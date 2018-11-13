Путин у гроба ...

Мы чаще всего неправильно представляем себе Путина. Он не Злодей и не источник всего скверного в нашей жизни, каким его считают либералы. И конечно Путин – не Гений земли русской, спасающий ее от погибели, каким видят его фанаты. Путин – очень сложный человек. Не плоский и не черно-белый, а цветной и 3D.Он пришел попрощаться с Людмилой Алексеевой и многие увидели в этом формальный и даже лицемерный поступок. Потому что где Путин – а где Алексеева! Но я почему-то думаю, что он пришел потому, что сам этого захотел. Людмила Алексеева – не первый антипутинский человек, которого мы потеряли за это время. Но часто ли Владимир Владимирович приходил к гробу? Когда у Людмилы Михайловны был юбилей – Путин приехал поздравить ее лично, хотя спокойно мог и не приезжать, как не приезжал поздравить многих и многих других людей, идейно ему не близких. Тогда он не упустил возможности для едкой шутки, подарив Алексеевой картину с видами Крыма, но в этой язвительности было настоящее человеческое проявление.Путин не разделял взглядов Людмилы Михайловны, но мне кажется, что именно по-человечески он ее уважал. Как уважают сильного, непримиримого, но достойного противника. Путин обладает уникальной способностью дружить и не забывает, по-моему, вообще никого из своих друзей, приятелей и знакомых. Но точно так же он умеет ценить и врагов. Однако это прощание все равно еще и символический акт. Как и приезд на открытие памятника Солженицыну. Как участие в открытие мемориала жертвам политических репрессий. Как и то, что Путин до сих пор фактически не сказал ни одного дурного слова про Бориса Ельцина. Хотя всеми почти двадцатью годами своего правления он старательно зачеркивал всё хорошее, что было сделано при Ельцине для свободы и прав человека. И сам Путин, как человек из КГБ, как человек в плохом смысле советский, по образу мысли куда ближе к палачам, а не к жертвам репрессий.Но я не уверен, что в условном 1937 он бы сделал карьеру – потому что Путин все-таки не садист и не изувер. Конечно, реверансы правозащитникам и жертвам сталинизма – это в большей степени дань неким приличиям. Однако лучше, когда хотя бы приличия соблюдаются и тех, кого когда-то называли врагами народа, официально все-таки считаются невинными жертвами. А правозащитники хотя бы официально не называются агентами врага. И в этом смысле приход Путина на прощание с Людмилой Алексеевой тоже важен. Значит, какие-то формальные тормоза еще не отпущены. Значит, последние отмашки еще не даны.