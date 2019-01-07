У Путина на столе лежит бумажка «Можем повторить»: в ней он регулярно ставит галочки. Задача – повторить распад СССР, на этот раз на примере России. Сегодня – новая галочка, очередной шаг сделан. Путин вывел Россию из ДРСМД: договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.Несмотря на длинное название, это очень простая штука. У России и США был договор: не наращивать определенные системы вооружений. По мнению США, Россия его в последние годы нарушала. Россия говорила, что США тоже не без греха. Мы не военные аналитики, для нас важно не то, какие на самом деле ракеты кто строил. Гораздо большее значение имеет другое.Путин, разорвавший договор, открыл новую гонку вооружений, не останавливаемую уже практически ничем. И остатки денег пойдут теперь не на масло, а на пушки. Вспомним СССР: та же история. В магазинах шаром покати, зато какие у нас баллистические ракеты! Только в итоге оказалось, что для существования страны колбаса почему-то важнее снарядов.Немного цифр. Военные расходы США в год – 610 миллиардов долларов. России – 66 миллиардов. При СССР соотношение было куда лучше – но тощий все равно умер, пока толстый худел. А сейчас – в 10 раз. Кто победит в гонке вооружений, а?В общем, суммируем. Санкции – есть. Международная изоляция – есть. «Ограниченный контингент» – есть. Монополизация экономики – есть. Коррупция, какая и не снилась СССР, – есть, тут идем с опережением плана. Поднажмите, Владимир Владимирович, осталось еще совсем чуть-чуть. Ваше имя войдет в историю: последний президент России – это звучит гордо.