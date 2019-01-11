СССР который мы потеряли ...

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».





Рейтинг публикаций
Ответы башкирским ...

Бурное обсуждение в интернете вызвала статья - «Вопросы к башкирским ...
  Виктор

Последний президент ...

У Путина на столе лежит бумажка «Можем повторить»: в ней он регулярно ставит ...
  Эхо Москвы

Вор, мошенник, ...

Бывший зампред башкирского исполкома «Единой России» предстал перед судом. В ...
  Администратор

Экстренные службы вместо ...

В Уфе на Крещение Господне будет открыта новая купель помимо традиционных. В ...
  Администратор

Как курултайщики народ ...

На заседании Комитета по местному самоуправлению обсуждались поправки к закону ...
  Администратор

Лучшие комментарии дня
Великий Юрский

Такие Артисты уходят! А что в остатке,- смотриш на нынешних звезд кино ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Хорош учитель: Воровство ...

Умер Сергей Юрский. Вечной вам памяти и спасибо за великие роли
  Рейтинг: +2  ketrin_2

Хорош учитель: Воровство ...

53 | 08.02.2019, 22:25 | Автор: юнг Публикации: 334 | Комментарии: 36 ...
  Рейтинг: +2  Калатунбабай

Календарь новостей
«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
Лучшие комментарии недели
85. Желаем Муртазе Рахимо ...

Ужасный человек, в ужасное время. Говно жевал и загнал республику ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Пропагандонка за 4 миллио ...

о ее четырехмиллионной месячной зарплате ничего общего с реальностью н ...
  Рейтинг: +3  Кухарка

Последний президент Росси ...

32 | 04.02.2019, 13:17 | Автор: черепаха Ну... сибирь и ДВ - давно ме ...
  Рейтинг: +3  Кухарка

Лучшие комментарии месяца
Почему путинская вертикал ...

РАЗГОВОР С ПАТРИОТОМ типа Харисана - Прицепите ленточку. Деды воевали ...
  Рейтинг: +7  Анонимно

Очередной Единоросс предл ...

Предложений как я вижу этому человеку много но вот в чем парадокс закл ...
  Рейтинг: +6  Скорпион1

Подарок ветерану от толст ...

40 | 10.01.2019, 22:16 | Автор: xrul Публикации: 103 | Комментарии: 3 ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Обсуждаемое за неделю
В чем шаймиевская модель ...

Главным обсуждаемым событием уходящей недели в Башкортостане стал 85-летний ...
  9.02.2019   26842    41

Душенька! Ты мне лягушку ...

«Единая Россия» хочет «влюбить» в себя жителей Башкирии. Партийцы продолжают ...
  9.02.2019   41154    9

СССР который мы потеряли ...

Главный критерий оценки любого государства – человек. Советский человек – это ...
  9.02.2019   35313    35

Великий Юрский ...

Все слова малы. Мы заупотребляли эпитет «великий», но тут именно он и впору. ...
  9.02.2019   35266    12

Хорош учитель: Воровство ...

Радий Хабиров назвал первого президента Башкортостана своим учителем. ...
  8.02.2019   35974    74

Обсуждаемое за месяц
В чем шаймиевская модель ...

Главным обсуждаемым событием уходящей недели в Башкортостане стал 85-летний ...
  9.02.2019   40897    41

Душенька! Ты мне лягушку ...

«Единая Россия» хочет «влюбить» в себя жителей Башкирии. Партийцы продолжают ...
  9.02.2019   26831    9

СССР который мы потеряли ...

Главный критерий оценки любого государства – человек. Советский человек – это ...
  9.02.2019   20599    35

Великий Юрский ...

Все слова малы. Мы заупотребляли эпитет «великий», но тут именно он и впору. ...
  9.02.2019   25959    12

Хорош учитель: Воровство ...

Радий Хабиров назвал первого президента Башкортостана своим учителем. ...
  8.02.2019   34304    74

Последние публикации
В чем шаймиевская модель ...

Главным обсуждаемым событием уходящей недели в Башкортостане стал 85-летний ...
  9.02.2019   16752    41

Душенька! Ты мне лягушку ...

«Единая Россия» хочет «влюбить» в себя жителей Башкирии. Партийцы продолжают ...
  9.02.2019   26105    9

СССР который мы потеряли ...

