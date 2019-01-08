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Эмиграция из России: Меньше народу — больше кислороду

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Как же это получается, что молодые и талантливые бегут от умного к дураку? Свежая новость: опрос показал, что 41% граждан в возрасте от 18 до 24 желают уехать за границу. Пресс-секретарь президента Песков прокомментировал (цитируем по ТАСС): «Это не такой высокий показатель». Он прав. Если из 146% уедет 41, то ещё 105 останется; начальству хватит.

Эмиграция из России: Меньше народу — больше кислороду


Кто-то скажет: мол, новость вчерашняя. Новость, может, и позавчерашняя, но жизнь — сегодняшняя. Это наша жизнь, нам важно её понять — угадать, что делать для благополучия семьи и страны. Но цифры и факты официальной статистики мелькают как напёрстки. Поверишь — проиграешь.

Когда из России люди уезжают, Росстат считает уехавших. А статистика западных стран считает приехавших. За 2016 год из России уехало в Германию 4694, а в Германию въехало из России 24 983. Из России в США — 1404, в США из России — 9297. Испания: 338 — 6231. Австрия: 143 — 2699. Финляндия: 578 — 2540. Разница не на проценты, а в разы. Таких ошибок не бывает. Подумайте, кто врёт.

Росстат показал, что доходы граждан падают. Власть сменила руководителя Росстата. Пересчитали — оказалось, мы богатеем, экономика растёт… Статистика медицины, экономики, демографии лжёт бесстрашно и бессмысленно. С экспортом нефти и газа происходит в точности, что и с эмигрантами.

Россия сообщает, что продала в Германию столько-то миллионов баррелей и миллиардов кубометров, а Германия сообщает, что купила в десять раз больше. Отгадайте, где разница?

Говорят, «деньги утекают за рубеж». Нет, они не сами утекают, их воры выкачивают. Возможно, воры даже не думают, что торопливая откачка денег каким-то образом влияет на утечку молодых образованных специалистов. А если думают, их это не беспокоит.

«90% российских граждан, которые уезжают за рубеж на длительные сроки, не снимаются с миграционного учёта и не попадают в статистику» (исследование Института демографии НИУ ВШЭ).

К нам едут (из Украины, Молдавии, Средней Азии…), чтобы здесь зарабатывать и посылать деньги семье. Заработав, возвращаются домой. А от нас уезжают с концами, не возвращаются.

По числу жителей Россия на 9-м месте в мире, а по числу эмигрантов — на 3-м. Понятно, что это значит?

За последние годы Россию покинули миллионы. Казалось бы, все, кто хотел уехать, давно уехали. Поток эмигрантов должен был иссякнуть, а он растёт. Население сокращается, а число желающих уехать растёт. Как это может быть?

Есть старая надёжная безупречная поговорка: «Лучше с умным потерять, чем с дураком найти». Но вот парадокс. Весь мир считает Путина умным, а Трампа дураком. Как же это получается, что молодые и талантливые бегут от умного к дураку?

Ганс Магнус Энценсбергер, которому сейчас 90, давным-давно написал:

Воистину великолепны
великие замыслы:
рай на земле,
всеобщее братство,
перманентная ломка…
Все это было б вполне достижимо,
если б не люди.
Люди только мешают:
путаются под ногами,
вечно чего-то хотят.
От них одни неприятности.

На взгляд Пескова, уехать хочет не очень много. Это говорит власть. Ей хватит и половины населения, да и четверти хватит.

Довольные, естественно, не уезжают. Уезжают недовольные. Они что ли климатом недовольны? Русским языком? Русской литературой? Приходится думать, что они недовольны политикой властей. А раз так, пусть уезжают: баба с возу, кобыле легче. Если уедут все недовольные, то Росгвардию можно распустить. Оставить один полк (для парада) и всех генералов с маршалами (для банкетов). ОМОН распустить; они (с их привычкой бить дубинками по голове) тут будут ни к чему, пусть вербуются в ЧВК.

Уезжают трезвые; алкоголики нигде не нужны. А это значит, что отъезд трезвых повышает процент алкоголиков в родной стране.

***

Ещё одна недавняя радостная весть: в России создано оружие, искажающее реальность. Если его направить на армию противника, у неё начнутся галлюцинации, солдаты перестанут видеть реальность. Возможно, это оружие давно испытывают в столице, точнее, на Кремле. Иначе действия власти объяснить невозможно.

Искажённая реальность: они видят рост доходов, любовь граждан, уважение мировой элиты и восторг всех людей доброй воли, включая Мадуру. А люди недоброй воли пусть сдохнут, мы постараемся им в этом помочь.

Ну скажите,
Можно ли с ними построить могучее государство?
Все рассыпается в прах!
Обыватели,
ходячие пережитки прошлого,
скопище жалких посредственностей,
лишенных мысли!
Как с ними быть?
Ведь нельзя же их всех уничтожить!
Нельзя же их уговаривать целыми днями!
Если бы не они,
если б не люди,
какая настала бы жизнь!

