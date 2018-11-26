Дильмухаметов и Нуриджанов о послании Радия Хабирова

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Российская власть готовится широко отметить 30-летие (15 февраля 2019 г.) ...
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История, которая случилась в Уфе ровно 15 лет назад. Изготовление литературной ...
sergey orlov
Государства отличаются друг от друга своим законодательством, а Основным ...
Администратор
Сейчас будет «многабукв». Я, конечно, репетитор азбуки и проповедник таблицы ...
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Учительница башкирского языка Альфия Юсупова Посмотрите видео в ориг ...
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Во времена ельцина у меня теплилась надежда что коммунизм прировняют ...
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1 | 21.12.2018, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | Ком ...
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Утю-утю-утю.Валерьянку вам надо припасти. если хотите жить как в семна ...
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Прилепин: Недовольство собственной властью подстегивает в Европе прияз ...
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Сам же и грабит свой народ , сам же и развязывает войны - упырь
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Башкирские активисты выступили против «дебашкиризации» органов власти. ...
26.12.2018 20856 2
21-го декабря с.г. некоторые средства массовой информации и интернет-ресурсы ...
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V Всемирный курултай башкир может пройти в год 100-летия Республики ...
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Публицист Айрат Дильмухаметов и социолог Арсен Нуриджанов обсуждают послание ...
26.12.2018 19484 0
Башкирские активисты выступили против «дебашкиризации» органов власти. ...
26.12.2018 18932 2
21-го декабря с.г. некоторые средства массовой информации и интернет-ресурсы ...
26.12.2018 33587 1
V Всемирный курултай башкир может пройти в год 100-летия Республики ...
26.12.2018 12215 1
Публицист Айрат Дильмухаметов и социолог Арсен Нуриджанов обсуждают послание ...
26.12.2018 32838 0
Башкирские активисты выступили против «дебашкиризации» органов власти. ...
26.12.2018 22729 2
21-го декабря с.г. некоторые средства массовой информации и интернет-ресурсы ...
26.12.2018 31800 1
V Всемирный курултай башкир может пройти в год 100-летия Республики ...
26.12.2018 12583 1
Публицист Айрат Дильмухаметов и социолог Арсен Нуриджанов обсуждают послание ...
26.12.2018 38438 0
Депутаты от КПРФ не поддержали бюджет. Рассмотрев на заседании фракции проект ...
26.12.2018 30417 1
Проверить Конституцию России на соответствие требованиям времени предложил ...
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Даже по данным переписи 1897 года, по которой более миллиона, или 1 311 017 ...
25.12.2018 19691 85
Очередной, III-й "Съезд башкирского народа", состоявшийся в Уфе в воскресенье, ...
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Тема темясовских карьеров не утихает до сих пор. Радий Хабиров был крайне ...
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Публицист, руководитель Медиакорсети Шамиль Валеев рассказывает о своих ...
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В гости к ProUfu.ru зашел недавно освободившийся из заключения публицист Роберт ...
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После послания врио главы РБ Радия Хабирова многие спикеры назовут его ...
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Дильмухаметов и Нуриджанов о послании Радия Хабирова
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