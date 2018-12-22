Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».







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Уфа бандитская. Орел

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В 1993 году Ринат Гаянов открыл собственное дело и зарегистрировал в Уфе товарищество с ограниченной ответственностью «Дублю Р». Это было время, когда любой, умеющий считать до десяти, мог легко выбиться в люди. Главное получить кредит. Используя связи отца, Гаянов заключил договор с предприятием «Строительные материалы» на поставку леса из Белорецкого района. Для этого в «Планета Наука банк» было перечислено семьдесят девять миллионов рублей. Это было удачей и Ринат улыбался как ребенок, который выиграл в лотерею крупную сумму денег.

Уфа бандитская. Орел


К этому моменту за спиной Гаянова возник местный авторитет Орел. Трижды судимый Валера Страшков знал уголовный мир и уголовный мир знал его.

Была ли это встреча случайной, Ринат не знал, но чутье подсказывало, что вряд ли? Он ответил «да», потому что следуя установленному правилу серьезного бизнеса, должен был обзавестись «крышей».

Первые дни Орел катал Рината на машине и обхаживал директора фирмы будто оранжерею, где выращиваются деньги. Через неделю Ринат почувствовал, что в отношениях с Орлом, происходят перемены. Первая модель Жигулей уже не соответствовала их положению. Что тут думать? Денег у них до чертовой матери. Орел предложил обналичить часть и купить ВАЗ 2109. Прощаясь Страшков шутливо, но, пожалуй, слишком сильно для шутки стукнул Гаянова кулаком в грудь и второй раз напомнил о своей просьбе. Ринат пришел домой, лег на койку, но заснул не сразу. Он подумал - в сотый раз по меньшей мере – что это обыкновенный расчет за «крышу».

На другой день он через фирму «Имракс» обналичил тринадцать миллионов рублей и Страшков купил себе новую автомашину. В кожаной куртке и с золотой цепью, толщиной с палец, Орел теперь выглядел привлекательно – как раз так, как и должен выглядеть владелец, самой престижной модели Жигулей. Через день Орел потребовал тридцать миллионов рублей. На этот раз Страшков зашел с другого бока. Деньги нужны для спасения брата Павла, который находился под расстрельной статьей в Одессе.

В ушах Гаянова тревожно отстукивали секунды. Ринат отчаянно думал, что ему делать? Это был критический момент. Он должен проявить твердость и не давать больше денег. Но Страшков умел говорить с предельной искренностью и уже договорился с фирмой «Эльза», на обналичку денег. Ожидая ответа Орел угрюмо рассматривал костяшки своих кулаков. Ринат ответил утвердительно, но сказал, это очень тихо, словно в его легких не осталось воздуха. В банке их уже ждал представитель фирмы. Наступила тишина, только перо царапало по листу платежного поручения и, наконец, замерло.

Лист бумаги стал официальным документом и Орел впервые в жизни, пощупал бумажные деньги в большом количестве.

В машине Ринат глубоко вздохнул и попробовал оценить свое положение. Но доводы Гаянова, Орел, слушал так же внимательно, как шорох дворников на ветровом стекле. В этот день все заботы Валеры Страшкова, сводились к тому, чтобы радоваться жизни. Автомобиль остановилась у кафе «Русь», на улице Рабкоров. Официант устроил легкую канонаду пробками и шипучая жидкость полилась рекой.

Прошел месяц, потом другой. Орел с двумя дружками, заехал за Ринатом. На этот раз Страшков потребовал обналичить через ТОО «Айбека», десять миллионов рублей. Вынуть сигарету и закурить – это занимает не более пятнадцати секунд и секунд двадцать Ринат выпускал дым, утверждаясь в мысли – режь на куски, но больше ни копейки не получишь.

Вишневая «девятка», мчалась по улице Аврора, а потом свернула в лесной массив. Трое выскочили из автомашины и вытащили четвертого. Из обреза и лимонки Орел выбрал последнюю. Не то чтобы Орел выдернул чеку, просто он опустил холодящую душу железку, за ворот Гаянова, поближе к позвоночнику. И когда прошли четыре секунды в Ринате осталось пороху, не больше чем в мокрой тряпке.

