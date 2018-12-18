По данным “Ъ-Уфа”, господина Мигранова обвиняют в том, что в 2015 году он незаконными образом приобрел права на чужое имущество — два строения площадью около 140 кв. м на территории детского оздоровительного лагеря «Орленок» возле деревни Байгузино под Ишимбаем.
Сумма сделки составила около 60 тыс. руб. Следствие оценивает рыночную стоимость построек в 520 тыс. руб., ущерб — в 460 тыс. руб.
Потерпевшим по уголовному делу признана общественная организация «Культурное наследие Башкортостана» (с конца прошлого года ее возглавляет сам Ринат Мигранов).
Объекты лагеря были переданы в безвозмездное пользование сначала региональному отделению «Единой России», а партия, в свою очередь, в 2014 году передала их «Культурному наследию». Управляло лагерем на тот момент, по данным следствия, ООО ДОЛ «Орленок», учредителем которого в 2012-2015 годах была «Единая Россия», а с 2015 года — жена Рината Мигранова Эльза.
В правоохранительные органы заявление о незаконном отчуждении объектов, по данным “Ъ-Уфа”, написала бывший директор «Культурного наследия Башкортостан» Гульнара Бадри. Она заявила, что не согласовывала продажу строений, а выписка из протокола собрания членов организации была подделана.
Сам Ринат Мигранов заявил “Ъ-Уфа”, что вины в инкриминируемых ему действиях не признает и уверен, что его обвиняют в «какой-то ерунде».
Ринат Мигранов работал заместителем руководителя исполкома реготделения «Единой России», по данным сайта партии, в 2004-2014 годах. Возглавлял отдел агитационно-пропагандистской работы. В 2008-2011 годах — помощник депутата Госдумы. В 2008-2011 годах работал главным редактором газеты «Единая Россия. Башкортостан».
С 2016 года возглавляет Союз садоводов Республики Башкортостан, с конца 2018 года — «Культурное наследие Башкортостан».
Дарья Кучеренко, Коммерсант
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Вор, мошенник, Единоросс. Наше «культурное наследие»
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