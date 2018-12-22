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Скончался Эдуард Поляков

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18 января 2019 года, на 55 году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался Поляков Эдуард Алимпович.

Скончался Эдуард Поляков


Поляков Э.А. почти 10 лет состоял членом Политической партии «Российская объединённая демократическая партия «ЯБЛОКО» и два года работал инструктором Башкирского регионального отделения партии. Неоднократно избирался членом Бюро, заместителем Председателя Башкирского отделения партии, председателем первичных партийных организаций партии «ЯБЛОКО» в Ленинском и Октябрьском районах города Уфы.

Эдуард Поляков активно работал в демократическом и правозащитном движении Республики Башкортостан, организуя и лично участвуя в многочисленных политических акциях, митингах, пикетах, обращениях. Настойчиво и твёрдо защищал права граждан республики. Добросовестно участвовал в избирательных кампаниях, проводимых партией «ЯБЛОКО». Смело добивался честности в деятельности участковых избирательных комиссий города Уфы, в которых он состоял членом. Неоднократно назначался начальником избирательного штаба Башкирского регионального отделения партии.

Поляков Э.А. часто остро и принципиально выступал в социальных сетях и «Уфимском Журнале».

Коллеги и друзья по партии «ЯБЛОКО» искренне и душевно переживают по поводу ухода друга, товарища и соратника в демократических и партийных делах.

Башкирское «ЯБЛОКО» выражает глубокие соболезнования семье и родным по поводу безвременной кончины Полякова Эдуарда Алимповича.

Свои искренние соболезнования прислало и руководство Партии «ЯБЛОКО».

Башкирское региональное отделение Политической партии «РОДП «ЯБЛОКО»






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  • 1 | 19.01.2019, 11:27 | Автор: Виктор
    Публикации: 222 | Комментарии: 1694 | Рейтинг: +478,2
Прощание с Эдуардом будет сегодня, в субботу, по адресу ул. Научная, д.5,
9 этаж. Красная 16 этажка межу проспектом Октября и лесом.

(ост. "Госцирк" или "Ж/д больница", с 13 до 14 часов.



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  • 2 | 19.01.2019, 11:41 | Автор: Штирлиц мл.
    Публикации: 69 | Комментарии: 1486 | Рейтинг: +258,4
Земля пухом...
Что-то "косит" последнее время УЖистов.



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3

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  • 3 | 19.01.2019, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Умер в 55 лет, не дожив до пенсии "каких то" 10...
Земля ему пухом....



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3

  • # 4 | 19.01.2019, 12:19 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4421 | Рейтинг: -713,1

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  • # 5 | 19.01.2019, 12:35 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4421 | Рейтинг: -713,1

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  • # 6 | 19.01.2019, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 7 | 19.01.2019, 12:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Борьба не проходит бесследно ! Благодарен , что есть и будут такие
неравнодушные люди !
Соболезную родным и близким покойного ! Пусть земля ему будет пухом !



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4

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  • 8 | 19.01.2019, 12:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 19.01.2019, 12:35 | Автор: Дед

Юстас. Надо быть добрее к людям и под косу раньше времени не попадете. Не коса косит, а злоба.
====================================
Ты посмотри какая глубина мышления !



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  • # 9 | 19.01.2019, 13:03 | Автор: Не зарегистрирован
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  • # 10 | 19.01.2019, 13:05 | Автор: Не зарегистрирован
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  • # 11 | 19.01.2019, 13:27 | Автор: Не зарегистрирован
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  • # 12 | 19.01.2019, 13:29 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 13 | 19.01.2019, 13:39 | Автор: Не зарегистрирован
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Соболезнование родным и близким покойного и Царствие ему Небесное и упокой душу его.

Даже если они ("яблочники" и другие оппозиционные движения) в своей работе "боролись с ветряными мельницами", все же достойны уважения и благодарности современников и потомков. Они противились наступлению и распространению Зла, но не смогли ему противостоять.



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  • 14 | 19.01.2019, 13:46 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 19.01.2019, 13:39 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Соболезнование родным и близким покойного и Царствие ему Небесное и упокой душу его.

Даже если они ("яблочники" и другие оппозиционные движения) в своей работе "боролись с ветряными мельницами", все же достойны уважения и благодарности современников и потомков. Они противились наступлению и распространению Зла, но не смогли ему противостоять.
++++++++++++++++++

Потому как зло порождение поддерживается всесильным режимом.



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3

  • # 15 | 19.01.2019, 13:49 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 16 | 19.01.2019, 13:59 | Автор: Не зарегистрирован
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Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Он ненавидел эту страну, ненавидел ее историю, желчь и злоба замучили его.
Кухарку то же ждет.



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7

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  • 17 | 19.01.2019, 14:23 | Автор: Не зарегистрирован
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16 | 19.01.2019, 13:59 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Он ненавидел эту страну, ненавидел ее историю, желчь и злоба замучили его.
Кухарку то же ждет.
+++++++++++++++++++++

Не путай страну с ее правителями. Правители просто приватизировали страну и от имени кучи ожиревших правят.



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4

  • # 18 | 19.01.2019, 15:07 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 19 | 19.01.2019, 15:18 | Автор: черепаха
    Публикации: 45 | Комментарии: 1067 | Рейтинг: +538,7
Искреннее соболезнование родным и близким...Светлая память.



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  • 20 | 19.01.2019, 15:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 19.01.2019, 12:53 | Автор: Не зарегистрирован
Борьба не проходит бесследно! Благодарен, что есть и будут такие
неравнодушные люди!
Соболезную родным и близким покойного! Пусть земля ему будет пухом!
///====\\\
14 | 19.01.2019, 13:46 | Автор: Не зарегистрирован
13 | 19.01.2019, 13:39 | Автор: Не зарегистрирован
Соболезнование родным и близким покойного и Царствие ему Небесное и упокой душу его.
Даже если они ("яблочники" и другие оппозиционные движения) в своей работе "боролись с ветряными мельницами", все же достойны уважения и благодарности современников и потомков. Они противились наступлению и распространению Зла, но не смогли ему противостоять.
+++++++
Потому как зло порождение поддерживается всесильным режимом.
===
===
Эдуард Олимпович как и все Яблочники защищают народ! Народ сам не в состоянии отстаивать свои права и свободы, это доказано всей историей России!
Наиболее яркий пример Война Александра-I ПРОТИВ нАПОЛЕОНА. Дикая зависть ущербного человека к талантливому, успешному Наполеону. Вначале его отец гнал гибнуть русских и не руских людей в войне против Наполеона. Его генерал блестяще разбил агрессора Суворова, тот бросив 7 000 солдат победоносно драпанул. Победив Наполеон категорически не желавший войны с Россией заключил мирный договор и накормив и обмундировав вернул 7 000 солдат в знак доброй воли Павлу-I !
Александр-I убивает отца и вновь гонит гибнуть русских и не русских против Наполеона, объявляет ему войну, но трусливо 2 г топчется на границе. Страна получает 1912 г..
и по сей день большинство не знает что именно наша страна была агрессором против мирной страны Франции!
а что сегодня! Чеченцев убивали. Грузин убивали. Хохлов, братьев! Ещё в какую то непонятную Сирию влезли!..
Так у кого всё же "ветряные мельницы"! И не от злобы умер Эдик, а погиб защищая права и свободы граждан. (Для чего Гитлер ходил войной на нашу страну? Сегодня деп ЕР Фёдоров признал что 95% крупных предприятий принадлежал забугорью! А многие и налоги платят там, а не в РФ!)
Поэтому и стресс, и прочие тяготы добили прекрасного человека!



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