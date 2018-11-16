Хамитов стал членом совета директоров «Башнефти» с зарплатой в полмиллиона

Сегодня акционеры «Башнефти» избрали новый состав совета директоров нефтяной компании, в который вошел экс-глава Башкирии Рустэм Хамитов, сообщает ТАСС.Вместе с Хамитовым членом совета директоров нефтяной компании стал врио министра земельных и имущественных отношений Башкирии Олег Полстовалов. Теперь они заняли места бывшего главы минземимущества Евгения Гурьева и вице-премьера республики Фархада Самедова, которые вышли из состава Совета.По данным «Эха Москвы» в Уфе, Рустэм Хамитов на посту члена совета директоров будет получать вознаграждение в размере 9,6 млн рублей в год, или 464 тысячи рублей ежемесячно.Напомним, оба кандидата были выдвинуты республикой, которой принадлежит 25,79% акций компании. «Роснефти» принадлежит 69,3% акций «Башнефти».О том, что Хамитов может начать работать в «Башнефти», сообщалось еще 13 октября. В день своей отставки Хамитов заявил, что уходит из политики и планирует заниматься «производством, научной деятельностью, исследовательской деятельностью».