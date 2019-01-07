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Последний президент России — это звучит гордо

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У Путина на столе лежит бумажка «Можем повторить»: в ней он регулярно ставит галочки. Задача – повторить распад СССР, на этот раз на примере России. Сегодня – новая галочка, очередной шаг сделан. Путин вывел Россию из ДРСМД: договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Последний президент России — это звучит гордо


Несмотря на длинное название, это очень простая штука. У России и США был договор: не наращивать определенные системы вооружений. По мнению США, Россия его в последние годы нарушала. Россия говорила, что США тоже не без греха. Мы не военные аналитики, для нас важно не то, какие на самом деле ракеты кто строил. Гораздо большее значение имеет другое.

Путин, разорвавший договор, открыл новую гонку вооружений, не останавливаемую уже практически ничем. И остатки денег пойдут теперь не на масло, а на пушки. Вспомним СССР: та же история. В магазинах шаром покати, зато какие у нас баллистические ракеты! Только в итоге оказалось, что для существования страны колбаса почему-то важнее снарядов.

Немного цифр. Военные расходы США в год – 610 миллиардов долларов. России – 66 миллиардов. При СССР соотношение было куда лучше – но тощий все равно умер, пока толстый худел. А сейчас – в 10 раз. Кто победит в гонке вооружений, а?

В общем, суммируем. Санкции – есть. Международная изоляция – есть. «Ограниченный контингент» – есть. Монополизация экономики – есть. Коррупция, какая и не снилась СССР, – есть, тут идем с опережением плана. Поднажмите, Владимир Владимирович, осталось еще совсем чуть-чуть. Ваше имя войдет в историю: последний президент России – это звучит гордо.

Дмитрий Шудков, Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 04.02.2019, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В общем, суммируем. Санкции – есть. Международная изоляция – есть. «Ограниченный контингент» – есть. Монополизация экономики – есть.
___________________
"В общем, суммируем. Санкции – есть. Международная изоляция – есть. «Ограниченный контингент» – есть. Монополизация экономики – есть". Предатели и идиоты вроде Дмитрия Шудкова и прочих завсегдатаев "Эха Москвы" - есть. Сейчас ещё УЖовские "Шудковы" вылезут.
Что-то уж очень много желающих, чтобы Россия развалилась - может быть пора начать уменьшать их количество, для начала хотя бы в России.



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1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 2 | 04.02.2019, 09:52 | Автор: юнг
    Публикации: 334 | Комментарии: 36692 | Рейтинг: +5696,8
Всё замечательно.
Никак не пойму тех дураков, которые по 40 тысяч в год уезжают из такой замечательной страны!



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  • 3 | 04.02.2019, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ПУТИН- наш президент!!!!! Храни его Бог!!! Слава России, слава Путину!!!
Очень Опытный



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  • Гость
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  • 4 | 04.02.2019, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Должен» - в России - случай Особый
Спорить про Это - даже не пробуй
Всех посчитали, никто не сбежал
Только родился - уже задолжал:
Должен Работать, и должен Учиться
Больше Плодиться и меньше Лечиться
Должен - Квартплату, с Зарплаты - Налог
Должен! - Едва ты шагнул за порог
Должен Больной - персоналу Больницы
Должен Водитель - мэру столицы
Должен Родитель - Школе помочь!
(Шторы, Карнизы, Обои и проч.)
Должен Студент - за экзамен - декану:
Баню, «поляну», массаж и путану
(А тот кто декану зажал «погулять»
Будет «Калибр» испытывать, БЛЯДЬ!)
Должен Алкаш - потреблять и не сохнуть
Должен Старик - своевременно сдохнуть
Каждый обязан стране - ДО РОЖНА
Только СТРАНА - НИКОМУ НЕ ДОЛЖНА
Если родился в России? - ОБЯЗАН!!!
Должен? - Плати, или будешь НАКАЗАН
Махом - умелой гвардейской ноги
Здесь - с полпинка - выбивают долги
Должен ты множество всяческой хрени:
Должен платить за бензин, «до едрени»
Быстро не ездить, не писать в кустах
Не собираться в публичных местах
Должен смотреть в зомбоящик - часами
Мнение свое выражать - «голосами»
Путину должен во всём доверять
И одобрять, Одобрять, ОДОБРЯТЬ!!!
Дело затеял своё, горемыка?
ДОЛЖЕН! - без шума, и пыли, и крика!
Должен Пожарным, и должен Полиции
Должен по новой - Мэру Столицы
Должен - Погонам и должен Браткам
Жадным Карманам и Потным Рукам
Ждут с нетерпением деньги твои:
Банк, Страховая, УБЭП, БТИ…
Должен - Налоговой, Должен - Горгазу
Всем проверяющим органам - сразу
Понял? Холоп ты, мелкая Вошь
Всем - регулярно - вынь, да положь!
Так, от побоев, порой, подвывая
Ямища наша живёт, долговая…
Все, как один - государству должны
Все - государству - не очень нужны
Давеча - текстом прямым огласили
Вас, Идиотов, рожать - не просили
А коли явился на свет, во плоти, -
Вовремя и аккуратно плати!
А кто расплатился (ишь борзый какой)
Срочно - ногами вперёд - на покой
И пусть на могилке напишут ему:
Этот - не должен теперь, никому.
* * *



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  • 5 | 04.02.2019, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Трамп первый из договора вышел, нам осталось только подписать. На Эхе одни злобные клоуны остались. Хватит во всем винить Россию!



