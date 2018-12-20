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Достойный сын своего народа

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Рамиль Рахматов возглавил Конгресс башкирского народа. В организации настроены на конструктивное взаимодействие, но не намерены отказываться от самостоятельной позиции.

Достойный сын своего народа


Как сообщили ProUfu.ru в региональной общественной организации «Конгресс башкирского народа РБ», еще в декабре прошлого года на общем собрании было принято решение о назначении нашего коллеги Рамиля Рахматова председателем КБН. Данное решение было связано с изменением ситуации в республике и спадом в деятельности организации.

– Организация взяла хороший старт в работе, за короткое время удалось привлечь широкое внимание к поднятым проблемам. Однако позднее последовал спад, обусловленный объективными и субъективными причинами. В организации приветствовали смену руководства республики, но не все происходящее сейчас вызывают у нас согласие. Думаю, Рамилю Рахматову удастся найти конструктивный тон в общении с партнерами, но при этом мы знаем, что он всегда будет отражать независимую позицию КБН и иметь критический взгляд, – рассказали в КБН.

Сам Рамиль Рахматов отмечает, что при регистрации КБН в управлении Минюста РФ по РБ в прошлом году возникали непонятные задержки и надеется, что они не возникнут вновь.

– Я дал согласие на избрание председателем, потому что понимаю, что каждый должен заниматься своим делом профессионально, а общественной работой по возможности. Это тоже определенный труд. Врачи должны лечить, учителя – учить. В любом случае я много лет вовлечен в общественные процессы. Наша организация готова к любым конструктивным действиям на благо народа республики, а также к жесткой критике негативных явлений.

Сегодня мы не можем сказать, что все в республике изменилось в лучшую сторону. Многие кадровые решения новой власти вызывают недоумение.

Странно, что и сейчас нам стараются ставить палки в колеса, как при Рустэме Хамитове. Напомню, что наша организация после долгих задержек была зарегистрирована только после обращения в Минюст России. Хотелось бы избежать повторения такой ситуации при перерегистрации исполнительного органа и состава учредителей, – прокомментировал Рахматов.

***

Талантливый и смелый журналист - Рамиль Рахматов. Грамотный, энергичный, решительный. Участвовал в выборах и умело обличал махинации. Отлично пишет. Сочно, точно и знает о чем и как рассказать. Он сам и его статьи мне очень нравились. Редкость для Башкирии и Уфы. Улыбается всегда, значит радуется жизни и людям. Переживает за Родину. Человек дела... Молодой и уже зрелый, симпатичный. Мужчина и воин. Но...

Долго я не хотел об этом писать. Но если, мы уважаем себя - Россию, соседей - Украину, просто людей и законы человеческого жития, то писать приходится.

Знаете, как бывает при аварии? Ошибся человек и не вернуть сделанного. И люди ранены или мертвы. Жуть в том, что Рамиль Рахматов, и сейчас не считает свои действия "ошибкой".

Рамиль Рахматов ездил в командировку на Донбасс с февраля по июнь 2015 года. Поехал он журналистом, но там, взял в руки оружие и стал по его словам, работать следователем и оперативником в ДНР. Руководил подразделением. Имели подвал-темницу. Допрашивали людей. В том числе, допрашивали пленных армии Украины, и даже киборгов из Аэропорта Донецка.

Фото выложены Рахматовым в открытый доступ. Похоже, сам Рамиль Рахматов, не видит на них ничего преступного. Хотя, на фото, на мой взгляд, рассказывается о совершении преступлений гражданином РФ, на временно окупированной территории Украины. Рассказывается о его личном участии в политическом и международном терроризме.

Там же, на его страничке, Рамиль радуется "смертельной охоте" сербским снайпером на украинских военных, и гордится личным знакомством с ним.

Кому освободитель, а кому и оккупант.

На боевое задание. В оккупированной Украине 2015 года.

Личное оружие. Серьезный набор. Как, видимо, и боевые задачи.

Тень "Воина-освободителя-оккупанта" на земле Украины. Лето 2015 года.

"Плечом к плечу с властью". Тут и до трона - один шаг.

Награжден, как поисковик? Отличный Журналист. В смысле - был, да сплыл.

Виктор Золотарев






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  • Гость
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  • 1 | 18.01.2019, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Он не нарушил законов России. Не в чем его упрекнуть.



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3

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  • 2 | 18.01.2019, 09:49 | Автор: Виктор
    Публикации: 222 | Комментарии: 1690 | Рейтинг: +477,2
1. Стоит пояснить. Мой текст (здесь он в конце) взят из публикации января 2016 года.

2. Верхняя часть текста - не моя.

Надо бы указать автора верхней части текста.

Виктор Золотарев.



