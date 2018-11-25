Только нахваливать и целовать ручку

Песков обвинил участников пресс-конференции с Путиным в клевете. Представитель главы государства заявил, что пресс-конференцию с президентом некоторые участники использовали в качестве возможности пожаловаться Путину на свои проблемы.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что часть вопросов, прозвучавших на пресс-конференции с президентом Владимиром Путиным, относилась скорее к жалобам. Подобную практику пресс-секретарь главы государства осудил в эфире телеканала «Россия 1».«Мы с сожалением наблюдали вопросы, которые не имели никакого отношения к журналистским вопросам, разные жалобы. Это фактически были обращения граждан. Эти люди не имели никакого отношения к журналистам», — рассказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).Таким образом, указал Песков, происходит смешение форматов, поскольку цель общения с прессой у главы государства другая. «Пресс-конференция предназначена для того, чтобы посредством СМИ президент доводил политику государства до граждан страны и отвечал на те вопросы, которые интересны журналистам. Этот формат смешивается с форматом, где граждане общаются напрямую с президентом», — пояснил он.При этом, заявил пресс-секретарь президента, в содержании подобных «вопросов» была информация, не соответствующая действительности. «По сути это можно назвать клеветой», — сказал он.Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина прошла 20 декабря, ее транслировал телеканал «Россия 24».