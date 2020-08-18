ЦИРК Башкирии: Наперсточники продолжают грязные игры

Сергей Жуков был избран депутатом городского совета Благовещенска на прошедших на прошлой неделе выборах, но ТИК муниципалитета отказывается выдавать мандат из-за его деятельности в региональном Совете по правам человека. По словам правозащитника, ему позвонила председатель ТИКа Татьяна Романенкова и сообщила, что не готова выдать ему соответствующие документы.
«Первый вопрос сразу у неё возник: прекратил ли я свое членство в СПЧ. Я сказал то, что этот вопрос их никак не касается и в аппарате СПЧ об этом знают. Вопрос находится в стадии решения. На что председатель сказала мне, как ее этот вопрос может не касаться, если ей придется нарушить закон. Я сказал, у неё нет никаких оснований для того, чтобы не выдавать мне мандат», — рассказывал Сергей Жуков.
Закон о выборах не подразумевает выход из общественной структуры. Необходимость выйти из СПЧ при получении депутатского мандата прописана лишь в уставе организации, добавил правозащитник. Предложение внести изменения в устав уже обсуждается членами Совета.
Эхо Москвы
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