И больше ничего.

Был только Орел – с чубом прилипшим к мокрому лбу, глазами навыкат и Ринат, которого уничтожили, а потом собрали по кусочкам.

Они поехали в банк и снова Страшков считал миллионы, загибая желтые от сигарет, пальцы. От всего этого разило жуткой несправедливостью. Орел улыбался, обнажая зубы. Гаянов с удовольствием выбил бы их – его удерживало только мысль, что сначала Орел успеет выбить у него.

Так провел Ринат все свои финансовые операции – под твердой рукой и холодным взглядом Орла. Прошли пара месяцев и он был пустой как барабан.

У Гаянова только и осталось радости, что кататься на белой «девятке», которая досталась ему взамен новой, купленной им для Страшкова.

Запутавшись в лабиринте недодуманных мыслей и проектов, колесил Ринат по Уфе. Беспомощный как муха в паутине он пускался в разные авантюры в надежде мгновенно разбогатеть и одним разом решить все проблемы. В его душе царило смятение. Приближался срок расчета за кредит. Под тиканье часов, ночь за ночью сидел он за кухонным столом, уставившись в окно, за которым падал снег. И тогда у него возникало желание, сесть в автомашину и всю ночь ехать куда глаза глядят.

Но скоро он лишился и этой возможности. Орел проиграл в карты свою вишневую «девятку» и пересел на Ринатову белую ВАЗ 2109 и, словно, речь шла о заправке автомобиля, потребовал дополнительно четыре миллиона рублей. Последнее требование Орла было как удар в солнечное сплетение.

Мало того, что его обобрали как липку, он остался еще должен. Шагая по улице Степана Кувыкина, Ринат перебрал все способы, какими мог бы изуродовать Орла и в то же время старался думать, где ему взять деньги. Он увидел магазин и свернул к нему. Реальность или кошмар, а ему хотелось выпить, как никогда в жизни. С бутылкой водки он зашел к двоюродному брату, где застал Фаниля с сестрой Эммой. Ринат разлил водку на троих и первую порцию выпил одним глотком, как лекарство. Закурили и Ринат начал делиться своими проблемами. Тревога и боль в голосе брата, заставило Фаниля и Эмму замереть на месте, и когда Ринат замолчал возмущению родственников не было пределу. Слушая их крики, Ринат неожиданно увидел все под другим углом, точно пелена спала с глаз и все предстало в нестерпимо ярком свете. Вот, что мучило его. Не сам факт существования рэкетиров, а только то, что рэкетиром был Орел. Фаниль собирался что-то сказать, но его перебила Эмма. Это было как в прежни времена, когда они в детстве играли в догонялки - голос сестры, звучал громче всех. В словах Эммы все оказалось очень просто – ему наступили на ногу и Ринат должен отомстить.

На другой день Ринат встретился с Орлом, совершенно случайно рядом с ним оказалась Эмма. На ней была мини-юбка в обтяжку. Заехали к знакомым Рината. Пока его ждали, Эмма потягивала пиво и болтала с Орлом. У нее была смуглая кожа, стройная фигура и неплохая смекалка, которую она скрывала за глуповатой улыбкой. Ее слова сопровождались вполне недвусмысленной мимикой. Эта встреча сама по себе не имела бы никого значения, если бы не одно существенное обстоятельство, они договорились встретиться у нее дома.

Вечером, на следующий день, Фаниль и Ринат стояли во дворе дома по улице Киекбаева. Свет фары белой «девятки» скользнул вдоль стены, словно луч прожектора выискивающий убийц и погас. С пакетом в руке Страшков вышел из автомашины и зашел в подъезд. Глядя ему вслед, оба брата вдруг осознали весь смысл происходящего и каждый по своему был озадачен. Ринат сплюнул – сколько времени он ломал голову чтобы избавиться от Орла, а нужно было всего вытащить его обрез, который как баллонный ключ, валялся в багажнике автомобиля. Фаниль не сводил глаз с «девятки».

