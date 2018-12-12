В Новом году уж точно заживем: Тарифы ЖКХ выросли на 1,7%

Правительством было принято решение о двухэтапном повышении тарифов ЖКХ. Вторая волна запланирована на июль. С 1 января в России тарифы на коммунальные услуги выросли на 1,7%. Результат в рублях жители Башкирии узнают из квитанций, которые они получат уже в начале февраля.Как было заявлено, индекс роста стоимости услуг для всех регионов единый, но только до 1 июля. С 1 июля начнется заключительный этап программы повышения тарифов ЖКХ, принятой правительством в ноябре 2018 года. Рост составит 2,4%, но он не будет одинаковым для всех. Для некоторых регионов установили минимальную планку в 2%, в том числе для Башкирии.Есть и регионы, в которых повышение тарифов с 1 июля будет выше среднего: Москва – 4,8%, Санкт-Петербург – 4,5%, Дагестан – 3,8 %, Московская область – 3,5%, Тульская область – 3,4%, сообщает rg.ru.Для 41 региона установлена максимальная граница повышения коммунальных платежей – 3,7%. Эта цифра ниже среднего показателя по стране.