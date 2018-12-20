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Эскулап рвется штрафовать полумертвых бабушек

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Главный врач уфимской поликлиники №1 Динар Валиуллин предложил депутатам башкирского парламента Курултая внести законопроект, устанавливающий ответственность для пациентов, которые записались на прием к врачу, но позже на него не пришли.

Эскулап рвется штрафовать полумертвых бабушек


По его оценке, примерно треть предварительных записей к врачам не подтверждается — пациенты не приходят, хотя большинство из них при предварительном обзвоне говорят, что придут. «Создается парадоксальная ситуация: свободных записей на прием нет, а врач может сидеть без пациентов»,— заявил господин Валиуллин.

Он полагает, что башкирские депутаты могли бы устранить «несовершенство федерального законодательства» и по примеру других стран предусмотреть ответственность пациента, например, в виде оплаты стоимости пропущенного приема.

Депутаты профильного комитета Курултая, где Динар Валиуллин выступал со своим докладом, в целом его поддержали и обещали «подумать».

«Конечно, ответственность должна быть: и гражданская, и иная — может быть, материальная»,— согласился председатель комитета, бывший глава Контрольно-счетной палаты Башкирии Салават Харрасов. Депутаты договорились вернуться к обсуждению инициативы в феврале.

Дарья Кучеренко, Коммерсант
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  • 1 | 18.01.2019, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Богата Россия придурками.
Нет чтобы найти способы уменьшить, а то и исключить очереди к врачам. Ан нет! Проблему нехватки врачей хотят переложить на граждан, на чьи налоги они безбедно существуют.



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  • # 2 | 18.01.2019, 09:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 3 | 18.01.2019, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 18.01.2019, 09:41 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Полумёртвых бабушек...никакого креатива у туповатых УЖасных админов
------------------------------------
Глядя на этого мордоворота?



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  • 4 | 18.01.2019, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
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Вчера моя был в поликлинике и узнал,, шта записи в ближайшие дни нет. Болела я, поэтому направили к дежурному врачу. А она старше моя лет на 20, но сидит, нишего не делает. Выписала чудовищно дорогие лекарства без обследования. Вот и все лечение. А зачем к ним ходить? Главврача, ты давно работаешь. Убери старых немощных врачей, толку от них нет.



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  • 5 | 18.01.2019, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
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Люди заранее записываются из-за проблем, иногда в семье, иногда на работе, мало ли причин. Не от хорошей жизни записываются несколько раз.
Депутаты прислушались одному недалекому сослуживцу, жалобы граждан им пофик.



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  • 6 | 18.01.2019, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
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Откуда появляются такие идиоты, кто их назначает на должности? Такие суки и превратили медицину в бизнес.



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  • 7 | 18.01.2019, 10:22 | Автор: Larissa
    Публикации: 52 | Комментарии: 2557 | Рейтинг: -610,6
Откуда появляются такие идиоты, кто их назначает на должности? Такие суки и превратили медицину в бизнес.
-----------------------------------------
Сейчас нет медицины,а есть оказание медицинских услуг. Спасибо либеральному правительству.



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  • 8 | 18.01.2019, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
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На кол его , как поймают на кол его !



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  • 9 | 18.01.2019, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Создается парадоксальная ситуация: свободных записей на прием нет, а врач может сидеть без пациентов»,— заявил господин Валиуллин.
***
Тупое обсасывание дикого посыла родоплеменного квотника- "не так заходят"?
Не приползли без поклона и подарка?
Очевидно, что это те, кто умер ожидая вызова, те, кто не мог получить от валиуллина помощи и пополз в платную.
Может это те кто отказывается от лечения у таких врачей. как валиуллин и пишут на заборах- валиуллин- доктор смерть.
Выгляни в коридор и ты увидишь десяток больных.
И если ты врач по предопределению( от бога), то всегда найдешь работу.



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  • 10 | 18.01.2019, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
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В прошлом году хотел пройти диспансеризацию. Оказалось, что якобы по приказу Скворцовой анализы крови и мочи при диспансеризации 2017 года впредь не положены.
Зато без очереди и платно можно пройти МРТ.
И нх. мне такие шаги назад в дореволюционное прошлое и заморочки с доступностью башкирской медицины и её врачи, вроде спесивого Валиуллина?
Легче собрать немножко денежек и пройти плановый осмотр в Москве или, что качественнее и приятнее, в Питере. Там уверяю, врачи - вполне людимы.



