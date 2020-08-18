ЦИРК Башкирии: Наперсточники продолжают грязные игры

Члену СПЧ при главе Башкортостана отказались выдавать депутатский мандат после победы на выборах.Сергей Жуков был избран депутатом городского совета Благовещенска на прошедших на прошлой неделе выборах, но ТИК муниципалитета отказывается выдавать мандат из-за его деятельности в региональном Совете по правам человека. По словам правозащитника, ему позвонила председатель ТИКа Татьяна Романенкова и сообщила, что не готова выдать ему соответствующие документы.«Первый вопрос сразу у неё возник: прекратил ли я свое членство в СПЧ. Я сказал то, что этот вопрос их никак не касается и в аппарате СПЧ об этом знают. Вопрос находится в стадии решения. На что председатель сказала мне, как ее этот вопрос может не касаться, если ей придется нарушить закон. Я сказал, у неё нет никаких оснований для того, чтобы не выдавать мне мандат», — рассказывал Сергей Жуков.Закон о выборах не подразумевает выход из общественной структуры. Необходимость выйти из СПЧ при получении депутатского мандата прописана лишь в уставе организации, добавил правозащитник. Предложение внести изменения в устав уже обсуждается членами Совета.