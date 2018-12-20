Достойный сын своего народа

Рамиль Рахматов возглавил Конгресс башкирского народа. В организации настроены на конструктивное взаимодействие, но не намерены отказываться от самостоятельной позиции.Как сообщили ProUfu.ru в региональной общественной организации «Конгресс башкирского народа РБ», еще в декабре прошлого года на общем собрании было принято решение о назначении нашего коллеги Рамиля Рахматова председателем КБН. Данное решение было связано с изменением ситуации в республике и спадом в деятельности организации.– Организация взяла хороший старт в работе, за короткое время удалось привлечь широкое внимание к поднятым проблемам. Однако позднее последовал спад, обусловленный объективными и субъективными причинами. В организации приветствовали смену руководства республики, но не все происходящее сейчас вызывают у нас согласие. Думаю, Рамилю Рахматову удастся найти конструктивный тон в общении с партнерами, но при этом мы знаем, что он всегда будет отражать независимую позицию КБН и иметь критический взгляд, – рассказали в КБН.Сам Рамиль Рахматов отмечает, что при регистрации КБН в управлении Минюста РФ по РБ в прошлом году возникали непонятные задержки и надеется, что они не возникнут вновь.– Я дал согласие на избрание председателем, потому что понимаю, что каждый должен заниматься своим делом профессионально, а общественной работой по возможности. Это тоже определенный труд. Врачи должны лечить, учителя – учить. В любом случае я много лет вовлечен в общественные процессы. Наша организация готова к любым конструктивным действиям на благо народа республики, а также к жесткой критике негативных явлений.Сегодня мы не можем сказать, что все в республике изменилось в лучшую сторону. Многие кадровые решения новой власти вызывают недоумение.Странно, что и сейчас нам стараются ставить палки в колеса, как при Рустэме Хамитове. Напомню, что наша организация после долгих задержек была зарегистрирована только после обращения в Минюст России. Хотелось бы избежать повторения такой ситуации при перерегистрации исполнительного органа и состава учредителей, – прокомментировал Рахматов.***Талантливый и смелый журналист - Рамиль Рахматов. Грамотный, энергичный, решительный. Участвовал в выборах и умело обличал махинации. Отлично пишет. Сочно, точно и знает о чем и как рассказать. Он сам и его статьи мне очень нравились. Редкость для Башкирии и Уфы. Улыбается всегда, значит радуется жизни и людям. Переживает за Родину. Человек дела... Молодой и уже зрелый, симпатичный. Мужчина и воин. Но...Долго я не хотел об этом писать. Но если, мы уважаем себя - Россию, соседей - Украину, просто людей и законы человеческого жития, то писать приходится.Знаете, как бывает при аварии? Ошибся человек и не вернуть сделанного. И люди ранены или мертвы. Жуть в том, что Рамиль Рахматов, и сейчас не считает свои действия "ошибкой".Рамиль Рахматов ездил в командировку на Донбасс с февраля по июнь 2015 года. Поехал он журналистом, но там, взял в руки оружие и стал по его словам, работать следователем и оперативником в ДНР. Руководил подразделением. Имели подвал-темницу. Допрашивали людей. В том числе, допрашивали пленных армии Украины, и даже киборгов из Аэропорта Донецка.Фото выложены Рахматовым в открытый доступ. Похоже, сам Рамиль Рахматов, не видит на них ничего преступного. Хотя, на фото, на мой взгляд, рассказывается о совершении преступлений гражданином РФ, на временно окупированной территории Украины. Рассказывается о его личном участии в политическом и международном терроризме.Там же, на его страничке, Рамиль радуется "смертельной охоте" сербским снайпером на украинских военных, и гордится личным знакомством с ним.Кому освободитель, а кому и оккупант.На боевое задание. В оккупированной Украине 2015 года.Личное оружие. Серьезный набор. Как, видимо, и боевые задачи.Тень "Воина-освободителя-оккупанта" на земле Украины. Лето 2015 года."Плечом к плечу с властью". Тут и до трона - один шаг.Награжден, как поисковик? Отличный Журналист. В смысле - был, да сплыл.