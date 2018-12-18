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Вор, мошенник, Единоросс. Наше «культурное наследие»

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Бывший зампред башкирского исполкома «Единой России» предстал перед судом. В Ишимбайском городском суде начались слушания по обвинению в крупном мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) бывшего заместителя председателя башкирского исполкома «Единой России» Рината Мигранова. Процесс по его делу начался, как следует из картотеки судебных дел, 19 декабря. На 25 января назначено продолжение.

Вор, мошенник, Единоросс. Наше «культурное наследие»


По данным “Ъ-Уфа”, господина Мигранова обвиняют в том, что в 2015 году он незаконными образом приобрел права на чужое имущество — два строения площадью около 140 кв. м на территории детского оздоровительного лагеря «Орленок» возле деревни Байгузино под Ишимбаем.

Сумма сделки составила около 60 тыс. руб. Следствие оценивает рыночную стоимость построек в 520 тыс. руб., ущерб — в 460 тыс. руб.

Потерпевшим по уголовному делу признана общественная организация «Культурное наследие Башкортостана» (с конца прошлого года ее возглавляет сам Ринат Мигранов).

Объекты лагеря были переданы в безвозмездное пользование сначала региональному отделению «Единой России», а партия, в свою очередь, в 2014 году передала их «Культурному наследию». Управляло лагерем на тот момент, по данным следствия, ООО ДОЛ «Орленок», учредителем которого в 2012-2015 годах была «Единая Россия», а с 2015 года — жена Рината Мигранова Эльза.

В правоохранительные органы заявление о незаконном отчуждении объектов, по данным “Ъ-Уфа”, написала бывший директор «Культурного наследия Башкортостан» Гульнара Бадри. Она заявила, что не согласовывала продажу строений, а выписка из протокола собрания членов организации была подделана.

Сам Ринат Мигранов заявил “Ъ-Уфа”, что вины в инкриминируемых ему действиях не признает и уверен, что его обвиняют в «какой-то ерунде».

Ринат Мигранов работал заместителем руководителя исполкома реготделения «Единой России», по данным сайта партии, в 2004-2014 годах. Возглавлял отдел агитационно-пропагандистской работы. В 2008-2011 годах — помощник депутата Госдумы. В 2008-2011 годах работал главным редактором газеты «Единая Россия. Башкортостан».

С 2016 года возглавляет Союз садоводов Республики Башкортостан, с конца 2018 года — «Культурное наследие Башкортостан».

Дарья Кучеренко, Коммерсант
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  • 1 | 16.01.2019, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ну и что что наш Путин за неё агитировал, - он всё равно лучший презик, это народ РБ ему плохой достался поэтому и отмирает. А кому он нужен?! Вот как он правильно делает, - в Сибае газом душит, молодец! раньше сдохнут, меньше пенсий платить! Кстати мы не верим слухам что вчера Радий в Сибай приезжал!



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  • 2 | 16.01.2019, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Партия жуликов и воров с семейственным подрядом. Преступную деятельность начал с 2015 года, только в 2019 решили его побеспокоить. Почему столько времени ждали?



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3

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  • Наблюдатель
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  • 3 | 16.01.2019, 10:12 | Автор: Виктор
    Публикации: 219 | Комментарии: 1686 | Рейтинг: +476,5
Чем больше они воруют, тем меньше у них же на войну.

Хоть так. И то легче.



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4

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  • Гость
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  • 4 | 16.01.2019, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3-му
Да нет, меньше нам на соц нужды, медицину образование и т.д.
а на войну солнцеликий еще и увеличит, как и раньше все эти годы



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3

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  • 5 | 16.01.2019, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мало ,что вор -а возглавлял все.что можно возглавить .Даже союз садоводов...Интересно,а что тут скомуниздил ?



