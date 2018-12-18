Кто ж его посадит? ...

Прокурор Башкирии Андрей Назаров может возглавить прокуратуру Курганской области — СМИ.Прокурор Башкирии Андрей Назаров может быть назначен на аналогичную должность в Курганскую область.По информации источников Ura.ru, Назаров сменит в Кургане прокурора области Игоря Ткачева, получившего повышение в Москве.Вопрос о согласовании нового прокурора курганским депутатам могут предложить к рассмотрению 21 января.Напомним, что Андрей Назаров возглавляет прокуратуру Башкирии с апреля 2013 года.В 2005—2007 годах Назаров руководил управлением по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Челябинской области, возглавлял прокуратуру Челябинска.В 2007 году был назначен первым заместителем прокурора Челябинской области.Затем он был назначен в прокуратуру Дагестана, которой руководил с августа 2009 года до переезда в Уфу.Ранее СМИ сообщили, что Управление Следственного комитета России по Башкирии может возглавить Валерий Липский.Сейчас ведомством руководит в статусе и.о. полковник юстиции Руслан Султанов.