Ганс Магнус Энценсбергер

Есть много способов мучить граждан, извлекая из этого занятия огромные деньги. Можно устанавливать турникеты и валидаторы в трамваях и автобусах.

Люди мучились годами, 20 минут уходило на посадку через одну узкую дверь (так же загородили дверь в будущее). А кто-то «заработал» на производстве, закупке и установке всевозможных мучительных барьеров.

Прошло 15 лет — валидаторы убрали, люди рады, а кто-то опять заработал. Где тот, кто их устанавливал десятками тысяч? Кто он?

Класть асфальт, сдирать асфальт, класть плитку, сдирать плитку, класть новую, переводить часы на зимнее время, потом отменять, потом на летнее (или наоборот) — правительство непрерывно работает, и ему (в искажённой реальности) кажется, будто оно вместе с нами движется вперёд, к прогрессу.

Когда искажающее реальность оружие сломается, окажется, что мы даже не стоим на месте, ползём назад. Возможно, уехавшие окажут нам гуманитарную помощь.

Александр Минкин, МК
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  • 1 | 06.02.2019, 06:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
За последние годы Россию покинули миллионы.

===============

В "Силиконовой долине" (наукоград США) всюду можно услышать русскую речь. 40% учёных - из России.



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  • 2 | 06.02.2019, 08:38 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 06.02.2019, 06:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
За последние годы Россию покинули миллионы.

===============

В "Силиконовой долине" (наукоград США) всюду можно услышать русскую речь. 40% учёных - из России.
-----------------------------------

А ты там был, мед-пиво пил, по усам текло, да в рот не попало..?



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  • 3 | 06.02.2019, 09:03 | Автор: Не зарегистрирован
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И ты там был, мед-пиво пил, по усам текло, а в рот не попало..?



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  • 4 | 06.02.2019, 09:29 | Автор: Не зарегистрирован
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Вот парадокс, русские из России уезжают, а из Латвии не хотят, аж требуют оставить им школы с русским языком обучения.



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  • 5 | 06.02.2019, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
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поэтому нам здесь надо жить долго долго чтоб им было к кому приезжать.



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  • 6 | 06.02.2019, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 06.02.2019, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
поэтому нам здесь надо жить долго долго чтоб им было к кому приезжать.
----------------------------------------

Кому то послали закодированное сообщение..



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  • 7 | 06.02.2019, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
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Путину и его подельникам нужно лишь то количество населения, которое бы могло обслуживать нефтегазовый комплекс, и соответственно защищать его,
притом это население не должно отличатся умственными способностями (с такими мороки много) а тупо выполняло поручения,- эдакие биороботы.



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  • 8 | 06.02.2019, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
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В дедовом гараже в соседнем ряду появился жилец.
52 года, женатый сын, холодильщик со средним специальным образованием. Год был безработным. Оказался никому не нужным.Стал пить.
Жена выгнала.
Переехал в гараж, обустроил и стал каг бэ жить в выгородке.
Прошел обучение охранником. Работу нашел за 30 км на окраине. Сутки через двое, спецодежда, 18,5 т.р. Моется и стирается там же.
Пока хохориться. При этом, все чаще, почему то, говорит о сослуживце из Белоруссии?



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  • 9 | 06.02.2019, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
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Д.Киселев на 1-м канале озвучил официальную позицию- рост цен не драматичен сейчас для подавляющего большинства населения России.
"Это повышение незначительно"- добавил он.
***
Без комментариев.



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  • 10 | 06.02.2019, 11:39 | Автор: Larissa
    Публикации: 52 | Комментарии: 2593 | Рейтинг: -609,4
Кому нравится либеральный режим, управляемый эффективными менеджерами без чести и совести? Поэтому хотят уехать



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  • 11 | 06.02.2019, 11:48 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1905 | Комментарии: 63078 | Рейтинг: +12214,3
Учебник по экономике не включили в федеральный перечень из-за недостатка патриотизма

Автору рекомендовали отредактировать пособие так, чтобы его содержание способствовало любви к Родине.
Доктору экономических наук Игорю Липсицу посоветовали включить в учебник для 10-11 классов материалы «о планах ближайшего экономического прорыва» в России, а также «об импортозамещении как одном из направлений современной политики, формирующих у обучающихся чувство гордости за страну». Как пишет газета «Коммерсант», соответствующие рекомендации для возвращения учебника в федеральный перечень, Липсицу направило издательство «Вита-Пресс», после того, как экспертизу его пособия повторно провели Министерство просвещения и Российская академия образования. В Минпросвещения отметили, что в заключении специалистов не было конкретных предписаний включить материалы про «экономический прорыв» и импортозамещение – эти формулировки придумало издательство. Между тем, в экспертизе министерства, которая оказалась в распоряжении издательства, все же говорится, что некоторые вопросы для обсуждения и примеры, приведенные в пособии, цитата, «не способствуют любви к Родине». Сам автор учебника подчеркнул, что редактировать пособие в соответствии с этими рекомендациями не собирается.
В минувшем году Министерство просвещение заказало дополнительную независимую экспертизу федерального перечня школьных учебников. В результате список пособий, закупаемых за счет бюджета, сократился почти на треть.
_________________________________________
Пора, пора экономику объявлять ЛЖЕ-НАУКОЙ! В школах преподавать - исключительно патриотизм!