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2

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  • 6 | 16.01.2019, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 16.01.2019, 10:12 | Автор: Виктор
Публикации: 219 | Комментарии: 1685 | Рейтинг: +476,2
Чем больше они воруют, тем меньше у них же на войну.
Хоть так. И то легче.
===Уважаемый В.С.!
ЛЕТ БОЛЕЕ 10-ти назад северянин рассказал как его шеф налом сдал в центробанк сумму в 10% годового оборота предприятия, да, да, - получается Путин организовал типа возврата "м/т ига", поэтому понятен его отказ от введения прогрессивной шкалы налогообложения, и понятно для чего эти деньги нужны! В первую очередь для найма бандитов, во вторую для скупки предприятий!



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2

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  • Гость
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  • 7 | 16.01.2019, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 16.01.2019, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 16.01.2019, 10:12 | Автор: Виктор
Публикации: 219 | Комментарии: 1685 | Рейтинг: +476,2
Чем больше они воруют, тем меньше у них же на войну.
Хоть так. И то легче.
===Уважаемый В.С.!
ЛЕТ БОЛЕЕ 10-ти назад северянин рассказал как его шеф налом сдал в центробанк сумму в 10% годового оборота предприятия, да, да, - получается Путин организовал типа возврата "м/т ига", поэтому понятен его отказ от введения прогрессивной шкалы налогообложения, и понятно для чего эти деньги нужны! В первую очередь для найма бандитов, во вторую для скупки предприятий!
-----------------------------------

Он же у нас самый многоуважемый сонцеликий, страну воссоздал до великого и непобедимого, раздолбал Украину, вернул Крым, уж простим ему малые его шалости с торможением прогрессивного налога.



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  • 8 | 16.01.2019, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 16.01.2019, 10:12 | Автор: Виктор
Публикации: 219 | Комментарии: 1686 | Рейтинг: +476,2

Чем больше они воруют, тем меньше у них же на войну.

Хоть так. И то легче.
***********************************************************
Если что, с тебя с меня штаны снимут и будет на войну. Не с олигархов же.



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3

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  • 9 | 16.01.2019, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Ъ" подтвердил что неосужденный и не отсидевший, - Путиным прикрытый совершивший уголовное преступление против народа РБ вчера посетил задыхающийся г Сибай:
Врио главы Башкирии Радий Хабиров сегодня находится в рабочей поездке в Сибае, жители которого с ноября страдают от загрязнения воздуха диоксидом серы с тлеющего законсервированного карьера Учалинского ГОК. Радий Хабиров обязал местную администрацию дважды в день — утром и вечером — готовить доклад о состоянии воздуха и принимаемых мерах.
https://www.kommersant.ru/doc/3854513



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  • 10 | 16.01.2019, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 16.01.2019, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 16.01.2019, 10:12 | Автор: Виктор
Публикации: 219 | Комментарии: 1686 | Рейтинг: +476,2

Чем больше они воруют, тем меньше у них же на войну.

Хоть так. И то легче.
***********************************************************
Если что, с тебя с меня штаны снимут и будет на войну. Не с олигархов же.
++++++++++++++++

Верно сказано. Стоить только подумать, на чьих плечах он распросторься два десятка лет, олигархов даже жалко становится.



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  • 11 | 16.01.2019, 13:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 16.01.2019, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
... наш Путин, ... он ... лучший прези...

=============

- Куда ты ведёшь нас? Не видно ни зги...
- Идите за мной. Не ...бите мозги.

Рулевой за штурвалом всегда знает, в какой порт идёт корабль. Водитель автобуса всегда знает конечную остановку. А если капитан галеры не сообщает пассажирам, куда он их везёт - значит, они не пассажиры, а рабы в трюме и будут проданы в рабство.



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  • 12 | 16.01.2019, 14:31 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 41 | Рейтинг: +1,2
ВОр, мошенник. Единоросс. Забыли буквы Ы, И. Фактически: ВорЫ, МошенникИ, Единороссы.



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  • 13 | 16.01.2019, 14:37 | Автор: Не зарегистрирован
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Что-то идет не так ! Только не пойму что-то!



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  • 14 | 16.01.2019, 14:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Только зачем ему помещение. .Для перепродажи - тогда вернуть здание по стоимости купленного.Без права продажи .Декларация о предполагаемом использовании.. Для дела- налоги в прогрессивной ставке .,после налаживания дела. И все !



