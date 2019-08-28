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Цифровой ГУЛАГ уже в Уфе: Когда запретят медицинские маски?

  • Опубликовано: ПроУфу | 26.09.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 23408 | Комментарии: 63
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В Уфе установят более 950 камер с системой распознавания лиц. Камеры планируют установить в Инорсе и историческом центре Уфы.

Цифровой ГУЛАГ уже в Уфе: Когда запретят медицинские маски?


На улицах Уфы установят 951 камеру с системой распознавания лиц. Контракт на установку камер видеонаблюдения стоимостью 134 млн рублей получил Центр информационно-коммуникационных технологий установит, сообщает «Коммерсантъ-Уфа».

По условиям контракта системы видеонаблюдения, в том числе камеры с функцией распознавания лиц, должны быть установлены до конца года в историческом центре города (на улицах Ленина и Революционной) и в микрорайоне Инорс до конца этого года.

Данные с камер будут обрабатываться и поступать на хранение в Республиканский центр обработки данных. На нескольких остановках планируется установка «тревожных кнопок».

Как сообщает издание, Центр информационно-коммуникационных технологий с момента своего создания в 2012 году не получал таких крупных контрактов.

Он оказался единственным участником тендера, предложив цену на 0,5% дешевле от начальной стоимости контракта.

ПроУфу
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  • Участник
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  • 1 | 26.09.2019, 09:25 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3844 | Рейтинг: -310,3
Не беспокойтесь, муляжи повесят, всё деньги разворуют, ничего не будет.



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  • 2 | 26.09.2019, 09:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Цифровой ГУЛАГ уже в Уфе

------------------------

Покажут вам таперя козью морду.



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  • 3 | 26.09.2019, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
С одной стороны хорошо, т.к. полиция не патрулирует. НО, увидит ли камера именно НУЖНЫЕ вещи или будет "отключена" при необходимости некоторым лицам.



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  • 4 | 26.09.2019, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Н-да... Канут в лету опера, наблюдающие за квартирой кухарки, засады...



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  • 5 | 26.09.2019, 09:43 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13125 | Рейтинг: -1960
Цифровой ГУЛАГ уже в Уфе: Когда запретят медицинские маски?
__________________________________________
Ну дык, либерализм, демократия и свобода.
Тоталитарным комунякам и не снился такой тотальный контроль за людьми.



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  • 6 | 26.09.2019, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нет, усы приклеивать бесполезно. Главное, чтобы рыло было в пуху - никакая камера не считает.



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  • 7 | 26.09.2019, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
може апосля этого пешие милицейские патрули в башкирских г Учалы и Сибай отменят?! - Жалко ментошек - края у нас люто холодные! Пойдут на пенсию вообще отмороженными - больными, прямо как "северяне" - аяктарым аурта!!!
После онкологии сердечных это третье заболевание массовое, а путин ещё заградительные пошлины на иномарочный автоутиль ввёл и заградительные цены на ГСМ ввёл. Какой то он странный, в Казахстане этот же бензин половину дешевле в пересчёте на рубли!



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  • 8 | 26.09.2019, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Уфе установят более 950 камер с системой распознавания лиц
===========================
Это толко "цветочки", вот скоро начнется всеобщая обязательная чипизация населения пуйлостана.... Тфу млять,-даже думать об этом нехочется!



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  • 9 | 26.09.2019, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Цифровой ГУЛАГ уже в Уфе: Когда запретят медицинские маски?
----------------------
Сочинитель заголовков - идиот! Такие камеры во всем цивилизованном мире висят, чтобы ловить преступников и террористов! Это очень удобно! Вот дадут тебе по башке, а камера все запечатлеет, неужели плохо?



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  • 10 | 26.09.2019, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
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Кацу можно не боятся он же лошадь или все таки ишак ?



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  • 11 | 26.09.2019, 12:34 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13125 | Рейтинг: -1960
9 | 26.09.2019, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Сочинитель заголовков - идиот! Такие камеры во всем цивилизованном мире висят, чтобы ловить преступников и террористов! Это очень удобно! Вот дадут тебе по башке, а камера все запечатлеет, неужели плохо?
____________________________________________
Совершенно верно. И я это без иронии.
Вот только в местах, где террористы собирают самодельные взрывные устройство или в лабораториях, где они производят героин или ещё какую химическую гадость, камеры не висят.
Хотя раньше и на улицах не висели. А сейчас на улицах, домах, в подъездах, в магазинах.
И что-то мне подсказывает (наверное, чуйка), что на этом не остановятся.
Есть ещё много мест куда можно прилепить камеру. Например, квартиры. Заодно попутно можно и налоги собрать с людей, которые сдают их внаём.
Не знаю, хорошо это или плохо.
Тем более, когда технологии развиваются.
Скоро умельцы смогут изготавливать боевые отравляющие вещества, что называется, с колена.



