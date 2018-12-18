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Не спасёт это вас, и не сохранит

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В России человеческая жизнь стоит мало. «Бабы ещё нарожают». В крупных городах людей травят выбросами, с экранов федеральных каналов открыто предлагают лечиться гомеопатией, каждый день до 50 человек погибает в ДТП. Но это не особо кого-то волнует.

Не спасёт это вас, и не сохранит


Давайте называть вещи своими именами. В некоторых городских администрациях, министерствах, управлениях ГИБДД сидят террористы. Они проводят политику, направленную на убийство людей. Они создают опасную и враждебную человеку среду, они делают недоступными города.

Не спасёт это вас, и не сохранит


Если вы думаете, что всё это происходит в каких-то далёких и отсталых регионах, то зря.

Не спасёт это вас, и не сохранит


Вот на днях в Петербурге, культурной нашей столице, решили побороться с ДТП и развесили по городу лики святых.

Не спасёт это вас, и не сохранит


Изображения Ксении Петербургской, Александра Невского, Серафима, Антония, Николая и других святых и мучеников стали появляться на петербургских улицах с начала декабря. «Святый целитель Пантелеимоне, моли Бога о нас», «Святители Христовы Николае и Спиридоне, молите Бога о нас», «Преподобне отче Антоние, моли Бога о нас», – говорится на них. Какие-либо данные о том, кто разместил призывы к святым, отсутствуют.

Не спасёт это вас, и не сохранит


***

Из этого же репортажа «Фонтанки» мы узнаём, что основным заказчиком кампании стало ООО ТД «Мир Света», которое могло потратить на билборды со святыми около 2 млн рублей.

До конца 2018 года собственником 100% компании был предприниматель Валерий Гусев. Он является директором и совладельцем компании «Архитектурно-реставрационные мастерские Курочкина» в Твери, а также управляет благотворительным фондом «Собор», который занимается там воссозданием Спасо-Преображенского собора. Того самого, на который народ, покупая хлеб и молоко, платит «церковную десятину». Впрочем, сейчас не об этом.

В беседе с «Фонтанкой» Валерий Гусев подчеркнул, что рекламная кампания с изображением святых не преследует бизнес-целей, а является социальным проектом, который направлен на снижение несчастных случаев на дорогах. По его словам, аналогичные щиты размещались в Тверской области в конце 2017 года. «Это дало эффект. Мы запросили данные ГИБДД в сравнении с 2016 и 2015 годами. При равном количестве ДТП [на трассах, где были установлены билборды] погибло в три раза меньше людей», – сказал Валерий Гусев. Впрочем, он не исключил, что и отсутствие роста числа ДТП тоже можно связать с благотворным влиянием изображений небесных заступников. «Количество машин только растет», – пояснил он.

Как вы поняли, инициатор кампании уверен, что билборды со святыми снижают количество ДТП или сдерживают его рост.

Желание повторить эксперимент в Северной столице Валерий Гусев объяснил тем, что именно в этом городе зарегистрировано ООО ТД «Мир Света». В основном щиты ставятся на крупных трассах на въезде и выезде из города, где автомобили развивают большую скорость и больше риск аварий, уточнил он. Святые, изображения которых представлены в программе, – это покровители путешественников и автолюбителей, а также врачеватели.

По данным Gallery, ООО ТД «Мир Света» также заказало у оператора билборды для размещения изображений святых в Москве, но сколько именно сторон арендовано, на момент публикации уточнить не смогли.

За 11 месяцев 2018 года в Санкт-Петербурге произошло 5862 ДТП, в которых погибли 213 человек и почти 7000 были ранены. И господин Гусев решил улучшить статистику, закупив рекламу со святыми «на крупных трассах на въезде и выезде из города, где автомобили развивают большую скорость и больше риск аварий». О том, что такая реклама будет отвлекать водителей на самых опасных участках, увеличивая риск ДТП, он почему-то не подумал.

Во всей этой истории радует лишь одно: это не государственная инициатива, а частная. Город со своей стороны мог бы запретить крупноформатную рекламу, но что-то мне не верится, что Смольный на такое пойдёт.

