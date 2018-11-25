Рукоблудие на тему национальной идеи

На очередном III-м "Съезде башкирского народа", который пройдет в Уфе 23 декабря, планируется, в числе прочих вопросов, обсудить разработанную активистами национального движения "Стратегию развития башкирского народа". Попытки разработки такого рода документов предпринимались в Башкортостане и ранее —​ к примеру, в 1996 году Кабинет министров республики одобрил госпрограмму со схожим названием "Возрождение и развитие башкирского народа" . В 2007 году правительство Башкортостана утвердило госпрограмму "Башкиры Российской Федерации" . Однако практическая реализация этих программ, говорят в башкирском национальном движении, оставляет желать лучшего."Idel.Реалии" вместе с историком, ведущим передачи "Историческая среда" на канале "Башкирского спутникового телевидения" Салаватом Хамидуллиным попытались представить, какие элементы могут быть заложены в такой стратегии и как может измениться жизнь башкир, условно говоря, через 50 лет.—​ Можно ли в принципе создать такой объемный и глобальный документ, как стратегия развития целого народа на длительный период, на несколько десятков лет вперед? Ведь мир меняется стремительно и через 50 лет изменится до неузнаваемости. Нам обещают искусственный интеллект, повсеместное распространение Интернета, новые сверхбыстрые средства передвижения, продление жизни, клонирование… Не оставят ли такие изменения от любой местной стратегии камня на камне?— Согласен, что мир стремительно меняется и все новшества и открытия могут изменить внешнюю жизнь человека до неузнаваемости. Но сознание отдельного человека и самосознание отдельных народов меняется куда медленнее, большинство людей, как правило, сопротивляются переменам, принимают их неохотно. Что касается самого замысла — создания такой стратегии, то выражусь так — дело это небесполезное. Выработка такой стратегии больше важна самим процессом, рефлексией, нежели конечным результатом.—​ Что можно сказать о демографических процессах, идущих в Башкортостане? Уменьшится или возрастет численность башкирского народа в будущем?— Я отметил бы здесь такие тенденции. Сейчас мы видим, что в республике, как и в целом в стране идет процесс урбанизации и башкиры этому также подвержены, они все больше переезжают в города. В программе 1996 года доля башкирского населения в Уфе оценивалась в 11 процентов. А на сегодняшний день это цифра составляет уже 17 процентов.Скажу еще об одной тенденции — у нас становится все меньше башкир, владеющих родным языком. При этом, есть небольшой, но постоянный прирост башкирского населения, как нам показывают данные переписей. Поэтому, полагаю, что через 50 лет мы будем наблюдать такую картину — будет больше людей, которые будут идентифицировать себя как башкиры, и в то же время, возможно, будет меньше людей, говорящих на башкирском языке.—​ Что может произойти с башкирским языком? Ведь язык, как считается, один из основных маркеров национальной идентичности…— Если порассуждать о том, что было основой башкирской идентичности на протяжении скажем последних, скажем, трех-четырех столетий, то мы увидим, что маркерами этой идентичности были в разное время абсолютно разные вещи. Допустим, в XVII-XVIII веках основой идентичности было отношение к земле, соотношение "человек и земля", которое основывалось на вотчинном праве башкир, идущем с древности, задолго до присоединения к Русскому государству. Что касается языка, то тогда башкиры говорили на различных диалектах. Язык стал маркером и основой идентичности относительно недавно, примерно с начала XX века. Именно тогда язык тюрки распался на отдельные языки. Народы, проживавшие в Поволжье, вошли в эпоху национально-государственного строительства, которая потребовала наличия стандартизированного национального языка. Тогда, например, были сконструированы татарский и башкирский литературные языки, причем для башкирского был выбран юго-восточный диалект, как наиболее отличающийся от татарского.Через этот процесс проходили все народы, все государства. Возникло такое явление, как лингвистический национализм. Приведу в пример Францию в эпоху Наполеона, когда начали ваять единую французскую нацию, или другие европейские государства — Испанию, к примеру, когда местные диалекты вытеснялись, одним главенствующим языком, который определили как общий национальный язык. Сегодня важнейшим фактором идентичности является историческая память, национальный миф, привлекательность этого мифа. Миф — это не ложь, если только он не основывается на исторически недоказуемых фактах. Конкуренция национальных проектов — это конкуренция национальных мифов. У башкир богатая и героическая история, которая не даст умереть башкирской идентичности.Поэтому, полагаю, что через 50 лет значение лингвистического фактора, как фактора идентичности, будет значительно меньше. Мы уже видим, что есть масса русскоязычных башкир, которые не знают башкирского языка, но, тем не менее, уверенно идентифицируют себя, как башкиры. Приведу в пример шотландцев, которые еще в средние века полностью перешли на английский язык, но по-прежнему идентифицируют себя как шотландцы. То же самое — в Уэльсе. Что мы видим в Европе? Там многие этнические группы не только сохранили свою идентичность, но и приступили к возрождению своих языков. Великобритания фактически превратилась из унитарного королевства в федерацию Англии, Шотландии и Уэльса, в которых действуют свои парламенты и возрождаются местные языки. Все популярнее становится разнообразие. Во Франции возрождаются провансальский, бретонский местные языки, в Британии — валлийский в Уэльсе… Там все больше и больше начинают вновь учить валлийский язык, он используется в местных органах власти и даже коммерческие компании употребляют его в делопроизводстве. Так же будет и у нас. Курсы башкирского языка будут все больше и больше заполняться людьми, которые захотят подкрепить свою идентичность знанием языка.