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Гранты и их распилы на скрепы и духовность

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Минкультуры России решило поддержать русский язык и российскую идентичность. Конкурс на получение финансирования соответствующих проектов объявлен министерством. Министерство культуры России объявило конкурс творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов России, а также на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, сообщается на сайте ведомства.

Гранты и их распилы на скрепы и духовность


Решение министерства прокомментировал "Idel.Реалии" политолог и языковой активист Айрат Файзрахманов.

— Возникает такой вопрос — а что русский язык непопулярен в России среди народов? Есть ли какая-то статистика, что русский язык теряет свои позиции в стране? На мой взгляд, такой ситуации не наблюдается ни в одном регионе России. Какая цель у организаторов такого конкурса? Ассимиляция? Акцент нужно делать на совершенно другом. Даже депутаты и Владимир Путин говорят о другом — о том, что родные языки нужно сохранять. А у Министерства культуры, видимо, какие-то свои задачи, — отметил он.

Напомним, конкурс проводится среди некоммерческих организаций. Федеральные средства выделены на 100 творческих проектов, объем средств федерального бюджета, расходуемых на каждый творческий проект, не должен превышать 3 млн. рублей.






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  • 1 | 30.01.2019, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Растащут деньги по карманам и спишут на вынужденную коррупцию



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  • 2 | 30.01.2019, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
политолог и языковой активист Айрат Файзрахманов.
_____________________________________________

Политолог - ну это понятно, сейчас у нас каждый Аббас - политолух. А что такое языковой активист? Он что, активный, да и еще языковой? Ну это уже извращение, иптяшлар/товарищилар!



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  • 3 | 30.01.2019, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
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Какая девочка на картинке .



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  • 4 | 30.01.2019, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 30.01.2019, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
политолог и языковой активист Айрат Файзрахманов.
_____________________________________________

Политолог - ну это понятно, сейчас у нас каждый Аббас - политолух. А что такое языковой активист? Он что, активный, да и еще языковой? Ну это уже извращение, иптяшлар/товарищилар!
+++++++++++++++++++++

Ты решил его перещеголять и выставил свои познания?



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  • 5 | 30.01.2019, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
..........." Федеральные средства выделены на 100 творческих проектов, объем средств федерального бюджета, расходуемых на каждый творческий проект, не должен превышать 3 млн. рублей........"
============================================
300 млн на творческий Проект ?
А сколько потребуется на реализацию проекта ?
Проект не слишком дешевый ?
Это как в " Роскосмосе "? ( от 23 января 19 г )
Ранее сообщалось, что при строительстве объектов первой очереди на
космодроме было расхищено от 5,4 до 7,5 млрд рублей

В космос на пинках
Первоначально стоимость космодрома оценивалась
в 130 миллиардов рублей. Однако из-за масштабных хищений,
бардака и проволочек эта сумма увеличилась до 500 миллиардов.



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  • 6 | 30.01.2019, 11:35 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 12077 | Рейтинг: -1888,3
политолог и языковой активист Айрат Файзрахманов.
________________________________________________
Не приписывайте человеку всякой херни.
Айрат Файзрахманов - историк. Его интересно читать и слушать.



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  • 7 | 30.01.2019, 12:00 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1904 | Комментарии: 63042 | Рейтинг: +12214,4
— Возникает такой вопрос — а что русский язык непопулярен в России среди народов? Есть ли какая-то статистика, что русский язык теряет свои позиции в стране? На мой взгляд, такой ситуации не наблюдается ни в одном регионе России.
__________________________________
Херню городит нацик. Уровень грамотности россиян закатился под плинтус, а уж в Б-стане - и того глубже в связи с секвестированием на протяжении 10, как минимум, лет уроков РЯки в регионе.
По комментам в твиттере, фейсбуке, вконтакте, в воцапе - отчетливо видно, что молодежь абсолютно безграмотна! И это не описки, а незнание и даже неумение пользоваться проверочными словами. Увы...

А на родные языки - гранты выделяются в регионах, в том числе и из федерального бюджета. Пусть не пи@дит!



