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Гундяев и Матвиенко: Какая страна, такие у нее и академики

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Главе РПЦ Владимиру Гундяеву решили присвоить звание почетного профессора Российской академии наук (РАН). При этом саму церемонию уже перенесли на "другой раз". Помимо Кирилла, звание почетного профессора РАН планируется присвоить и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.

Гундяев и Матвиенко: Какая страна, такие у нее и академики


О присвоеннии звания изначально сообщила российскому агентству "Интерфакс" пресс-секретарь президента РАН, руководитель пресс-службы академии Светлана Попова.

По ее словам, поп является "популяризатором науки".

"Он большой популяризатор науки, большой друг Сергея Петровича Капицы, Осипова Юрия Сергеевича (президента РАН в 1991-2013 гг., - ред.). Как говорил Эйнштейн, теория относительности говорит о гениальности Создателя, и в этом смысле никаких противоречий нет", - объявила Попова агентству.

По ее словам, Гундяев не единожды участвовал в съемках популярной телепередачи о науке "Очевидное - невероятное", ведущим которой был Капица.

Попова добавила, что патриарх РПЦ также знал отца Сергея Капицы, известного советского физика Петра Капицу - лауреата Нобелевской премии по физике 1978 года.

Изначально сообщалось, что церемония присвоения званий состоится 22 января, в ходе очередного заседания президиума РАН. В то же время Российская академия наук после выхода новостей о присвоении Кириллу звания профессора отложила церемонию награждения. В пресс-службе РАН сообщили, что "церемония присвоения звания состоится в другой раз", не назвав каких-либо определенных дат, информирует российское агентство "ТАСС".

"Во время заседания (22 января, - ред.) будет объявлено о присвоении званий, затем состоится голосование. Церемония присвоения звания состоится в другой раз", - объявили в РАН.

В пресс-службе академии уточнили, что на президиуме будет рассматриваться вопрос о присвоении предстоятелю РПЦ звания почетного профессора, но само решение будет приниматься в ходе голосования.

"Будет обсуждение, потом голосование. Это должно быть коллективное решение академиков, членов президиума", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РАН Светлана Попова.

Как уточняет "Интерфакс", Гундяев уже является почетным профессором Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ". Указанное звание ему было присвоено в 2010 году.

В начале января патриарх РПЦ Гундяев раскритиковал интернет и заявил о том, что всемирная сеть может приблизить апокалипсис. Стоит отметить, что озвученные Кириллом тезисы встретили неоднозначную реакцию пользователей соцсети.

В октябре прошлого года патриарх Гундяев заявил, что массовое увлечение детей гаджетами может в будущем привести к серьезным негативным последствиям для всей страны.

Буквы.Ру
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  • 1 | 19.01.2019, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Валентина Матвиенко (в девичестве Тютина) родилась в небольшом украинском городе Шепетовка.

Учеба давалась Валентине легко – в 1966 году она окончила школу с серебряной медалью, а спустя год получила красный диплом Черкасского медицинского училища. Это открыло ей двери в один из престижных ленинградских вузов – химико-фармацевтический институт, который она закончила в 1972 году, получив распределение в аспирантуру.

Параллельно с обучением в институте Валентина Матвиенко начала заниматься общественной работой, пройдя путь от рядовой комсомолки до первого секретаря Ленинградского областного комитета ВЛКСМ."

===============

Вот что животворящая Советская Власть делала! Предала она её идеалы.



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  • 2 | 19.01.2019, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Он..., большой друг Сергея Петровича Капицы, Осипова Юрия Сергеевича (президента РАН в 1991-2013 гг., - ред.).
====================================
Чтобы стать богатым человеком в РФ, надо быть "большим другом" власть предержащих. Чтобы стать "умным человеком" в РФ, надо быть большим другом людей от науки....



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  • 3 | 19.01.2019, 11:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Он уже забыл , что его служение Богу заключается в усовершенствовании человека ( говоря мирским языком ).Не погоня за мнимыми званияи , следование к приобретениювсяческих благ-а служение Богу и вести паству в необходимом Богу направлении.Затеял ссору с раскольниками Украинской ПЦ. плотно вошел в политику , и стал служить властям .
Одним словом -ЗАБЛУДШИЙ и не пастырь духовный !



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  • 4 | 19.01.2019, 11:49 | Автор: Штирлиц мл.
    Публикации: 69 | Комментарии: 1486 | Рейтинг: +258,4
Идиотизм процветает.



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  • 5 | 19.01.2019, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
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С серебрянной медалью в медучилище -Что-т не улавливаю логики !



