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Это вам не под пулями ползать и воров ловить

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В Башкирии полиция в новогодние праздники будет охранять церкви и храмы.

Это вам не под пулями ползать и воров ловить


В ночь с 6 на 7 января будет обеспечиваться безопасность в более чем в 150 храмах и церквях.

В связи с празднованием наступления Нового года и Рождества Христова Министерство внутренних дел по РБ принимает необходимые меры по обеспечению безопасности населения и охране общественного порядка, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

В новогоднюю ночь полицейские вместе с дружинниками, сотрудниками частных охранных предприятий и представителями казачества под охрану возьмут более 180 объектов, где пройдут праздничные массовые мероприятия. В ночь с 6 на 7 января будет обеспечиваться безопасность в более чем в 150 храмах и церквях.

Полиция напоминает об осторожности при использовании пиротехнических изделий, а также при употреблении алкоголя.






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  • 1 | 30.12.2018, 09:09 | Автор: Не зарегистрирован
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Да уж ! Это только и осталось полиции , пьяных прихожан охранять .



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  • 2 | 30.12.2018, 09:19 | Автор: Не зарегистрирован
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Раньше говорили: "Моя милиция меня бережет", и действительно увидеть постовых милиционеров на улице было нормой.
Сейчас по видимому после переименования, изменились и задачи, теперь "Полиция Храмы бережёт" , а постовых "Дядей Степ" вообще как волной смыло!
А знаете в чем принципиальное отличие милиции от полиции в РФ?!
Покажу на примере: В годы моей молодости я жил на Первомайской и отделение милиции находилось в подвале дома по адресу Первомайская 35, там же находилось и домоуправление.
Ну а какие хоромы сейчас у полиции, и у ЖЭУ не мне Вам рассказывать.
Так что "Денег нет. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья! ... "



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  • 3 | 30.12.2018, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 30.12.2018, 09:19 | Автор:
.........." А знаете в чем принципиальное отличие милиции от полиции в РФ?!
Покажу на примере: В годы моей молодости я жил на Первомайской и отделение милиции находилось в подвале дома по адресу Первомайская 35, там же находилось и домоуправление.
Ну а какие хоромы сейчас у полиции, и у ЖЭУ не мне Вам рассказывать.
Так что "Денег нет. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья! ... "
===============================================
Камарилья боится обидеть своих защитников , создает " условия "
Но простым ( рядовым ) полицаям , тоже не сладко служить в
настоящее время , под все оглушающей вседозволенностью и
коррупционностью своего непосредственного начальства !
Пример тому - Недавний секс - скандал !



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  • 4 | 30.12.2018, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
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Неумолимая статистика: пик смертности в России приходится на начало января.

Пик смертности в России приходится на новогодние праздники. По статистике, наша страна может лишиться около 18 тысяч своих граждан. Такие цифры озвучил руководитель Московского НИИ психиатрии, ведущий российский эксперт в области алкогольной смертности и алкогольной политики, доктор медицинских наук Александр Немцов.

Ни для кого не секрет, что причиной подобного становится избыточное потребление спиртосодержащих напитков. В первые три дня января люди умирают от отравления алкоголем, с 5 по 7 января – пик алкогольных психозов, а именно, «белой горячки». Также в эту неделю возрастает количество убийств и самоубийств. В группе риска – мужчины от 30 до 54 лет. В особенности те, кто потребляет крепкий алкоголь.
***
Правильно поступают органы. На 5-7 января приходиться пик психозов. а именно "белой горячки" Также в эту неделю возрастет число убийств....



