Только нахваливать и целовать ручку

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что часть вопросов, прозвучавших на пресс-конференции с президентом Владимиром Путиным, относилась скорее к жалобам. Подобную практику пресс-секретарь главы государства осудил в эфире телеканала «Россия 1».
«Мы с сожалением наблюдали вопросы, которые не имели никакого отношения к журналистским вопросам, разные жалобы. Это фактически были обращения граждан. Эти люди не имели никакого отношения к журналистам», — рассказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).
Таким образом, указал Песков, происходит смешение форматов, поскольку цель общения с прессой у главы государства другая. «Пресс-конференция предназначена для того, чтобы посредством СМИ президент доводил политику государства до граждан страны и отвечал на те вопросы, которые интересны журналистам. Этот формат смешивается с форматом, где граждане общаются напрямую с президентом», — пояснил он.
При этом, заявил пресс-секретарь президента, в содержании подобных «вопросов» была информация, не соответствующая действительности. «По сути это можно назвать клеветой», — сказал он.
Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина прошла 20 декабря, ее транслировал телеканал «Россия 24».
РБК
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