СССР который мы потеряли ...

Главный критерий оценки любого государства – человек. Советский человек – это самый низкий тип, искусственно выведенный за всю историю человечества. Лживый, инфантильный, покорный, склонный к алкоголизму и вороватый, завистливый и продажный (причём, за копейки) – вот что такое советский человек. Иные экзальтированные граждане могут воскликнуть: «Ну как же так! Мы ведь в книжках читали, мы ведь в фильмах смотрели!» В книжках, да, читали, и в кино видели совсем другой типаж. И на плакатах тоже. Но реальный человек познаётся по плодам его деятельности. Каковы же плоды деятельности стопроцентного советского человека, то есть такого, который родился и вырос в СССР, и который был воспитан людьми, которые и сами в свою очередь родились и выросли в СССР? А плоды весьма впечатляющие.Советский человек уничтожил СССР, а затем создал РФ. Конечно, последние лет пять стало модно вспоминать об СССР в превосходной степени и с нотками ностальгии, как о потерянном рае. Причём чаще всхлипывают по СССР как раз те, кто в конце 80-х и начале 90-х – то есть тогда, когда по идее СССР ещё можно было спасти – рвали его на куски, распродавая заводы, фабрики и совхозные земли за копейки, выстраивая «схемы» и т.д. и т.п. А сейчас они вдруг загрустили и даже считают себя – ни много, ни мало – советскими патриотами. Ну да Бог им судья.Что до СССР, то не было в истории русского народа более ужасного периода, периода, за который всё самое лучшее в народе уничтожалось, а взамен насаждалось только самое низменное и дегенератское. Можно долго говорить о том, как бесконечно далека от идеала была Российская империя Романовых – тут вам и множество нищих, и безграмотных, и чугуна плавили меньше, чем в Англии, да и аристократия прогнила насквозь и впала в маразм. Всё это так. Никто и не спорит – во всяком случае никто из разумных людей. Но ведь на смену такого, мягко говоря, не самого лучшего строя, должно было прийти какое-то совершено чудесное государство. И оно пришло – но лишь как декларация и куплеты в песне: «Я другой такой страны не знаю, где так счастлив был бы человек».На самом деле СССР закабалил и поработил всё население, вычленив из числа общей массы лишь «белую кость» – партийную номенклатуру и готовых ей служить специалистов. Бессмысленная жестокость и кровожадность коммунистической диктатуры, установленной на всём пространстве бывшей Российской империи, поражает воображение.Никогда в истории в мирное время правители государства не терроризировали так свой народ, не унижали и не издевались над ним. И всё это под песню «я другой такой страны не знаю». А сумасшедшая экономическая система, которая была запущена в стране, в итоге через три поколения привела к полной деградации советской экономики, и, как результат – её окончательному коллапсу. Однако тупой советский человек не только не сделал никаких выводов, а даже не попытался проанализировать этот «эксперимент», найти, в чём же были неполадки и ошибки. Нет, советские человек сегодня продолжает мычать: «Всё было превосходно! Это было самое эффективное государство, в котором к тому же не было унижения и эксплуатации человека человеком! А всему виной – план Даллеса и происки жидомасонов, которые в сговоре с гуманитарной советской интеллигенцией развалили это самое лучше в мире и самое эффективное в мире государство». Собственно, уже на примере этих заклинаний можно понять, насколько дегенеративной системой был СССР, если сегодня славят его люди в основном с состоянием мозгов, как после тяжкого и продолжительного запоя.Можно сказать: но ведь это односторонний взгляд. Ведь было не только это. Были космические ракеты, были научные лаборатории, были Большие театры и выигрыши сборной СССР по хоккею. Да, были. И это ведь самое печальное. Потому что показывает, что наш народ был не бесплоден, не туп, и не бесталанен. Нет, народ наш умён, талантлив, и когда ему не мешают или мешают не очень, он способен на многое. Но тем больнее, что коммунисты высасывали из лучших представителей нашего народа только то, что им было нужно для пропаганды в мире своих мракобесных шизофренических идей, а остальное предавали остракизму. В итоге СССР получился «Верхней Вольтой с атомной бомбой». На одном краю – мощные ракетоносцы с ядерными боеголовками и атомные подводные лодки, пышные пафосные съезды в Кремле и золотые звёзды на чемпионатах мира и Олимпиадах; на другой – уровень жизни ниже, чем уровень жизни получающих пособие негров в США и уверенная деградация народа в целом, его спаивание и вхождение в состояние социальной апатии.Печальная ирония истории: люди, участвующие в событиях 1917 года, верили в то, что создают свободное и зажиточное общество. Но в реальности они оказались под коммунистическим ярмом на жидкой баланде. А лучшие представители народа были либо уничтожены, либо бежали из страны.СССР не окончил свои дни, отчаянно сопротивляясь в пожарище, из последних сил обороняясь от наступающих со всех сторон превосходящих сил врага (скажем, как Третий Рейх). Нет, СССР медленно сгнил и развалился. А его лидеры побежали ко вчерашнему врагу – которого сами же и пугали незадолго до этого своими ядерными ракетами – за подачками. Работники коммунистических райкомов, обкомов и ЦК КПСС сдали по описи своё имущество новой власти. Впрочем, новая-то власть – это были вчерашние перекрасившиеся коммунисты. Что лишний раз подчёркивает гнилую сущность СССР и коммунистов. А сам советский народ не ударил палец о палец, чтобы спасти СССР. Почему? Да потому что тогда, в 1991 году, люди прекрасно знали, каким дегенеративным убожеством был СССР и ради его спасения рисковать не желали.Ну а то, что нынешняя РФ получилась такой кривой – так а что вы хотите, если строили-то это новое образование те же самые советские люди из СССР?А разве советские люди хоть что-то путное могут построить? Вот то-то и оно.