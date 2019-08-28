Цифровой ГУЛАГ уже в Уфе: Когда запретят медицинские маски?

В Уфе установят более 950 камер с системой распознавания лиц. Камеры планируют установить в Инорсе и историческом центре Уфы.На улицах Уфы установят 951 камеру с системой распознавания лиц. Контракт на установку камер видеонаблюдения стоимостью 134 млн рублей получил Центр информационно-коммуникационных технологий установит, сообщает «Коммерсантъ-Уфа».По условиям контракта системы видеонаблюдения, в том числе камеры с функцией распознавания лиц, должны быть установлены до конца года в историческом центре города (на улицах Ленина и Революционной) и в микрорайоне Инорс до конца этого года.Данные с камер будут обрабатываться и поступать на хранение в Республиканский центр обработки данных. На нескольких остановках планируется установка «тревожных кнопок».Как сообщает издание, Центр информационно-коммуникационных технологий с момента своего создания в 2012 году не получал таких крупных контрактов.Он оказался единственным участником тендера, предложив цену на 0,5% дешевле от начальной стоимости контракта.