Поляков Э.А. почти 10 лет состоял членом Политической партии «Российская объединённая демократическая партия «ЯБЛОКО» и два года работал инструктором Башкирского регионального отделения партии. Неоднократно избирался членом Бюро, заместителем Председателя Башкирского отделения партии, председателем первичных партийных организаций партии «ЯБЛОКО» в Ленинском и Октябрьском районах города Уфы.
Эдуард Поляков активно работал в демократическом и правозащитном движении Республики Башкортостан, организуя и лично участвуя в многочисленных политических акциях, митингах, пикетах, обращениях. Настойчиво и твёрдо защищал права граждан республики. Добросовестно участвовал в избирательных кампаниях, проводимых партией «ЯБЛОКО». Смело добивался честности в деятельности участковых избирательных комиссий города Уфы, в которых он состоял членом. Неоднократно назначался начальником избирательного штаба Башкирского регионального отделения партии.
Поляков Э.А. часто остро и принципиально выступал в социальных сетях и «Уфимском Журнале».
Коллеги и друзья по партии «ЯБЛОКО» искренне и душевно переживают по поводу ухода друга, товарища и соратника в демократических и партийных делах.
Башкирское «ЯБЛОКО» выражает глубокие соболезнования семье и родным по поводу безвременной кончины Полякова Эдуарда Алимповича.
Свои искренние соболезнования прислало и руководство Партии «ЯБЛОКО».
Башкирское региональное отделение Политической партии «РОДП «ЯБЛОКО»
Скончался Эдуард Поляков
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