Скончался Эдуард Поляков ...

18 января 2019 года, на 55 году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался Поляков Эдуард Алимпович.Поляков Э.А. почти 10 лет состоял членом Политической партии «Российская объединённая демократическая партия «ЯБЛОКО» и два года работал инструктором Башкирского регионального отделения партии. Неоднократно избирался членом Бюро, заместителем Председателя Башкирского отделения партии, председателем первичных партийных организаций партии «ЯБЛОКО» в Ленинском и Октябрьском районах города Уфы.Эдуард Поляков активно работал в демократическом и правозащитном движении Республики Башкортостан, организуя и лично участвуя в многочисленных политических акциях, митингах, пикетах, обращениях. Настойчиво и твёрдо защищал права граждан республики. Добросовестно участвовал в избирательных кампаниях, проводимых партией «ЯБЛОКО». Смело добивался честности в деятельности участковых избирательных комиссий города Уфы, в которых он состоял членом. Неоднократно назначался начальником избирательного штаба Башкирского регионального отделения партии.Поляков Э.А. часто остро и принципиально выступал в социальных сетях и «Уфимском Журнале».Коллеги и друзья по партии «ЯБЛОКО» искренне и душевно переживают по поводу ухода друга, товарища и соратника в демократических и партийных делах.Башкирское «ЯБЛОКО» выражает глубокие соболезнования семье и родным по поводу безвременной кончины Полякова Эдуарда Алимповича.Свои искренние соболезнования прислало и руководство Партии «ЯБЛОКО».