Главный критерий оценки любого государства – человек. Советский человек – это ...
  9.02.2019   22862    35

Великий Юрский ...

Все слова малы. Мы заупотребляли эпитет «великий», но тут именно он и впору. ...
  9.02.2019   35205    12

Хорош учитель: Воровство ...

Радий Хабиров назвал первого президента Башкортостана своим учителем. ...
  8.02.2019   39228    74

Свыше 150 бюджетников ...

Из Татарстана поступило 110 обращений, из Чувашии — 63. В профсоюз Алексея ...
  8.02.2019   26886    22

Нагадили мелко: Аж 3 ...

«Охота» на санкционные продукты прошла успешно. На прилавках уфимского ...
  8.02.2019   20932    11

85. Желаем Муртазе ...

Вышла новая книга уфимского журналиста Сергея Орлова, дипломанта премии имени ...
  7.02.2019   15438    143

Карманная шобла? ...

15 судей Верховного суда Башкирии решили переехать в Пятигорск вслед за за их ...
  7.02.2019   38372    20

Полет жирующего Рогозина ...

Для визита главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина на предприятия Челябинской области ...
  7.02.2019   42848    12

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Февраль 2019 (31)
Январь 2019 (103)
Декабрь 2018 (106)
Ноябрь 2018 (106)
Октябрь 2018 (139)
Сентябрь 2018 (165)
Читаемое за неделю
Последний президент ...

У Путина на столе лежит бумажка «Можем повторить»: в ней он регулярно ставит ...
  4.02.2019   39468    86

Поможет ли мертвой ...

Врио министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин, заступивший на эту ...
  4.02.2019   36587    46

Ильнар Гарифуллин: ...

Расшифровка эфира программы «Персонально Ваш» от 29.01.2019. Гость: журналист ...
  4.02.2019   28901    101

Антикоррупционноое ...

МВД Башкирии готово ответить на все вопросы про коррупцию. На приеме будут ...
  5.02.2019   13432    13

Крымская глотка за ваш ...

Бездонный крымский рот опять раскрылся до крайнего напряжения мускулов, но ...
  5.02.2019   19550    25

Читаемое за месяц
Удар по яйцам за ...

В российских магазинах появились куриные яйца в новых упаковках, количество ...
  11.01.2019   38379    66

Распил бюджетной ...

Минкульт Башкирии «потерял» более 25 млн рублей, или кто против родных языков? ...
  11.01.2019   25069    27

Вопросы к башкирским ...

Неожиданно, мне пришла «награда» от френдов по Фейсбуку, из Украины и США, ...
  11.01.2019   18910    259

Фактами по подлому, ...

«По фактам» с Любовью Соболь: — Юрий Чайка попросил резко повысить зарплаты ...
  14.01.2019   41896    86

Добрый Царь и злой Димон ...

Рост цен, снижение уровня доходов и неспособность решить проблему занятости - ...
  14.01.2019   11578    33



СССР который мы потеряли

Оценили
0


Главный критерий оценки любого государства – человек. Советский человек – это самый низкий тип, искусственно выведенный за всю историю человечества. Лживый, инфантильный, покорный, склонный к алкоголизму и вороватый, завистливый и продажный (причём, за копейки) – вот что такое советский человек. Иные экзальтированные граждане могут воскликнуть: «Ну как же так! Мы ведь в книжках читали, мы ведь в фильмах смотрели!» В книжках, да, читали, и в кино видели совсем другой типаж. И на плакатах тоже. Но реальный человек познаётся по плодам его деятельности. Каковы же плоды деятельности стопроцентного советского человека, то есть такого, который родился и вырос в СССР, и который был воспитан людьми, которые и сами в свою очередь родились и выросли в СССР? А плоды весьма впечатляющие.

СССР который мы потеряли


Советский человек уничтожил СССР, а затем создал РФ. Конечно, последние лет пять стало модно вспоминать об СССР в превосходной степени и с нотками ностальгии, как о потерянном рае. Причём чаще всхлипывают по СССР как раз те, кто в конце 80-х и начале 90-х – то есть тогда, когда по идее СССР ещё можно было спасти – рвали его на куски, распродавая заводы, фабрики и совхозные земли за копейки, выстраивая «схемы» и т.д. и т.п. А сейчас они вдруг загрустили и даже считают себя – ни много, ни мало – советскими патриотами. Ну да Бог им судья.