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  • 8 | 30.01.2019, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
как же без русского ? Весь мир только и изучает русский. Особенно очень выразительный русский мат . Выучил русский мат- можно изьясняться !Вспомнил давний анекдот .Стали изучать мат : пришли к самым матерщинникам .В Америке докеры. всего оно слово матерщинное в теч часа . К немцам : тут почаще : 10 сов мата каждые полчаса .Пришли к портовым рабочим Владивостока . И ничего понят не могут о чем они говорят6 ...Э х-и! Нах-я до х-я на х-ярили?.Ох--ели на х-..й . В х-й не ставятн ни- уя! Рас х --яривайте н-х-й ! Иначе таких п-лей нах- ярю, просто п-дец всем придет!



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  • 9 | 30.01.2019, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 30.01.2019, 12:00 | Автор: Кухарка
Публикации: 1904 | Комментарии: 63040 | Рейтинг: +12214,4
— Возникает такой вопрос — а что русский язык непопулярен в России среди народов? Есть ли какая-то статистика, что русский язык теряет свои позиции в стране? На мой взгляд, такой ситуации не наблюдается ни в одном регионе России.
__________________________________
Херню городит нацик. Уровень грамотности россиян закатился под плинтус, а уж в Б-стане - и того глубже в связи с секвестированием на протяжении 10, как минимум, лет уроков РЯки в регионе.
По комментам в твиттере, фейсбуке, вконтакте, в воцапе - отчетливо видно, что молодежь абсолютно безграмотна! И это не описки, а незнание и даже неумение пользоваться проверочными словами. Увы...

А на родные языки - гранты выделяются в регионах, в том числе и из федерального бюджета. Пусть не пи@дит!
++++++++++++++++

Если у тебя проблемы с языком, это лично твои проблемы. Учить надо было когда лезло. Теперь тебе поздно.



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  • 10 | 30.01.2019, 12:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1904 | Комментарии: 63042 | Рейтинг: +12214,4
Ильнар Гарифуллин: «Фальсификация переписей населения в Башкирии может быть взята на вооружение в 2020 году»

Член Совета Всемирного форума татарской молодёжи Ильнар Гарифуллин считает, что новая власть в Башкирии может взять под контроль все башкирские национальные организации. Он связывает это с предстоящей в 2020 году переписью населения республики.

В эфире «Эха» Гарифуллин заявил, что с помощью национальных движений власти могут сфальсифицировать результаты переписи.

Некоторые политологи говорят, что из Москвы пришло указание подчинить национальные организации. Я думаю, что действовать будут не только кнутом, но и пряником. Пряник какой может быть? Представителям национальной интеллигенции, в первую очередь Всемирному курултаю башкир, бросят какую-нибудь косточку — этим, мол, занимайтесь. Я к чему клоню: в 2020 году будет опять перепись населения и будут подниматься вопросы — кого как посчитать. Опять возникнут вопросы фальсификации предыдущих переписей и есть тенденции к тому, что фальсификации переписей 2002 и 2010 годов будут взяты на вооружение. Таким образом будут не только вопросы существования близкой части башкирской национальной интеллигенции решать, но и таким образом им давать какую-то косточку для игры, — заявил он.
Ильнар Гарифуллин также отметил, что в Башкирии снизилась активность национальных организаций. По его мнению, вместо того, чтобы заниматься вопросами сохранения языка и развития национальной культуры, активисты требуют присутствия башкир в правительстве региона и на иных ключевых должностях.



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  • 11 | 30.01.2019, 12:23 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1904 | Комментарии: 63042 | Рейтинг: +12214,4
Муртаза Рахимов отказался от масштабного празднования своего юбилея

Январь 30
08:37
2019
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Радий Хабиров предложил отпраздновать 85-летний юбилей Муртазы Рахимова на республиканском уровне. В планах врио главы республики было организовать по этому поводу большой юбилейный концерт в Конгресс-холле «Торатау» с выступлениями звёзд башкирской эстрады и фотовыставку под названием «Первый Президент Башкортостана».

Как сообщает «Башинформ», на встрече, которая прошла на этой неделе, Рахимов, поблагодарив за заботу и внимание, отказался от пышных торжеств. По мнению первого президента Башкирии, сейчас не самое лучшее время для празднеств, в республике необходимо решать многие накопившиеся проблемы, не требующие отлагательств. Муртаза Рахимов подчеркнул, что будет искренне рад поздравительной открытке от Хабирова и нескольким тёплым словам в его адрес в республиканских СМИ.
_______________________________
Н-да.... есть поводы к размышлению))))



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