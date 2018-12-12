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В Новом году уж точно заживем: Тарифы ЖКХ выросли на 1,7%

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Правительством было принято решение о двухэтапном повышении тарифов ЖКХ. Вторая волна запланирована на июль. С 1 января в России тарифы на коммунальные услуги выросли на 1,7%. Результат в рублях жители Башкирии узнают из квитанций, которые они получат уже в начале февраля.

В Новом году уж точно заживем: Тарифы ЖКХ выросли на 1,7%


Как было заявлено, индекс роста стоимости услуг для всех регионов единый, но только до 1 июля. С 1 июля начнется заключительный этап программы повышения тарифов ЖКХ, принятой правительством в ноябре 2018 года. Рост составит 2,4%, но он не будет одинаковым для всех. Для некоторых регионов установили минимальную планку в 2%, в том числе для Башкирии.

Есть и регионы, в которых повышение тарифов с 1 июля будет выше среднего: Москва – 4,8%, Санкт-Петербург – 4,5%, Дагестан – 3,8 %, Московская область – 3,5%, Тульская область – 3,4%, сообщает rg.ru.

Для 41 региона установлена максимальная граница повышения коммунальных платежей – 3,7%. Эта цифра ниже среднего показателя по стране.






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  • 1 | 10.01.2019, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Весь смысл поднятия цен на ЖКХ в два этапа заключается в том , что в два этапа выгодней ! Во втором этапе идет повышение процент на процент и в итоге получается гораздо больше нежели были подняты тарифы в один этап.
Так что не думай те что путин о вас заботится, он ищет выгоду для своих холуев.



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  • 2 | 10.01.2019, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 10.01.2019, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
***
Также как повышающие коэффициенты в наебулинском ОСАГО.
Не на ставку, а проценты на проценты



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  • 3 | 10.01.2019, 11:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В СССР был дешёвый газ и бензин, солярка ничего не стоила. Квартплата копейки. Страна народная. Сейчас страна буржуйная. Бывшие коммунисты как простихосподи предали свою идею и своих отцов и продались сатане. А кухарке, тогда всё не в радость и счас неудовлетворяет. Чё надо то, какой систем? Как в Парижах не будет, менталитет не тот.



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  • Участник
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  • 4 | 10.01.2019, 12:59 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 3331 | Рейтинг: -275,4
Кухарка ещё поплпчет по СССР.



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  • 5 | 10.01.2019, 13:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 10.01.2019, 12:59 | Автор: xrul
Публикации: 103 | Комментарии: 3326 | Рейтинг: -274,5
Кухарка ещё поплачет по СССР.
=========================
Все МЫ уже плачем...



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  • 6 | 10.01.2019, 13:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"В СССР был дешёвый газ и бензин, солярка ничего не стоила. Квартплата копейки." Говорить, что в СССР что-то было дешевле нельзя. Любой экономист скажет, что в СССР не было денег, были талоны как деньги. СССР потому и развалился, что вся экономика была убыточная, а держалась на ограблении народа.



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  • 7 | 10.01.2019, 14:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Для некоторых регионов установили минимальную планку в 2%, в том числе для Башкирии.
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____________________________________________________________
________ Админ! Зачем мне знать минимальную планку? Меня больше максимальная планка волнует, а про неё у Вас не слова! Очень Опытный



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  • 8 | 10.01.2019, 14:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Медвепути сидят в бунгало на Мальдивах, пьют шампанское, закусывают омарами. Вдруг один из них начинает хохотать и топать ножкой, повторяя - "во дебилы". - "Ты это чего?" спрашивает другой. " - Да я это, наш народ вспомнил.."



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  • 9 | 10.01.2019, 14:20 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 10.01.2019, 13:38 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

"В СССР был дешёвый газ и бензин, солярка ничего не стоила. Квартплата копейки." Говорить, что в СССР что-то было дешевле нельзя. Любой экономист скажет, что в СССР не было денег, были талоны как деньги. СССР потому и развалился, что вся экономика была убыточная, а держалась на ограблении народа.
++++++++++++++++++++++++
Ни хся ограбление. Хочу что бы меня сейчас так грабили - давали бесплатные путевки в санатории профилактории, бесплатно квартиры, кормили натуральными молочными продуктами, насильно устраивали на работу на оклад. Да, ещё лечили бы бесплатно по полной, да детишек в пионер лагеря на откорм и ВУЗ бесплатно.И ходить по ночному городу, до рассвета, потому что моя милиция меня бережет.



