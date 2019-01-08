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Сенат США поддержал санкции пособникам людоедских режимов

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Сенат США во вторник принял законопроект о санкциях против Сирии, а также России и Ирана, оказывающих помощь сирийскому правительству. Обсуждение законопроекта шло больше месяца, в итоге его поддержало подавляющее большинство сенаторов, передает РИА Новости.

Сенат США поддержал санкции пособникам людоедских режимов


Документ закрепляет различные санкции против Сирии, которые в настоящее время действуют на основании указов президента США. Если закон будет принят, президент не сможет отменить санкции без одобрения конгресса.

Кроме того, вводятся санкции против ближайших союзников Сирии — России и Ирана — за военную и другую помощь правительству САР. Они касаются фактически любого сотрудничества с сирийскими властями, в том числе в сфере производства углеводородов в этой стране и поставок авиатехники и запчастей для военных нужд.

Кроме этого согласно закону президент будет должен в течение 180 дней предоставить в конгресс стратегию гуманитарной помощи населению Сирии. Минфину США, в свою очередь, предписывается дать заключение о том, занимается ли Центробанк Сирии отмыванием денег, и в случае положительного ответа ввести против него санкции.

Теперь законопроект должна одобрить палата представителей. Ожидается, что он получит поддержку и там, после чего его будет должен подписать президент США.






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  • 1 | 06.02.2019, 09:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сенат США поддержал санкции пособникам людоедских режимов
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В безрыбье и рак рыба. Где взять друзей, если их нема.



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  • 2 | 06.02.2019, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Есть такая поговорка : "Скажи кто твой друр, и я скажу кто ты". Кто в друзьях у путина не мне Вам рассказывать...



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  • 3 | 06.02.2019, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
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Как интересно, людоеды принимают законы против людоедства. Хупца?



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  • 4 | 06.02.2019, 11:42 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1905 | Комментарии: 63078 | Рейтинг: +12214,3
Яка сумна новина! Киселёв дал вью Дудю и вот что выяснилось:

Это просто праздник какой-то. Кремлевский пропагандист Киселев жалуется что его племянника, воевавшего за "ДНР", арестовали власти Германии и посадили в тюрьму по статье ТЕРРОРИЗМ

Только вдумайтесь: племянник Киселева насмотрелся киселёвской пропаганды и поехал на Донбасс воевать за ОПГ "ДНР", и теперь сидит в немецкой тюрьме за ТЕРРОРИЗМ и оружие. А-ХА-ХА-ХА-ХА

"ПОСТРИГСЯ В МОНАХИ" на Афоне

Поехал по монашеским делам в Болгарию, где его арестовали и отправили в Германию! Сидит в тюрьме "по плохой статье"!!!

Вводная: племянник, послушав дядины наставления в телевизоре или лично, поехал воевать.
Отсюда два вопроса:
1. Как относятся родственники к тому, что говорит этот человек в телевизоре или в общении с ними?
2. Зарплата, которую платят этому человеку дороже семейных отношений?

За 5 минут до этого момента он рассказал, что брат у него - гражданин США, "против России", и они 15 лет вообще не общаются.

Там комменты - огонь!!! И фрагмент этого вью - про племянника

https://twitter.com/natohawks/status/1092931390037987328



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  • 5 | 06.02.2019, 12:08 | Автор: юнг
    Публикации: 334 | Комментарии: 36706 | Рейтинг: +5688,9
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Киселёв, конечно мудак. Как и Соловьёв и Марков.



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  • 6 | 06.02.2019, 12:25 | Автор: юнг
    Публикации: 334 | Комментарии: 36706 | Рейтинг: +5688,9
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
| 06.02.2019, 12:08 | Автор: юнг
Публикации: 334 | Комментарии: 36701 | Рейтинг: +5693,8
Киселёв, конечно мудак. Как и Соловьёв и Марков.
.....
============Я уж не говорю о Еблашке с Калатушкой! =Ведь, что сцуки придумали, ни одной своей мысли написать не могут, но , усиленно подмахивают бандерше. Очевидно, за мзду!



