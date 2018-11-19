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Президент АН Татарстана: «В Башкортостане занимаются мифологизацией истории, переделом культурного наследия»

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Президент Академии наук РТ Мякзюм Салахов заявил, что ученые Татарстана должны бороться с «переписыванием истории». В этом он обвинил коллег из Башкирии.

Президент АН Татарстана: «В Башкортостане занимаются мифологизацией истории, переделом культурного наследия»


«В Башкортостане занимаются мифологизацией истории, переделом культурного наследия. Нам нужна целенаправленная работа, чтобы история не переписывалась, нужны подготовленные молодые доктора (исторических) наук, знающие средневековье, нужна правительственная поддержка», — передает слова Салахова корреспондент «Реального времени».

На выездном заседании комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам глава АН РТ рассказал также, что татарстанские ученые получают гранты через федеральные программы «в отличие от Башкортостана».






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  • 1 | 18.12.2018, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
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абзац, день потерян на межнацстрач...
турк



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  • 2 | 18.12.2018, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
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Он что ,прокуратор над АН РБ?. Может ему кто-то давал такое право? Или местный кеназь?Или бай татарскый?



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  • 3 | 18.12.2018, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
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Все вы на одни лицо и с одной дурью в голове ......



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  • 4 | 18.12.2018, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
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АН РБ лепит героев из бандитов- вот и вся их "научная"работа



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  • 5 | 18.12.2018, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
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А на самом деле кто переписывает историю? Надо составить его родословное до средневековья. Пусть посмотрит от кого вышел



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  • 6 | 18.12.2018, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
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Да ужж , да уж !
Мифы Древней Греции , Рима , Казанского ханства
подтверждены
Историческими фактами ,
археологическими исследованиями , а у башкир все
исследования
" тысячи летней истории " доказываются паром из одного
теплого
места и возгласами - Я уверен , Я сказал , Мы думаем , что
так было !



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  • 7 | 18.12.2018, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
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Молодцы Татары! Уважаю!!!
Если федералы позволяют башкирским племенам всё, так пусть хоть Татары их немного охладят.
К стати башкиры, кроме Уфимской губернии оттяпали и Татарские территории.



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  • 8 | 18.12.2018, 10:31 | Автор: юнг
    Публикации: 328 | Комментарии: 36171 | Рейтинг: +5777,1
А вчера выступал С. Наумкин! Довольно смело! Жив, курилка!



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  • 9 | 18.12.2018, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если жевать нечего на АН , то хоть пожуем г.авн.а!!



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  • 10 | 18.12.2018, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
М. Салахов в своем выступлении не привел ни одного факта "переписывания" истории башкирскими исследователями.

Конкретно не указал какие же гранты и в какой области исследований татарские товарищи получили гранты из Центра.

Выступление Президента АН Татарстана, быть может, приведено не в полном объеме. Может в выступлении и приводились "факты" "переписывания" (лучше - искажения) истории.

Выступление в такой форме есть пустое сотрясение воздуха и попытка вновь и вновь вбить клин в отношениях двух братских народов: татар и башкир.



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  • 11 | 18.12.2018, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
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Переписывать башкир в татары и татар в башкиры - пустая и вредная затея. Опасность существованию малых народов - в политике Кремля по ее борьбе с национальными языками.



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  • 12 | 18.12.2018, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
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Пока АН Татарстана спала башкирские укудемики успели найти своих ближайших родственников в Курдистане- курдов, подраться и поругаться с ними в Симбае, и построить египетские пирамиды.Во как!!



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  • 13 | 18.12.2018, 11:12 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 38 | Комментарии: 7749 | Рейтинг: +2032,8
Всё правильно сказал.

Но ссылаясь на Башкортан, Салахов вольно или не вольно обнажил ещё одну застарелую болячку-соперничество татар с башкирами, по поводу и без повода, время от времени плавно перетекающую в виртуальную войнушку и безудержный всегалактический срачь.



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  • 14 | 18.12.2018, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
УЖ для АН РБ научный журнал, особо срачем не увлекайтесь. Комменты отсюда в диссерах своих используют- здесь удобный поиск и идей полно.



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  • 15 | 18.12.2018, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 18.12.2018, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

УЖ для АН РБ научный журнал, особо срачем не увлекайтесь. Комменты отсюда в диссерах своих используют- здесь удобный поиск и идей полно.
--------------------------------
УЖ еще и полигон для татарских агадемиков для обкатывания своих идей. Серьезный полигон где они с серьезным видом обсуждают свои научные разработки и теории. А теорий у них море. Башкирцы не лезут на УЖ, татарским ученым оставили столь значимое для всей научной жизни место.



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  • 16 | 18.12.2018, 11:42 | Автор: Ирек
    Публикации: 131 | Комментарии: 6513 | Рейтинг: -428,3
1 | 18.12.2018, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
абзац, день потерян на межнацстрач...
турк
+++++++++++++++++++++++
Тра-та-турк, будто ты в стороне от здешних тёрок.



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  • 17 | 18.12.2018, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот так .Президент АН ляпнул и пошел межнацсрач ,тут же Иречок мякает возле обеденного стола в надежде на поживу.



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  • 18 | 18.12.2018, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот так .Президент АН ляпнул и пошел межнацсрач ,тут же Иречок мякает возле обеденного стола в надежде на поживу.



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  • 19 | 18.12.2018, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня истфак БГУ на ушах будет стоять.



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  • 20 | 18.12.2018, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкирцы не лезут на УЖ, татарским ученым оставили столь значимое для всей научной жизни место.
==========================
Да здесь прописались Кац и Зуля круглосуточно. Да и сосиальный филосов
Карагай -Корней торчит сутками- диссер царапает. Зря ты недооценивешь труд своих сородичей.



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