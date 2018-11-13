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Официальное воровство продолжится

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В России продлили «заморозку» накопительной части пенсии. Владимир Путин продлил «заморозку» накопительной части пенсии до 2021 года.

Официальное воровство продолжится


На официальном интернет-портале правовой информации опубликован текст федерального закона, согласно которому «заморозка» накопительной части пенсии продлена до 2021 года.

С 2014 года 6% от зарплаты россиян направляются на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно текущему закону, это решение действует до 2020 года. До этого граждане могли распорядиться отчислениями самостоятельно: направить на формирование собственных пенсионных накоплений или передать в страховую часть, увеличив баллы для расчета своей страховой пенсии.

За четыре года «заморозки» российский бюджет сэкономил 2 трлн рублей, сообщил министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин. Сейчас Министерство финансов готовит предложения об отмене обязательной накопительной части пенсии. Они будут представлены в течение нескольких месяцев.






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  • 1 | 12.12.2018, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
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После нас хоть - потоп.



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  • 2 | 12.12.2018, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
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В России продлили «заморозку» накопительной части пенсии
============================================
Я вот одного не пойму: Как так получается, что мои кровные деньги "заморозили"!
Если так пойдет и дальше то они своим указом, естественно в целях улучшения благосостояния народа, заморозят мой (хиленький) вклад в банке, который я держу на случай своей кончины, чтобы было на что похоронить.
А тем временем банки получают баснословные прибыли: так сбербанк только за первое полугодие 2018 года получил прибыль: 397,7 млрд; ВТБ
84,2 млрд; Бинбанк 62,4 млрд; Альфа-Банк 61,3 млрд; ну и далее по списку
Что то не ладное творится в России: попробовали бы власти франции или англии или,,, "заморозить" вклады?! ВЫ себе ЭТО можете представить?!



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  • 3 | 12.12.2018, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
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Пахан пайку отбирает.



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  • 4 | 12.12.2018, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
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Приняв пенсионну реформу гарант жуликов приговорил к смерти целое поколение граждан. Работы нет, да и не берут, а в 60 бывает, человек уже развалина - с нашей экологией, медициной и питанием. Если так, и припрёт, придётся уйти и прихватив туда пару тройку едросов или одного, как получится....



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  • 5 | 12.12.2018, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
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Чакматаш.
Трамп, проклятый, сует нос...



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  • 6 | 12.12.2018, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
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Путин повысил пенсии военнослужащим. Средняя военная пенсия по состоянию на 1 октября 2019 года благодаря этому закону составит 26 тыс. рублей.
Что б по рабочему люду стреляли без сомнения. Кормит тех кто нужен. а работягам - скрепы. и х....й без соли.



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