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«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

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Крымская глотка за ваш счет

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Бездонный крымский рот опять раскрылся до крайнего напряжения мускулов, но скулы у него не сводит. Дай денег. Дай. Дай. Дай. И только море согласно шуршит галькой.

Крымская глотка за ваш счет


То, что отняли у России ростом пенсионного возраста, радостно льется сквозь дуршлаг коррупции в Крым, оставляя поверх дырок лапшу пропаганды..

Медведев подписал госпрограмму заливания новых денег в Крым: «… самое главное, что деньги в бюджете на эти цели заложены: на 2019-й и ближайшие три года в общей сложности почти 310 миллиардов рублей, причем практически половину этой суммы мы направляем уже в этом году».

Это, к примеру, больше 10 годовых бюджетов нищей Псковской области. Но что такое Псковская область? Ивановская? Костромская? По сравнению с тем, что было захвачено у соседней страны и где нужно показать форс?

Крым проглотит и больше, чем 300 млрд. В эту бездонную черноморскую дыру всю Россию запросто затянет. Только пузыри по воде пойдут. И лишь окна домов российских пропагандистов и чиновников в Италии, Австрии, Англии равнодушно уставятся в спокойные воды, где только что утонула расхристанная наша держава.

СерпомПо, Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 05.02.2019, 09:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Крым - наш!!! Россия - вперед!!!



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  • Гость
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  • 2 | 05.02.2019, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Крым НАШ! Да здравствует наш любимый президент Путин!
Очень Опытный



Оценили
7

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  • 3 | 05.02.2019, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Раньше захватывали земли чтобы иметь с них доход, путинская россия захватывает земди чтобы увеличить расход на содержание этох земель (крым, чечня..), за счет населения РФ!
Мараз полный!!!!



Оценили
1

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  • 4 | 05.02.2019, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 05.02.2019, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Крым НАШ! Да здравствует наш любимый президент Путин!
Очень Опытный
__________________________

Слава тройке лидеров - Путин, Лавров, Шойгу! Так держать! Мы за ценой не постоим!



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3

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  • 5 | 05.02.2019, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
2 | 05.02.2019, 09:42 | Автор:

Крым НАШ! Да здравствует наш любимый президент Путин!
Очень Опытный
===============================================
Согласен Крым НАШ !
Но в остальном бесспорно спорно !



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2

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  • 6 | 05.02.2019, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 05.02.2019, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Раньше захватывали земли чтобы иметь с них доход, путинская россия захватывает земди чтобы увеличить расход на содержание этох земель (крым, чечня..), за счет населения РФ!
Мараз полный!!!!
____________________
Мараз полный.
Ты верно подписался.



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0

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  •  
  • 7 | 05.02.2019, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 05.02.2019, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 05.02.2019, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Раньше захватывали земли чтобы иметь с них доход, путинская россия захватывает земди чтобы увеличить расход на содержание этох земель (крым, чечня..), за счет населения РФ!
Мараз полный!!!!
____________________
Мараз полный.
Ты верно подписался.
__________________________

Чем больше друзей на Земле, тем спокойнее жизнь. Богатство приходящее, Земли на века. Поэтому надо найти способы и средства помощь Мадуро, Венесуэлцам.



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  • 8 | 05.02.2019, 11:58 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1246 | Рейтинг: +334,9
Крымваш. Роисся вперде. На пенсию в гробу и белых тапках. Жуйте ватники и хрюкайте.



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2

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  • 9 | 05.02.2019, 12:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 05.02.2019, 11:58 | Автор: резус

Крымваш. Роисся вперде. На пенсию в гробу и белых тапках. Жуйте ватники и хрюкайте.
==============================================
Белые тапочки , лучше белых трусов на флагштоке Крыма !



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1

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  • Гость
  •  
  • 10 | 05.02.2019, 13:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Получайте от любимого путина и радостно терпите ради крымнаша, украины, сирии, теперь венесуэле с мадуро.