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9

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  •  
  • 6 | 04.02.2019, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 04.02.2019, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Трамп первый из договора вышел, нам осталось только подписать. На Эхе одни злобные клоуны остались. Хватит во всем винить Россию!
++++++++++++++++++++++

Закопаем Америку какашками !?!?



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0

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  • 7 | 04.02.2019, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Солнцеликий от безысходности готов отправить нас всех в РАЙ, а они попадут в ад.
Какая мощная агитация россиян верить в боженьку, в этого олигарха гюндяя
Алексий был другой, потому его нет в живых.
А этот гюндяй процветает под крылышком солнцеликого.
Вот они наши вожди.



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  • 8 | 04.02.2019, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Солнцеликий от безысходности готов отправить нас всех в РАЙ, а они (США и ЕС) попадут в ад.
Какая мощная агитация россиян верить в боженьку, в этого олигарха гюндяя
Алексий был другой, потому его нет в живых.
А этот гюндяй процветает под крылышком солнцеликого.
Вот они наши вожди.



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1

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  • Гость
  •  
  • 9 | 04.02.2019, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Закопаем Америку какашками !? ........ Кухаркиными какашками не только Америку, всю галактику закидать можно!



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5

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  • 10 | 04.02.2019, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 04.02.2019, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Закопаем Америку какашками !? ........ Кухаркиными какашками не только Америку, всю галактику закидать можно!
++++++++++++++++++

Тебе своих какашек жалко?



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  • Участник
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  • 11 | 04.02.2019, 11:23 | Автор: Larissa
    Публикации: 52 | Комментарии: 2591 | Рейтинг: -609,4
Лучшие перлы Гайдаровских форумов:
Министр промышленности России Денис Мантуров заявил, что холдинг «Вертолеты России» должен быть в скором времени приватизирован. Имеется большая вероятность того, что компания будет приватизирована ее же руководством, которым, в том числе, является экс-министр обороны России Анатолий Сердюков.

Медведев
"Хочу отметить, что наши сегодняшние проблемы не являются результатом ошибок прошлого. Во всяком случае, их было не так много. Напротив, это, скорее, следствие успешной реализации экономической политики последних 10-12 лет, которая позволила стране совершить резкий рывок вперед, подняться на иную качественную ступень, на которой мы сталкиваемся с совершенно другими по своей природе и масштабу вызовами"

В России слишком большие зарплаты
Премьер-министр Медведев нашёл причину ухудшения экономической ситуации в стране. Вся проблема – в местной дорогой рабочей силе, ценой в 10-30 тысяч рублей.

Байкер Хирург

«Чтобы экономика росла, а не как она это делает, должны быть большие финансовые вдувания. Имея под собой определенные корни, двигаться всегда легче. Но сейчас, когда монетная составляющая нанесла себе тяжелый урон, денег не хватает даже на то, чтобы просто упокоиться с миром. Я не очень широко понимаю в банковской сфере, но знаю, что враг может проникнуть тебе туда, куда ты и сам не пробовал».

Путин приветствовал участников Гайдаровского форума
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в приветствии к участникам и гостям открывающегося во вторник Гайдаровского форума отметил, что решающим фактором лидерства, конкурентоспособности и успеха компаний и государств сейчас становится способность генерировать и быстро осваивать прорывные технологии, сообщается на сайте Кремля.

https://pikabu.ru/tag/
--------------------------------------------------
На кого(и что) идут наши налоги? У этих людей есть мозг? Они хоть в какой-то школе учились?



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6

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  • Участник
  •  
  • 12 | 04.02.2019, 11:27 | Автор: Larissa
    Публикации: 52 | Комментарии: 2591 | Рейтинг: -609,4
Больше Плодиться и меньше Лечиться
Должен - Квартплату, с Зарплаты - Налог
-------------------------------------
Налог не только с зарплаты ,ещё есть НДС с товаров,купленных в магазинах.
На бензин НДС составляет 50%



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5

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  • Гость
  •  
  • 13 | 04.02.2019, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 04.02.2019, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

__________________
"В общем, суммируем. Санкции – есть. Международная изоляция – есть. «Ограниченный контингент» – есть. Монополизация экономики – есть". Предатели и идиоты вроде Дмитрия Шудкова и прочих завсегдатаев "Эха Москвы" - есть. Сейчас ещё УЖовские "Шудковы" вылезут.
Что-то уж очень много желающих, чтобы Россия развалилась - может быть пора начать уменьшать их количество, для начала хотя бы в России.
************************************************************
****************
Начни с себя, желащий подпёрдыш воров проходимцев разрушителей губителей некогда великой державы. Можешь воспользоваться смывным бачком.



