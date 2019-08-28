На улицах Уфы установят 951 камеру с системой распознавания лиц. Контракт на установку камер видеонаблюдения стоимостью 134 млн рублей получил Центр информационно-коммуникационных технологий установит, сообщает «Коммерсантъ-Уфа».
По условиям контракта системы видеонаблюдения, в том числе камеры с функцией распознавания лиц, должны быть установлены до конца года в историческом центре города (на улицах Ленина и Революционной) и в микрорайоне Инорс до конца этого года.
Данные с камер будут обрабатываться и поступать на хранение в Республиканский центр обработки данных. На нескольких остановках планируется установка «тревожных кнопок».
Как сообщает издание, Центр информационно-коммуникационных технологий с момента своего создания в 2012 году не получал таких крупных контрактов.
Он оказался единственным участником тендера, предложив цену на 0,5% дешевле от начальной стоимости контракта.
ПроУфу
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Цифровой ГУЛАГ уже в Уфе: Когда запретят медицинские маски?
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