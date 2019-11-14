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Обвиняемые в изнасиловании полицейские Уфы попросили суд их оправдать

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Два из трех бывших полицейских Башкирии, которые обвиняются в изнасиловании во время распития алкоголя своей коллеги-дознавательницы, на последнем слове в суде попросили их оправдать, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя Кировского суда Уфы.

Обвиняемые в изнасиловании полицейские Уфы попросили суд их оправдать


Сегодня суд заслушал последнее слово бывшего начальника отдела полиции по Уфимскому району Башкирии Эдуарда Матвеева и экс-начальника отдела полиции по Кармаскалинскому району Салавата Галиева. Третий обвиняемый, экс-начальник отдела по вопросам миграции отдела полиции России по Уфимскому району Павел Яромчук, выступит с последним словом в понедельник.

Ранее гособвиние запросило для экс-полицейских от восьми до девяти лет лишения свободы.

Трое высокопоставленных полицейских были задержаны 31 октября 2018 года по заявлению 23-летней дознавательницы — дочери тогдашнего замглавы регионального управления Росгвардии Ирека Сагитова (ныне вице-премьер). Она сообщила, что ее изнасиловали подвыпившие коллеги.

Действия полицейских квалифицируются по ч.2 ст.131 (изнасилование), ч.2 ст.132 (насильственные действия сексуального характера) УК РФ. В ходе расследования они были уволены за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции, равно как и потерпевшая, которая также участвовала в распитии алкоголя.

Коммерсант
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  • 1 | 13.12.2019, 09:14 | Автор: Не зарегистрирован
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Она сообщила, что ее изнасиловали подвыпившие коллеги.
=============================
Я Вам так скажу: Самка не захочет,- сомец не вскочет!!!



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  • 2 | 13.12.2019, 09:37 | Автор: Не зарегистрирован
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сОмец, может, и не вскочет, но у самца точно вскочит.
Прости меня грешного, ибо не ведаю, что творю.



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пощадите служивеньких: за неудачную возню пьяненьких в уборной двушечки довольно.
Условно.



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  • # 4 | 13.12.2019, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 5 | 13.12.2019, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а в судах все мошенники, воры, насильники и расхитители миллиардных бюджетных средств откупаются и продолжают дальше грабить насильничать воровать



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  • 6 | 13.12.2019, 09:59 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66584 | Рейтинг: +12130,3
Что вы знаете об этом деле, кроме слов этой с позволения сказать - дознавательницы?
Вы знаете о результатах многочисленных экспертиз? Следственных экспериментов? Аргументов обвинения и защиты?
Нет, нет и нет! Вы не знаете НИ ЧЕ ГО!
Суд сделали не просто закрытым - а ТАЙНЫМ, как будто речь идет о государственной тайне, разглашение которой может привести к ослаблению военной мощи страны.
И это и есть - доказательство того, что суд не будет справедливым. ЭТОТ суд. Не будет справедливым и аппеляционная инстанция - но будет справедливым ЕСПЧ. Правда, вероятнее всего они уже отбудут, несправедливо назначенное им наказание...
Когда уЁ-бки радуются, и подЪ-ёбывают, как Кешка, старый пидорас по кличке доцент - они не понимают, что к ним отношение будет ЕЩЕ ХУЖЕ. А жребий он такой - никогда не знаешь кому выпадет...



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  • 7 | 13.12.2019, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что Ленок, битва за место ? И даже девчушку использовали со всех сторон. Имею ввиду людские группы с жаждой власти. Эта мерзость свидетельство, кто не у власти тот нигде. совсем. Выживают как умеют.



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  • 8 | 13.12.2019, 10:29 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66584 | Рейтинг: +12130,3
Так папашка-то как раз совершил головокружительный рывок(прорыв) в карьерке - вице-премьером стал - не хухры-мухры!

Я, ананья, в отличии от "юристов" пуйла и старого пидораса по кличке доцент - считаю, что людей нужно судить за совершенные ими деяния, а не за придуманные, даже, если на них клейма негде ставить по иным основаниям.
И пуйло будут судить за совершенные им преступления, а не за вымышленные, благо их у него по всем статьям уголовного кодекса наберется. Какую ни возьми... ну может кроме зоо и некро филии. Хотя - ХЗ!

Кстати. Даже если пуйло сдохнет раньше - все равно и над ним, и над члениным со сралиным обязательно должен быть процесс за преступления большевиков и гэбни. Каждому узурпатору-людоеду - свой Нюрнбюерг!
И да - преступление 90-х за которые ответственны и ЕБН, и Собчак, и прочие чубайсы - тоже должны быть расследованы и дана правовая оценка.
Дабы не повторялось то, что повториться не должно.
Иначе - карусель по замкнутому кругу....



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3

  • # 9 | 13.12.2019, 10:45 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4762 | Рейтинг: -732,9

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  • 10 | 13.12.2019, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Странные эти ельциноиды.
Осуждают федералов за профилактическое наказание " стаканчиков" и тут же начинают голосить незаконности постулата неотвратимости наказания о***шим от безнаказанности башкирским полицейским.
Предварительное следствие вскрыло такую цепочку нарушений закона о полиции- мама не горюй.
Но если бы проревизировали все уголовные и административные дела, то столько бы обнарупжило заказных дел, что сидеть этим предателям нужной госслужбы пожизненно.



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  • 11 | 13.12.2019, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Запомни Шарап...Кухарка, -наказания без вины не бывает! Полицаев не жалко, за ними сто пудово грехов с вагон найдётся. Пусть жрут друг друга и чавкают.



