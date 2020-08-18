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ЦИРК Башкирии: Наперсточники продолжают грязные игры

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Члену СПЧ при главе Башкортостана отказались выдавать депутатский мандат после победы на выборах.

ЦИРК Башкирии: Наперсточники продолжают грязные игры


Сергей Жуков был избран депутатом городского совета Благовещенска на прошедших на прошлой неделе выборах, но ТИК муниципалитета отказывается выдавать мандат из-за его деятельности в региональном Совете по правам человека. По словам правозащитника, ему позвонила председатель ТИКа Татьяна Романенкова и сообщила, что не готова выдать ему соответствующие документы.

«Первый вопрос сразу у неё возник: прекратил ли я свое членство в СПЧ. Я сказал то, что этот вопрос их никак не касается и в аппарате СПЧ об этом знают. Вопрос находится в стадии решения. На что председатель сказала мне, как ее этот вопрос может не касаться, если ей придется нарушить закон. Я сказал, у неё нет никаких оснований для того, чтобы не выдавать мне мандат», — рассказывал Сергей Жуков.

Закон о выборах не подразумевает выход из общественной структуры. Необходимость выйти из СПЧ при получении депутатского мандата прописана лишь в уставе организации, добавил правозащитник. Предложение внести изменения в устав уже обсуждается членами Совета.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 16.09.2020, 08:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Издевательства не закончатся, похабный цирк продолжился, пока у власти ПЖиВ.
ПЖиВ на лесоповал!



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  • Гость
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  • 2 | 16.09.2020, 09:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Закон о выборах не подразумевает выход из общественной структуры.
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Следуя логике председателя ТИКа Татьяны*, все депутаты должны выходить из партий от которых они выдвигались, так как закон от 11.07.2001 N 95-ФЗ (ред. от 02.12.2019) "О политических партиях" гласит:
Статья 3. Понятие политической партии и ее структура
1. Политическая партия - это ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ, созданное в целях участия граждан Российской Федерации в политической жизни общества ...
Я уже не говорю о таких общественных объединениях как
- Профсоюзы
- Общество любителей пива
- Общество любителей секса
- ну и т.д., и т.п.
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*Тать на Руси - называли вора, грабителя, мошенника. Короче бандит с большой дороги. А в данном случае всё тоже самое только в женском роде.



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  • Гость
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  • 3 | 16.09.2020, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Неужели в обществе любителей пива прописано исключение депутатов? Вообще-то правильно, любители пива должны содержать своё общество в чистоте и не загрязнять его депутатами.



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