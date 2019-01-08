Документ закрепляет различные санкции против Сирии, которые в настоящее время действуют на основании указов президента США. Если закон будет принят, президент не сможет отменить санкции без одобрения конгресса.
Кроме того, вводятся санкции против ближайших союзников Сирии — России и Ирана — за военную и другую помощь правительству САР. Они касаются фактически любого сотрудничества с сирийскими властями, в том числе в сфере производства углеводородов в этой стране и поставок авиатехники и запчастей для военных нужд.
Кроме этого согласно закону президент будет должен в течение 180 дней предоставить в конгресс стратегию гуманитарной помощи населению Сирии. Минфину США, в свою очередь, предписывается дать заключение о том, занимается ли Центробанк Сирии отмыванием денег, и в случае положительного ответа ввести против него санкции.
Теперь законопроект должна одобрить палата представителей. Ожидается, что он получит поддержку и там, после чего его будет должен подписать президент США.
Сенат США поддержал санкции пособникам людоедских режимов
Раздел: Новости | Просмотры: 25885 | Комментарии: 15