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  • 12 | 06.02.2019, 11:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В "Силиконовой долине" (наукоград США) всюду можно услышать русскую речь. 40% учёных - из России.
__________________________________________________
40 не многовато? Китайцев и индусов большинство из приезжих



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  • 13 | 06.02.2019, 12:06 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 3395 | Рейтинг: -280,7
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
:39 | Автор: Larissa 
Публикации: 52 | Комментарии: 2593 | Рейтинг: -609,5

Кому нравится либеральный режим, управляемый эффективными менеджерами без чести и совести? Поэтому хотят уехать
________________
Везде такая фигня.

Надо у себя порядок наводить. Жили же нормально в СССР.



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  • 14 | 06.02.2019, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В "Силиконовой долине" (наукоград США) всюду можно услышать русскую речь. 40% учёных - из России.
-----------------------------------

А ты там был, мед-пиво пил, по усам текло, да в рот не попало..?

====================

Это всё твоё умозаключение из приведённого факта? Ситуация не цепляет?

По всем университетам страны шастают американские миссионеры от науки, вынюхивая и вербуя молодые мозги. Наши законы этому не препятствуют.
Прямо по окончании учебного заведения - и за бугор, к потенциальному противнику. Даже без обязательной в советское время трёхгодичной отработки на родине. А ведь они учились здесь за счёт госбюджета, это наши налоги. Кому куём кадры?

Медведев год назад презентовал МС-21: дескать, пусть заграница знает, что и мы могём. Стоило США заблокировать поставку углепластика - и выпуск самолёта под вопросом (как и хвалёный "суперджет-100").

Это к тому, что в 90-е было сплавлено в США множество технологий, а у нас производства закрылись, специалисты отошли в мир иной. Мозговитая молодёжь едет за рубеж, не имея востребованности в России.

И так далее. Огласить весь список правительственных проколов нереально.

Вот мы знаем: декабристы разбудили Герцена. Герцен своим "Колоколом" разбудил... Ну почему в России всё время надо кого-то будить?!



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  • 15 | 06.02.2019, 16:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
- Сара, срочно включи телевизор!
- Мойша, сдался тебе этот телевизор? Лучше помогай упаковывать вещи!
- А вдруг по телевизору скажут, что мы живем лучше, чем в Израиле? А мы этого не узнаем...



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  • 16 | 06.02.2019, 19:29 | Автор: Не зарегистрирован
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Россия на 101 месте по уровню жизни, среди стран мира. С сайта gotoroad.ru



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  • 17 | 06.02.2019, 19:47 | Автор: юнг
    Публикации: 334 | Комментарии: 36706 | Рейтинг: +5688,9
mayk19_10: Боже спаси Россию ,
На бога надейся а сам не плошай
Сменить в России власть на более прогрессивную можно всего лишь в одно мгновение — для этого надо, чтобы сразу много миллионов человек одновременно оторвали свои задницы от диванов и вынесли их на улицы. Не требуется ни жизнь отдавать, ни кровь проливать — всего лишь в определённый день и час выйти проветрить задницу. Не требуется ни убеждения иметь, ни историческую эрудицию, ни недовольство. Можно даже любить Путина.
Вынести на улицу задницу можно даже просто ритуально, из любопытства, из детского озорства — не имеет значения. Можно даже якобы за хлебом как бы выйти. Главное вовремя И тогда всю эту грозную власть, которая на самом деле пугливая и слабая, в ту же секунду как ветром сдует. Вместе со всеми её гвардиями она ничто против миллионов задниц. Но загвоздка в том, что задницы остаются на диване



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  • 18 | 06.02.2019, 19:57 | Автор: Не зарегистрирован
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"Слушал я тут всех, слушал - ну, и дураки же вы все!"

Из выступления А. Райкина лет пятьдесят назад, но до чего актульно для сегодняшних УЖовских выступлений!



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  • 19 | 06.02.2019, 20:57 | Автор: Не зарегистрирован
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Россия всегда, при всех режимах, была страной маргиналов, поэтому "давили" лучших, а маргиналы ни на что не способны кроме как воровать, разница только в масштабах.
На уроне РБ пример группового насильника несовершеннолетних девочек Назарова Андрея которого Путин в ГД РФ брал. Этот тип был советником у Рахимова, потом у Хамитова, а теперь и Хабиров с ним раскатывает и по Т/В "лапшу" народу вешают.



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  • 20 | 06.02.2019, 21:16 | Автор: Не зарегистрирован
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16 | 06.02.2019, 19:29 | Автор: Не зарегистрирован
Россия на 101 месте по уровню жизни, среди стран мира. С сайта gotoroad.ru
=======вы тут на нашего Путина не нагоняйте, сказано по телеку что он самый лучший, значит самый лучший!
кстати по количеству долларовых млрд-ов скоро все страны обставим, а потом и народ разбогатеет, Москва не сразу строилась, сколь раз её сжигали!



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