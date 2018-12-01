Это вам не под пулями ползать и воров ловить

В Башкирии полиция в новогодние праздники будет охранять церкви и храмы.В ночь с 6 на 7 января будет обеспечиваться безопасность в более чем в 150 храмах и церквях.В связи с празднованием наступления Нового года и Рождества Христова Министерство внутренних дел по РБ принимает необходимые меры по обеспечению безопасности населения и охране общественного порядка, сообщили в пресс-службе МВД по республике.В новогоднюю ночь полицейские вместе с дружинниками, сотрудниками частных охранных предприятий и представителями казачества под охрану возьмут более 180 объектов, где пройдут праздничные массовые мероприятия. В ночь с 6 на 7 января будет обеспечиваться безопасность в более чем в 150 храмах и церквях.Полиция напоминает об осторожности при использовании пиротехнических изделий, а также при употреблении алкоголя.