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  • 10 | 10.01.2019, 15:00 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 10.01.2019, 13:38 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"В СССР был дешёвый газ и бензин, солярка ничего не стоила. Квартплата копейки." Говорить, что в СССР что-то было дешевле нельзя. Любой экономист скажет, что в СССР не было денег, были талоны как деньги. СССР потому и развалился, что вся экономика была убыточная, а держалась на ограблении народа.
_______________________
Это ещё что тут за великий экономист вылез, знаток функции денег?
СССР развалился из-за того, что не мог обеспечить таких, как ты кружевными трусиками, как на западе, и прочим западным ширпотребом.
А народу хотелось работать как в СССР (спустя рукава, с опохмелкой с утра), а шмотки иметь как на западе.
Получили, что получили. Так неча теперь 3,14...ть про недостатки СССР: сопи в две дырки и радуйся кружевным трусам от Версачче. Вот Украина тоже вымайданила себе такие трусы, а прочее... Не будем о грустном.



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  • 11 | 10.01.2019, 15:28 | Автор: Не зарегистрирован
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ПРИСЛАЛА "ИНТЕР - СОРОКА"
НЕ ПОКУПАЕМ БЕНЗИН!!!
Январь ЛУКОЙЛ
Февраль SHELL
Март ГАЗПРОМ
Апрель ТНК
Май ТАТНЕФТЬ
Июнь B P
Июль Рос Нефть
ВСЕМ ВОДИТЕЛЯМ СТРАНЫ
Цены на топливо стремительно растут.
В Европе прошла акция -
"Не покупай бензин один день!"
Производители лишь посмеялись - долго продолжаться это не может.
Но мы должны принимать меры!
Чтобы остановить рост цен, надо в течение 1 -2 месяцев НЕ ПОКУПАТЬ БЕНЗИН и ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО на заправке КРУПНЕЙШЕГО ПОСТАВЩИКА региона - покупать только у конкретного продавца - смотри СПИСОК вверху.
Тогда, чтобы заманить потребителей, остальные станут СНИЖАТЬ ЦЕНЫ!
Для достижения эффекта нужно, чтобы компании лишились тысяч клиентов - этого легко достичь!
ОТПРАВЬТЕ это сообщения 30 своим знакомым, а каждый из них - следующим, то уже на 6-м кругу это сообщение - уже через неделю в этой акции будут участвовать 300 МИЛЛИОНОВ человек!
ЭТО ВСЕМИРНАЯ АКЦИЯ!
В НАРОДЕ ЕСТЬ СИЛА, под которой сломается любая корпорация и сама система - НАЧНЁМ С МАЛОГО!
ПОВЕРЬ В СИЛУ КОЛЛЕКТИВА!
ПЕРЕДАЙ текст дальше, даже если ты не водитель.
Дешёвый бензин = дешёвая продукция = более качественная жизнь!



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  • 12 | 10.01.2019, 15:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
СМИ сообщили, что 29 летняя дочь бывшего министра ЖКХ РТ приобрела в Великобритании за 2 млрд. руб. домик.
У дома 10 спален, 15 ванных, два лифта в разных частях дома, гараж на 6 машин. Вокруг особняка раскинулся шикарный сад на 1,2 га.



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  • 13 | 10.01.2019, 16:15 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 10.01.2019, 15:28 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
***
Ну их нафиг.
Лучше машину продать?
Правда сегодня последнее не совсем реально...



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  • 14 | 10.01.2019, 17:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вам не приходила в голову мысль, что вот такими тарифами, налогами и ценами, мы все не просто кормим, а обеспечиваем роскошную жизнь ох-евшим дяденькам - паразитам, не производящим никаких благ? Что стране уже не угнаться за мировым прогрессом НИКОГДА? Если только не чудо или сталинский рывок?



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  • 15 | 10.01.2019, 17:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ааа, пить будем, гулять будем, а смерть придёт, помирать будем! Пропади оно всё пропадом.



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