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  • 7 | 06.02.2019, 13:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Идёт трамп пам пам. Трамп наш, рабоче крестиянский.



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  • 8 | 06.02.2019, 14:18 | Автор: Калатунбабай
    Публикации: 257 | Комментарии: 1370 | Рейтинг: +722,4
06.02.2019, 12:25 | Автор: юнг
Публикации: 334 | Комментарии: 36703 | Рейтинг: +5693,4
Ведь, что сцуки придумали, ни одной своей мысли

У тебя что ли мысли жопошник? Твои мысли лет семь назад были пропиты, а умом тебя папа не наградил, так как гены не те у всего твоего рода, утухни жопошник и развлекайтесь с Кацем суходрочкой.



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  • 9 | 06.02.2019, 15:38 | Автор: юнг
    Публикации: 334 | Комментарии: 36706 | Рейтинг: +5688,9
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Лучше расскажи, как там у вас с Кухой контакт? Телесный или "пощщупать"?



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  • 10 | 06.02.2019, 18:25 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1247 | Рейтинг: +334,9
Когда то людоедскую сссрию мордой ткнули и заставили жить по человеческим законам. Что там и говорить про рабсию. Поставят на место, я в этом не сомневаюсь. Тем более что власть давно продалась и своих детей бездарей за бугром держит.



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  • 11 | 06.02.2019, 18:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Надо из-за "бугра"(Америка, Латинская Америка, Африка, Европа, Австралия), принудительно выгнать в эрэфию всех эмигрантов из СССР и России (1994-х 2018-х годов). Транспортными самолетами до Украины и Литвы, а оттуда под конвоем в теплушках, до эрэфии.



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  • 12 | 06.02.2019, 20:07 | Автор: Не зарегистрирован
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Участник

10 | 06.02.2019, 18:25 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1247 | Рейтинг: +334,9
Когда то людоедскую сссрию мордой ткнули и заставили жить по человеческим законам. Что там и говорить про рабсию. Поставят на место, я в этом не сомневаюсь. Тем более что власть давно продалась и своих детей бездарей за бугром держит.
__________________________
Макак! Ты не оправдал оказанного тебе высокого доверия считаться приматом!
Отнесём тебя к простейшим - инфузориям в туфельках, амёбам в дизентерии или бледной спирохете в дурах. Согласись, по твоим умственным способностям компания для тебя в самый раз.



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  • 13 | 06.02.2019, 20:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 06.02.2019, 15:38 | Автор: юнг
Публикации: 334 | Комментарии: 36705 | Рейтинг: +5689,3
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Лучше расскажи, как там у вас с Кухой контакт? Телесный или "пощщупать"?
_____________________
Клоны решительно голосуют за "пощупать".
А уж как там на самом деле?..



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  • 14 | 06.02.2019, 20:50 | Автор: юнг
    Публикации: 334 | Комментарии: 36706 | Рейтинг: +5688,9
13 | 06.02.2019, 20:09 | Автор: Не зарегистрирован

Лучше расскажи, как там у вас с Кухой контакт? Телесный или "пощщупать"?
_____________________
Клоны решительно голосуют за "пощупать".
А уж как там на самом деле?..
==========================================================
================Чтобы набраться смелости пошшупать у этой кобылы вымя, надо выпить по крайней мере литр. Хотя , народ говорит, что лучше выпить водки литр. чем пошшупать кухин кли--тор.



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  • 15 | 06.02.2019, 21:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 06.02.2019, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
Как интересно, людоеды принимают законы против людоедства. Хупца?
===посмотри
на законы Путина: МРОТ ниже прожиточного минимума, фильтрационные лагеря,..расстрелы во внесудебном порядке, судебная система ничего общего не имеющая и правоохранением, запрет на самооборону, запрет на огнестрел, "есть один четный человек - прокурор, но если присмотреться, свинья свиньёю!"...



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