Что до СССР, то не было в истории русского народа более ужасного периода, периода, за который всё самое лучшее в народе уничтожалось, а взамен насаждалось только самое низменное и дегенератское. Можно долго говорить о том, как бесконечно далека от идеала была Российская империя Романовых – тут вам и множество нищих, и безграмотных, и чугуна плавили меньше, чем в Англии, да и аристократия прогнила насквозь и впала в маразм. Всё это так. Никто и не спорит – во всяком случае никто из разумных людей. Но ведь на смену такого, мягко говоря, не самого лучшего строя, должно было прийти какое-то совершено чудесное государство. И оно пришло – но лишь как декларация и куплеты в песне: «Я другой такой страны не знаю, где так счастлив был бы человек».

На самом деле СССР закабалил и поработил всё население, вычленив из числа общей массы лишь «белую кость» – партийную номенклатуру и готовых ей служить специалистов. Бессмысленная жестокость и кровожадность коммунистической диктатуры, установленной на всём пространстве бывшей Российской империи, поражает воображение.

Никогда в истории в мирное время правители государства не терроризировали так свой народ, не унижали и не издевались над ним. И всё это под песню «я другой такой страны не знаю». А сумасшедшая экономическая система, которая была запущена в стране, в итоге через три поколения привела к полной деградации советской экономики, и, как результат – её окончательному коллапсу. Однако тупой советский человек не только не сделал никаких выводов, а даже не попытался проанализировать этот «эксперимент», найти, в чём же были неполадки и ошибки. Нет, советские человек сегодня продолжает мычать: «Всё было превосходно! Это было самое эффективное государство, в котором к тому же не было унижения и эксплуатации человека человеком! А всему виной – план Даллеса и происки жидомасонов, которые в сговоре с гуманитарной советской интеллигенцией развалили это самое лучше в мире и самое эффективное в мире государство». Собственно, уже на примере этих заклинаний можно понять, насколько дегенеративной системой был СССР, если сегодня славят его люди в основном с состоянием мозгов, как после тяжкого и продолжительного запоя.

Можно сказать: но ведь это односторонний взгляд. Ведь было не только это. Были космические ракеты, были научные лаборатории, были Большие театры и выигрыши сборной СССР по хоккею. Да, были. И это ведь самое печальное. Потому что показывает, что наш народ был не бесплоден, не туп, и не бесталанен. Нет, народ наш умён, талантлив, и когда ему не мешают или мешают не очень, он способен на многое. Но тем больнее, что коммунисты высасывали из лучших представителей нашего народа только то, что им было нужно для пропаганды в мире своих мракобесных шизофренических идей, а остальное предавали остракизму. В итоге СССР получился «Верхней Вольтой с атомной бомбой». На одном краю – мощные ракетоносцы с ядерными боеголовками и атомные подводные лодки, пышные пафосные съезды в Кремле и золотые звёзды на чемпионатах мира и Олимпиадах; на другой – уровень жизни ниже, чем уровень жизни получающих пособие негров в США и уверенная деградация народа в целом, его спаивание и вхождение в состояние социальной апатии.

Печальная ирония истории: люди, участвующие в событиях 1917 года, верили в то, что создают свободное и зажиточное общество. Но в реальности они оказались под коммунистическим ярмом на жидкой баланде. А лучшие представители народа были либо уничтожены, либо бежали из страны.

СССР не окончил свои дни, отчаянно сопротивляясь в пожарище, из последних сил обороняясь от наступающих со всех сторон превосходящих сил врага (скажем, как Третий Рейх). Нет, СССР медленно сгнил и развалился. А его лидеры побежали ко вчерашнему врагу – которого сами же и пугали незадолго до этого своими ядерными ракетами – за подачками. Работники коммунистических райкомов, обкомов и ЦК КПСС сдали по описи своё имущество новой власти. Впрочем, новая-то власть – это были вчерашние перекрасившиеся коммунисты. Что лишний раз подчёркивает гнилую сущность СССР и коммунистов. А сам советский народ не ударил палец о палец, чтобы спасти СССР. Почему? Да потому что тогда, в 1991 году, люди прекрасно знали, каким дегенеративным убожеством был СССР и ради его спасения рисковать не желали.

Ну а то, что нынешняя РФ получилась такой кривой – так а что вы хотите, если строили-то это новое образование те же самые советские люди из СССР?