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  • 5 | 30.12.2018, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все это мелочи господа-товарищи по сравнению с нашей новой ракетой "Авангард", которая развивает скорость 27 махов (Один мах равен скорости звука в воздухе, это около 350 метров секунду
Так вот, 27 Махов — это 27 скоростей звука. Практически, как в анекдоте про Вовочку и что может быть быстрее мысли. Только понос — говорит школьник учительнице — подумать не успел, а уже в штаны наложил. И здесь тоже самое — это просто представить-то трудно, а уж если говорить о том, что "Авангард" умудряется на таких скоростях еще и маневрировать по вертикали и горизонтали — это просто финиш.
Как говорили в моей молодости: Пи@деТь, не мешки ворочить"



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  • 6 | 30.12.2018, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
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вы сами подумайте: перед вами не 140 млн, а, допустим 80...90 млн нищих сограждан. Развлечения у нищих самые примитивные...девы низкой социализации, алкоголь, кине и всё! Каким образом эту нищую толпу удержать в повиновении? - Только один способ, увеличивать численность внутренних войск, а как их именовать дело тридесятое, менты, понты, гвардейцы, как угодно, функции на них возложенные они исполнят чётко! Это показало и чечня, и Беслан, Норд-Ост, Грузня, Укра, - только скажи: "Фас" и эти войска растерзают кого угодно. Кто в 2018.03.18 вспомнил убийство трёхмесяячного Умарали? У нас принято с недоверием относиться к "чёрным", а у них мужики воюют, но женщин и детей никто не трогает! Сиротских домов не организовывают!
Жаль не дожил Глушков Иван Иваныч всю В0В пришедший в войсковой разведке. Знакомые с азами военного дела знают, - войсковая разведка это смертники. Он своё своё возвращение объясняет т.о.: ""Я рос сиротой. Воровал от голода. Зима, холод, суну голые ноги в навоз, - отогреваю. Меня приютила башкрская семья, когда набедорурим тётя Венера всех могла побить, своих, родных детей сильнее чем меня! Попробовал бы кто заикнуться перед ним о необходимости уничтожения башкирского народа!



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  • 7 | 30.12.2018, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Правильно поступают органы. На 5-7 января приходиться пик психозов. а именно "белой горячки" Также в эту неделю возрастет число убийств...
----------------------------------------------------------
Все общаги на ВАЗе обеспечить нарядами полиции.



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  • 8 | 30.12.2018, 11:49 | Автор: Не зарегистрирован
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6-му
А мне отец рассказывал кода их завод (УМПО) эвакуировали в Уфу, башкиры кратно подняли цены на продукты. Идти домой после тяжелой работы было опасно, башкиры объединившись в шайки нападали на одиноко идущих Рыбински рабочих, грабя и избивая их. Но это продолжалось не долго, Рыбинские поняв, что башкиры по сути своей трусы, стали выходить из проходной не менее чем по три человека и нападения махом прекратились...
А со временем, башкиры вообще старались обходить Рыбинских стороной...



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  • 9 | 30.12.2018, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
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8-му. Кратно поднять цены башкиры не могли, они ваще не торговали и до сих пор не торгуют.
А по твоему "башкиры по сути своей трусы" воевали в ВОВ тогда, когда ваши прятались за спинами башкир.



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  • 10 | 30.12.2018, 12:18 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 30.12.2018, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован

8-му. Кратно поднять цены башкиры не могли, они ваще не торговали и до сих пор не торгуют.
А по твоему "башкиры по сути своей трусы" воевали в ВОВ тогда, когда ваши прятались за спинами башкир.
*********************************
Это точно! Башкиры могли снять с себя последнее и отдать, если видели, что человек в бОльшей нужде. И рядом с УМПО не было башкирских деревень, были татарские или смешанные.



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  • 11 | 30.12.2018, 12:28 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1903 | Комментарии: 62685 | Рейтинг: +12208,4
Все общаги на ВАЗе обеспечить нарядами полиции.
_____________________________
На ВАЗе нет церквей и мечетей - следовательно и охранять некого и не от кого. Все забулдыги,ворюги и криминал - обитают и роятся именно в религиозных сооружениях.