По договоренности, после убийства автомобиль становился его собственностью. Через полчаса Фаниль поднялся по лестнице. Перед дверью он глубоко вздохнул и нажал на звонок. Дверь открыла Эмма, пропустила брата и с шубой в руках, ринулась вниз чтобы скорее оказаться на улице. В последний момент Фаниль, чуть не дал задний ход, следом за сестрой, но собрался духом и сделал три шага вперед. Под потолком ослепительно горела яркая лампочка. Орел повернул голову и уперся взглядом в два ствола двенадцатого калибра. Он медленно встал и кадык на его шее запрыгал, как поплавок на волнах. Ручная гаубица, заряженная свинцовой картечью, не оставила шансов. Орел умер раньше чем успел упасть на пол. Фаниль выскочил за порог, хлопнул дверью и прыгая через ступени сбежал вниз. На улице у всех троих мелькнула одна и та же мысль.

Орел мертв!

Утром следующего дня они вернулись на улицу Киекбаева. Ринат и Фаниль переступили порог квартиры и ощутили настороженную тишину, усиленную скрипом двери. Орел лежал на спине, на губах розовая пена. В глаза бросилась недокуренная сигарета, зажатая в кулаке. У них появилось странное чувство, возникшее от того, что с Орлом можно было делать все что угодно. Ринат снял с мертвого золотую цепь, на которой висел крест размером с гаечный ключ. Черты землянистого лица Орла застыли окончательно, но синие глаза смотрели вверх, словно силясь что-то сказать.

«Давай, давай Ринатик, смелее, мы теперь с тобой одной крови – мастера темных дел, вот кто мы с тобой. Я буду охотиться за тобой, ты будешь охотиться за мной и каждый из нас будет охотиться за самим собой».

Ринат побледнел и передал цепь Фанилю, а крест опустил в свой карман. Отрабатывая каждый вздох и выдох, они завернули тело Страшкова в кусок линолеума.

По улице Уфы ехала белая «девятка» и от сотен других автомобилей отличалась тем, что в багажнике у нее лежал труп. На Монументе Дружбы свернули в направлении Каменной переправы. Впереди них лежал огромный пустырь изрытый оврагами, ямами и заваленный мусором – кладбище «подснежников», старой Уфы. Они не захватили лопату и снег пришлось разгребать ногами. Забросали снежный холм ветками и вернулись к автомашине.

Ринат привычно сел за руль автомобиля, Фаниль, чувствуя, что его как бы отодвигают в сторону сел на пассажирское сиденье. На другой день все обозначилось как черным по белому. Ринат катался на белой «девятке», а Фаниль считающий себя стопроцентным хозяином автомобиля, ходил пешком.

Дальше события развивались как в пародии на гангстерские фильмы. Фаниль с утра не нашел Рината и побил его девушку. Ринат уговорил подругу написать заявление и Фаниля закрыли на пятнадцать суток. И вот тут чрезмерное возмущение Фаниля, начало уводить его в сторону. Словно, протестуя что его задержали не как убийцу, а как мелкого хулигана он начал делиться своими обидами с сокамерниками. Само собой, это стало известно операм отдела милиции Советского района Уфы. Мигая глазами, словно он по ошибке попал не в ту дверь, Фаниль переступил порог кабинета начальника уголовного розыска. Майор милиции Анатолий Чеснаков, с лицом бандита который решил поиграть в милиционера, затянулся сигаретой и словно речь шла о погоде спросил: «Слушай меня, командир, так ты, это самое… Орла завалил»? И как только было произнесено это имя все переменилось, будто сам Орел вошел в кабинет. Для Фаниля это было просто невероятным, даже чудовищным. Но потом он понял. Он все понял и все рассказал. Майор милиции одним глотком допил остывший чай и со словами, поехали покажешь место, подтолкнул Гаянова к двери. С ума сойти. О боже, ну и дела!