А разве советские люди хоть что-то путное могут построить? Вот то-то и оно.

Яндекс.Дзен
Оригинал публикации






« Назад 1 2 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 09.02.2019, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чтобы в России произошли перемены к лучшему необходии суд над коммунистами, и запрет компартии.
Другого недано!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 09.02.2019, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 09.02.2019, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чтобы в России произошли перемены к лучшему необходии суд над коммунистами, и запрет компартии.
Другого недано!
===============================
-Кто устройл октябрьский переворот- коммуняки
-Кто устроил голодомор - коммуняки
-Кто виноват в развязывании войны 41 года - коммуняки
-Кто виноват что в победившей СССР люди жили намного хуже чем в проигравшей Рермании - коммуняки
Кто устроил "перестройку" - коммуняки
-Кто развалил страну - коммуняки
-Кто разворовывает страну сейчас - коммуняки т.к. бывших коммуняк не бывает
-Кто нами правит сейчас - коммуняка.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 09.02.2019, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
СССР говно, а вот кино было великим. Парадокс?



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 09.02.2019, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
.........." Главный критерий оценки любого государства – человек.
Советский
человек – это самый низкий тип,
искусственно выведенный за всю историю человечества.
Лживый, инфантильный, покорный, склонный к алкоголизму и
вороватый, завистливый и продажный (причём, за копейки)
- вот что такое советский человек....."
===========================================
Видать мама родила этого человека задом , Наперед !
Такое мутное и облыжное заявление на все человеческое
общество СССР , которое было одним из самых грамотных
сообществ людей в Мире , и настолько патриотичных , что
победили немецкий фашизм в ВОВ (41- 45 гг) при
невероятнейших лишениях ( хотя вся ЕВРОПА была
была побеждена фашистами в течении нескольких боевых
месяцах )
Говорить о таком народе ..." это самый низкий тип,.."
Это просто вывод , ВУЛЬГАРНОГО НЕДОУМКА .!



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 09.02.2019, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
............" Что до СССР, то не было в истории русского народа более
ужасного периода, периода, за который всё самое лучшее
в народе уничтожалось, а взамен насаждалось только самое
низменное и дегенератское. Можно долго говорить о том, как
бесконечно далека от идеала была Российская империя
Романовых –
тут вам и множество нищих, и безграмотных, и чугуна плавили
меньше, чем в Англии, да и аристократия прогнила насквозь и
впала в маразм. Всё это так. Никто и не спорит...."
================================================
Постепенная деградация науки , образования , корупция ,
воровство и не соблюдение законов на государственном
уровне привело к Появлению в сегодняшнем обществе
людей такого рода ! У которых НИЗМЕННАЯ ЛОЖЬ
По отношению к Советскому обществу , является
достижением всего образовательного уровня этого
Дегенерата ! Свиньи под Дубом !



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 09.02.2019, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
дануна... всё это началось, когда иисус христос сказал впервые Ом и Будда тоже был из наших , велел всех всех любить , носить усы, цветы и бороду и на войну ни в коем разе не ходить...
не могу найти оф. источников жития русских -славян до 7-8 веков, как они жили , были ли свободны? пока тока известно - мой Бог меня рабом не кличет...а потом мечом и огнем - ХРИСТИАНИЗАЦИЯ с подавлением воли народа... и вот уже тыщу лет - как такового НАРОДА - НАЦИИ нет. есть безропотное быдло... а Советский человек - это уже просто ярко выраженная стадия деградации
турк



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 09.02.2019, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 09.02.2019, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
***
Тебе, родной, мельдоний поставляют тоже коммуняки?



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 09.02.2019, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 09.02.2019, 11:02 | Автор:

дануна... всё это началось, когда иисус христос сказал впервые Ом и Будда тоже был из наших , велел всех всех любить , носить усы, цветы и бороду и на войну ни в коем разе не ходить...
не могу найти оф. источников жития русских -славян до 7-8 веков, как они жили , были ли свободны? пока тока известно - мой Бог меня рабом не кличет...а потом мечом и огнем - ХРИСТИАНИЗАЦИЯ с подавлением воли народа... и вот уже тыщу лет - как такового НАРОДА - НАЦИИ нет. есть безропотное быдло... а Советский человек - это уже просто ярко выраженная стадия деградации
турк
=============================================
Так ты ярко выражаешь , свою неудержимую фантазию !
...." 1 000 лет - как такового НАРОДА - НАЦИИ нет. есть безропотное
быдло... а Советский человек - это уже просто ярко выраженная стадия
деградации...."
Не понял ! На стадии Деградации , АТЕИСТИЧЕСКИЙ -
Советский народ ПЕРВЫМ вышел в космическое пространство ,
не освящая космические ракеты и они - Быдло ?
А сегодня ВЕРУЮЩИЙ народ РФ , освящая и окропляя
космические ракеты , перешел на ПЯТОЕ место в Мире !
И народ стал более передовой , ушел от ДЕГРАДАЦИИ !



