизма – это в большей степени дань неким приличиям. Однако лучше, когда хотя бы приличия соблюдаются и тех, кого когда-то называли врагами народа, официально все-таки считаются невинными жертвами. А правозащитники хотя бы официально не называются агентами врага. И в этом смысле приход Путина на прощание с Людмилой Алексеевой тоже важен. Значит, какие-то формальные тормоза еще не отпущены. Значит, последние отмашки еще не даны.

Антон Орехъ, Эхо Москвы
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  • 1 | 12.12.2018, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Он пришел попрощаться с Людмилой Алексеевой и многие увидели в этом формальный и даже лицемерный поступок.
=============================
Чистой воды лицемерие!
Он даже не отпустил Льва Пономарева,77 летнего правозащитника, давнего друга Людмилы Алексеевой, арестованного по надуманной статье на 25 суток попрощаться с ней.
Очень не порядочный человек этот путин!



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  • 2 | 12.12.2018, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Жила была баба Люда в России и вроде бы защищала интересы граждан в том числе душегубов типа Изместьева. Вот умерла. Прошли прощания у гроба.. По логике должны были похоронить в центре Москвы, не чуть ли у стен Кремля. А нет, похоронят гражданку США в Америке, так как вся семья граждане Америки!!! Как то странно получается, агенты США во всех властных структурах. А где наши агенты в США. Возглавляют ли они общество прав граждан Америки? Борятся ли они за права негров в Америки или индейцев? Все они сидят в турме!!! А почему их агенты не сидят в зиндане у Кадырова хотя бы? Чубайс, Сванидзе, Орлов, Кухарка и тд...



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  • 3 | 12.12.2018, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"потому что Путин все-таки не садист и не изувер" - уже Ура!!!, - да он просто вор, украл власть. Вор для России это почти хорошо и на том спасибо.



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  • 4 | 12.12.2018, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
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как ни отбеливай сатану а случай с Немцовым говорит о противоположном



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  • 5 | 12.12.2018, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
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Опять не будет умных комментариев,а будет истошный лай кухарок и резусов.
Жаль, тема интересная.



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  • 6 | 12.12.2018, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
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Для особо одаренных напоминаю:
В феврале 1977 года под угрозой ареста Людмила Алексеева была ВЫНУЖДЕНА вместе со вторым мужем Николаем Вильямсом и младшим сыном Михаилом, выпускником экономического факультета МГУ, эмигрировать из СССР и поселилась в США.
В 1993 году, как только появилась возможность, вернулась вместе с мужем в Россию.
Подробности ее биографии и правозащитной деятельности можете наити на просторах интернета.



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  • 7 | 12.12.2018, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
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Богородица, Плутина прогони.



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  • 8 | 12.12.2018, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
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Богородица путина ОХЛАДИ...



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  • 9 | 12.12.2018, 11:05 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 3247 | Рейтинг: -272,1
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Эта Алексеева, конечно конченная тварь была. Работала на все разведки мира.

Хорошо, что пиндосы забирают её труп, нашу землю застрять не будет.



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  • 10 | 12.12.2018, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 12.12.2018, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Для особо одаренных напоминаю:
В феврале 1977 года под угрозой ареста Людмила Алексеева была ВЫНУЖДЕНА вместе со вторым мужем Николаем Вильямсом и младшим сыном Михаилом, выпускником экономического факультета МГУ, эмигрировать из СССР и поселилась в США.
В 1993 году, как только появилась возможность, вернулась вместе с мужем в Россию.
Подробности ее биографии и правозащитной деятельности можете наити на просторах интернета.
----------------------------------------
Сначала бедняжку сыночка вынудили закончит экономический факультет МГУ, потом их бедняжек вынудили эмигрировать. Гражданка США и будет похоронена в США. А что ж она права защищала в России? С 1993 года начала в России права защищать. От Ельцина и его банды, потом от Путина. В США уже у всех права защитила?



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  • 11 | 12.12.2018, 11:11 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 3247 | Рейтинг: -272,1
Не застрять, а зосорять.



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  • 12 | 12.12.2018, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
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"путин у гроба"..Приятней слышать - в гробу.



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  • 13 | 12.12.2018, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Звездно-полосатым в Омерике накроют? Трампушка придет попррощаться? Или ему по фуй?



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  • 14 | 12.12.2018, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 12.12.2018, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

как ни отбеливай сатану а случай с Немцовым говорит о противоположном
---------------------------------
А Немцова отмывай не отмывай, все равно грязь.



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  • 15 | 12.12.2018, 11:19 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1902 | Комментарии: 62423 | Рейтинг: +12212,1
Не садист? А Сенцов? А моряки? А жена Люся... простая русская баба неоднократно им битая...
А жители взорванных домов? А Курск и 10-ти-доллоровые шлюхи? А Беслан? А Норд-Ост? А Магнитский? А сколько еще сидят по неправосудным приговорам?

Орех лизнул? Скорее всего - да.



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  • 16 | 12.12.2018, 11:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1902 | Комментарии: 62423 | Рейтинг: +12212,1
Собственно, в лице Алексеевой - пуйло пришел не похороны прав человека... чтобы вбить последний гвоздь.



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  • 17 | 12.12.2018, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
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Американцы арестовали финдиректора Хуавей, решили попробовать китайцев на вшивость. Но китайцы погрозили им пальчиком и перепуганные американцы немедленно выпустили ее. А у нас чиновники только гумно жуют. Надо если арестовали нашего гражданина немедленно арестовывать гражданина США. и выпускать только в обмен.



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  • 18 | 12.12.2018, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
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Путин молодец, в полном порядке мужик.



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  • 19 | 12.12.2018, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Орех лизнул? Скорее всего - да.
------------------
Дискуссию можно сворачивать. Простая русская баба с Курочкиной горы, неоднократно битая мужем, все очень толково объяснила. Кто с ней не согласен, тот "пуйлосос".



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  • 20 | 12.12.2018, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка че вы визжите? Спорим на бутылку, чтобы узнать о том что сделала Алексеева тебе понадобится интернет, а сама ты не сможешь сказать ничего о ней.



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