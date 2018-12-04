Уфа. Значимые события прошлого года

Медиакорсеть выбрала самые значительные события уходящего года в столице Башкирии. 2018 год подарил Уфе много стресса - закрытие Бельского моста, смену руководства, громкие дела и серьезные административные изменения. Зато есть, о чем вспомнить и что рассказать. Вспоминаем, как уфимцы провели уходящий год.Транспортная реформаМедикорсеть посвятила теме транспортной реформы в городе проект «Уфалогия»: в течение дня журналисты издания, коллеги и волонтеры всесторонне освещали вопросы, связанные с транспортом в городе. Тогда, 16 ноября, были сделаны семь выводов:Необходимо ликвидировать дефицит машин при осуществлении перевозок людей, живущих в пригородах Уфы.Восполнить те популярные маршруты, которые были ликвидированы.Надо организовать движение городского движения по расписанию.Четкое выполнение водителями своих обязанностей.Необходимо, чтобы водители четко выполняли правила ПДД.Зимой актуален вопрос об отоплении машин, зачастую они не отапливаются.Необходимо увеличивать долю машин большой вместимости.Новый мэрКресло мэра вместо ушедшего в Совет Федерации Ирека Ялалова занял заместитель гендиректора ПАО «Газпром-Газораспределение-Уфа» Ульфат Мустафин. Начал он карьеру сити-менеджера с разгрома вагончика с шаурмой, что будет дальше - посмотрим.- Прежде всего, хотел бы поблагодарить депутатов за ваше решение - оно, на мой взгляд, было трезвым и обдуманным, - отметил Радий Хабиров. - Я не буду скрывать, что этого человека знаю долго, нас связывали личные отношения, но я очень надеюсь, что вам всем вместе удастся сделать так, чтобы город наш развивался, был комфортным - это самое главное. Я прекрасно понимаю, какая это большая ответственность. Конечно, Уфа - и есть Башкортостан, четверть жителей республики проживает в столице. Поэтому правительство Республики Башкортостан будет вашим верным союзником.Стратегия 2030В Уфе 9 декабря, на последнем заседании Горсовета Уфы в уходящем 2018 году, депутаты проголосовали за принятие Стратегии развития Уфы до 2030 года.Проект Стратегии социально-экономического развития города поддержали 29 депутатов, один не голосовал, двое выступили «против».Пять основных задач, поставленных в документе, звучали следующим образом:Сильная экономикаСоциальный комфорт горожанГармоничное жизненное пространствоКачественная городская средаЭффективная открытая властьДа будет светНа одном из оперативных совещаний министр ЖКХ Михаил Киреев доложил, что в Уфе с 23.30 до 6.00 отключают 65% светоточек, это экономит бюджету города 9 млн руб в месяц. На практике это выглядит так: одна из трех лампочек наружной сети горит, а две отключают. Но есть в городе и подходы к школам, которые не освещаются, а это не есть хорошо.Ситуацию начали исправлять во второй половине ноября 2018 года. Программа по ликвидации «темной Башкирии» продолжается.Наладили Бельский мостМесяц уфимские автолюбители жили в панике: закрытие главного моста города перекрыло основную артерию движения и создало сильные заторы на дорогах. К счастью, мост достаточно оперативно отремонтировали, и движение возобновилось.Кстати, на днях управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы назначило три конкурса на отбор проектировщиков ремонта трех мостов через реку Белую. Даты проведения конкурсов – 1 и 6 февраля следующего года.Международный уфимский марафон17 сентября в Уфе состоялся традиционный Уфимский международный марафон. На дистанцию в 42,2 км вышли около 3600 человек. Причем для участия в марафоне приехали не только жители Башкирии, но и бегуны из других регионов страны.При этом каждый выбрал дистанцию в соответствии со своими физическими возможностями. 3 км пробежали 1400 человек, 10 км – 1200 человек, полумарафон 21,1 км – 700 человек и 300 человек осилили самую сложную дистанцию 42,2 км.Форум Международной ассамблеи городовНа XXVI сессии Международной Ассамблеи столиц крупных городов (МАГ) в сентябре прошло заседание, главной целью которого стало обозначение направлений для будущей совместной работы экспертов. Участие в мероприятии приняли генеральный директор МАГ Владимир Селиванов, а также глава администрации Уфы Ирек Ялалов и члены правления МАГ.Действующий на тот момент мэр Уфы Ирек Ялалов озвучил главные направления развития: содействие интеграционным процессам формирования и развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС); продвижение передового опыта решения городских проблем; безопасность городской среды и, в частности, информационное обеспечение устойчивого развития городов, уточнили в пресс-службе городской мэрии.Форум малого бизнеса стран-участниц ШОС и БРИКСНа форум, который работал 18-19 октября, приехали делегации из 24 стран ближнего и дальнего зарубежья и более 40 регионов России. Самое интересное - это, наверное, возникновение отдельной бизнес-площадки на пространстве. И если на первом форуме в 2015 году участники по большей части пристреливались друг к другу, на последующих зазвучало все больше конкретики.Конгресс-холл "Торатау"Здание конгресс-холла, принимающего самые крупные и значимые мероприятия для города, обрело новое имя после решения врио главы республики Радия Хабирова по вопросу разработки или сохранения шиханов. Теперь событийная площадка будет носить имя горы "Торатау".- Что касается горы Куштау, то охранного статуса у нее нет, разрешительные документы на начало разработки выданы еще в 2017 году, и работы уже ведутся, - отметил Радий Хабиров. - Если запасы здесь подтвердятся – это приемлемый вариант решения проблемы.Первый международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова24 апреля в Башкирском государственном театре оперы и балета открылся первый международный музыкальный фестиваль народного артиста Башкортостана и Татарстана, двухкратного обладателя премии "Грэмми", лауреата Национальной театральной премии "Золотая маска", Кавалера Ордена дружбы народов Ильдара Абдразакова. И это действительно значимое культурное событие года наряду со ставшими традиционными Шаляпинскими вечерами.