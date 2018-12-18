Вор, мошенник, Единоросс. Наше «культурное наследие»

Бывший зампред башкирского исполкома «Единой России» предстал перед судом. В Ишимбайском городском суде начались слушания по обвинению в крупном мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) бывшего заместителя председателя башкирского исполкома «Единой России» Рината Мигранова. Процесс по его делу начался, как следует из картотеки судебных дел, 19 декабря. На 25 января назначено продолжение.По данным “Ъ-Уфа”, господина Мигранова обвиняют в том, что в 2015 году он незаконными образом приобрел права на чужое имущество — два строения площадью около 140 кв. м на территории детского оздоровительного лагеря «Орленок» возле деревни Байгузино под Ишимбаем.Сумма сделки составила около 60 тыс. руб. Следствие оценивает рыночную стоимость построек в 520 тыс. руб., ущерб — в 460 тыс. руб.Потерпевшим по уголовному делу признана общественная организация «Культурное наследие Башкортостана» (с конца прошлого года ее возглавляет сам Ринат Мигранов).Объекты лагеря были переданы в безвозмездное пользование сначала региональному отделению «Единой России», а партия, в свою очередь, в 2014 году передала их «Культурному наследию». Управляло лагерем на тот момент, по данным следствия, ООО ДОЛ «Орленок», учредителем которого в 2012-2015 годах была «Единая Россия», а с 2015 года — жена Рината Мигранова Эльза.В правоохранительные органы заявление о незаконном отчуждении объектов, по данным “Ъ-Уфа”, написала бывший директор «Культурного наследия Башкортостан» Гульнара Бадри. Она заявила, что не согласовывала продажу строений, а выписка из протокола собрания членов организации была подделана.Сам Ринат Мигранов заявил “Ъ-Уфа”, что вины в инкриминируемых ему действиях не признает и уверен, что его обвиняют в «какой-то ерунде».Ринат Мигранов работал заместителем руководителя исполкома реготделения «Единой России», по данным сайта партии, в 2004-2014 годах. Возглавлял отдел агитационно-пропагандистской работы. В 2008-2011 годах — помощник депутата Госдумы. В 2008-2011 годах работал главным редактором газеты «Единая Россия. Башкортостан».С 2016 года возглавляет Союз садоводов Республики Башкортостан, с конца 2018 года — «Культурное наследие Башкортостан».