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 09.02.2019, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не понял ! На стадии Деградации , АТЕИСТИЧЕСКИЙ -
Советский народ ПЕРВЫМ вышел в космическое пространство ,
не освящая космические ракеты и они - Быдло ?
А сегодня ВЕРУЮЩИЙ народ РФ , освящая и окропляя
космические ракеты , перешел на ПЯТОЕ место в Мире !
И народ стал более передовой , ушел от ДЕГРАДАЦИИ !
_______________________________
а )(ули тут непонятного... Сов народ вместо пожрать выпускал ракеты для удовлетворения амбиций усатого и лысого. при этом сами сидели на зоне (видимо усатый и лысый боялись что сбегут на западную "помойку")...
тут сиречь не о религии как таковой, а токмо поиск начала - когда же СЛАВЯНЕ_РУССКИЕ Быдлом стали. читай выше - немогу найти оф. источников о житие до 7-8 веков. есть мультики и всякая прибасня - типа грек рассказывает о том, какой он хороший раб божий. а слвянин ему гордо в ответ - мой бог меня рабом не кличет.... т.е. веря мультикам ,считаю, что до византийского предательства - славяне были свободными...
дай мне другую инфу,...пож-ста
турк



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 09.02.2019, 11:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да, и при Сов власти, одна религия была тупо заменена на другую с теми же постулатами -терпи и воздастся... когда - нибудь...вот терпилы - БЫДЛО и выросли
турк



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 09.02.2019, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 09.02.2019, 11:52 | Автор:
а )(ули тут непонятного... Сов народ вместо пожрать выпускал ракеты для удовлетворения амбиций усатого и лысого. при этом сами сидели на зоне (видимо усатый и лысый боялись что сбегут на западную "помойку")...
тут сиречь не о религии как таковой, а токмо поиск начала - когда же СЛАВЯНЕ_РУССКИЕ Быдлом стали. читай выше - немогу найти оф. источников о житие до 7-8 веков. есть мультики и всякая прибасня - типа грек рассказывает о том, какой он хороший раб божий. а слвянин ему гордо в ответ - мой бог меня рабом не кличет.... т.е. веря мультикам ,считаю, что до византийского предательства - славяне были свободными...
дай мне другую инфу,...пож-ста
турк
=================================================
Короче говори ! Вывод о тебе - НЕГРАМОТНАЯ баба !



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 09.02.2019, 12:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 09.02.2019, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 09.02.2019, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чтобы в России произошли перемены к лучшему необходии суд над коммунистами, и запрет компартии.
Другого недано!
===============================
-Кто устройл октябрьский переворот- коммуняки
-Кто устроил голодомор - коммуняки
-Кто виноват в развязывании войны 41 года - коммуняки
-Кто виноват что в победившей СССР люди жили намного хуже чем в проигравшей Рермании - коммуняки
Кто устроил "перестройку" - коммуняки
-Кто развалил страну - коммуняки
-Кто разворовывает страну сейчас - коммуняки т.к. бывших коммуняк не бывает
-Кто нами правит сейчас - коммуняка.
_____________________________
- Кто бегал с плакатами с требованием создать Российскую Компартию - Русские Коммунисты - коммуняки.
Создать создали, при этом разбудили национализм в Союзных Республиках и разрушили СССР. Чего им не хватало?



Оценили
0

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 13 | 09.02.2019, 12:14 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 38 | Комментарии: 7807 | Рейтинг: +2036,9
3 | 09.02.2019, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

СССР говно, а вот кино было великим. Парадокс?
_________________________________________
Никаких парадоксов, одни закономерности.
В гитлеровской Германии например, были созданы великие шедевры кино-документалистики ( „Триумф воли“ и „Олимпия“, от Лени Рифеншталь) в основе которых идеология и пропаганда.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 09.02.2019, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 09.02.2019, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...
Говорить о таком народе ..." это самый низкий тип,.."
Это просто вывод , ВУЛЬГАРНОГО НЕДОУМКА !

