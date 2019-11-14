Обвиняемые в изнасиловании полицейские Уфы попросили суд их оправдать

Два из трех бывших полицейских Башкирии, которые обвиняются в изнасиловании во время распития алкоголя своей коллеги-дознавательницы, на последнем слове в суде попросили их оправдать, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя Кировского суда Уфы.Сегодня суд заслушал последнее слово бывшего начальника отдела полиции по Уфимскому району Башкирии Эдуарда Матвеева и экс-начальника отдела полиции по Кармаскалинскому району Салавата Галиева. Третий обвиняемый, экс-начальник отдела по вопросам миграции отдела полиции России по Уфимскому району Павел Яромчук, выступит с последним словом в понедельник.Ранее гособвиние запросило для экс-полицейских от восьми до девяти лет лишения свободы.Трое высокопоставленных полицейских были задержаны 31 октября 2018 года по заявлению 23-летней дознавательницы — дочери тогдашнего замглавы регионального управления Росгвардии Ирека Сагитова (ныне вице-премьер). Она сообщила, что ее изнасиловали подвыпившие коллеги.Действия полицейских квалифицируются по ч.2 ст.131 (изнасилование), ч.2 ст.132 (насильственные действия сексуального характера) УК РФ. В ходе расследования они были уволены за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции, равно как и потерпевшая, которая также участвовала в распитии алкоголя.