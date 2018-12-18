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Кто ж его посадит?

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Прокурор Башкирии Андрей Назаров может возглавить прокуратуру Курганской области — СМИ.

Кто ж его посадит?


Прокурор Башкирии Андрей Назаров может быть назначен на аналогичную должность в Курганскую область.

По информации источников Ura.ru, Назаров сменит в Кургане прокурора области Игоря Ткачева, получившего повышение в Москве.

Вопрос о согласовании нового прокурора курганским депутатам могут предложить к рассмотрению 21 января.

Напомним, что Андрей Назаров возглавляет прокуратуру Башкирии с апреля 2013 года.

В 2005—2007 годах Назаров руководил управлением по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Челябинской области, возглавлял прокуратуру Челябинска.

В 2007 году был назначен первым заместителем прокурора Челябинской области.

Затем он был назначен в прокуратуру Дагестана, которой руководил с августа 2009 года до переезда в Уфу.

Ранее СМИ сообщили, что Управление Следственного комитета России по Башкирии может возглавить Валерий Липский.

Сейчас ведомством руководит в статусе и.о. полковник юстиции Руслан Султанов.






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  • 1 | 16.01.2019, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
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Гость

3 | 16.01.2019, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
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Почему убирают только прокурора назарова, а почему не уволят братков зубаировых, галицина А.И. (ГСУ), арсланова (УСБ), овчинникову (отдел экстремизма) в Башпрокуратуре????!!!!
Они тоже проржавели в своей коррупции, пренебрегают Закоом, работают по понятиям и сливаются с ворами, мошенниками, коррупционерами и обогощаются баснословно.



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  • 2 | 16.01.2019, 11:45 | Автор: Не зарегистрирован
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как странно в Башкортостане всё совпадает: Андрей Назаров, один прокурор, другой групповой насильник несовершеннолетних девочек впоследствии Путиным затащенный в депы ГД РФ !



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  • 3 | 16.01.2019, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
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жалкий и алчный личность



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  • 4 | 16.01.2019, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
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Кто ж его посадит?
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Путен сможет?



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  • 5 | 16.01.2019, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
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Пусть заберет с собой городского прокурора- земляка по Магнитогорску.
Пользы от него для госслужбы- ноль, уходящий в жирный минус.
Не может или не хочет работать над соблюдением законности, прямо в лицо потерпевшим объясняя свое бездействие " несовершенством российского законодательства"?
Хотя многие адвокаты намекают на поощрительную систему работы надзорных органов Башкирии, где ключевые места занимают магнитогорцы?
Так не так, не мне судить, но личное впечатление о неправедности назаровского варианта "закона и порядка" в Башкирии обоснованно тяжелое.



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  • 6 | 16.01.2019, 13:28 | Автор: Не зарегистрирован
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это явное понижение, подставил первый зам, гадина.



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  • 7 | 16.01.2019, 15:05 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 16.01.2019, 13:28 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
это явное понижение, подставил первый зам, гадина.
***
В назаровской прокуратуре первым замом на глазах у главного и собственной СБ была сформирована преступная система торговли российскими законами...
Беспечность неотвратимо наказуема.



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  • 8 | 16.01.2019, 15:40 | Автор: san-ufa
    Публикации: 190 | Комментарии: 1315 | Рейтинг: +446,7
Не было бы лишним сменить и его подчинённых прокуроров в республике!
Только вот взять их неоткуда - система проржавела и течёт (из Уфы в Курган и далее!), начиная с Чайки и др.



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