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  • 3 | 18.01.2019, 10:13 | Автор: юнг
    Публикации: 332 | Комментарии: 36559 | Рейтинг: +5719,4
А что такое "башкирский народ"? Вот Рустэм Закиевич- записался татарином. Его пустят на заседание?



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2

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  • 4 | 18.01.2019, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 18.01.2019, 10:13 | Автор: юнг
Публикации: 332 | Комментарии: 36558 | Рейтинг: +5719,7
А что такое "башкирский народ"? Вот Рустэм Закиевич- записался татарином. Его пустят на заседание?
++++++++++++++++

Какая проблема, если соблюдать устав Общественного Объединения и выполнять требования. Плиз товарищ мусье!



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2

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  • 5 | 18.01.2019, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 18.01.2019, 10:13 | Автор: юнг
Публикации: 332 | Комментарии: 36558 | Рейтинг: +5719,7
А что такое "башкирский народ"? Вот Рустэм Закиевич- записался татарином. Его пустят на заседание?
+++++++++++++++++++++++++
Какая проблема если принять устав общественного объединения и выполнять его требования? Плиз товарищ мусье.



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2

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  •  
  • 6 | 18.01.2019, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Калаш как баба держит. Служил??!!



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  • 7 | 18.01.2019, 12:11 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5595 | Рейтинг: +1464,3
Поехал журналистом,вернулся наемником. Ну.а что ,достойный сын достойного народа. Да простят меня



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  • 8 | 18.01.2019, 12:30 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 3345 | Рейтинг: -277,4
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Поздравляю Рамиль.

Самый лучший вариант. Молодой, активный, идейный, не продажный, честный.



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  • 9 | 18.01.2019, 12:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Руководил подразделением. Имели подвал-темницу. Допрашивали людей.
____________________________________________________________
_____
Садист?



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  • 10 | 18.01.2019, 12:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Конгресс башкирского народа- это неофициальный закрытый клуб валидированных выпускников интерната им. Гарипова.
Для дружбы народов Башкирии в целях построения гражданского общества остро необходимо закрыть интернат, как рассадник зла и идей сепартаизма.



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  • 11 | 18.01.2019, 13:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
..........." Странно, что и сейчас нам стараются ставить палки в колеса, как при Рустэме Хамитове. Напомню, что наша организация после долгих задержек была зарегистрирована только после обращения в Минюст России. Хотелось бы избежать повторения такой ситуации при перерегистрации исполнительного органа и состава учредителей, – прокомментировал Рахматов........"
==================================================
Вот если возьмутся и образуют единый народ РБ ,
а не только башкир , тогда и будет обеспечен успех
Е ( единый ) Н ( народ) РБ ( ЕНРБ) , не только Конгресс башкир !



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  • 12 | 18.01.2019, 13:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 18.01.2019, 12:54 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Конгресс башкирского народа- это неофициальный закрытый клуб валидированных выпускников интерната им. Гарипова.
Для дружбы народов Башкирии в целях построения гражданского общества остро необходимо закрыть интернат, как рассадник зла и идей сепартаизма.
__________________________________________________________
Слово КОНГРЕСС как к этой шобле прилепилось?



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  • 13 | 18.01.2019, 13:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 18.01.2019, 10:13 | Автор: юнг
Публикации: 332 | Комментарии: 36559 | Рейтинг: +5719,5
А что такое "башкирский народ"? Вот Рустэм Закиевич- записался татарином. Его пустят на заседание?

****
не пустят, перепишется впустят. Ему не привыкать.
Но суть не в этом. Юнг специально затронул эту тему что бы "разосрать" татар с башкирами.
Любимая его фраза бАтыры сами друг друга добьют



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  • 14 | 18.01.2019, 13:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 18.01.2019, 13:14 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
..........." Странно, что и сейчас нам стараются ставить палки в колеса, как при Рустэме Хамитове. Напомню, что наша организация после долгих задержек была зарегистрирована только после обращения в Минюст России. Хотелось бы избежать повторения такой ситуации при перерегистрации исполнительного органа и состава учредителей, – прокомментировал Рахматов........"
___________________________________________________
Кто финансирует их шабаши?



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1

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  • 15 | 18.01.2019, 13:38 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1904 | Комментарии: 62939 | Рейтинг: +12211,9
Гандон этот Рахматов. И оружие держит не как боец, а как пидорас....



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  • 16 | 18.01.2019, 13:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто финансирует их шабаши?
***
Рахимов и его родоплеменные эсбеэмовцы, устроившиеся в региональной власти, в силовых структурах, ВУЗах, культуре и медицине.



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  • 17 | 18.01.2019, 13:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 18.01.2019, 13:44 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто финансирует их шабаши?
***
Рахимов и его родоплеменные эсбеэмовцы, устроившиеся в региональной власти, в силовых структурах, ВУЗах, культуре и медицине.
__________________________________________________________
Эту шайку на самообеспечение для начала перевести, ну и участковым на заметку



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