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  • 6 | 19.01.2019, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
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поп является "популяризатором науки"=================
это же настоящее издевательство над наукой, над учёными(настоящими).



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  • 7 | 19.01.2019, 12:36 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 795 | Рейтинг: +97,5
Главе РПЦ Владимиру Гундяеву решили присвоить звание почетного профессора Российской академии наук (РАН)
.........................................................

За какие академические заслуги, труды, изыскания, открытия?

РАН занимается изучением столпов РПЦ?



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  • 8 | 19.01.2019, 12:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гундяев, я долгое время думал так патриарха Кирилла, дразнит, от слова гундеть, господин Невзоров и просто обалдел, когда выяснил, что это его настоящая фамилия и как тут не вспомнить Бога. Бог он шельму метит, еще не родился патриарх, а метку получил.



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  • 9 | 19.01.2019, 12:46 | Автор: Не зарегистрирован
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Гундяю и матвиенко дают звания не за науку, а за служение путину



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  • 10 | 19.01.2019, 12:47 | Автор: Не зарегистрирован
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Гундяю и матвиенко дают звания не за науку, а за служение путину



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  • 11 | 19.01.2019, 12:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Капица - друг деда Гундяя ?.
Выбирайте друзей осмотрительно .Только это принижает значимость как ученого сына Капицы .



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  • 12 | 19.01.2019, 12:51 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 38 | Комментарии: 7775 | Рейтинг: +2034,7
7 | 19.01.2019, 12:36 | Автор: VIVAT
Публикации: 0 | Комментарии: 795 | Рейтинг: +97,3

Главе РПЦ Владимиру Гундяеву решили присвоить звание почетного профессора Российской академии наук (РАН)
.........................................................

За какие академические заслуги, труды, изыскания, открытия?

РАН занимается изучением столпов РПЦ?
___________________________________
Нет. Это просто столпы РПЦ сыплют соль на РАНу...



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  • 13 | 19.01.2019, 13:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
..........." Главе РПЦ Владимиру Гундяеву решили присвоить звание почетного профессора Российской академии наук (РАН). При этом саму церемонию уже перенесли на "другой раз". Помимо Кирилла, звание почетного профессора РАН планируется присвоить и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко............"
======================================================
УРРААА , Урряяя , уря ! Да благословит Господь , новых укадемиков , какая наука такие и укадемики в РАН !
Может новые открытия в науке , будут бесплатно Освящать !
Надо еще РАН церковь построить , чтобы Господь содействовал в новых открытиях !



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  • 14 | 19.01.2019, 13:13 | Автор: Не зарегистрирован
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У нас опошляют все что угодно , что звание героя России -
Медведев и Путин наградили Сердюкова , типа создал втихаря новую армию !
Теперь вот РАН , позорится - мракобесие в науку возводит !



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  • 15 | 19.01.2019, 13:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По ее словам, поп является "популяризатором науки".
===========================================
Тьфу ! Да отсохнет ее язык ! Позорище !



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  • 16 | 19.01.2019, 13:22 | Автор: Не зарегистрирован
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Упырь к чему не прикоснётся, всё опошлит. И звание героя россии опошлил и звание академика опошлил и козлов поставил охранять капусту, а волков назначил охранять козлов. Воистину сам из ада и чертей за собой приволок, с вурдалаками и вампирами.



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  • 17 | 19.01.2019, 13:27 | Автор: Не зарегистрирован
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Наука и религия рука об руку?! Вот новость..Да, умом Россию не понять. Путинскую.



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  • 18 | 19.01.2019, 13:44 | Автор: Не зарегистрирован
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17 | 19.01.2019, 13:27 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наука и религия рука об руку?! Вот новость..Да, умом Россию не понять. Путинскую.
+++++++++++++++++++++++++++++++
Как можно кости целовать и в квантовую физику верить?



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  • 19 | 19.01.2019, 13:59 | Автор: Не зарегистрирован
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• 5 | 19.01.2019, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
С серебряной медалью в медучилище -Что-т не улавливаю логики !

Логика простая, в тот год было 2 выпуска в средних школах с 11 летним обучением и 10 классным, поступали туда, куда можно было пройти



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  • 20 | 19.01.2019, 14:16 | Автор: Не зарегистрирован
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Сердюк раздербанил беспланово всю армию , военные сооружения просто бросил. Как бандит темной ночью , бесхозяйственно и хаотически ...Ведь демонтаж всегда идет по плану , у доброго хозяина ни один кирпич не пропадет зря..За дербан и Героя Роисси .?
Смачный плевок в лицо российскому народу!



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