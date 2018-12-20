Эскулап рвется штрафовать полумертвых бабушек

Главный врач уфимской поликлиники №1 Динар Валиуллин предложил депутатам башкирского парламента Курултая внести законопроект, устанавливающий ответственность для пациентов, которые записались на прием к врачу, но позже на него не пришли.По его оценке, примерно треть предварительных записей к врачам не подтверждается — пациенты не приходят, хотя большинство из них при предварительном обзвоне говорят, что придут. «Создается парадоксальная ситуация: свободных записей на прием нет, а врач может сидеть без пациентов»,— заявил господин Валиуллин.Он полагает, что башкирские депутаты могли бы устранить «несовершенство федерального законодательства» и по примеру других стран предусмотреть ответственность пациента, например, в виде оплаты стоимости пропущенного приема.Депутаты профильного комитета Курултая, где Динар Валиуллин выступал со своим докладом, в целом его поддержали и обещали «подумать».«Конечно, ответственность должна быть: и гражданская, и иная — может быть, материальная»,— согласился председатель комитета, бывший глава Контрольно-счетной палаты Башкирии Салават Харрасов. Депутаты договорились вернуться к обсуждению инициативы в феврале.