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  • 15 | 16.01.2019, 15:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 16.01.2019, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
6 | 16.01.2019, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
3 | 16.01.2019, 10:12 | Автор: Виктор
Публикации: 219 | Комментарии: 1685 | Рейтинг: +476,2
Чем больше они воруют, тем меньше у них же на войну.
Хоть так. И то легче.
===Уважаемый В.С.!
ЛЕТ БОЛЕЕ 10-ти назад северянин рассказал как его шеф налом сдал в центробанк сумму в 10% годового оборота предприятия, да, да, - получается Путин организовал типа возврата "м/т ига", поэтому понятен его отказ от введения прогрессивной шкалы налогообложения, и понятно для чего эти деньги нужны! В первую очередь для найма бандитов, во вторую для скупки предприятий!
-------
Он же у нас самый многоуважемый сонцеликий, страну воссоздал до великого и непобедимого, раздолбал Украину, вернул Крым, уж простим ему малые его шалости с торможением прогрессивного налога.
===
"0бщак!"



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  • 16 | 16.01.2019, 15:27 | Автор: san-ufa
    Публикации: 190 | Комментарии: 1315 | Рейтинг: +446,7
"Какая-то ерунда" - это верхушечка огромного едро-путинского айсберга под названием "коррупция"! Воруют миллиарды и врут при этом, что "этонеони", "ихтамнет", "какая-тоерунда" и т.д. и т.п.
Представители власти, МСУ, бизнеса, СМИ, правоохранители, члены партии "мутанта КПСС" провоцируют недовольство людей, раскол общества, нагнетают социальную напряжённость, создают питательную среду для преступности, терроризма, экстремизма, национализма и ксенофобии.
Они дискредитируют институт государства и подрывают безопасность страны, на каждом шагу подтверждая укрепившийся бренд «жуликов и воров», особенно ярко продемонстрировав его на «невыборах» 18.09.16 г. в ГД РФ, 10.09.17 г. в советы, 18.03.18 г. Президента РФ, 09.09.18 г. региональных органов власти.
Эти «выборы» можно признать только несостоявшимися, а «избранников» нелегитимными.



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  • 17 | 16.01.2019, 16:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Объекты лагеря были переданы в безвозмездное пользование сначала региональному отделению «Единой России» ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Хотелось бы ещё узнать кто, на основании каких законов передал ДОЛ "Орлёнок" в безвозмездное, т.е. даром, пользование ЕР! Почему им, а не мне, например? Я тоже бы не отказался получить ДОЛ в безвозмездное пользование! Сколько ещё таких ДОЛов передано даром по всей стране в пользование ЕР? Т.е. общим имуществом кто-то пользуется и ничего за это не платит, а прибыль от этого использования кладёт себе в карманы! Очень Опытный



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  • 18 | 16.01.2019, 18:23 | Автор: Не зарегистрирован
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16 | 16.01.2019, 15:27 | Автор: san-ufa
Публикации: 190 | Комментарии: 1315 | Рейтинг: +446,7

это верхушечка огромного едро-путинского айсберга
***
Не пойму прозападных либерастов.
Сами повернули страну назад, в недавнее имперство немецких царей-вороватое, хилое и дряблое.
Оправдали в начале 90-х антиконстуционный переворот с кровавыми жертвами.
А ведь получилось, как у Черномырдина- хотели лучше?
Но теплых мест у кормушки не нашлось и сейчас вновь зовете нас на те же грабли - "на бой кровавый,святой и правый"?
А не пошли бы вы, господа, нх!



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  • 19 | 16.01.2019, 18:43 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 12005 | Рейтинг: -1886,6
16 | 16.01.2019, 15:27 | Автор: san-ufa
Публикации: 190 | Комментарии: 1315 | Рейтинг: +446,7

"Какая-то ерунда" - это верхушечка огромного едро-путинского айсберга под названием "коррупция"! Воруют миллиарды и врут при этом, что "этонеони", "ихтамнет", "какая-тоерунда" и т.д. и т.п.
_____________________________________________________
Мне интересно, сможешь ли ты назвать и в какой период у нас в стране было по другому?
Ответишь или тоже в кусты?



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