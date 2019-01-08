Эмиграция из России: Меньше народу — больше кислороду

Как же это получается, что молодые и талантливые бегут от умного к дураку? Свежая новость: опрос показал, что 41% граждан в возрасте от 18 до 24 желают уехать за границу. Пресс-секретарь президента Песков прокомментировал (цитируем по ТАСС): «Это не такой высокий показатель». Он прав. Если из 146% уедет 41, то ещё 105 останется; начальству хватит.Кто-то скажет: мол, новость вчерашняя. Новость, может, и позавчерашняя, но жизнь — сегодняшняя. Это наша жизнь, нам важно её понять — угадать, что делать для благополучия семьи и страны. Но цифры и факты официальной статистики мелькают как напёрстки. Поверишь — проиграешь.Когда из России люди уезжают, Росстат считает уехавших. А статистика западных стран считает приехавших. За 2016 год из России уехало в Германию 4694, а в Германию въехало из России 24 983. Из России в США — 1404, в США из России — 9297. Испания: 338 — 6231. Австрия: 143 — 2699. Финляндия: 578 — 2540. Разница не на проценты, а в разы. Таких ошибок не бывает. Подумайте, кто врёт.Росстат показал, что доходы граждан падают. Власть сменила руководителя Росстата. Пересчитали — оказалось, мы богатеем, экономика растёт… Статистика медицины, экономики, демографии лжёт бесстрашно и бессмысленно. С экспортом нефти и газа происходит в точности, что и с эмигрантами.Россия сообщает, что продала в Германию столько-то миллионов баррелей и миллиардов кубометров, а Германия сообщает, что купила в десять раз больше. Отгадайте, где разница?Говорят, «деньги утекают за рубеж». Нет, они не сами утекают, их воры выкачивают. Возможно, воры даже не думают, что торопливая откачка денег каким-то образом влияет на утечку молодых образованных специалистов. А если думают, их это не беспокоит.«90% российских граждан, которые уезжают за рубеж на длительные сроки, не снимаются с миграционного учёта и не попадают в статистику» (исследование Института демографии НИУ ВШЭ).К нам едут (из Украины, Молдавии, Средней Азии…), чтобы здесь зарабатывать и посылать деньги семье. Заработав, возвращаются домой. А от нас уезжают с концами, не возвращаются.По числу жителей Россия на 9-м месте в мире, а по числу эмигрантов — на 3-м. Понятно, что это значит?За последние годы Россию покинули миллионы. Казалось бы, все, кто хотел уехать, давно уехали. Поток эмигрантов должен был иссякнуть, а он растёт. Население сокращается, а число желающих уехать растёт. Как это может быть?Есть старая надёжная безупречная поговорка: «Лучше с умным потерять, чем с дураком найти». Но вот парадокс. Весь мир считает Путина умным, а Трампа дураком. Как же это получается, что молодые и талантливые бегут от умного к дураку?Ганс Магнус Энценсбергер, которому сейчас 90, давным-давно написал:Воистину великолепнывеликие замыслы:рай на земле,всеобщее братство,перманентная ломка…Все это было б вполне достижимо,если б не люди.Люди только мешают:путаются под ногами,вечно чего-то хотят.От них одни неприятности.На взгляд Пескова, уехать хочет не очень много. Это говорит власть. Ей хватит и половины населения, да и четверти хватит.Довольные, естественно, не уезжают. Уезжают недовольные. Они что ли климатом недовольны? Русским языком? Русской литературой? Приходится думать, что они недовольны политикой властей. А раз так, пусть уезжают: баба с возу, кобыле легче. Если уедут все недовольные, то Росгвардию можно распустить. Оставить один полк (для парада) и всех генералов с маршалами (для банкетов). ОМОН распустить; они (с их привычкой бить дубинками по голове) тут будут ни к чему, пусть вербуются в ЧВК.Уезжают трезвые; алкоголики нигде не нужны. А это значит, что отъезд трезвых повышает процент алкоголиков в родной стране.***Ещё одна недавняя радостная весть: в России создано оружие, искажающее реальность. Если его направить на армию противника, у неё начнутся галлюцинации, солдаты перестанут видеть реальность. Возможно, это оружие давно испытывают в столице, точнее, на Кремле. Иначе действия власти объяснить невозможно.Искажённая реальность: они видят рост доходов, любовь граждан, уважение мировой элиты и восторг всех людей доброй воли, включая Мадуру. А люди недоброй воли пусть сдохнут, мы постараемся им в этом помочь.Ну скажите,Можно ли с ними построить могучее государство?Все рассыпается в прах!Обыватели,ходячие пережитки прошлого,скопище жалких посредственностей,лишенных мысли!Как с ними быть?Ведь нельзя же их всех уничтожить!Нельзя же их уговаривать целыми днями!Если бы не они,если б не люди,какая настала бы жизнь!Ганс Магнус ЭнценсбергерЕсть много способов мучить граждан, извлекая из этого занятия огромные деньги. Можно устанавливать турникеты и валидаторы в трамваях и автобусах.Люди мучились годами, 20 минут уходило на посадку через одну узкую дверь (так же загородили дверь в будущее). А кто-то «заработал» на производстве, закупке и установке всевозможных мучительных барьеров.Прошло 15 лет — валидаторы убрали, люди рады, а кто-то опять заработал. Где тот, кто их устанавливал десятками тысяч? Кто он?Класть асфальт, сдирать асфальт, класть плитку, сдирать плитку, класть новую, переводить часы на зимнее время, потом отменять, потом на летнее (или наоборот) — правительство непрерывно работает, и ему (в искажённой реальности) кажется, будто оно вместе с нами движется вперёд, к прогрессу.Когда искажающее реальность оружие сломается, окажется, что мы даже не стоим на месте, ползём назад. Возможно, уехавшие окажут нам гуманитарную помощь.