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  • 12 | 30.12.2018, 12:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всех с наступающим Новым годом! Здоровья, бодрости и успехов вам всем!

А милиция пусть выполняет ту работу, которая на них возложена.



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  • 13 | 30.12.2018, 12:36 | Автор: Harrison
    Публикации: 68 | Комментарии: 11223 | Рейтинг: -1825,2
Все забулдыги,ворюги и криминал - обитают и роятся именно в религиозных сооружениях.
------------------------------------------

Это что-то новенькое даже для вас, мадам.

А поподробнее можете, обосновать, такскать, с целью убедить аудиторию



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  • 14 | 30.12.2018, 12:39 | Автор: Harrison
    Публикации: 68 | Комментарии: 11223 | Рейтинг: -1825,2
В новогоднюю ночь полицейские вместе с дружинниками, сотрудниками частных охранных предприятий и представителями казачества под охрану возьмут более 180 объектов, где пройдут праздничные массовые мероприятия. В ночь с 6 на 7 января будет обеспечиваться безопасность в более чем в 150 храмах и церквях.
------------------
Не вижу ничего в этом плохого.
Чего возбудились то, на то и полиция, чтоб за порядком следить.
Желчегонки долбаните, либерасты, вам не угодишь.



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  • 15 | 30.12.2018, 12:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Где-то читал: 25-го - Рождество (рождение). Через неделю новорождённому
производят обрезание, он становится полноправным. Это выпадает на 1-е января. Новый Gott. (У славян "год" назывался "Лето"). Ну, будьте здравы, бояре!..



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  • 16 | 30.12.2018, 12:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Стерлитамаке лет как 10-ть не видно пеших патрулей.



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  • 17 | 30.12.2018, 12:51 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1903 | Комментарии: 62685 | Рейтинг: +12208,4
И рядом с УМПО не было башкирских деревень, были татарские или смешанные.
____________________________________
Про башкирские - всё верно. Таковых тут отродясь небывало!

На счет татарских - тоже полнейшая брехня.

Посмотри по названиям:
Сельское Богородское, Лопатино, Тимашево, Сипайлово, Черниковка, Каловка, Сипайлово, Нахаловка, Шакша, Базилевка, Шильникова, Глумилино, Волково, Курочкино... Татары были, но их было не ОЧЕНЬ не много... Богородское, впрочем, основано крещеным татарином Иваном Кадомец...

Вот перепись Уфимского уезда на 1897 год:

Национальность Население, чел. % от общего
Русские 228 302 61,22
Башкиры 114 493 30,70
Тептяри 9001 2,41
Татары и Мещеряки 5699 1,53
Черемисы 3968 1,06
Мордва 3826 1,03
Всего 372 906 100,00

Как видим - башкир было ЗНАЧИТЕЛЬНО больше в Уф.уезде, чем татар. Но башкиры слились на в в ЭТОМ районе(ныне Калининский и Орджоникидзевский районы г.Уфы) -



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  • 18 | 30.12.2018, 12:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 30.12.2018, 12:34 | Автор: Не зарегистрирован
Всех с наступающим Новым годом! Здоровья, бодрости и успехов вам всем!

А милиция пусть выполняет ту работу, которая на них возложена.
///\\\
вы чо тут против линии Путина?



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  • 19 | 30.12.2018, 12:54 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1903 | Комментарии: 62685 | Рейтинг: +12208,4
Поправлюсь:

Татары были, но их было ОЧЕНЬ не много...

Но башкиры слились НЕ в ЭТОМ районе(ныне Калининский и Орджоникидзевский районы г.Уфы) -



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  • 20 | 30.12.2018, 13:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В полицию милицию идут отребье. Те у кого стать бандитом очко не позволило. Маленький ограниченный человек наделённый властью - нет ничего омерзительней. Вам нужны доказательства? Не приведи господь.. Если вам на встречу идёт такой, перейдите на другую сторону, мало ли что в его зачаточном мозгу копошится.



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