Гранты и их распилы на скрепы и духовность

Минкультуры России решило поддержать русский язык и российскую идентичность. Конкурс на получение финансирования соответствующих проектов объявлен министерством. Министерство культуры России объявило конкурс творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов России, а также на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, сообщается на сайте ведомства.Решение министерства прокомментировал "Idel.Реалии" политолог и языковой активист Айрат Файзрахманов.— Возникает такой вопрос — а что русский язык непопулярен в России среди народов? Есть ли какая-то статистика, что русский язык теряет свои позиции в стране? На мой взгляд, такой ситуации не наблюдается ни в одном регионе России. Какая цель у организаторов такого конкурса? Ассимиляция? Акцент нужно делать на совершенно другом. Даже депутаты и Владимир Путин говорят о другом — о том, что родные языки нужно сохранять. А у Министерства культуры, видимо, какие-то свои задачи, — отметил он.Напомним, конкурс проводится среди некоммерческих организаций. Федеральные средства выделены на 100 творческих проектов, объем средств федерального бюджета, расходуемых на каждый творческий проект, не должен превышать 3 млн. рублей.