Официальное воровство продолжится

В России продлили «заморозку» накопительной части пенсии. Владимир Путин продлил «заморозку» накопительной части пенсии до 2021 года.На официальном интернет-портале правовой информации опубликован текст федерального закона, согласно которому «заморозка» накопительной части пенсии продлена до 2021 года.С 2014 года 6% от зарплаты россиян направляются на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно текущему закону, это решение действует до 2020 года. До этого граждане могли распорядиться отчислениями самостоятельно: направить на формирование собственных пенсионных накоплений или передать в страховую часть, увеличив баллы для расчета своей страховой пенсии.За четыре года «заморозки» российский бюджет сэкономил 2 трлн рублей, сообщил министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин. Сейчас Министерство финансов готовит предложения об отмене обязательной накопительной части пенсии. Они будут представлены в течение нескольких месяцев.