—​ Будут ли башкиры, как и прежде и сейчас, проживать, в основном, на территории нынешнего Башкортостана и сопредельных областей?— Тут многое зависит от демографических процессов. Конечно, внутри современного Башкортостана башкиры сохранятся, основное ядро будет продолжать жить здесь. Что касается башкирских анклавов в сопредельных областях, там не все так однозначно. Например, в Саратовской, Самарской областях многие башкирские деревни исчезли. Из-за безработицы, низкого уровня жизни они почти обезлюдели. Более крупные анклавы в Челябинской, Оренбургской, Курганской областях конечно тоже находятся под давлением сходных обстоятельств, но там далеко не все потеряно. Если республика будет обращать на них внимание, оказывать какую-то поддержку, поддерживать связи, они сохранятся. Такая помощь оказывалась им в 1990-е и "нулевые" годы, но во времена, когда во главе республики находился Рустэм Хамитов, все это оборвалось.—​ Если говорить о самом башкирском народе, как о единой нации, то можно ли будет выделить в нем через 50 лет родовые отличия или они совсем исчезнут?— Башкирские рода всегда существовали и сейчас большинство башкир могут четко ответить на вопрос, какого они рода. Родовая идентичность у нас сильно развита. История некоторых башкирских родов древнее самой башкирской истории, то есть, они существовали еще до образования башкирской народности. Поэтому многие люди сохраняют свою субэтническую идентичность, интересуются историей своего рода. Думаю, такая идентификация тоже сохранится.—​ Увеличится ли у башкир количество межнациональных браков?— Это, собственно, вопрос индивидуального предпочтения. По крайней мере, я так к этому отношусь. Да существуют такие установки, традиции, что многие из башкир не отдадут дочь за небашкира, предпочитая мононациональную семью. Так действует коллективное бессознательное, беспокоящееся за сохранение нации. Да и в бытовом плане иметь зятя своей национальности, или хотя бы единоверца, конечно, проще, привычнее. Но, по крайней мере, у башкир сейчас нет таких предельно жестких ограничений, как, например, у некоторых кавказских народов. Поэтому число межнациональных браков очень значительно. Однако, далеко не факт, что эта тенденция будет нарастать. Может статься, что народ сознательно или бессознательно замкнется, когда почувствует угрозу своему существованию — ведь это живой организм.—​ Сейчас значительна миграция башкир из Зауралья в Уфу и западные районы республики. Усилится ли она в будущем?— Причина такой миграции очевидна, она коренится в социально-экономической ситуации. При советской власти туда вообще было трудно проехать, так как не было нормальных дорог. При Рахимове они были проложены, там была проведена газификация, создана социальная инфраструктура. Но программа комплексного экономического развития не была реализована — не хватило времени и, наверное, средств. Если она будет реализована, то зачем народу уезжать из Зауралья? Наоборот, кто уехал, тот может и вернуться в родные места.—​ Мне встречалась точка зрения что, например, по сравнению с татарами, у башкир менее успешно развивается предпринимательство. Если это так, то произойдут ли позитивные изменения в этой сфере в будущем?— Эти утверждения, как минимум, спорны. На Южном Урале в свое время, задолго до монгольского нашествия существовал урбанистический уклад жизни. Были города, а, стало быть, была и торговля, ремесло. Об этом сообщает арабский географ XII века аль-Идриси. Есть еще такой момент. Для каждой эпохи существовала своя система ценностей. Для эпохи Средневековья и нашей евразийской зоны предпринимательство не считалась престижным занятием. Куда больше ценилась военная доблесть, владение землей. А башкиры очень долго были именно военным, служилым сословием. Почти весь XIX век в Башкортостане существовала кантонная система управления, в то время как татары, благодаря либеральным законам Екатерины II и других императоров, получили простор для своей деятельности. Весь тот век татарские купцы успешно зарабатывали деньги, у татар возникала национальная литература, книгопечатание, пресса. Башкиры же встали на это путь позднее, после отмены кантонной системы. Но разве сейчас башкирский предприниматель уступает своим коллегам других национальностей в этом отношении? Он также успешно занимается бизнесом, ведет дела. А через 50 лет в связи с урбанизацией башкир таких предпринимателей будет гораздо больше.—​ И последний, по списку, но не по значению вопрос —​ сохранит ли Башкортостан статус республики? Сохранит ли вообще и в нынешних границах, в частности?— Мы с вами не знаем, какие именно у них в головах в Кремле идеи бродят — укрупнение регионов, упразднение республик... Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы предсказать, что упразднение республики, слияние ее с каким-то областями приведет к резкой консолидации и активизации башкирского национального движения, которое возродилось в годы правления Хамитова из-за его провальной национальной политики. Сейчас у этого движения нет ясно сформулированной цели, она сегодня звучит примерно так: "за все хорошее для башкирского народа, против всего плохого для башкирского народа". Если упразднят республику, то у движения возникнет ясная политическая цель — ее восстановление. И может быть уже в других границах — например, с утраченными кантонами в Челябинской области, с башкирскими анклавами в Оренбуржье.В Татарстане занялись написанием Стратегии развития татарского народа. Президент Татарстана поручил это Всемирному конгрессу татар. Стратегия должна охватить вопросы национального образования, культуры, духовной жизни и науки. Председатель Центрального совета чувашских старейшин, один из основателей Чувашского национального конгресса Виталий Станьял в интервью "Idel.Реалии" поделился мнением о такой стратегии для чувашей. ― Поскольку больше половины чувашей живет за пределами Чувашской Республики, первейшая задача ― культурно-духовное объединение всех чувашей России и мира, ― сказал Станьял.