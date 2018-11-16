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Хамитов стал членом совета директоров «Башнефти» с зарплатой в полмиллиона

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Сегодня акционеры «Башнефти» избрали новый состав совета директоров нефтяной компании, в который вошел экс-глава Башкирии Рустэм Хамитов, сообщает ТАСС.

Хамитов стал членом совета директоров «Башнефти» с зарплатой в полмиллиона


Вместе с Хамитовым членом совета директоров нефтяной компании стал врио министра земельных и имущественных отношений Башкирии Олег Полстовалов. Теперь они заняли места бывшего главы минземимущества Евгения Гурьева и вице-премьера республики Фархада Самедова, которые вышли из состава Совета.

По данным «Эха Москвы» в Уфе, Рустэм Хамитов на посту члена совета директоров будет получать вознаграждение в размере 9,6 млн рублей в год, или 464 тысячи рублей ежемесячно.

Напомним, оба кандидата были выдвинуты республикой, которой принадлежит 25,79% акций компании. «Роснефти» принадлежит 69,3% акций «Башнефти».

О том, что Хамитов может начать работать в «Башнефти», сообщалось еще 13 октября. В день своей отставки Хамитов заявил, что уходит из политики и планирует заниматься «производством, научной деятельностью, исследовательской деятельностью».






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  • Эксперт
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  • 1 | 15.12.2018, 10:25 | Автор: юнг
    Публикации: 328 | Комментарии: 36165 | Рейтинг: +5777,6
По данным «Эха Москвы» в Уфе, Рустэм Хамитов на посту члена совета директоров будет получать вознаграждение в размере 9,6 млн рублей в год, или 464 тысячи рублей ежемесячно.

плюс добавки и пенсия= всего 1 лям в месяц.
Возникает вопрос- 1.а не слипнится? Ведь в саване карманов нет.
2. Вот тут у нас фонд помощи детям постоянно и ненавязчиво намекает, что "больные дети нуждаются в вашей помощи", "дайте . сколько сможете!"
Интересно, сколько сможет дать наш Рустик?



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  • Гость
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  • 2 | 15.12.2018, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
или 464 тысячи рублей ежемесячно.
===============================
Моя пенсия 8320 руб.
464000 : 8320 руб = 55,7 !
Этот никчемыш будет получат, нихрена не делая, больше меня в 56 раз! И это при том, что его умственные и прочие способности, я уверен в этом , намного отстают от моих!
Что хорошего для страны этот престарелый малайка сделал?!
В чем его заслуга?!



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  • Наблюдатель
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  • 3 | 15.12.2018, 11:04 | Автор: Скорпион1
    Публикации: 55 | Комментарии: 1842 | Рейтинг: +445,6
Да они просто издеваются :)
С чего бы всё это ему ?
Он столько вреда принёс республике , ему вместо расследования и предъявления обвинений тёплое место , с чего бы?!



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2

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  • Участник
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  • 4 | 15.12.2018, 11:39 | Автор: Гунн
    Публикации: 240 | Комментарии: 6844 | Рейтинг: +814,1
Интересно, какими чувствами он вспоминает тот момент, когда он указав свою национальность "татарин" стал депутатом курултая, по сути началом его карьеры?



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  • Гость
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  • 5 | 15.12.2018, 11:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хамитов стал членом.
А раньше не был?



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  • Гость
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  • 6 | 15.12.2018, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Психологическое "нога вытирание" об людей.



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