Расстраивает другое. У нас в стране люди продолжают верить, что божья помощь – эффективный метод борьбы с ДТП. И самое печальное, что в это верят не только многие водители и пешеходы, но и чиновники с гаишниками. Они приглашают попов, чтобы те освящали опасные участки трасс, проводили крестные ходы, совершали молебны. Они изготавливают макеты детей, которые якобы должны приучить водителей к тому, что в определённом месте школьники перебегают дорогу. Тут много чего можно придумать, но все эти меры не имеют отношения к реальности.

Что можно было бы сделать в Санкт-Петербурге для того, чтобы на самом деле уменьшить число ДТП?

- Снизить максимально разрешённую скорость во всём городе (за исключением ЗСД и КАД) до 50 км/ч. Снизить легальную «погрешность» с 20 до 5 км/ч, а в перспективе убрать её вообще.

- Перестать строить подземные и надземные пешеходные переходы. Закопать старые. Радикально увеличить количество грамотно спроектированных пешеходных переходов со светофорами, островками безопасности, подсветкой и контрастным мощением.

- Применять меры успокоения трафика: сужать проезжую часть и сами полосы, приподнимать переходы, делать искусственные препятствия, проектировать шиканы (искусственные изгибы улиц), строить кольцевые развязки.

- Пригласить специалистов из Швеции и Финляндии, где смертность на дорогах стремится к нулю.

Но власти Петербурга почему-то не особо заинтересованы в таких преобразованиях. Плюс-минус двести жителей в год – какая Смольному разница!

Пока что Питер не может порадовать нас комфортной и безопасной городской средой. Зато преподобный Антоний Печерский соседствует на его улицах с полковником Сандерсом.

Илья Варламов, Эхо Москвы
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  • 1 | 16.01.2019, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
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Ну подумаешь вымрут 30 миллионов, они просто не вписались в рынок. Бабы еще народят. Толя Чубайс.



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  • 2 | 16.01.2019, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
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Мракобесие правит там, где законы не работают по причине их невыполнимости.



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  • 3 | 16.01.2019, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
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Молодцы гундяевцы, толку от этих плакатов в снижении смертности на дорогах практически нет, зато есть наглядная агитация о РПЦ с надеждой на увеличение прихожан.



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  • 4 | 16.01.2019, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
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В России человеческая жизнь стоит мало. «Бабы ещё нарожают».
---------------
Подпись: А.Чубайс.



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  • 5 | 16.01.2019, 11:06 | Автор: Larissa
    Публикации: 52 | Комментарии: 2552 | Рейтинг: -610,1
Ничего нового. Утром патриарх Кирилл,вечером Андрей Малахов с блевотными передачами на наши налоги. Так и живём.



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  • 6 | 16.01.2019, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 16.01.2019, 11:06 | Автор: Larissa
Публикации: 52 | Комментарии: 2552 | Рейтинг: -610,3
Ничего нового. Утром патриарх Кирилл,вечером Андрей Малахов с блевотными передачами на наши налоги. Так и живём.
++++++++++++++++++

Если бы не Малахов, Киселев, Шейнин, Скабеево-Поповскиий тандем, глядела бы на пустой экран зомби ящика, пока муженек сбегает в ближайший гастроном.



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  • 7 | 16.01.2019, 11:50 | Автор: Зулия
    Публикации: 35 | Комментарии: 29327 | Рейтинг: -698,5
Освящение ракет не помогло, падают и разбиваются. с "Союзом" случилась незадача.
Освятители безопасного полета не гарантируют, денег не возвращают.

Иркутская епархия РПЦ освятила девять лайнеров компании «ИрАэро»

Гарантий не дает - на все воля божья. Но самолеты и вертолеты разбиваются регулярно. Деньги за освящение улетают на ветер

Тогда надо что - сажать попов на освященные ими воздушные суда, на самолеты и вертолеты.

Упал самолет - разбился вместе с попом. Следующий раз пусть не халтурят, а освящают на совесть.



