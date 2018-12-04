В Башкортостане заместитель начальника изолятора временного содержания Мечетлинского района, сев пьяным за руль автомобиля, насмерть сбил женщину, сообщает ProUfu.
В пресс-службе МВД Башкортостана подтверждают информацию об аварии со смертельным исходом с участием пьяного сотрудника полиции. По данным МВД, в канун нового года автомобиль Suzuki Grand Vitara, за рулем которого находился пьяный полицейский, сбил 55-летнюю женщину. Она шла по обочине на неосвещенном участке трассы.
Полицейского обещают уволить "по отрицательным основаниям" и привлечь "к установленной законом ответственности".
Увольнение в обмен на смерть человека
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