Прокурор Башкирии Андрей Назаров может быть назначен на аналогичную должность в Курганскую область.
По информации источников Ura.ru, Назаров сменит в Кургане прокурора области Игоря Ткачева, получившего повышение в Москве.
Вопрос о согласовании нового прокурора курганским депутатам могут предложить к рассмотрению 21 января.
Напомним, что Андрей Назаров возглавляет прокуратуру Башкирии с апреля 2013 года.
В 2005—2007 годах Назаров руководил управлением по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Челябинской области, возглавлял прокуратуру Челябинска.
В 2007 году был назначен первым заместителем прокурора Челябинской области.
Затем он был назначен в прокуратуру Дагестана, которой руководил с августа 2009 года до переезда в Уфу.
Ранее СМИ сообщили, что Управление Следственного комитета России по Башкирии может возглавить Валерий Липский.
Сейчас ведомством руководит в статусе и.о. полковник юстиции Руслан Султанов.
Кто ж его посадит?
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