==============

Плюнь переживать. Просто автора и его единомышленников трясёт от
животного страха, что подавляющее большинство народа остались
верны идеалам социализма и продолжают считать себя советскими людьми с их высочайшими принципами справедливости, равенства и братства.

Это хорошо, что появляются такие статейки. Видать, ночами кошмары мучают.

Ответят за всё: за порушенные фабрики и заводы, за чудовищное унижение
народа, за слёзы матерей, за "40 миллионов не вписавшихся в рынок".



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 09.02.2019, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 09.02.2019, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чтобы в России произошли перемены к лучшему необходии суд над коммунистами, и запрет компартии.
Другого недано!
_______________________
Ну, "недано", так не дано...
А вообще, "чтобы в России произошли перемены к лучшему" нужно ликвидировать всех дураков вроде тебя. Но это, к сожалению, неосуществимо.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 09.02.2019, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 09.02.2019, 12:14 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ

Никаких парадоксов, одни закономерности.
В гитлеровской Германии например, были созданы великие шедевры кино-документалистики ( „Триумф воли“ и „Олимпия“, от Лени Рифеншталь) в основе которых идеология и пропаганда.
==============================================
Слушай ПЕНЬ недоколотый ! Тебе по призванию служить бы в фашистском концлагере надзирателем над Советскими людьми !
Вот бы ты потешился , знаменитый на весь Мир фашистский палач в концлагере был из твоих родственников украинцев -
Иван ДЕМЬЯНЮК !



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 09.02.2019, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 09.02.2019, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 09.02.2019, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чтобы в России произошли перемены к лучшему необходии суд над коммунистами, и запрет компартии.
Другого недано!
===============================
-Кто устройл октябрьский переворот- коммуняки
-Кто устроил голодомор - коммуняки
-Кто виноват в развязывании войны 41 года - коммуняки
-Кто виноват что в победившей СССР люди жили намного хуже чем в проигравшей Рермании - коммуняки
Кто устроил "перестройку" - коммуняки
-Кто развалил страну - коммуняки
-Кто разворовывает страну сейчас - коммуняки т.к. бывших коммуняк не бывает
-Кто нами правит сейчас - коммуняка.
_____________________
Что употребляешь такое забористое? Срочно к наркологу, пока из окна не сиганул. Хотя, возможно, так было бы и лучше для тебя и окружающих.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 09.02.2019, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 09.02.2019, 11:56 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да, и при Сов власти, одна религия была тупо заменена на другую с теми же постулатами -терпи и воздастся... когда - нибудь...вот терпилы - БЫДЛО и выросли
турк
_____________________
Турк! Смени ник - не позорь турков!
А то у людей создаётся впечатление, что турк и быдло, турк и идиот - синонимы.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 09.02.2019, 12:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 09.02.2019, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 09.02.2019, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...
Говорить о таком народе ..." это самый низкий тип,.."
Это просто вывод , ВУЛЬГАРНОГО НЕДОУМКА !

==============

Плюнь переживать. Просто автора и его единомышленников трясёт от
животного страха, что подавляющее большинство народа остались
верны идеалам социализма и продолжают считать себя советскими людьми с их высочайшими принципами справедливости, равенства и братства.

Это хорошо, что появляются такие статейки. Видать, ночами кошмары мучают.

Ответят за всё: за порушенные фабрики и заводы, за чудовищное унижение
народа, за слёзы матерей, за "40 миллионов не вписавшихся в рынок".
++++++++++++++++++

Прочитал планы Всевышнего на будущие катаклизмы в России?



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 09.02.2019, 12:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 09.02.2019, 12:03 | Автор:

- Кто бегал с плакатами с требованием создать Российскую Компартию - Русские Коммунисты - коммуняки.
Создать создали, при этом разбудили национализм в Союзных Республиках и разрушили СССР. Чего им не хватало?
=================================================
Боже мой ! Какое убожество в мышлении , примитивизм и УЖАСАЮЩАЯ необразованность ! Какое ничтожество умствует здесь сегодня !



Оценили
3

« Назад 1 2 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com