Оценили
1

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  • Гость
  •  
  • 14 | 04.02.2019, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 04.02.2019, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

ПУТИН- наш президент!!!!! Храни его Бог!!! Слава России, слава Путину!!!
Очень Опытный
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
И мы такого же мнения. Пусть доживёт до суда. Дай ему чёрт здоровья.



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4

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  •  
  • 15 | 04.02.2019, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да, вот и догрёб, дособиралси. И кто ж такого филю пустил управлять такой большой страной. Теперь только застрелиться, но кишка тонка, может только в спину стрелять и стариков трясти в подворотне.



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2

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  • Участник
  •  
  • 16 | 04.02.2019, 11:42 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1244 | Рейтинг: +334,9
Комплекс Наполеона замучил бессменного. Куда не кинь в стране полный ахтунг кроме зомбоящика. Даже жена ушла от педофила- разведчика. А ему некуда уйти, даже севкорейцы начали дружить с США. Вот и приходится пудрить мозги рабсиянам про угрозы.



Оценили
2

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  • Гость
  •  
  • 17 | 04.02.2019, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 04.02.2019, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 04.02.2019, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

__________________
"В общем, суммируем. Санкции – есть. Международная изоляция – есть. «Ограниченный контингент» – есть. Монополизация экономики – есть". Предатели и идиоты вроде Дмитрия Шудкова и прочих завсегдатаев "Эха Москвы" - есть. Сейчас ещё УЖовские "Шудковы" вылезут.
Что-то уж очень много желающих, чтобы Россия развалилась - может быть пора начать уменьшать их количество, для начала хотя бы в России.
************************************************************

****************
Начни с себя, желащий подпёрдыш воров проходимцев разрушителей губителей некогда великой державы. Можешь воспользоваться смывным бачком.
_______________________
А давай начнём с тебя, герой диванный, борцун интернетный - ведь сразу видно, что ты - дурак, и в России без тебя не убудет. Воспользуйся своим советом - утопись в унитазе.



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  • 18 | 04.02.2019, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 04.02.2019, 11:27 | Автор: Larissa
Публикации: 52 | Комментарии: 2590 | Рейтинг: -609,4
Больше Плодиться и меньше Лечиться
Должен - Квартплату, с Зарплаты - Налог
-------------------------------------
Налог не только с зарплаты ,ещё есть НДС с товаров,купленных в магазинах.
На бензин НДС составляет 50%
______________________
А в Венесуэле бензин почти даром! И чего местному народцу не хватает?



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1

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  • Эксперт
  •  
  • 19 | 04.02.2019, 11:49 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1905 | Комментарии: 63074 | Рейтинг: +12213,4
41% молодых россиян хочет уехать за границу на постоянное место жительства, показал опрос Левада Центра
Об этом сообщает «Интерфакс». В целом готовы эмигрировать 17% от общего количества участников опроса. Как отмечают социологи, доля желающих уехать в последние горды существенно не меняется. При этом у каждого пятого жителя России есть родные или знакомые, которые уехали за границу за последние 2–3 года.
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В стране останется только юыдло.... 100 лет отрицательной селекции... пуйло уничтожил Россию. Это - факт.



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  • 20 | 04.02.2019, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
18 | 04.02.2019, 11:49 | Автор: Кухарка
Публикации: 1905 | Комментарии: 63065 | Рейтинг: +12213,7
41% молодых россиян хочет уехать за границу на постоянное место жительства, показал опрос Левада Центра
Об этом сообщает «Интерфакс». В целом готовы эмигрировать 17% от общего количества участников опроса. Как отмечают социологи, доля желающих уехать в последние горды существенно не меняется. При этом у каждого пятого жителя России есть родные или знакомые, которые уехали за границу за последние 2–3 года.
_________________________________________
В стране останется только юыдло.... 100 лет отрицательной селекции... пуйло уничтожил Россию. Это - факт.
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"100 лет отрицательной селекции... пуйло уничтожил Россию. Это - факт".
Я что-то упустил в вашей глубокой мысли: разве Путин уже сто лет у власти? Боже, как летит время!

"В стране останется только юыдло..."
А лично вы с сыном в какую страну и когда отправляетесь на ПМЖ? Ах, вы остаётесь в стране... Тогда ваша мысль про юыдло отчасти верна.



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