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2

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  • 11 | 05.02.2019, 13:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
10 | 05.02.2019, 13:33 | Автор:

Получайте от любимого путина и радостно терпите ради крымнаша, украины, сирии, теперь венесуэле с мадуро.
==================================================
Крым был всегда Российской территорией !
Ельцин пропил , Путин вернул !
Это только его ЗАСЛУГА !
За остальное , что творится в РФ и я не рад !



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  • 12 | 05.02.2019, 14:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 05.02.2019, 13:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Получайте от любимого путина и радостно терпите ради крымнаша, украины, сирии, теперь венесуэле с мадуро.
________________________
Ты отметился своей дуростью и получил удовлетворение. Молодец!



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  • 13 | 05.02.2019, 14:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
крым наш! россия вперёд



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  • 14 | 05.02.2019, 15:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 05.02.2019, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Крым НАШ! Да здравствует наш любимый президент Путин!
Очень Опытный
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Поддельный! С первым предложением согласен, а со вторым нет! Очень Опытный



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  • 15 | 05.02.2019, 15:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пока во главе РФ будут Путин и его камарилья, население РФ никогда не будет жить достойно и счастливо! Очень Опытный



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  • 16 | 05.02.2019, 16:14 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 05.02.2019, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Раньше захватывали земли чтобы иметь с них доход, путинская россия захватывает земди чтобы увеличить расход на содержание этох земель (крым, чечня..), за счет населения РФ!
Мараз полный!!!!

=============

Стоять, золотая рота!!

Ты подсчитай, сколько в стране депрессивных дотационных регионов? Не будем говорить о причинах, но их же дотируют. Так и с жемчужиной Крымом.

Когда-то БГ ёрничал над "Нашим паровозом", у которого "в Коммуне остановка". Достопочтенный мэтр БГ, спасибо за актуальнейший сегодня текст:

"Этот поезд в огне,
И нам не на что больше жать!
Этот поезд в огне,
И нам некуда больше бежать!

Эта земля была нашей,
Пока мы не увязли в борьбе.
Она умрет, если будет ничьей!
Пора вернуть эту землю себе!"

В том-то и дело, г-н Гребенщиков, что во времена совхозов земля была НАШЕЙ, она обрабатывалась, всё "цвело и пахло". Сейчас десятки миллионов га плодородной некогда пашни заросли бурьяном.



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  • Эксперт
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  • 17 | 05.02.2019, 17:31 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 332 | Комментарии: 38350 | Рейтинг: +6466,9
По сравнению с тем, что было захвачено у соседней страны и где нужно показать форс?
===
- Да ты что, царская морда сукин сын, самозванец, казённые земли разбазариваешь?! Так никаких волостей не напасёшься!



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  • 18 | 05.02.2019, 20:18 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 38 | Комментарии: 7800 | Рейтинг: +2036,8
На фото в статье есть два характерных лозунга, характеризующих великую дурь народную.

"Майдан не пройдёт!"- народ, если он не пройдёт, значит пройдёт затяжной стабилизец на уровне нищеты, значит "пройдёт "развитие" и "процветание" на уровне Зимбабве и Северной Кореи.

"Крым, Уфа с тобой!"-опять мимо.
Уфимцы! Можете даже и не пристраиваться-ни в жисть не видать вам даже малой толики тех денег, которые будут образцово-показательно вбухивать в Крым.



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  • 19 | 05.02.2019, 20:33 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 38 | Комментарии: 7800 | Рейтинг: +2036,8
Вдумчивый, рад что ты опять в строю!
Оживляешь время от времени унылый идиотический пейзаж:)

Но часто не надо-для душевного равновесия и психического здоровья пагубно, особенно на ночь...



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  • 20 | 05.02.2019, 20:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вдумчивый, рад что ты опять в строю!
Оживляешь время от времени унылый идиотический пейзаж:)
-----------------
За что ты его так откровенно? Он не виноват, что он идиот, это врожденное.



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