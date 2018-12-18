Не спасёт это вас, и не сохранит

В России человеческая жизнь стоит мало. «Бабы ещё нарожают». В крупных городах людей травят выбросами, с экранов федеральных каналов открыто предлагают лечиться гомеопатией, каждый день до 50 человек погибает в ДТП. Но это не особо кого-то волнует.Давайте называть вещи своими именами. В некоторых городских администрациях, министерствах, управлениях ГИБДД сидят террористы. Они проводят политику, направленную на убийство людей. Они создают опасную и враждебную человеку среду, они делают недоступными города.Если вы думаете, что всё это происходит в каких-то далёких и отсталых регионах, то зря.Вот на днях в Петербурге, культурной нашей столице, решили побороться с ДТП и развесили по городу лики святых.Изображения Ксении Петербургской, Александра Невского, Серафима, Антония, Николая и других святых и мучеников стали появляться на петербургских улицах с начала декабря. «Святый целитель Пантелеимоне, моли Бога о нас», «Святители Христовы Николае и Спиридоне, молите Бога о нас», «Преподобне отче Антоние, моли Бога о нас», – говорится на них. Какие-либо данные о том, кто разместил призывы к святым, отсутствуют.***Из этого же репортажа «Фонтанки» мы узнаём, что основным заказчиком кампании стало ООО ТД «Мир Света», которое могло потратить на билборды со святыми около 2 млн рублей.До конца 2018 года собственником 100% компании был предприниматель Валерий Гусев. Он является директором и совладельцем компании «Архитектурно-реставрационные мастерские Курочкина» в Твери, а также управляет благотворительным фондом «Собор», который занимается там воссозданием Спасо-Преображенского собора. Того самого, на который народ, покупая хлеб и молоко, платит «церковную десятину». Впрочем, сейчас не об этом.В беседе с «Фонтанкой» Валерий Гусев подчеркнул, что рекламная кампания с изображением святых не преследует бизнес-целей, а является социальным проектом, который направлен на снижение несчастных случаев на дорогах. По его словам, аналогичные щиты размещались в Тверской области в конце 2017 года. «Это дало эффект. Мы запросили данные ГИБДД в сравнении с 2016 и 2015 годами. При равном количестве ДТП [на трассах, где были установлены билборды] погибло в три раза меньше людей», – сказал Валерий Гусев. Впрочем, он не исключил, что и отсутствие роста числа ДТП тоже можно связать с благотворным влиянием изображений небесных заступников. «Количество машин только растет», – пояснил он.Как вы поняли, инициатор кампании уверен, что билборды со святыми снижают количество ДТП или сдерживают его рост.Желание повторить эксперимент в Северной столице Валерий Гусев объяснил тем, что именно в этом городе зарегистрировано ООО ТД «Мир Света». В основном щиты ставятся на крупных трассах на въезде и выезде из города, где автомобили развивают большую скорость и больше риск аварий, уточнил он. Святые, изображения которых представлены в программе, – это покровители путешественников и автолюбителей, а также врачеватели.По данным Gallery, ООО ТД «Мир Света» также заказало у оператора билборды для размещения изображений святых в Москве, но сколько именно сторон арендовано, на момент публикации уточнить не смогли.За 11 месяцев 2018 года в Санкт-Петербурге произошло 5862 ДТП, в которых погибли 213 человек и почти 7000 были ранены. И господин Гусев решил улучшить статистику, закупив рекламу со святыми «на крупных трассах на въезде и выезде из города, где автомобили развивают большую скорость и больше риск аварий». О том, что такая реклама будет отвлекать водителей на самых опасных участках, увеличивая риск ДТП, он почему-то не подумал.Во всей этой истории радует лишь одно: это не государственная инициатива, а частная. Город со своей стороны мог бы запретить крупноформатную рекламу, но что-то мне не верится, что Смольный на такое пойдёт.Расстраивает другое. У нас в стране люди продолжают верить, что божья помощь – эффективный метод борьбы с ДТП. И самое печальное, что в это верят не только многие водители и пешеходы, но и чиновники с гаишниками. Они приглашают попов, чтобы те освящали опасные участки трасс, проводили крестные ходы, совершали молебны. Они изготавливают макеты детей, которые якобы должны приучить водителей к тому, что в определённом месте школьники перебегают дорогу. Тут много чего можно придумать, но все эти меры не имеют отношения к реальности.Что можно было бы сделать в Санкт-Петербурге для того, чтобы на самом деле уменьшить число ДТП?- Снизить максимально разрешённую скорость во всём городе (за исключением ЗСД и КАД) до 50 км/ч. Снизить легальную «погрешность» с 20 до 5 км/ч, а в перспективе убрать её вообще.- Перестать строить подземные и надземные пешеходные переходы. Закопать старые. Радикально увеличить количество грамотно спроектированных пешеходных переходов со светофорами, островками безопасности, подсветкой и контрастным мощением.- Применять меры успокоения трафика: сужать проезжую часть и сами полосы, приподнимать переходы, делать искусственные препятствия, проектировать шиканы (искусственные изгибы улиц), строить кольцевые развязки.- Пригласить специалистов из Швеции и Финляндии, где смертность на дорогах стремится к нулю.Но власти Петербурга почему-то не особо заинтересованы в таких преобразованиях. Плюс-минус двести жителей в год – какая Смольному разница!Пока что Питер не может порадовать нас комфортной и безопасной городской средой. Зато преподобный Антоний Печерский соседствует на его улицах с полковником Сандерсом.