Фаниль Гаянов начал разгребать хрустящий настом мартовский сугроб и будто в ледяном гробу, лежит мертвый Валера Страшков. Было нелепостью допустить, что такой хмыренок, мог грохнуть самого Орла. Но факт остается фактом. На следующий день обвиняемый Гаянов все детали убийства рассказывал следователю прокуратуры Асляму Халикову. Это было во вторник, а в среду у прокурора сидел уже Ринат Гаянов.

Первые минуты он пытался сохранить хладнокровие, но его мысли как-то странно блуждали – он подумал о фильме, который начал смотреть, но не досмотрел, то о друге, пытаясь сообразить, когда в последний раз его видел, вспомнил деревню, где гостил у бабушки летом. Мысли его, делая прыжки, рвались прочь из заколдованного круга. Он думал что смерть Орла, положила конец долгому кошмару, но настоящий ужас только начинался. Говорил Ринат тихо, почти что шепотом. Понятное дело он дал признательные показания и покатил в черную бездну тюрьмы, где имя Орла, даже мертвого, не было пустым звуком.

Конец марта. На голых липах сидят грачи, кое - где видны черные проталины. Как всякого порядочного мафиози Валеру Страшкова, уголовное имя «Орел», похоронили в начале центральной аллеи Южного кладбища Уфы. Девяностые годы, время воров и бандитов. В последний путь Орла провожали вся блатная Старая Уфа: Вор в законе «Мартын», авторитеты: Шаляпин старший, Коля Бахман, Бадро, Подсос, братья Крымы, Валера Кирш, Стяг, Фан, Шантик, Боек, Конопатик, братья Сомики.

Желтое здание Верховного суда на улице Матросова. Встать, суд идет! Два брата Гаяновы смотрят на судью благодушно, доверчиво. Орел или решка?

Орел! Что может быть печальнее - только приговор. Ничего не попишешь. Гаянов Ринат (заказчик убийства) - восемь лет лишения свободы, колонии строго режима. Гаянов Фаниль (киллер) - девять лет лишения свободы, колонии строго режима.

С тех лет прошло четверть века. Орел давно мертв и лежит в могиле, но Орел был прав: «Я буду охотиться за вами, вы будете охотиться за мной и каждый из нас будет охотиться за самим собой». Фаниль Гаянов жив, но не радуется этому. Мотает третий срок и жалеет, что даже не умер во время. И мертв Ринат Гаянов, который взял кредит, хотел разбогатеть и обзавелся надежной «крышей».

Заключенным строгой колонии Ринат был не долго. Он стал ничем, после того как в промышленной зоне кто-то распорол ему брюхо. Начальство проявило вялое любопытство и списало все на несчастный случай.

Орел, сработал надежно. Это точно.

Уфа бандитская. Орел


Страшков Валера Геннадьевич, уголовное имя «Орел» родился 26 марта 1965 года на улице Деревенская переправа (Нижегородка) города Уфы.

Окончил 8 классов школы №25 Ленинского района Уфы. Короткая, насыщенная криминальными событиями жизнь (три судимости) оборвалась (28 лет), в марте 1993 года.

Уфа бандитская. Орел


Оперативники отдела милиции Советского района города Уфы: Зульфат Минниханов, Альберт Квачев, Баян Шамсутдинов, Виталий Мартынов, Анатолий Чеснаков, Валера Шелдыбаев, Валера Кузнецов, Артур Терегулов.

Ирек Муктасаров






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  • 1 | 20.01.2019, 09:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Никогда не думала, что в моем районе школа МВД жили такие обаятельные и симпатичные преступники. Слышала при первой ходки, человеку дают, как это погоняла, двоюродный брат пять раз судим, так понимаю Валере дали уголовное имя за наколку.



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  • 2 | 20.01.2019, 09:31 | Автор: Не зарегистрирован
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Я и не думала что в моем районе школы МВД жили таки симпотяги бандюги, если я что шурюпю, брат сидел пять лет, при первой ходке чуваку дают кликуху, что валере дали за наколку на плече. тут я не врубилась?



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  • 3 | 20.01.2019, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
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Артур, Артурик ты ли это, Господи не думала не гадала увидеть тебя. Жена ушла, запил и умер перед телевизором, душа человек, симпатяга. Вечная память.



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