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  • 8 | 16.01.2019, 12:19 | Автор: Зулия
    Публикации: 35 | Комментарии: 29327 | Рейтинг: -698,5
В аэропорту Иркутска освятили самолет авиакомпании «ИрАэро»

16 ноября на стоянке международного аэропорта «Иркутск» прошла церемония освящения самолета «SSJ-100».
Своё имя получил один из 9 лайнеров «Сухой Суперджет», входящих в парк авиакомпании «ИрАэро».

Службу по всем канонам провел настоятель храма Дмитрия Донского протоирей Константин Кожуховский.
.........................
Помнится, один Сухой уже разбился вдребезги, надежда и гордость авиастроения.

То ли батюшка был нетрезв, может согрешил накануне. Но халтурщика не наказали, даже рубля штрафа не взяли.



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  • 9 | 16.01.2019, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
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Слова , слова и лживая подлючая власть ! Которым нет дела до простых граждан ! Теперь ударившиеся в трясину церковного Средневековья и отсталости в науках !



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  • 10 | 16.01.2019, 12:37 | Автор: Не зарегистрирован
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Варламов явно передергивает, ставя в пример России, силой поставленной ТНК на путь депрессивной архаики цивилизацию "социалистического королевства" Швеции, которая со времен Бернардота живет под лозунгом "Свобода, равенство и братство"
Шведы делают самые безопасные в мире автомобили, платят прогрессивные налоги, у них давно существует гендерное равенство, чиновники не оторваны от народа и их часто можно встретить на игровом поле и поговорить о проблеме.
Случайно сбив животное, воспитанный швед сам вызовет полицию и сам добровольно заплатит все расходы по восполнению убытков.
В Швеции лютеранские церкви не оторваны брюликами, цацками, мишурой и позолотой и рекламными щитами от народа, запросто принимают у себя, кормят, предоставляют ночлег молодежным и студенческим туристическим группам из других стран.
Менталитет шведа, не мешающего жить другим, не совпадает с менталитетом россиян у которых сегодня американская мечта- мани-мани, много мани. И пошли все со своей моралью и своими законами нх!



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  • 11 | 16.01.2019, 14:42 | Автор: Не зарегистрирован
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Если власти призывают в помощь Церковь - то дела вовсе плохи .Но и Церковь запятнает себя ,участвуя в мирских делах.,и в политике .Церковь сама отказывается участвовать в политике - правда , об этом часто забывают .



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  • 12 | 16.01.2019, 14:45 | Автор: Не зарегистрирован
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Церковь свою задачу должна видеть как усовершенствовать человека , а вхождение во властные структуры - противоречит канонам.



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  • 13 | 16.01.2019, 14:51 | Автор: Не зарегистрирован
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... инициатор кампании уверен, что билборды со святыми снижают количество ДТП или сдерживают его рост.

------------------------------------------

Хоть со святыми, хоть без - билборды отвлекают внимание от дороги.



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  • 14 | 16.01.2019, 15:55 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 16.01.2019, 11:06 | Автор: Larissa
Публикации: 52 | Комментарии: 2552 | Рейтинг: -610,1
Ничего нового. Утром патриарх Кирилл,вечером Андрей Малахов с блевотными передачами на наши налоги. Так и живём.

==========

В Белоруссии звучат настроения ограничить вещание каналов российского ТВ, как аморальных и разлагающих общество. Батька пока молчит. Думаю, не против.



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  • 15 | 16.01.2019, 15:55 | Автор: san-ufa
    Публикации: 190 | Комментарии: 1315 | Рейтинг: +446,7
Некомпетентность, враньё и воровство российских чиновников от власти и местного самоуправления уже не прикроешь ликами святых и спасительными молитвами!
Этими билбордами они провоцируют недовольство людей, раскол общества, нагнетают социальную напряжённость, создают питательную среду для преступности, терроризма, экстремизма, национализма и ксенофобии.
Они дискредитируют институт государства, истинную веру и подрывают безопасность страны, на каждом шагу подтверждая укрепившийся бренд «жуликов и воров», ...



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  • 16 | 16.01.2019, 16:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Белоруссии звучат настроения ограничить вещание каналов российского ТВ, как аморальных и разлагающих общество. Батька пока молчит. Думаю, не против.
__________________________________________
Сами по себе звучат? Так же растят местных майданщиков бендеровцев, большинство населения как обычно пострадает



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