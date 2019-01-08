Сенат США поддержал санкции пособникам людоедских режимов

Сенат США во вторник принял законопроект о санкциях против Сирии, а также России и Ирана, оказывающих помощь сирийскому правительству. Обсуждение законопроекта шло больше месяца, в итоге его поддержало подавляющее большинство сенаторов, передает РИА Новости.Документ закрепляет различные санкции против Сирии, которые в настоящее время действуют на основании указов президента США. Если закон будет принят, президент не сможет отменить санкции без одобрения конгресса.Кроме того, вводятся санкции против ближайших союзников Сирии — России и Ирана — за военную и другую помощь правительству САР. Они касаются фактически любого сотрудничества с сирийскими властями, в том числе в сфере производства углеводородов в этой стране и поставок авиатехники и запчастей для военных нужд.Кроме этого согласно закону президент будет должен в течение 180 дней предоставить в конгресс стратегию гуманитарной помощи населению Сирии. Минфину США, в свою очередь, предписывается дать заключение о том, занимается ли Центробанк Сирии отмыванием денег, и в случае положительного ответа ввести против него санкции.Теперь законопроект должна одобрить палата представителей. Ожидается, что он получит поддержку и там, после чего его будет должен подписать президент США.