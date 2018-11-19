«В Башкортостане занимаются мифологизацией истории, переделом культурного наследия. Нам нужна целенаправленная работа, чтобы история не переписывалась, нужны подготовленные молодые доктора (исторических) наук, знающие средневековье, нужна правительственная поддержка», — передает слова Салахова корреспондент «Реального времени».
На выездном заседании комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам глава АН РТ рассказал также, что татарстанские ученые получают гранты через федеральные программы «в отличие от Башкортостана».
Президент АН Татарстана: «В Башкортостане занимаются мифологизацией истории, переделом культурного наследия»
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