Сытая, продажная и хромая адвокатура Башкирии

В республике все больше людей выражают обеспокоенность ситуацией в Адвокатской палате РБ и действиями ее президента Булата Юмадилова. Известный преподаватель права Юрий Безруков и общественник Сагит Исмагилов призывают все адвокатское сообщество и жителей республики к активным действиям.В редакцию ProUfu.ru обратился Юрий Безруков, доцент кафедры криминалистики Института права БашГУ. Бывший адвокат с 20-летним стажем объяснил, что не может спокойно смотреть на то, что творится в Адвокатской палате Башкортостана.«За последний год Адвокатская палата Республики Башкортостан и ее президент Булат Юмадилов стали фигурантами громких скандалов, подрывающих доверие населения ко всему адвокатскому сообществу. Именно ко всему адвокатскому сообществу, а не просто к руководству Палаты.Главным критерием доверия к адвокату является гарантия его независимости. Независимость адвоката, в свою очередь, обеспечивает качественное и полноценное оказание юридической помощи. А еще доверитель должен быть уверен, что в случае преследования его адвоката профессиональное сообщество способно объединиться для его защиты.Что же наблюдают жители республики? Да и не только республики… Они видят, что практически незаконное и необоснованное лишение Виталия Буркина статуса адвоката до настоящего времени не отменено. При этом некоторые адвокаты не воспринимают этот факт как покушение на все адвокатское сообщество Башкортостана.Они расценивают возможные злоупотребление полномочиями и самоуправство Булата Юмадилова и его приближенных как данность, само собой разумеющееся, как что-то, не касающееся их лично.Адвокатская палата на основании письма председателя Верховного суда РБ Тарасенко, по мнению многих, незаконно лишила статуса известного своей принципиальностью Виталия Буркина. А причиной стало то, что Буркин честно, открыто, а самое главное – аргументированно говорил о проблемах правосудия и судебной власти. Он писал, как можно этому противостоять, приводил примеры из своих судебных процессов, рассказывал о коррумпированности судейского корпуса и называл вещи своими именами.Вот за это его, я считаю, лишил статуса адвоката Совет палаты под руководством Юмадилова, который вообще-то призван защищать профессиональные права адвокатов».«Адвокатура республики перестала выполнять свои функции»Юрий Безруков говорит и о других нарушениях в действиях руководства Адвокатской палаты РБ:«Далее вскрылось, что президент палаты Юмадилов, возможно, незаконно тратит адвокатский бюджет, а это порядка 40 миллионов в год. В том числе путем оплаты своей теще громадных арендных платежей за офисное помещение, которое было оформлено на нее по договору аренды.Выяснилось, что адвокаты республики обеспечивают благосостояние одной семьи,хотя эти деньги должны направляться на развитие адвокатуры, в том числе на помощь адвокатам.Выяснилось также, что по распоряжению Юмадилова, законность которого сомнительна, Ромео Фарукшин был включен в состав квалификационной комиссии, несмотря на поддельный трудовой стажДальше еще хуже – подтвердились сведения о продажах в Башкортостане адвокатского статуса. По сути, это ведь вымогательство. Сейчас уголовное дело в отношении Фарукшина уже в суде. Как вы думаете, мог об этом не знать Юмадилов?Под руководством Булата Юмадилова адвокатура республики фактически перестала выполнять свои функции: любой, кто проявляет излишнюю принципиальность, рискует быть немедленно наказанным.Если Палата легко исключила из своих рядов одного из самых принципиальных адвокатов, значит, там не терпят способных противостоять.К сожалению, приходится констатировать: адвокатское сообщество, за редким исключением, молчит. До настоящего времени адвокаты не обсуждали грубейшие нарушения закона, не были приняты меры для расследования всех злоупотреблений и прекращения подобных преступлений.Я знаю адвокатов, не побоявшихся открыто выступить против беззакония. Среди них – Андрей Николаевич Казаков, один из самых уважаемых и старейших в республике. Но их единицы, а ведь необходимо объединение всех. Адвокаты не должны быть молчащими наблюдателями.Уважаемые адвокаты, коллеги! Нельзя более мириться с произволом и беззаконием. Сегодня это коснулось только нашего коллеги Виталия Буркина, а завтра может коснуться и всех остальных. Если мы будем молча наблюдать, если смиримся с творящимся произволом в Адвокатской палате, как же мы будем убеждать доверителей в своей независимости, принципиальности и честности?».Юрий Безруков считает, что необходимо принять ряд мер:- инициировать внеочередное собрание адвокатского сообщества с привлечением СМИ;- обсудить приведенные факты беззакония и самоуправства;- принять коллективное решение (резолюцию);- обратиться в Генпрокуратуру РФ и Следственный комитет для принятия соответствующих мер реагирования;- обратиться к врио главы республики Радию Хабирову для принятия мер.– Почему я говорю это именно сейчас? Потому что именно сегодня судебный произвол достиг предела, больше молчать уже нельзя.Кругом тотальная коррупция на фоне беспредела и лицемерия властей. Неугодных и просто имеющих свое мнение устраняют:кого на 25 суток, как правозащитника Пономарева, кого – навсегда, как Немцова и Политковскую, – объяснил нам Юрий Безруков. – Поэтому я и бросил адвокатскую практику. Вот один простой пример: я выиграл одно дело, добился оправдания, доказал, что подсудимый невиновен. А родственники его не очень рады. Говорят: «Мы же давно судье заплатили, исход был ясен, а вас пригласили для солидности». Как свадебного генерала.У меня в кабинете висит копия картины «Сдирание кожи с продажного судьи» великого художника Давида Герарда. Прошло почти 600 лет, и мы, похоже, вернулись в те же времена. Надо, чтобы эта картина висела в каждом суде и официальном учреждении.Посмотрите даже на судьбу Ольги Кудешкиной (судья Мосгорсуда, которую за критику коллег обвинили в нарушении профессиональной этики и лишили судейского статуса – прим. ред.). Ее восстановили только решением Европейского суда по правам человека, но найти работу она так и не смогла.«Юмадилов, уходи!»Это не единственное мнение относительно всего происходящего в Адвокатской палате РБ. Так, известный общественный деятель Сагит Исмагилов написал статью «Юмадилов, уходи!».«Статью "Юмадилов, уходи" я написал после безуспешного поиска независимого профессионала – адвоката, владеющего обоими государственными языками в достаточной степени для защиты интересов башкирских активистов, попавших под пресс силовых структур, – пишет Исмагилов. – К великому сожалению, оказалось, что независимых адвокатов в республике практически нет. Сотни тысяч рублей расходов, нужных для становления адвокатом, могут позволить себе лишь дети из обеспеченных семей или бывшие силовики. А у таких особого желания работать, защищая права простых жителей, не может быть в принципе (за редким исключением)».Сагит Исмагилов пишет, что Юмадилов «за время работы на своем посту перекрыл дорогу молодым, неравнодушным специалистам в адвокаты» и тем самым сделал невозможным появление независимых профессионалов.