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  • 12 | 26.09.2019, 12:38 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1329 | Комментарии: 65685 | Рейтинг: +12233,4
Тоталитарным комунякам и не снился такой тотальный контроль за людьми.
_______________________________________
Снился! Еще как снился! Фразу из анекдота "Как умеем, так и работаем" - все помнят...
Просто поход к коммунизму закончился до появления цифровизации.

Вместо камер - были капитаны пронины.
Еще один анекдот совеццких времен:

1943 год, Зима. Москва. Мороз 30 градусов. Прохожие подняли воротники.
А капитан Пронин сидит на проводах и делает вид, что читает газету.



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  • 13 | 26.09.2019, 12:49 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13125 | Рейтинг: -1960
Снился! Еще как снился! Фразу из анекдота "Как умеем, так и работаем" - все помнят...
Просто поход к коммунизму закончился до появления цифровизации.

Вместо камер - были капитаны пронины.
Еще один анекдот совеццких времен:

1943 год, Зима. Москва. Мороз 30 градусов. Прохожие подняли воротники.
А капитан Пронин сидит на проводах и делает вид, что читает газету.
______________________________________________
Капитаны Пронины были профессионалами высшей пробы.
И не одну жизнь спасли.
Ты не равняй этих профи с упомянутыми здесь Хватами.



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5

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  • 14 | 26.09.2019, 15:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 26.09.2019, 12:38 | Автор: Кухарка
Публикации: 1326 | Комментарии: 65667 | Рейтинг: +12231,8

5 | 26.09.2019, 09:43 | Автор: Корней
Публикации: 5 | Комментарии: 13115 | Рейтинг: -1957,9

Тоталитарным комунякам и не снился такой тотальный контроль за людьми.
_______________________________________
Снился! Еще как снился! Фразу из анекдота "Как умеем, так и работаем" - все помнят...

=================

Все давно знают, что в ЦРУ был создан специальный отдел по сочинению
анекдотов про нас. Только ты корчишь из себя... хм... Ну, поняла.

Не надо верить, что это, якобы, народ сочинял про Василь Иваныча и
Петьку, Леонида Ильича... Кстати, рассказчик обязательно причмокивал,
копируя Брежнева. Как мелко и гадко. Особенно Хазанов в этом преуспел.

Всё работало на развал. Так что ты, Лена, не считай нас за лохов. Теперь мы поумнели. Эх, эту бы информированность - да на пору нашей молодости!..



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  • 15 | 26.09.2019, 15:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Как же кухарка ненавидит свою Родину.



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  • 16 | 26.09.2019, 17:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 26.09.2019, 15:57 | Автор: Не зарегистрирован

Как же кухарка ненавидит свою Родину.
=====
это твой путин - Родина?! Ничего не попутал? Да он по немецки шпарит лучше чем по русски! На русском у него одна "подворотня"! Кстати что есть Родина, сказки про "картинки в букваре" не катят! Родина это семья! 0т вашего путина его Люська сбежала! Старушки за 60 от бабаёв за просто так не сбегают!
Если страну с разворовывания перевести на развитие, то через год мы будем жить как в Европе, а лет чрез пяток к нам на заработки трудолюбивые евро-американцы поедут! Вам же предлагали "программу 500 дней", а вы выбрали путина, т.е.удвоение количества долларовых млрд-ов, - это ваш персональный выбор!



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2

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  • Участник
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  • 17 | 26.09.2019, 17:21 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13125 | Рейтинг: -1960
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
16 | 26.09.2019, 17:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

15 | 26.09.2019, 15:57 | Автор: Не зарегистрирован

Как же кухарка ненавидит свою Родину.
=====
это твой путин - Родина?! Ничего не попутал? Да он по немецки шпарит лучше чем по русски! На русском у него одна "подворотня"! Кстати что есть Родина, сказки про "картинки в букваре" не катят! ...
________________________________________
Сразу было понятно, что так и ответят.
У либерастов всегда одна и та же песня про любовь к Родине.



