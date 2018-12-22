Гундяев и Матвиенко: Какая страна, такие у нее и академики

Главе РПЦ Владимиру Гундяеву решили присвоить звание почетного профессора Российской академии наук (РАН). При этом саму церемонию уже перенесли на "другой раз". Помимо Кирилла, звание почетного профессора РАН планируется присвоить и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.О присвоеннии звания изначально сообщила российскому агентству "Интерфакс" пресс-секретарь президента РАН, руководитель пресс-службы академии Светлана Попова.По ее словам, поп является "популяризатором науки"."Он большой популяризатор науки, большой друг Сергея Петровича Капицы, Осипова Юрия Сергеевича (президента РАН в 1991-2013 гг., - ред.). Как говорил Эйнштейн, теория относительности говорит о гениальности Создателя, и в этом смысле никаких противоречий нет", - объявила Попова агентству.По ее словам, Гундяев не единожды участвовал в съемках популярной телепередачи о науке "Очевидное - невероятное", ведущим которой был Капица.Попова добавила, что патриарх РПЦ также знал отца Сергея Капицы, известного советского физика Петра Капицу - лауреата Нобелевской премии по физике 1978 года.Изначально сообщалось, что церемония присвоения званий состоится 22 января, в ходе очередного заседания президиума РАН. В то же время Российская академия наук после выхода новостей о присвоении Кириллу звания профессора отложила церемонию награждения. В пресс-службе РАН сообщили, что "церемония присвоения звания состоится в другой раз", не назвав каких-либо определенных дат, информирует российское агентство "ТАСС"."Во время заседания (22 января, - ред.) будет объявлено о присвоении званий, затем состоится голосование. Церемония присвоения звания состоится в другой раз", - объявили в РАН.В пресс-службе академии уточнили, что на президиуме будет рассматриваться вопрос о присвоении предстоятелю РПЦ звания почетного профессора, но само решение будет приниматься в ходе голосования."Будет обсуждение, потом голосование. Это должно быть коллективное решение академиков, членов президиума", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РАН Светлана Попова.Как уточняет "Интерфакс", Гундяев уже является почетным профессором Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ". Указанное звание ему было присвоено в 2010 году.В начале января патриарх РПЦ Гундяев раскритиковал интернет и заявил о том, что всемирная сеть может приблизить апокалипсис. Стоит отметить, что озвученные Кириллом тезисы встретили неоднозначную реакцию пользователей соцсети.В октябре прошлого года патриарх Гундяев заявил, что массовое увлечение детей гаджетами может в будущем привести к серьезным негативным последствиям для всей страны.