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  • 12 | 13.12.2019, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 13.12.2019, 10:29 | Автор: Кухарка
Публикации: 1338 | Комментарии: 66570 | Рейтинг: +12132,8
И да - преступление 90-х за которые ответственны и ЕБН, и Собчак, и прочие чубайсы - тоже должны быть расследованы и дана правовая оценка.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Что случилось? Ты разочаровалась в Ебене и его дружках либерастах? А как дышала, как дышала!!! К кому теперь переметнулась? Кто перекупил? За сколько спрашивать не буду, так мне Ваши расценки совершенно не интересны! Очень Опытный



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  • 13 | 13.12.2019, 11:24 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66584 | Рейтинг: +12130,3
10 | 13.12.2019, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован

Это ты вспомни, когда тебе будут бутылку из-под шампанского в жопу пихать... что наказаний без вины не бывает....



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  • 14 | 13.12.2019, 11:28 | Автор: Гарри
    Публикации: 0 | Комментарии: 61 | Рейтинг: -2,2
А сколько загубленных судеб простых людей, не имеющих нужных знакомств, вот такое правосудие в Башкирии. И о них никто словечко не замолвит.



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  • 15 | 13.12.2019, 11:36 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66584 | Рейтинг: +12130,3
У тебя, О_Ошка - одна извилина и та - прямая от копчика - вниз!

Мне есть за что уважать ЕБН, но я не сотворяю себе кумиров - есть и просчеты, есть и ошибки, а есть и сознательные преступления - например назначение пуйла преемником для чего он его сначала назначил главой ФСБ - и тот занимался вычищением ФСБ-шных архивов о себе любимом, потом премьером, где тот незамедлительно принялся реализовать операции по взрыву жилых домов, разработанные в ФСБ пока он там руководил, а затем протолкнул с помощью админресурса в дамки.

Вот за это и будут - нет не судить, мертвых не судят, а давать правовые оценки действиям каждого из одиозных правителей России начиная с Николая-2 - и заканчивая пуйлом - Мелочь типа Андропова-Черненко - можно пропустить... если не выяснится, что Андропов все же успел накосорезить.



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  • 16 | 13.12.2019, 12:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что случилось? Ты разочаровалась в Ебене и его дружках либерастах? А как дышала, как дышала!!! К кому теперь переметнулась? Кто перекупил? За сколько спрашивать не буду, так мне Ваши расценки совершенно не интересны! Очень Опытный
___________________________
ой тупооооой..
турк



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  • 17 | 13.12.2019, 12:51 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66584 | Рейтинг: +12130,3
10-му - нагляднейший пример - свежачок:

В Стерлитамаке местный житель опубликовал в сети видео, на котором рассказал о факте полицейского произвола в отношении себя.
Так, по словам мужчины, 25 ноября в дверь мужчины постучали, и в грубой форме потребовали открыть. Открывать он не стал, но спустя некоторое время все же вышел на улицу, где его «заломали», и на машине доставили в отдел МВД Башкирии по городу, по адресу Богдана Хмельницкого, 40.

Мужчина рассказывает, что сотрудники полиции связали и стали избивать его, заставляя сознаться в преступлениях, которых он не совершал – якобы он поджигал автомобили. В конце концов, со слов мужчины, с него «приспустили штаны» и угрожали, что он «узнает, что такое ПР-74», грозили изнасилованием. К слову, ПР-74 это резиновая полицейская дубинка.

После этого, по словам горожанина, его отвели к следователю, где он, под страхом применения к нему пыток вновь, сознался в преступлениях. После этого его отвезли домой и провели обыск у него дома, но ничего там не нашли. Затем мужчину доставили в суд, где в отношении него была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В МВД Башкирии отказались комментировать ситуацию. ProUfu.ru выясняет обстоятельства произошедшего.
________________________________________
И подобные жребии(палочки за "раскрытие" преступлений, за отсутствием истинных виновных по причине неумения раскрывать их по-настоящему) падают отнюдь не на оппозиционеров, за которых хотя бы общественность заступается и поднимает шум, а на таких тихушников-подонков, как ты, ананья №10...



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  • 18 | 13.12.2019, 12:56 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66584 | Рейтинг: +12130,3
Вчера читала в НГ, как одного парня приговорили к 12 годам за педофилию которой не было! Там вообще - трэш и угар - и сама история, и кривосудие по ней.
Наберите в гугле заголовок:

Девочке сказали: «Пожалуйста» Новая Газета

История любви, в которой поступок одного человека привел к убийству, трем уголовным делам и искалечил жизнь ребенка



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  • 19 | 13.12.2019, 13:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 13.12.2019, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 13.12.2019, 10:29 | Автор: Кухарка
Публикации: 1338 | Комментарии: 66570 | Рейтинг: +12132,8
И да - преступление 90-х за которые ответственны и ЕБН, и Собчак, и прочие чубайсы - тоже должны быть расследованы и дана правовая оценка.
____________________________________________________________

____________________________________________________________

________ Что случилось? Ты разочаровалась в Ебене и его дружках либерастах? А как дышала, как дышала!!! К кому теперь переметнулась? Кто перекупил? За сколько спрашивать не буду, так мне Ваши расценки совершенно не интересны! Очень Опытный
............................................................
.....
Мудель Охохошный, я тебя сразу, и изначально же понял, практически с первых же твоих, пусть и осторожных отрыжек, что дерьмовый ты шовинист. Ну, и к тому же памперсный и анянямный притрусошный пельмень, и засранец.Пошёл в задницу анянямный и памперсный мудак. А то он чуда Охохошный, мужик. Пельмень ты анянямный и памперсный ссыкун. И более ничего.



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  • 20 | 13.12.2019, 13:32 | Автор: Не зарегистрирован
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Насильники-два русских фашиста и один башкир. Изнасилованная-татарка. Вот и весь расклад.



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