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1

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  • 18 | 26.09.2019, 17:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сразу было понятно, что так и ответят.
У либерастов всегда одна и та же песня про любовь к Родине.
-------------------
Это же она сама себе анонимит. Больше здесь заступиться за нее некому.



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1

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  • 19 | 26.09.2019, 17:40 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13125 | Рейтинг: -1960
Вам же предлагали "программу 500 дней", а вы выбрали путина, т.е.удвоение количества долларовых млрд-ов, - это ваш персональный выбор!
_______________________________________________
В общем-то это вам предлагали 500 дней и вы выбрали Ельцина.
Да вы, вообще, много чего предлагали в конце 80-х и в 90-х.
Что сделали?
"Обмылок из великой державы"?
"Разграбили страну, из которой за годы властного беспредела было вывезено за границу богатств и капиталов на сумму превышающую 1,2 ТРИЛЛИОНА долларов; страну отброшенную в своем развитии и общем экономическом потенциале на уровень 1930–1940 годов;
Россия 2000 года — это 1,2 ПРОЦЕНТА мировой экономики, то есть уровень третьеразрядной страны четвертого–пятого десятка стран мира (царская Россия в 1913 году — 2,5 процента, а СССР в 1985 году — 21 процент мировой экономики).
Россия 2000 года — это полуколониальная страна, обеспечивающая дешевыми сырьевыми ресурсами процветание США и Европы. Весь совокупный баланс активов государственных и коммерческих банков всей России меньше активов даже ОДНОГО, всего ДЕСЯТОГО по рейтингу банка Японии. Валовой Внутренний Продукт (ВВП) только одного штата США — Калифорнии в ПЯТЬ раз больше ВВП всей России. По доходу ВВП на душу населения страна отстаёт даже от таких стран как Румыния, Малайзия, Таиланд, Колумбия, Венесуэла, Алжир, Ливан и т. д.
Страну, где доля «теневых» сделок в экономике составляет 40 процентов, и по этому показателю в мире уступает только Колумбии.
Страна в которой за чертой бедности, то есть практически нищих, более 50 МИЛЛИОНОВ человек, около пяти миллионов беспризорников, что больше всего населения Ирландии или Финляндии.
Страну в которой только с 1997 по 2000 года смертность от употребления наркотиков увеличилась в 12 раз, а среди детей — в 42 раза!!!
Страну, в которой к концу 2000 года уже насчитывалось 69 000 ВИЧ–инфицированных, что в 2,5 раза больше, чем в 1999 году.".
(Мне интересно было прочитать).



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  • 20 | 26.09.2019, 17:56 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1329 | Комментарии: 65685 | Рейтинг: +12233,4
Дизайнер, которому сломали ногу при задержании, заявил, что Yota скрыла его звонки в полицию и скорую помощь
· Ива Цой · 26.09.2019 15:49
25
Перепосты
23
Дизайнер Константин Коновалов, которому полицейские при задержании 27 июля сломали ногу, написал, что его мобильный оператор Yota скрыл данные о его звонках в день митинга в полицию и скорую помощь. Он опубликовал выданную ему детализацию, где, по его словам, отсутствуют данные о двух исходящих звонках в период с 14:46 до 14:53. Там указано лишь то, что дизайнер дважды звонил кому-то через мессенджер и один раз принял смс-сообщение.

«Я поговорил с сотрудниками Yota. Они заверили, что это не техническая ошибка, а вызовы в экстренные службы из детализации просто так пропасть не могли», — добавил Коновалов.

При этом сотрудники ОМВД по району «Аэропорт» все равно провели проверку по факту жалобы Коновалова о том, что в день задержания к нему не пускали адвокатов. По результатам проверки полицейские установили, что в действии их коллег «нарушений требований действующего законодательства не усматривается». «Только как полиция получила мою жалобу, если Yota считает, что я не звонил в полицию?» — задается вопросом Коновалов.

Коновалов был одним из первых задержанных перед акцией 27 июля. При задержании ему сломали ногу. На него составили протокол о нарушении правил проведения акции и оштрафовали на 10 тысяч рублей.
___________________________________
Цифровизация НЕ ДЛЯ ВАС, ватаны!
Когда вам понадобится защита своих прав или помощь - ничего "найдено" в базах не будет. А вот вас - разыщут на щелчок пальцев.



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