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  • 11 | 18.01.2019, 12:03 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 12040 | Рейтинг: -1887,2
9 | 18.01.2019, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Тупое обсасывание дикого посыла родоплеменного квотника- "не так заходят"?
Не приползли без поклона и подарка?
_______________________________________________
Так ты и есть тупой квотник.
Ты и будешь тупо обсасывать (или отсасывать?) чьи-то слова и кричать про квотников.
А что ты ещё можешь?
Ну или копи деньги. Если успеешь. Вчерась тупые квотники из чеченов на Миллера положили и долг ему простили.
Миллер захочет чтобы кто-то эти деньги вернул. Догадываешься кто будет этим кто-то?



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  • 12 | 18.01.2019, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 18.01.2019, 12:03 | Автор: Корней
Публикации: 6 | Комментарии: 12026 | Рейтинг: -1886,5
***
Кто из врачей, такому как ты,- необучаемому, дал право учить людей, что им говорить, как думать и что делать?
А не пошел бы ты,корней, со своим скулящим занудством в гендерном направлении!



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  • 13 | 18.01.2019, 12:29 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 12040 | Рейтинг: -1887,2
12 | 18.01.2019, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Кто из врачей, такому как ты,- необучаемому, дал право учить людей, что им говорить, как думать и что делать?
А не пошел бы ты,корней, со своим скулящим занудством в гендерном направлении!
__________________________________________________
Я прекрасно обучаем.
И вот для начала ткнул тебя же в, как ты сказал, занудство и скулёжь. В твои.
PS. Динара Валиуллин в этой ситуации повёл себя как чмо. А может он и есть такой всегда. Не знаю.



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  • 14 | 18.01.2019, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 18.01.2019, 12:29 | Автор: Корней
Публикации: 6 | Комментарии: 12029 | Рейтинг: -1886,5
***
"Обучаемый"
Уволь, в таком случае, ради всего святого, от своего сутяжничества!



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  • 15 | 18.01.2019, 12:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Очередной бизнесмен от медицины?



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  • 16 | 18.01.2019, 12:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зря вы так возбудились. Проблема есть. Врач хочет что бы его рабочий день был заполнен и продуктивно. Некоторые только чихнут и уже записываются к врачу, потом не приходят. А настоящему больному приходится ждать. Нужно сделать оповещение за два дня, в случаи отказа от записи. За два дня запишутся те, кому необходимо. Сам бывал в таких ситуациях неоднократно. Зла не хватает. Нахватают талонов, на всякий случай, затем не идут. Никакой сознательности, эгоизм.



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  • Эксперт
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  • 17 | 18.01.2019, 12:56 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1904 | Комментарии: 62939 | Рейтинг: +12211,9
пациенты не приходят
______________________________
Попасть к врачу без записи - практически не возможно. а мне положено бесплатное лекарство от астмы(Форадил Комби, Симбикорт, Пульмикорт) - импортные.
Ну вот - записываюсь за 2 недели, а в день посещения сначала звоню в аптеку - сть лекарство? Когда есть - иду на прием. Хотя мне нужна только медсестра. но все равно без записи - не принимают.
Если нет лекарства - зачем идти? Каких-то иных жалоб на здоровье у меня нет...Не иду. Зато освобождаю место тому. кому нужно срочно, и он не записывался.



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  • 18 | 18.01.2019, 12:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 18.01.2019, 12:52 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
***
Это ты что ли Маринка?



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  • 19 | 18.01.2019, 13:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну здесь пусть главрвач не лукавит: врачи в любом случае без пациентов сидеть не будут, сама не раз видела, как они, поприняв несколько бесплатных пациентов, демонстративно запирают кабинет и с выпученными глазками бегут в другую поликлинику или в др.кабинет оказывать платные услуги. Это не считая тех случаев, когда приходишь по записи на прием к конкретному врачу,а он умотал в отпуск в Турцию или на учебу в солнечную столицу. Направляют к др. врачу,а там по записи у него свои пациенты.



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  • 20 | 18.01.2019, 13:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 18.01.2019, 12:52 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зря вы так возбудились. Проблема есть. Врач хочет что бы его рабочий день был заполнен и продуктивно. Некоторые только чихнут и уже записываются к врачу, потом не приходят. А настоящему больному приходится ждать. Нужно сделать оповещение за два дня, в случаи отказа от записи. За два дня запишутся те, кому необходимо. Сам бывал в таких ситуациях неоднократно. Зла не хватает. Нахватают талонов, на всякий случай, затем не идут. Никакой сознательности, эгоизм.
____________________________________________________________
____
Больные мешают чаи гонять околомедицинским работникам? Как подумаешь про поликлинику такая безысходность накатывает



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